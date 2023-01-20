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Русская архитектура

Предлагаю сегодня посмотреть на наши дома с разных городов и поселков.Русская архитектура«Пряничный домик» в Перми. Фото Виктора МихалеваРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Бузулук, Оренбургская областьРусская архитектураГимназия Будкевич в БарнаулеРусская архитектураГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаРусская архитектураГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаРусская архитектураГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаРусская архитектураРусская архитектураРусская архитектураГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаРусская архитектураАхунские терема. Ахуны, Пензенская область, Россия Фото Елена ПестриковаРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураКинешма, Ивановская областьРусская архитектураКинешма, Ивановская областьРусская архитектураКинешма, Ивановская областьРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьРусская архитектураЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьРусская архитектураЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьРусская архитектураРусская архитектураЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьРусская архитектураИ опять КрасноярскРусская архитектураКрасноярскРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородской областьРусская архитектураГород Бузулук, Оренбургская областьРусская архитектураГород Бузулук, Оренбургская областьРусская архитектураГород Бузулук, Оренбургская областьРусская архитектураГород Бузулук, Оренбургская областьРусская архитектураГород Бузулук, Оренбургская областьРусская архитектураГородец, Нижегородская областьРусская архитектураГородец, Нижегородская областьРусская архитектураГородец, Нижегородская областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородская областьРусская архитектураГород Арзамас, Нижегородская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураГороховец Владимирская областьРусская архитектураДомик в Суздале. Это лишь малая часть того, что можно показать. Думаю, что в дальнейшем продолжу.

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