Александр Щипков - Денацификация Украины невозможна без делиберализации России

Александр Щипков о том, как следует провести денацификацию на Украине.

«Посмотрите, какая чудовищная вещь произошла [на Украине]. Бандеровцам удалось присвоить себе звание патриотов [Украины]. Вдумайтесь: нацисты – патриоты, а настоящие патриоты объявлены врагами. Но это надо менять, а воспитаны два-три поколения детишек на этом.

Конечно, денафицикация – это полная смена ценностей. Но для того чтобы сменить эти ценности, чтобы вернуть русских людей на Украине в нормальную систему координат, необходим пересмотр установок в образовании, в медиа, в масс-культуре. Нужно возвращать исконные культурные и духовные коды.

Две же задачи поставлены [для спецоперации]. Одна задача – демилитаризация, и она более-менее успешно реализовывается. А программа по денацификации пока что ещё даже не начата. Потому что, на мой взгляд, эта важная духовная и идеологическая составляющая требует особого внимания, определённой команды людей, требует определённого финансирования, организационных усилий.

Посмотрите, нацисты убили Олесю Бузину. У него очень хорошие, простым языком написанные книги о том, что происходило вообще на Украине, в украинской истории, быту. Они его за это убили, потому что его книги оказались огромным оружием против машины по экспорту нацизма на Украину.

Сейчас, когда наши заходят в какие-то населённые пункты, вместе с консервами надо привозить книги Бузины.

А нацистские книги надо уничтожать. Говорят: как книги уничтожать! к чему Щипков призывает, ай-ай-ай, как это страшно! Слушайте, [когда] наши в 1945-м году пришли в Берлин, и вы можете себе представить, чтобы они сказали, давайте мы тонны нацистской литературы, «Майн Кампф» соберём и отвезём в библиотеку, пусть немцы читают. Нет, эти книги уничтожались и правильно делали. Потому что шёл процесс денацификации немцев. То же самое [на Украине]: если мы говорим о денацификации, мы должны ставить и этот вопрос, как бы это странно ни звучало.

Но провести такую полноценную, сильную, успешную денафицикацию невозможно сделать без духовного возрождения самой России. Просто невозможно! Потому что если Россия не будет двигаться к обретению своего культурного суверенитета, как записано у нас в Стратегии национальной безопасности, ничего не произойдёт.

Самый важный вопрос сейчас – какова цель России? Какая наша цель, куда мы движемся? Если мы не поймём, на каких основаниях мы дальше будем жить с вами, мы не сможем сформулировать эту цель. Если мы не сформулируем эту цель, а что мы скажем русским на Украине? Мы должны им сказать: мы идём туда-то, наша цель такова и мы приглашаем вас идти вместе с нами, потому что мы – один народ, о чём Путин написал блестящую статью.

Мы-то с вами знаем, что объединяться мы можем вокруг традиционализма и вокруг понятия «справедливость». Но тогда мы должны эти понятия принести нашим братьям на Украину, должны чётко сформулировать. А если мы не можем принять Указ Президента о защите традиционных ценностей, и наши статусные либералы из кинематографа и театральных подмостков говорят «нет, это не надо!» и министерство культуры поднимает лапки кверху и говорить «нет, мы не будем этого делать» - тогда нету цели. [Тогда] мы ничего не сделаем. Мы можем с военно-технической точки зрения великолепно провести спецоперацию и полностью её провалить, если не поймём, что и как дальше нам делать и предлагать русским братьям на территории Украины.

Денацификацию невозможно провести, по-настоящему глубоко, без делиберализации. Потому что либерализм теснейшим образом связан с нацизмом».

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1076147.html