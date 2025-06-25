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Мы из Советского Союза

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Боевые коты

Док и котёнок
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БОЕВЫЕ КОТЫ

Необвешенные амуницией, 
Но со смертью бывая «на ты»,
Поселились у нас на позициях 
В блиндажах боевые коты.

У развалин - окоп в палисаднике,
В нём обедали из сухпайка.
Сытно в этом мышином рассаднике,
Шерсть немытую греет рука.

Сердце ёкает, сжавшись под броником,
Ностальгией по дому, где ждут.

Ведь про кошек написано в хрониках:
«Образ дома. Семейный уют».

Я мечту сформулировал штатскую,
Под обстрелами, помня о том,
Что, познавшему долю солдатскую,
Боевому коту нужен дом.

Поседевших, израненных мальчиков
Дома встретит родная семья.
Замурлычат, свернувшись калачиком,
И забудут, как рвалась земля.

Отогреются нежными ласками,
А в ответ, раздадут доброты.
Пусть вернутся, сняв броники с касками,
По домам «боевые коты».

© Андрей ЛЕДАЩЕВ 
Художник Алекперова Ирина 
Очередная подборка кошачьего фронтового племени. Практически в каждом подразделении на фронте есть свои пушистый любимец и иногда не один.
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