Мы из Советского Союза

Док и котёнок

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БОЕВЫЕ КОТЫ

Необвешенные амуницией,

Но со смертью бывая «на ты»,

Поселились у нас на позициях

В блиндажах боевые коты.

У развалин - окоп в палисаднике,

В нём обедали из сухпайка.

Сытно в этом мышином рассаднике,

Шерсть немытую греет рука.

Сердце ёкает, сжавшись под броником,

Ностальгией по дому, где ждут.

Ведь про кошек написано в хрониках:

«Образ дома. Семейный уют».

Я мечту сформулировал штатскую,

Под обстрелами, помня о том,

Что, познавшему долю солдатскую,

Боевому коту нужен дом.

Поседевших, израненных мальчиков

Дома встретит родная семья.

Замурлычат, свернувшись калачиком,

И забудут, как рвалась земля.

Отогреются нежными ласками,

А в ответ, раздадут доброты.

Пусть вернутся, сняв броники с касками,

По домам «боевые коты».

© Андрей ЛЕДАЩЕВ

Художник Алекперова Ирина

Очередная подборка кошачьего фронтового племени. Практически в каждом подразделении на фронте есть свои пушистый любимец и иногда не один.

Вот такие соратники наших бойцов!