Док и котёнок
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БОЕВЫЕ КОТЫ
Необвешенные амуницией,
Но со смертью бывая «на ты»,
Поселились у нас на позициях
В блиндажах боевые коты.
У развалин - окоп в палисаднике,
В нём обедали из сухпайка.
Сытно в этом мышином рассаднике,
Шерсть немытую греет рука.
Сердце ёкает, сжавшись под броником,
Ностальгией по дому, где ждут.
Ведь про кошек написано в хрониках:
«Образ дома. Семейный уют».
Я мечту сформулировал штатскую,
Под обстрелами, помня о том,
Что, познавшему долю солдатскую,
Боевому коту нужен дом.
Поседевших, израненных мальчиков
Дома встретит родная семья.
Замурлычат, свернувшись калачиком,
И забудут, как рвалась земля.
Отогреются нежными ласками,
А в ответ, раздадут доброты.
Пусть вернутся, сняв броники с касками,
По домам «боевые коты».
© Андрей ЛЕДАЩЕВ
Художник Алекперова Ирина
Очередная подборка кошачьего фронтового племени. Практически в каждом подразделении на фронте есть свои пушистый любимец и иногда не один.
Вот такие соратники наших бойцов!
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