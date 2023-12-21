Некоторые наши памятники

Памятники Победы Великой!
Памятник "Землякам, ушедшим на фронт" в Уфе
22 июня 2020 г. на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы состоялось торжественное открытие памятника «Землякам, ушедшим на фронт».
Её создал авторский коллектив под руководством известного скульптора Вадима Кириллова. Работа над проектом продолжалась более двух лет.
- Я очень люблю этот памятник, памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт», говорит Радий Хабиров.
- Он как символ всей нашей многонациональной республики, как символ дружбы, памяти, уважения. В скульптурной композиции - девять фигур. Шесть фигур взрослых, они по 2,4 метра, и три детские фигуры.
В основе памятника - проводы на фронт в 1941 году. Так оно и было, против врагов сплотились все жители. На переднем плане – офицер-башкир. Он присел на одно колено, обнимает детей. Рядом стоит его отец. Пока он не идёт воевать, но наступит время, и старшее поколение тоже пойдёт защищать свою землю.
Слева воин-татарин прощается с женой. Есть и русский солдат - он с дочерью идет к поезду, скоро в эшелон, на фронт. Над нашими защитниками - женщина. Мама, сестра, жена. Это символ Родины, единый для нашей многонациональной страны, символ семьи, символ силы народа для Великой Победы.
Символично и то, что памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт», установили на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы.И теперь каждый, кто приезжает в Башкортостан, видит эту скульптуру - как напоминание о подвиге наших предков, о Победе, о том, что мир нужно беречь.
Кстати, в Уфе 8 октября 2015 года в уфимском парке Победы, расположенном в городском районе Черниковка, состоялась торжественная церемония открытия монумента труженикам, состоявшаяся в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.Предложение о создании такого памятника поступило в Правительство Республики Башкортостан ещё в 2013 году от республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Министерством культуры Башкортостана был проведен открытый конкурс на лучший проект — лучшим был признан проект скульптора, народного художника России Андрея Ковальчука.
Памятник "Труженикам тыла". Костромская область, г.Буй, Аллея Победы. Открыт 7 ноября 2018 года.
Скульптурная композиция посвящена трудовому подвигу буевлян в Великой Отечественной войне и включает в себя три фигуры - железнодорожник, мальчик с плугом и женщина, собирающая колосья.
Герой - железнодорожник призван напомнить: Буй в годы войны был стратегической узловой станцией. Через него на фронт шли эшелоны боеприпасов и провизии из-за Урала.
Девушка с колосьями - олицетворяет трудовой подвиг аграриев, которые давали фронту хлеб и другое продовольствие. А маленький мальчик - дань уважения детям войны, которые трудились в военные годы наравне со взрослыми.
Создатели памятника - художники творческой мастерской скульптора Валерия Алексеевича Белова.
Памятник первому учителю открыли 27 октября 2023 года в Екатеринбурге. В объявленный Президентом России Год педагога и наставника монумент «Учителю — источнику знаний» появился на аллее Свердловского областного педагогического колледжа. Инициативу преподавательской общественности о возведении монумента, посвящённого учительскому труду, поддержали уральские власти.В Свердловской области более 76 тысяч педагогов, включая тех, кто ведёт наставническую деятельность. В этом году губернатор Евгений Куйвашев поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования, в том числе касающихся повышения престижа учителя и создания самых современных условий для подготовки педагогов и для их профессионального роста. Всё это полностью соответствует задачам национального проекта «Образование».
А какие памятники у нас еще открыли? Посмотрим сначала за 2022 год. Самые заметные памятники, установленные в России в 2022 году. Нашла 18 интересных, на мой взгляд. Это именно памятники, а не просто сеульптуры
Памятник Грину признали лучшей скульптурой России
Установлена скульптура в городе Слободском Кировской области на центральной Соборной площади в конце августа 2022 к 142 -летию писателя. Автор скульптуры Евгений Тетерин. Уже в ноябре 2022 данная работа была удостоена международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Скульптура изящна, динамична, но фон, к сожалению, подкачал.
Памятник изобретателю телевизора. Правда установлен 10 лет назад.Двухметровая фигура русского инженера В. Зворыкина установлена у Останкинского пруда. Памятник ученому отлит из бронзы.
Зворыкин любил свое изобретение. Позже он говорил: «Я бы не позволил своим детям подходить к телевизору. Это ужасно! Лучшая деталь в ТВ — выключатель.»
Далее пойдут памятники, установленные за пару последних лет. Не все они (на мой взгляд) хороши, но уж как есть.
Памятник певице Галине Вишневской
Установлен памятник на Осторженке в Москве в октябре 2022 ко дню рождения певицы. Черная скульптура, белая одежда. Расскажите кто узнал в ней оперную диву? Скульптор Александр РукавишниковВот поближе
Памятник Третьяку в Москве или Ганнибал Лектор ушел во вратари
В парке Легенд установили памятник хоккейному вратарю, его перевезли из Курганской области в Москву, как подарок Владиславу Третьяку. Была отлита копия с Курганского вратаря на сталелетейном заводе. Скульптура получила шквал критики, ее сравнили с маньяком Джейсоном из фильма "Пятница 13-е" и Ганнибалом Лектором из "Молчания Ягнят". Сам Владислав Третьяк подтвердил, что ему нравится монумент и фотографировался с ним.
Памятник Владимиру Арсеньеву
Владимир Арсеньев - это путешественник, географ, востоковед, исследователь Дальнего Востока. В этом году к 150-летию ему поставили целых 2 памятника во Владивостоке. Оба памятника установлены в сентябре 2022 года
Памятник микробиологу в Ростове-на-Дону
Зинаида Виссарионовна Ермольева - это советский микробиолог, которая совершила множество открытий, главные из которых - это создание антибиотиков и открытие пенициллина. Памятник установлен рядом с Ростовским государственным медуниверситетом, который закончила легендарный ученый
Памятник строителям в Барнауле.
Установлен в августе 2022 в канун профессионального праздника. Минималистичная скульптура напоминает мне колонну станции метро, а не монумент или памятник.
Памятник Александру Володину в Санкт-Петербурге
Памятник писателю, драматургу и сценаристу открыли в Матвеевском саду Санкт-Петербурга. Открыл памятник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (кудЫ ж без него), подчеркивая не только творческий путь выдающегося петербуржца, но и подчеркнул его военные заслуги.
Габдуле Тукаю в Тукаевском районе Татарстана
Лично я уже сбилась со счета сколько памятников Тукаю в Татарстане, но ничего против них я не имею. С детства помню одну из его сказок наизусть, правда, на русском. В Тукаевском районе - это первый памятник выдающемуся татарскому поэту.
В Магадане памятник Высоцкому
В парке Маяк установлен новый памятник Высоцкому в середине июля 2022. Это уже второй памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому в Магадане. Работа выполнена из бронзы по проекту магаданского скульптора Юрия Руденко.
Самуилу Яковлевичу Маршаку в Москве
Памятник открыли ко дню защиты детей в Москве в 2022. Москвичи не оценили несоразмерность пропорций поэта и детей, не оценили неряшливую лепку. Памятник проназвали: Великан и карликиДа и личики детские подкачали явно
Памятник авиаконструктору Андрею Туполеву в Москва
Монумент установили в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев» на набережной, также носящей имя создателя конструкторского бюро. За скульптурой находится силуэт самолета. Открыли скульптуру в ноябре 2022 года
Памятник просветителей вятичей
На территории монастыря установлен памятник священномученикам Кукше и его ученику преподобномученику Никону Печерским, просветителям вятичей в Николо-Берлюковской Пустыни в октябре 2022
Памятник Трем текстильщикам в Нерехте
Скульптурная композиция установлена в Нерехте (Костромская область) 12 июня в парке Ткацкий двор. 12 июня отмечается праздник Текстильной промышленности. Три купца - считаются основателями ткацкой фабрики. Фабрика в последующем стала лучшим предприятием отрасли.
Памятник семье Романовых в Иваново
Установлен мемориал семье Николая II 16 июля 2022 на территории храма Казанской иконы Божией Матери. Николай II посетил город Иваново в год 300-летия Романовых. Деньги на установку памятника собирали в течении трех лет. Получилось достойно, не так как в Крыму - "семья Романовых в яйце"
Сталин в Набережных Челнах
"А почему нет?",- решило руководство школы во дворе которого находится сей монумент. Школа частная, здесь учатся дети младшего школьного возраста. Это первый памятник Сталину в Татарстане. Установку памятника объяснили его огромной ролью в истории страны.
Памятник Айвазовскому в Краснодаре
К 205-летию выдающегося художнику открыт пятиметровый памятник в Краснодаре. Инициатором создания памятника стала региональная армянская национально-культурная автономия Краснодарского края. Памятник классический, выполнен на необычном постаменте. Мне нравится, когда памятники появляются не только в исторических центрах городов, но и в спальных районах.
Памятник путешественнику и исследователю Певцову в Омске
Установлен в конце мая путешественнику и исследователю Михаилу Певцову, он прожил в городе Омск более 20 лет, был избран правителем Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, инициировал создал Омского Краеведческого музея.
Львята Ши-Дзи в Омске
Забавные львята у входа в Омский музей прибыли сюда еще к конце 19 века из Китая, затем они перекочевали внутрь музея для сохранности. Новые львята были созданы, чтобы здание Омского музея просвещения не потеряло исторический облик. Льва двое: лев и львицаТеперь посмотрим 2023 год. Но это, конечно, не все. Каждый город, особенно, если это не Москва и не Питер, могут похвастать памятниками интернационалистов и героям СВО. Не буду на этом останавливаться. Это итак понятно, вот немного примеров, подписала, где они находятся.
Или вот памятник безграмотности с цитатой Шамана, о нем недавно писала. Александр Невский получился, кстати, очень здорово. И цитата к месту. А знаки препинания - это просто кроссворд: сами расставите.
Памятник беспризорникам в Дзержинске
Место выбрано не случайно, ведь Феликс Эдмундович, в честь которого и назван город, занимался проблемой беспризорности. А проблема 100 лет тому назад стояла очень остро, беспризорников было около 7 миллионов. Нанять чекистов, строить колонии для несовершеннолетних, создавать детдома для решения проблемы - не самая лучшая затея. Но у России был шанс получить опыт.
Ну, а памятник Беспризорникам получился совершенно чудесный. Почему-то часто детей в скульптуре, делают довольно плохо. Здесь близко к идеальному, мальчики получились живыми, добрыми, обнимают щеночка.
Дзержинский везде
Кстати, о Дзержинском, ему снова установили памятник в Москве (копия памятника на Лубянской площади 1958 года). Этот памятник Вучетича простоял до 1991 года, а потом он был снесен, долгие годы шли разговоры о восстановления памятника. Открыли памятник вновь в сентябре 2023 (прям свеженький). Доступно пока одно фото с сайта РБКодно фото с сайта РБК
Памятник Дзержинскому установили также в Ижевске в 2022 году. В 2023 памятник Феликсу Эдмундовичу, создателю ВЧК появился в Симферополе, Барнауле.бюст в Барнауле
Памятник Хо Ши Мину
Памятник вьетнамскому президенту Хо Ши Мину поставили на одноименной улице на севере Санкт-Петербурга. Вьетнамцы очень просили выкрасить памятник в золотой цвет, но от этого пока воздержались. Памятник азиатскому лидеру выполнен вполне достойноКак-то вот так. Конечно показаны явно не все, но что нашла.
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