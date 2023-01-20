Предлагаю сегодня посмотреть на наши дома с разных городов и поселков.«Пряничный домик» в Перми. Фото Виктора МихалеваГород Арзамас, Нижегородской областьГород Арзамас, Нижегородской областьГород Арзамас, Нижегородской областьГород Бузулук, Оренбургская областьГимназия Будкевич в БарнаулеГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаГлавный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, ПензаАхунские терема. Ахуны, Пензенская область, Россия Фото Елена ПестриковаГород Арзамас, Нижегородской областьКинешма, Ивановская областьКинешма, Ивановская областьКинешма, Ивановская областьКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьЗдание Школы искусств, г. Злынка, Брянская областьИ опять КрасноярскКрасноярскГород Арзамас, Нижегородской областьГород Арзамас, Нижегородской областьГород Арзамас, Нижегородской областьГород Арзамас, Нижегородской областьГород Арзамас, Нижегородской областьГород Бузулук, Оренбургская областьГород Бузулук, Оренбургская областьГород Бузулук, Оренбургская областьГород Бузулук, Оренбургская областьГород Бузулук, Оренбургская областьГородец, Нижегородская областьГородец, Нижегородская областьГородец, Нижегородская областьГород Арзамас, Нижегородская областьГород Арзамас, Нижегородская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьГороховец Владимирская областьДомик в Суздале. Это лишь малая часть того, что можно показать. Думаю, что в дальнейшем продолжу.
Русская архитектура
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