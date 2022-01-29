А вы в курсе что происходит в Мали? А там русские!

Нет? Ну тогда держите занимательные новости про то, как они позвали русских и смачно выпнули французов, которые до сих пор не могут успокоиться от такого развития событий, и так перенервничали в последнее время из-за всего связанного с Россией, что даже готовы выйти из НАТО (это не шутка).

Но сперва краткая справка: Республика Мали – государство в Западной Африке. Граничит на северо-востоке с Алжиром, на востоке – с Нигером, на юге – Кот-д’Ивуаром, Гвинеей, Буркина-Фасо (кстати, там вчера переворот произошел, но русских пока не обвиняли, вроде), на западе – с Мавританией и Сенегалом. Выхода к морю не имеет. Население – 13,5 млн чел., неграмотно 62%. Главное полезное ископаемое Мали – это золото (4-е место в Африке), но хватает и других ресурсов: бокситы, уран, фосфор, алмазы и тд. Мечта колонизатора, одним словом!

Всё началось где-то в августе. Местные пораскинули мозгами, посмотрели на изменения в ЦАР (тоже Африка), где за год русские ЧВК "Вагнера", или как их ещё называют - "музыканты" (или оркестр), навели порядок, который западники не могли десятилетиями навести, и пришли к выводу, что с лягушатниками пора прощаться. И тут такой вой начался у французов, такая жопа-боль, прям любо дорого смотреть.

А наши тем временем говорили как обычно: "ихтамнет" (знакомое слово, правда?) Ну, тогда действительно их там не было, они были заняты немножко Мозамбиком (тоже Африка, но с другого края). Ну, и ещё парочка стран в наличии, где как бы есть наши инструкторы, а как бы и нет. Вы понимаете, ещё не время говорить, попозже расскажу.

Французы решили строить из себя "брошенку" и заявили, что если появятся русские - они психанут и хлопнут дверью! В России оценили, Лавров не преминул съязвить - заявил, что власти Мали не справлялись с террористической угрозой и обратились к компании из России. В переводе с дипломатического на понятный это означает - Франция как страна и военная держава - пустое место, а пара сотен русских это настоящая армия.

Кому надо, те всё поняли. Поняли так, что в Мали внезапно стали массовыми манифестации с лозунгами - французов гэть, Путин приходи! Российские флаги шили из подручных средств, судя по некоторым фотографиям появлявшимся в сети осенью. Потом похоже какая-то светлая голова додумалась привезти нормальные флаги и понеслось.

В общем, вслед за ЦАР у французов "отжали" Мали. Они до сих пор в шоке. Ниже - хронология событий января.

«ЧВК Вагнера» в Мали

▪ 03.01: первый бой «вагнеровцев» с боевиками в центральном Мали.

▪ 06-07.01: сообщения о размещении «ЧВК Вагнера» в Тимбукту на бывшей базе сил операции «Бархан». Сперва 60, потом 300 человек.

▪ 11.01: появляются первые более-менее реальные фотографии вагнеровцев в Мали.

▪ 13.01: фейк о гибели «вагнеровца» в результате подрыва конвоя ВС Мали. Боррель назвал свершившимся фактом присутствие в Мали «ЧВК Вагнера».

▪ 14.01: митинг в поддержку правительству Мали, России и «ЧВК Вагнера» в Бамако. Плакат Рихарда Вагнера и крики «Да здравствует Путин!» в комплекте.

▪ 16.01: Черногория ввела санкции против «ЧВК Вагнера».

▪ 21.01: на параде в День армии в Бамако замечена охрана из «ЧВК Вагнера». В AFRICOM подтвердили развертывание «ЧВК Вагнера» в Мали. Ассими Гойта опровергает

▪ 21.01: Евросоюз готовится ввести санкции против Мали.

▪ 22.01: генсек ООН заявил, что власти Мали вольны договариваться с «ЧВК Вагнера».

Как видим, было пройдено все 5 стадий принятия неизбежного. )

Сегодня власти Мали потребовали немедленно вывести датский контингент опергруппы «Такуба» из страны. В Бамако утверждают, что развертывание девяноста военнослужащих датских медицинских и специальных подразделений произошло без согласования с переходным правительством и без соблюдения необходимого протокола.

Министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Майга поблагодарил Россию за помощь в борьбе с террористической угрозой. Во время онлайн-конференции он заявил, что военное сотрудничество с Москвой помогло «поднять голову» и восстановить боевой дух вооруженных сил.

Вот так, по факту - горстка русских, и боевой дух аборигенов начинает зашкаливать. Вспомните безысходность в Сирии в 2015 году, когда никто ни во что не верил, когда бои шли уже в Дамаске. Мир говорил - да что там эти 20 самолётов сделают? Горстка русских. Вот вам и горстка. Этого достаточно, как показывает реальная жизнь.

Пару лет назад в Ливии, во время боёв за один городок, к одной из сторон присоединился отряд русских. Противник это узнал. Как думаете что было потом? Стоит заметить, бежали они всё же слаженнее, чем немцы из под Москвы. Ладно, минутка агитации и поднятия боевого духа завершается, нужно дать слово министру.

Политик также обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны и бездействие в борьбе с радикальными исламскими группировками. По его словам, малийская армия должна была согласовывать с французами любое перемещение, в том числе — в воздухе. Это мешало оперативно реагировать на нападения боевиков.

Антифранцузские выступления Майга назвал волей населения страны и стремлением вновь обрести государственный суверенитет.

Ибрагим Икасса Майга — далеко не первый малиец, открыто благодарящий Россию за помощь и одновременно демонстрирующий выраженную антифранцузскую риторику.

На этом фоне давление Франции, Евросоюза и ЭКОВАС с введением новых пакетов экономических санкций будут лишь сильнее толкать малийцев в русские объятия.

Для тех кто задаётся вопросом - да нужно ли оно нам всё? - Конечно нужно! Это прекрасный рынок сбыта наших товаров, а при восстановлении мира и порядка - интересный туристический маршрут, ну и в конце концов - там есть нужные нам ресурсы, и задёшево.

Автор: Виталий Sagaidark, специально для АнтиМайдан и КОНТа с фоточками! https://cont.ws/@Vitaly-Sagaidark/2190571