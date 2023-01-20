Русская архитектура

Предлагаю сегодня посмотреть на наши дома с разных городов и поселков. «Пряничный домик» в Перми. Фото Виктора Михалева Город Арзамас, Нижегородской область Город Арзамас, Нижегородской область Город Арзамас, Нижегородской область Город Бузулук, Оренбургская область Гимназия Будкевич в Барнауле Главный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, Пенза Главный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, Пенза Главный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, Пенза Главный дом усадьбы лесопромышленника С.Л. Тюрина, Пенза Ахунские терема. Ахуны, Пензенская область, Россия Фото Елена Пестрикова Город Арзамас, Нижегородской область Кинешма, Ивановская область Кинешма, Ивановская область Кинешма, Ивановская область Красноярск Красноярск Красноярск Красноярск Красноярск Красноярск Здание Школы искусств, г. Злынка, Брянская область Здание Школы искусств, г. Злынка, Брянская область Здание Школы искусств, г. Злынка, Брянская область Здание Школы искусств, г. Злынка, Брянская область И опять Красноярск Красноярск Город Арзамас, Нижегородской область Город Арзамас, Нижегородской область Город Арзамас, Нижегородской область Город Арзамас, Нижегородской область Город Арзамас, Нижегородской область Город Бузулук, Оренбургская область Город Бузулук, Оренбургская область Город Бузулук, Оренбургская область Город Бузулук, Оренбургская область Город Бузулук, Оренбургская область Городец, Нижегородская область Городец, Нижегородская область Городец, Нижегородская область Город Арзамас, Нижегородская область Город Арзамас, Нижегородская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Гороховец Владимирская область Домик в Суздале. Это лишь малая часть того, что можно показать. Думаю, что в дальнейшем продолжу.