«Мы вносили сплошной хаос и беспорядок»

Владимир Путин заявил, что взрыв трёх ниток газопровода «Северный поток» организовали англосаксы. «Уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Всем же очевидно, кому это выгодно», – пояснил он, намекая на США. Впрочем, если обратиться к недавней истории, то окажется, что взрывы на советских газопроводах американцы уже устраивали. Причём в ЦРУ это не только не отрицают, но даже открыто гордятся успешно проведённой операцией.

Казалось бы, что общего может быть между страхом одного офицера КГБ лишиться пенсии и судьбой крупнейшего советского газового экспортного проекта. Однако, как ни странно, одно обстоятельство предопределило другое. Офицера, о котором идёт речь, звали Владимир Ветров. С 1965 года он работал в Париже под видом инженера советского торгового представительства. Настоящим местом работы Ветрова являлось новое Управление «Т», недавно появившееся в системе отвечавшего за разведработу за границей Первого главного управления КГБ. Советскому Союзу для развития требовались иностранные технологии, но Запад отказывался делиться секретами. Потому сотни сотрудников Управления «Т» тайно собирали по всему миру научно-технические разработки, пачками вербуя иностранных инженеров и учёных.

Ошибка «инженера»

Так, Ветров, познакомился с Жаком Прево – сотрудником компании Thomson-CSF, занимавшейся выпуском военной электроники. Вскоре они даже сдружились. Правда, Прево быстро сообразил, что от него нужно русскому «инженеру», и сообщил о контакте в контрразведку. Теперь уже сам чекист стал объектом внимания французов. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Ветров не влез в ловушку самостоятельно.

Как и предупреждала советская пропаганда, за границей советских граждан поджидали многочисленные соблазны. Устоять перед изобилием капиталистического мира часто не могли даже твердокаменные сотрудники КГБ, начинавшие, как писал один из ветеранов Лубянки, «бухать как не в себя». Дошло до того, что один сотрудник, слывший весьма перспективным, заснул в пьяном виде прямо на улице, где его подобрал полицейский патруль. При этом в кармане плаща у него находилась записная книжка, где перечислялись имена возможных объектов вербовки.

Вот и с Ветровым случилась крайне неприятная история. Однажды, крепко выпив, он приложил о столб свой служебный «Пежо». По отзывам всё тех же ветеранов разведки, бюрократия в КГБ царила ещё большая, чем в других организациях – партийные органы без конца песочили оперативный состав, и добывающему офицеру могло «прилететь» даже за то, что он снял квартиру большей площади, чем определила комиссия («советские граждане не могут барствовать!»). За порчу казённого имущества Ветрову однозначно грозила высылка в Союз с последующим запретом на выезд за границу. Больше того – могли турнуть и со службы. В панике Ветров побежал к единственному, кто мог помочь. Приятель Жак Прево моментально согласился занять денег на ремонт машины. Наживка, таким образом, оказалась проглочена.

Историю Ветрова можно было бы рассказывать ещё долго, но сейчас речь не о нём. Главное, что закончилось всё в итоге вот чем. Летом 1981 года в Оттаве проходил саммит «большой семёрки», в его кулуарах новый президент Франции Франсуа Миттеран провёл переговоры с Рональдом Рейганом, недавно вступившим на пост президента США. В ходе встречи Миттеран открыл коллеге секрет: на контакте у французской разведки имеется высокопоставленный офицер КГБ Владимир Ветров, получивший агентурную кличку Прощай (Farewell). По рассказам Ветрова выходит, что Москва организовала масштабную кампанию промышленного шпионажа. Поскольку часть этой работы затрагивает США, французская секретная служба готова передать ЦРУ материалы, переданные Ветровым – может, американцы что-то придумают в ответ.

После одобрения Рейгана Кейси запустил секретную программу, частью которой была продажа в Советский Союз быстро выходящего из строя оборудования. Среди него были модифицированные электронные компоненты и дефектные турбины

Подброс фальшивок

Владимир Ветров

Возможно, попади эти документы в ЦРУ в другой момент, они бы так и затерялись в архивах. Как максимум Ветрова перевербовали бы, побудив работать на Штаты. Однако совпало так, что как раз в это время во главе американской разведки встал Уильям Кейси. В отличие от предшественников работу в ЦРУ он воспринимал не как рутину. У Кейси имелась цель покончить с Советским Союзом.

Одним из трёх главных пунктов стратегии Кейси являлось экономическое ослабление СССР. При этом полученные от Ветрова служебные документы КГБ, в которых ставились задачи по добыванию технических секретов, показывали, насколько Союз зависим от зарубежных технологий. Сюда Кейси и решил ударить. В начале 1982 года он представил Рейгану доклад, подготовленный бывшим директором по международной экономике Совета национальной безопасности США Гусом Вейссом. «Суть идеи в следующем: мы не препятствуем СССР воровать или тайно покупать наши технологии и оборудование, но «модифицируем» его таким образом, чтобы впоследствии оно оказалось неработающим», – провозглашал Вейсс.

«ЦРУ и Пентагон запустили секретную программу дезинформации. Она была направлена в самое сердце советской экономики – её зависимость от западной технологии, – пишет близкий к ЦРУ автор Петер Швейцер. – Это было широкомасштабное мероприятие, включавшее изменённую или сфабрикованную технологическую информацию в гражданской и военной областях. При передаче этой информации советским техникам использовались посредники. «В принципе речь шла о доставке Советам фальшивых или частично фальшивых данных и информации, что заставляло их принимать неверные технологические решения, – вспоминает один из участников программы. – Короче говоря, мы вносили сплошной хаос и беспорядок».

«После одобрения Рейгана Кейси в сотрудничестве с американскими промышленниками запустил секретную программу, частью которой была продажа в Советский Союз быстро выходящего из строя оборудования, если оно значилось в списках, составленных КГБ. Среди такого оборудования были модифицированные электронные компоненты и дефектные турбины», – пишет другой автор, Дэвид Хоффман, отмечая, что очень скоро программа продемонстрировала результаты. Так, химическая фабрика в Омске использовала для модернизации производства неверную информацию, отчего проект получился бесполезным и привёл к срыву. Тракторный завод на Украине на основе технологий, «модифицированных в ЦРУ», попробовал начать выпуск инструментов. В итоге безуспешные попытки заставить новую систему автоматизации производства работать без сбоев продолжались на протяжении 16 месяцев.

И всё же целью номер один, если верить приводимым Швейцером аргументам, стал строящийся газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Тянущийся из Сибири до советско-чехословацкой границы, он далее соединялся с западноевропейской газовой системой, уходившей во Францию, Италию и Западную Германию. Газопровод должен был залить СССР валютой. Однако попытки Рейгана убедить европейских лидеров отказаться от участия в советском газовом проекте провалились. Французы и англичане заявили, что зарабатывают миллионы на поставках оборудования для строительства газопровода, а немцы дали понять, что дешёвый «красный газ» жизненно важен для развития их экономики, темпы роста которой, похоже, начинают тревожить американцев.

Потому к разрешению проблемы в ЦРУ подошли с другого конца. «Кейси сказал мне и ещё кое-кому в Совете национальной безопасности, чтобы мы не слишком переживали из-за газопровода даже после окончания его строительства, – вспоминал вице-президент банка Chase Manchattan Роджер Робинсон. – У них масса проблем с авариями на газопроводе и турбинах, пожаров на контрольных устройствах и т.д.».

«Список советских запросов возглавляло нефтегазовое оборудование, предназначенное для управления новым газопроводом, идущим в Европу. Поскольку эти технологии не удалось получить в Соединённых Штатах, КГБ раздобыло программное обеспечение у канадской фирмы, – пишет Дэвид Хоффман. – ЦРУ настроило программу для автоматизированного управления таким образом, что через некоторое время оборудование вышло из строя: изменение скорости работы насосов и параметров для клапанов создало чрезмерное давление на швы трубопровода».

Трубы под прицелом

О том, что произошло дальше, существует только несколько частных свидетельств. В 2004 году бывший специальный помощник президента США по вопросам национальной безопасности Томас Рид выпустил книгу «Над бездной. История холодной войны, рассказанная её участником». В ней он признал: итогом этой программы по «модификации» стал взрыв на участке газопровода Уренгой – Сургут – Челябинск. «Человеческих жертв при взрыве газопровода не было, однако советской экономике он причинил значительный ущерб, – уверял Рид. – Позже Советы поняли, что украли фальшивку, но что они уже могли сделать? Подразумевалось, что инфицированной может оказаться любая клетка советского левиафана. И у них не было способа узнать, какое оборудование настоящее, а какое поддельное. Под подозрением оказалось всё».

Впрочем, это только слова. В России каких-либо официальных комментариев относительно того, действительно ли имело место такое ЧП на газопроводе, не звучало. Потому многие сомневаются, что подобное могло иметь место. С другой стороны, тот же Швейцер пишет об атаках ЦРУ на другие советские газопроводы: «План Кейси предусматривал массированные атаки на советские объекты добычи газа и нефти в Афганистане. Особенно привлекательным объектом был газопровод, идущий из Шибаргана до советской границы. Газопровод, проложенный на глубине трёх футов под землёй и проходящий под Амударьёй, был очень важной экономической целью, потому как обеспечивал топливом промышленность советской Средней Азии. Моджахеды взорвали газопровод в нескольких местах. Они также произвели ракетные удары по многочисленным объектам с природным газом, что вызвало два больших многодневных пожара». Это тоже выдумка? И вот ещё: вплоть до недавнего времени на сайте ЦРУ имелась страница, посвящённая Ветрову и «Досье Прощай». Однако теперь сохранилась только публикация Гуса Вейсса, в которой он рассказывает о программе по «модификации» программ и оборудования. Видимо, решили, что некоторые события прошлого должны всё же оставаться тайной.

От редакции. Есть и иная, более расхожая версия ЧП на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, на ней настаивает «Комсомольская правда»: «В июне 1982 года в Сибири прогремел взрыв силой в три килотонны. Американцы поначалу всполошились, решив, что это ядерный заряд. Но электромагнитного импульса, который должен быть в таких случаях, их спутники-шпионы не зафиксировали. Вскоре в Белый дом поступили разъяснения от директора ЦРУ: все нормально, взрыв - наша работа». То есть однажды был не только взрыв газопровода американцами, но и едва не началась ядерная атака после этого. Что-то очень грустные параллели рождаются.