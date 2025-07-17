Нейросеть теперь будет решать

Нейросеть Грефа/Сбера берет под контроль бюджет России

Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере ИИ для усовершенствования бюджетного процесса.

Подписи под документом поставили президент Сбербанка Герман Греф и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Отмечается, что "стороны запланировали проведение совместных исследований в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных AI-агентов".

"Вместе с Минфином мы приступаем к реализации очень амбициозного проекта, который может в корне изменить бюджетный процесс. Степень зрелости AI-технологий позволяет нам достигать более высоких уровней автоматизации, способных повысить качество госуправления. Наша модель GigaChat уже интегрирована в бюджетный процесс и хорошо показала себя. При активном участии наших коллег в развитии модели мы рассчитываем, что до конца года GigaChat достигнет 80% точности анализа бюджетных расходов", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф.Генеративный искусственный интеллект будет помогать оценивать эффективность заявок с учётом текущих проектов, национальных приоритетов и других критически важных факторов, при этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина.Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса подготовки и контроля федерального бюджета - гибкого, основанного на углублённой аналитике и ориентированного на результат, подчеркнули в пресс-службе."Пилотный проект со "Сбером" по внедрению интеллектуального агента прошел удачно. Модель помогла сократить нагрузку на сотрудников Минфина в пиковые периоды бюджетного процесса в ряде случаев до 70%.Этот опыт мы уже применяем в рамках нового бюджетного цикла. Подписанное сегодня соглашение позволит нам продолжить совместную работу", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.По его мнению, искусственный интеллект ускорит бюджетные согласования, автоматизирует подготовку и проверку данных.Комментарий РИА "Катюша": Итак, нейросеть от Грефа глубоко влезла в госуправление. Так глубоко, что нам обещают "в корне измененный бюджетный процесс" на основе тотальной автоматизации.Вообще-то бюджет, экономика - это кровеносная система страны. И теперь эта система будет функционировать во многом без принятия решений живыми людьми.

На ПМЭФ-2025 финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил что доля нерезидентов в акциях Сбербанка, сейчас составляет примерно 25%. Летом 2024 г. на нерезидентов из официально недружественных России стран приходилось около трети акций банка, сообщил Скворцов.

До введения западных санкций в 2022 г. количество акционеров-нерезидентов Сбера приближалось к 49%. В составе топ-менеджеров, Правления, Наблюдательного совета Сбера было множество иностранцев.

В 2020 г. депутат Госдумы Александр Якубовский направил запрос в ФСБ, где интересовался законностью работы иностранных граждан топ-менеджерами организации. Якубовского беспокоило, что иностранцы имеют доступ к ПД работников госструктур. ФСБ оставила запрос без ответа.

Сейчас у нас СВО, иностранцы вроде бы ушли из руководства крупных компаний, но есть нюанс. Согласно НПА Правительства РФ от июля 2023 г., Сбербанк не обязан раскрывать информацию о составе своего Правления, Наб. Совета, контролерах и аудиторах. Чем он успешно и пользуется

https://www.sberbank.ru/ru/disclosure6496u.

В 2023 г. появилась информация о том, что президент Сбера зарегистрировал на себя компанию Sbercoin LTD в Великобритании (еще в январе 2021 г.). При этом в качестве страны-резиденции Греф указал США. Катюша делала об этом материал, Сбер никогда не опровергал данную информацию.

В 2018 г. на Гайдаровском форуме Греф сказал, что при принятии простых решений в госуправлении люди не нужны. "Государство может быть в кармане и оно будет в кармане. Государство, как платформа, должно обеспечить обработку данных, должны быть созданы облачные сервисы, которые умеют справляться с хранением и обработкой этих данных", — заявил Греф

Остаётся только повторить вопрос, заданный Никитой Михалковым в программе "Бесогон": "У кого в кармане будет наше государство?"

РИА Катюша пишет, что нейросеть Грефа/Сбера берет под контроль бюджет России. По соглашению между Грефом и Силуановым нейросеть Грефа будет автоматизировать принятие решений, анализировать расходы и предлагать изменения.

Гигачат - это не чистая нейросеть, как ChatGPT или другие модели. Чистоту работы нейросети показывает наличие запретных тем, а значит, выводы и предложения алгоритма будут принимать решения на данных, в которых будет много пробелов.

И знаете, мне кажется, что в связи с тем, что ИИ Грефа будет заниматься бюджетом, надо больше всех напрячься именно участникам СВО, потому что он продолжает их игнорировать. И не исключит ли ИИ Грефа участников и ветеранов СВО из бюджета вовсе?

- Знаете, когда читаю такое, как и то, что Греф указывает в качестве страны-резиденции - США, почему-то появляются страшные мысли, что патриотов отвлекают СВО пока всякие резиденты вышли на финальную фазу продажи и уничтожения когда-то великой России. Как же хочется ошибаться...- отреагировал Алехин

Американцы недавно смоделировали ситуацию в мире в случае глобального отключения интернета на неделю. И естественно, получился полнейший хаос. Отсутствие финансовых транзакций, приостановка онлайн-платежей, работы банкоматов, разрушение цепочек поставок продовольствия, лекарств, прочих товаров. Органы власти, врачи теряют доступ к электронным медкартам, цифровым БД на граждан. Не работают страховки, сделки, простаивают аэропорты, онлайн-работа терпит огромные убытки...

Люди теряют связь с близкими, находящимися не в шаговой доступности. В отсутствие информации по миру быстро распространяется паника, провоцирующая социальные потрясения. И все это - за неделю без интернета.

Снова поражаемся, как человечество точно понимает все риски подсаживания на цифровые сети, анализирует и говорит о них - и при этом продолжает загонять себе все глубже в эту паутину. Это можно объяснить только "обстоятельствами непреодолимой силы", которые рулят процессом на самой вершине "пирамиды власти".

Ровно об этих же рисках, между прочим, рассказывала Наталья Касперская на Глобальном цифровом форуме-2025.

Наталья Касперская: «Задача полного отказа от бумажных документов – это госизмена»

На Глобальном цифровом форуме-2025, состоявшемся в Нижнем Новгороде, на панели «Архитектура цифровизации госуправления», ведущий IT-эксперт по кибербезопасности, президент Infowatch Наталья Касперская очень наглядно рассказала про ключевые риски тотальной оцифровки:

«У нас цифровизация – очень модная тема, все мы быстрее бежим в цифру… Вся она построена на данных. Надо понимать, что данные, которые мы отдаем в облака, в какие-то госсистемы, они подвержены рискам инфобезопасности. Эти риски просто невозможно купировать, задача до сих пор не решена. Вообще. Если вы поставите задачу гарантированного избавления от утечек, то ее на сегодня человечество нигде не решило. То есть отдаем данные в цифру – получаем гарантированное повышение уязвимости.

Оборудование и устройства у нас в основном иностранного производства. У всех вас в карманах лежат смартфоны. Посмотрите внимательно, чего производства. Это иностранные платформы, работающие на облачных технологиях. Это значит, что все наши данные принадлежат производителю, устройство которого лежит у вас в кармане. Либо это американцы, либо китайцы, которые не посмущаются напихать туда различных закладок. Мы потом можем ставить туда любые системы госуправления, которые такие славные и хорошие, но вы понимаете: если это платформа, на платформенном уровне они могут быть перехвачены.

На иностранных системах построить государственный щит безопасности невозможно. Для этого надо сначала сменить всю систему. Полное импортозамещение в области железа у нас пока не сделано.

Максут Игоревич раньше говорил, что наш идеальный чиновник – это «чиновник-робот», который будет управляться системой. И здесь у нас на панели тоже звучало: «у чиновников будет возможность быть управляемыми электронными системами». То есть мы предлагаем электронный кнут для чиновников. Это не нравится чиновникам, явно снижает мотивацию. И вообще-то мы имеем непредсказуемые социальные риски. Что проще сделать системе? Проще послать человека на фиг. По внедрению электронных помощников это прекрасно видно. Представим себе, что мы оцифровали все. Там люди, граждане, уже никуда пробиваться не будут. При этом электронные болваны будут давать сами себе прекрасную статистику – будет все выглядеть так, как будто госуправление у нас на прекрасном уровне.

Вы не задумывались над тем, что цифровизация, это электричество + интернет? Я сейчас живу на даче за городом, у нас интернет с вечера и до утра отключают, все мобильные операторы это делают. Потому что летящие на Москву БПЛА ориентируются по вышкам. Давайте честно говорить – мы идем к глобальной войне. У нас через некоторое время отключение интернета будет нормой. Как в этом случае мы будем стучаться к государственным умникам? Зачем далеко ходить – у нас тут, на встрече с министром Шадаевым, перестала работать электронная идентификация. А по бейджу и паспорту меня пускать отказались. В момент отключения этих систем мы рискуем оказаться безрукими и слепыми котятами.

Еще хочу сказать по поводу ИИ. Здорово, что он у нас есть, это очень модно и молодежно. Но надо понимать, что система, основанная на нейросетях, имеет ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания. Это значит, что она по определению будет глючить. Если опускаешь где-то ложноположительные, подрастают ложноотрицательные. Получить «ноль» и там, и там – нельзя. Мы имеем дело с глючными системами, поэтому предложение внедрить это на уровне принятия ответственных гос. решений – по юридическим моментам, например – это просто нельзя делать, коллеги. То же касается медицины. Почему из года в год собираясь на конференции по ИИ мы не говорим про «черный ящик»? Сейчас еще появляются «дип фейки», вообще не отличимые от реальности.

Задача, которая тут была озвучена: «отказ от бумаги к 2030 году» - это диверсия под госуправление. На мой взгляд, это госизмена. Давайте прямо называть вещи своими именами».

Лобаев:

Наталья Касперская вновь затронула тему о биометрических персональных данных. Многих беспокоит использование их в различного рода сервисах, включая банковские.

Нам предлагается использовать различные виды биометрии для аутентификации или подтверждения платежей и иных действий. Проблема в том, что биометрические персональные данные хранятся на серверах компаний, где они потребителями услуг и используются, и как бы вам ни обещали их защищать - утечка данных к злоумышленникам, к сожалению, является лишь вопросом времени.

Биометрия - это не пароль, который в любой момент можно сменить. Биометрия не меняется на протяжении всей жизни, а если меняется, то незначительно. По этой причине, если ваши биометрические данные хотя бы однажды попали к злоумышленникам, последующее их использование будет небезопасно и уже никогда не станет безопасным.

Современные технологии позволяют легко подделать ваш голос и облик, делать дипфейки с вами, и это пока только те возможности, что на 100% известны и 100% работают. Но это только начало. Благодаря искусственному интеллекту и другим технологиям, в скором времени данные возможности выйдут на совершенно иной уровень, как, следовательно, и возможности мошенников. К несчастью, в этой войне первое слово всегда остаётся за атакующей стороной.

https://t.me/lobaev_vlad/9215

База от цифросекты: Греф де-факто назвал человека ЛИШНИМ ЗВЕНОМ в "цифровой трансформации"

Сейчас вы прочитаете важный, как нам кажется, идеологии пост. Пусть и не очень длинный.

В конце июня 2025 г. на годовом собрании акционеров Сбербанка его бессменный президент Герман Греф снова выдал базу (https://finance.mail.ru/2025-06-30/gref-lyudi-samoe-slaboe-z...) трансгуманистов-цифротрансформеров:

«Раньше мы пытались автоматизировать процессы, а сейчас на повестке дня стоит радикальное переосмысление самих процессов. Их может быть значительно меньше. ИИ позволяет напрямую забирать информацию из первоисточников и переходить к принятию решений. Улучшается объем анализа, мультизадачность. Все это требует пересмотра всего того, что мы делаем. Люди в этой экосистеме - самое слабое звено».

Посвящая теме "цифровой трансформации" человечества много разборов, аналитики, мы не раз добирались до самой сути (как нам кажется) проектов "Четвертой промреволюции", ЦУР ООН и прочей швабовщины, на выполнение которых так усердно сегодня работает наше Правительство. А суть там оказывается простой - ценность человека как индивида, как ключевого элемента социума и отдельной неповторимой личности, сводится глобалистами-трансгуманистами К НУЛЮ. Человек больше для них не цель, а средство. Средство реализации собственной абсолютной власти. Отсюда вся эта их "проактивность", радостное улюлюканье по поводу "принятия решений без участия человека", внедрения ИИ во все дырки и т.д. То есть людей можно легко заменять машинами. Сокращать "лишних людей" до нужного им уровня. Готовить с пеленок именно те кадры, которые им нужны для обслуживания цифроконцлагеря.

И все это, заметьте, происходит под их байки и колыбельные о том, что вся эта "цифровая экосистема", "государство как платформа" и проч. - якобы строится для человека. Для нашего комфорта и удобства. Для нашей безопасности. Для улучшения качества госуслуг... И прочая дичь.

Мы - их "человеческий капитал". "Люди - новая нефть", - метко охарактеризовал новую "эпоху данных" экс-министр обороны Сергей Иванов, ставший в 2015 г. председателем совета директоров ПАО "Ростелеком", который, на пару с Минцифрой, старательно превращает людей в единички и нули на портале Госуслуг, в Единой биометрической системе и т.д.

Все это на самом деле очень серьезно, друзья. Потому что у НИХ (Грефа, Иванова и Ко) имеется конкретная идеология. Это неокапитализм, возведенный в 10n степень. Грядет эпоха нового глобального рабства. Главным ресурсом (и залогом сохранения статус кво в глобальном плане) глобальных победителей "эпохи накопления капитала" становятся уже не финансы, не недвижимость, не ресурсы планеты - это все уже давно в их руках. Теперь их главный ресурс и любимая игрушка - это мы с вами.

Рефлексирующие люди, например - президент Infowatch Наталья Касперская, ее супруг, ведущий эксперт по ИИ Игорь Ашманов - все это прекрасно понимают и не молчат. От того, как быстро это осознают большинство в нашей стране и начнут жить в соответствии с этим осознанием - зависит наше будущее. Пока же вектор развития России - во власти "коллективного Грефа".

https://t.me/riakatysha/40575