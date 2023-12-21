Некоторые наши памятники

Памятники Победы Великой!

Памятник "Землякам, ушедшим на фронт" в Уфе

22 июня 2020 г. на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы состоялось торжественное открытие памятника «Землякам, ушедшим на фронт».

Её создал авторский коллектив под руководством известного скульптора Вадима Кириллова. Работа над проектом продолжалась более двух лет.

- Я очень люблю этот памятник, памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт», говорит Радий Хабиров.

- Он как символ всей нашей многонациональной республики, как символ дружбы, памяти, уважения. В скульптурной композиции - девять фигур. Шесть фигур взрослых, они по 2,4 метра, и три детские фигуры.

В основе памятника - проводы на фронт в 1941 году. Так оно и было, против врагов сплотились все жители. На переднем плане – офицер-башкир. Он присел на одно колено, обнимает детей. Рядом стоит его отец. Пока он не идёт воевать, но наступит время, и старшее поколение тоже пойдёт защищать свою землю.

Слева воин-татарин прощается с женой. Есть и русский солдат - он с дочерью идет к поезду, скоро в эшелон, на фронт. Над нашими защитниками - женщина. Мама, сестра, жена. Это символ Родины, единый для нашей многонациональной страны, символ семьи, символ силы народа для Великой Победы.

Символично и то, что памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт», установили на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы. И теперь каждый, кто приезжает в Башкортостан, видит эту скульптуру - как напоминание о подвиге наших предков, о Победе, о том, что мир нужно беречь.

Кстати, в Уфе 8 октября 2015 года в уфимском парке Победы, расположенном в городском районе Черниковка, состоялась торжественная церемония открытия монумента труженикам, состоявшаяся в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предложение о создании такого памятника поступило в Правительство Республики Башкортостан ещё в 2013 году от республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Министерством культуры Башкортостана был проведен открытый конкурс на лучший проект — лучшим был признан проект скульптора, народного художника России Андрея Ковальчука.

Памятник "Труженикам тыла". Костромская область, г.Буй, Аллея Победы. Открыт 7 ноября 2018 года.

Скульптурная композиция посвящена трудовому подвигу буевлян в Великой Отечественной войне и включает в себя три фигуры - железнодорожник, мальчик с плугом и женщина, собирающая колосья.

Герой - железнодорожник призван напомнить: Буй в годы войны был стратегической узловой станцией. Через него на фронт шли эшелоны боеприпасов и провизии из-за Урала.

Девушка с колосьями - олицетворяет трудовой подвиг аграриев, которые давали фронту хлеб и другое продовольствие. А маленький мальчик - дань уважения детям войны, которые трудились в военные годы наравне со взрослыми.

Создатели памятника - художники творческой мастерской скульптора Валерия Алексеевича Белова.

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