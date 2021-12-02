Мишустин не дал Чубайсу курировать энергетическую тему

Анатолию Чубайсу не удалось оседлать кураторство энергетической темы, сообщают российские СМИ. Ненавидимый народом «системный либерал» надеялся стать главным по «зелёной повестке», связанной с энергетическим переходом в целом и производством водорода в частности. Однако премьер-министр России рассудил иначе, отдав кураторство известному государственнику Андрею Белоусову.

Помните, как в конце 2020 года, когда Путин наделил Чубайса статусом спецпредставителя, вместолевые верещали, что это не изгнание, а на самом деле такое повышение?

Но быстро выяснилось, что Чубайс больше не госслужащий, а частное лицо. То есть, реальные полномочия у него отняли, сказав, чтобы вёл переговоры с западными как-бы-партнёрами от собственного имени.

С тех пор миновало 11 месяцев, и оглушительная тишина вокруг каких-либо заключённых Чубайсом договорённостей показывает, что правы были вовсе не вместолевые. «Архитектор прихватизации» действительно утерял ранее занимаемые позиции.

Однако он, конечно же, наверняка пытается их восстановить. Например, путём получения полномочий для курирования энергетической темы. И это могло бы у него получиться, если бы не позиция главы российского правительства.

«На днях премьер-министр России Михаил Мишустин принял важнейшее кадровое решение.

Курировать адаптацию русской экономики к глобальному энергопереходу поручили не Анатолию Чубайсу, который уже примерил на себя мантию главного по "зелёной" повестке, а главному государственнику кабмина – первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В одном из последних интервью Андрей РЭмович чётко обозначил, какие направления он намерен развивать в первую очередь в рамках адаптации к мировому процессу энергоперехода. И это совсем не похоже на планы сислИбов по превращению России в полуколонию Запада».

https://tsargrad.tv/articles/grom-sredi-jasnogo-neba-mishust...

Напомню, о чём идёт речь. Пресловутые нормальные-то страны пытаются навязать нашему государству повестку так называемой «декарбонизации». То есть, по сути, требуют, чтобы Россия угробила свою энергетику в угоду кукловодам, стоящим за Гретой Тунберг и другими кликушами «зелёной темы».

Чубайс, естественно, рад стараться. Он же всё грезит вхождением в так называемую «мировую элиту», этой морковкой его приманили ещё в конце 80-х годов прошлого века, и завлекают до сих пор.

Как следование западной повестке отразится на России – светлоликому либералу наверняка плевать. А вот Белоусов гнёт совсем другую линию.

« – Дело в том, что, конечно, основные "центры силы" начинают адаптировать ситуацию под свои интересы и под свои повестки, и начинают возникать конфликты, которые заложены были изначально во взаимодействиях разных крупных экономических игроков», – заявил Белоусов в одном из недавних интервью. И здесь с ним трудно поспорить.

Первый заместитель председателя правительства сосредоточит свою деятельность на решении самых насущных задач русского национального хозяйства в условиях энергоперехода. И это отнюдь не отказ от добывающих отраслей и не импорт западных технологий, по сути, лоббируемые явными и скрытыми агентами Запада в нашей стране».

https://tsargrad.tv/articles/grom-sredi-jasnogo-neba-mishust...

То есть, Россия не собирается ни отказываться от добычи угля, который наши производители выгодно продают в Юго-Восточную Азию, ни от нефтедобычи, ни от других аналогичных тем. Вместо того, чтобы подстроиться под западный дискурс, как того жаждет светлоликая либерда, наше государство намерено продвигать собственную повестку.

«Во-первых, речь идёт о развитии технологического сектора. Развивать ветряки и солнечную энергетику в России – не самое перспективное занятие. Но производить технологии, которые могли бы пойти на экспорт, мы в состоянии.

Во-вторых, правительство уделит внимание экологической ситуации в самых неблагополучных регионах. Сокращение выбросов угольной пыли, модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства – всё это повысит уровень жизни русских людей.

В-третьих, Россия займёт проактивную позицию и начнёт её продвигать на мировой арене. К примеру, поставки водорода по "Северному потоку – 2" или строительство атомных электростанций корпорацией "Росатом" вполне вписываются в глобальный энергопереход».

https://tsargrad.tv/articles/grom-sredi-jasnogo-neba-mishust...

В начале осени я выпускал материал, посвящённый планам российского правительства экспортировать водород в Евросоюз…

…И назначение Белоусова куратором этой темы повышает шансы на то, что она будет выгодной именно для нашей страны, а не для свихнувшегося на «декарбонизации» Запада.

А Чубайсу уже пора на покой. Хватка не та, не вытягивает он больше аппаратную борьбу за влияние и финансирование.

Сидите дома, Анатолий Борисович. Закладывайте за воротник и обсуждайте с вашей женой-креаклицей съёмки задуманного ею сериала для обеления 90-х.

Ваше время ушло.

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