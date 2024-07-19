Легенда о "сбежавшей тридцатьчетвёрке"

Лев Шейнин посетил 39-ю дивизию в 1964 году, после того как прочитал публикацию в «Правде». Правда, пробыл он здесь лишь несколько часов, ничего толком не узнав (в Тюрингии прошли обильные снегопады, поэтому ни осмотреть полигон, ни поколесить по его окрестностям у писателя не получилось). Шейнин вернулся обратно в СССР и то, что не смог найти в Германии, просто домыслил.

Совсем иначе провёл своё собственное расследование Самуил Алёшин. Вместе со старшим инструктором по спецпропаганде майором Николаем Раевским, назначенным командованием для его сопровождения, именитый драматург объездил все окрестности Ордруфа в поисках информации о герое-танкисте. В соседнем посёлке Кравинкеле его познакомили с бывшей медсестрой местного госпиталя, которая рассказала, что однажды с полигона привезли много искалеченных немецких солдат, которые пострадали на каких-то испытаниях. Больше ничего «вытянуть» из этой женщины Алёшину не удалось – возможно, она попросту опасалась пострадать из-за своей откровенности.Год спустя корреспондент гарнизонной газеты «Гвардеец» Виталий Скрижалин, которого также заинтересовала эта легенда, расспросил о ней своего бывшего преподавателя тактики полковника Прохорова. Тот рассказал, что во время его службы в Ордруфе там, в ресторане «Цум лёвен» (нем. – «Ко льву»), работал пожилой хромой официант. По словам старика, он был одним из тех артиллеристов, которых давил советский танкист, и, как он говорил, единственным, кто уцелел из всего расчёта. Однако уточнить у этого человека подробности Скрижалин не смог, так как в 1965 году старика уже не было в живых. Танк Т-34-76 образца 1942 года давит немецкое противотанковое орудие 7,5 cm PaK 97/38. Кадр из х/ф «Жаворонок» (1964 год)На этом можно было бы закончить публикацию, написав в конце глубокомысленное: «Нам так и не узнать, существовал ли героический капитан на самом деле». Однако во время написания этого материала автор ознакомился с книгой генерал-лейтенанта танковых войскН. Г. Попеля, который весной 1945 года занимал должность члена военного совета 1-й гвардейской танковой армии.

Побег из Куммерсдорфа

В 1960 году увидел свет последний том его мемуаров под названием «Впереди – Берлин!» В этой книге генерал описал результаты поездки на Куммерсдорфский полигон начальника управления бронетанкового снабжения и ремонта армии полковника П. Г. Дынера и секретаря парторганизации полевого управления армии (а по совместительству ещё и корреспондента ТАСС) подполковника П. Л. Павловцева. Накануне, 20 апреля 1945 года, полигон заняли подразделения 1-й гвардейской танковой бригады полковника А. М. Темника. Выставка трофейных советских танков в Куммерсдорфе

На полигоне советские солдаты обнаружили расстрелянные танки и самоходки, среди которых были советские ИС-1 и СУ-152, а также «Королевский тигр» последней модификации. В подбитых машинах оказались останки людей – судя по всему, пленных советских танкистов.

Описывая увиденное, Павловцев вспомнил о случае, произошедшем с ним самим на Сандомирском плацдарме, где на советские позиции вышел бежавший из плена танкист. Вскоре этот человек умер от истощения, успев, однако, рассказать историю своего побега:

«…Его с двумя товарищами эсэсовцы привезли на Кунерсдорфский (так в оригинале – прим. ред.) полигон и заставили участвовать в испытании танка на бронестойкость. Я уже тогда докладывал об этом члену Военного совета. Перед испытанием председатель фашистской комиссии очень хвалил наш экипаж – так быстро и чётко они выполняли все команды. Вот, мол, она, «рюс» смекалка! Обещал танкистам полную свободу, если останутся живы. Когда перед расстрелом люди сели в танк, командир погладил броню и приказал механику-водителю: «Слушать только мою команду!» И танк рванулся на третьей скорости прямо на наблюдательную вышку. Артиллеристы не стреляли, чтоб своих начальников не побить: командир танка оказался и отважным, и умным человеком, всё рассчитал. Набезобразничали они там –это он так говорил: «набезобразничали». Какие-то дураки эсэсовцы по тревоге на бронетранспортёре прикатили – решили танк усмирять! Он их гусеницами с ходу подавил – снарядов-то не было. Потом махнули бойцы на восток. Когда горючее кончилось, стали пешком по лесам пробираться. И командир, и механик-водитель в пути погибли, радист один живой дополз».

Павловцев попытался провести собственное расследование, но узнать ему удалось немного, так как местные жители боялись что-либо рассказывать, опасаясь стать жертвами мести за чужие прегрешения. Лишь один старик, настолько дряхлый и больной, что его не взяли даже в Фольксштурм, и его жена дали интересные показания. По их словам, в конце 1943 года с полигона вырвался один танк, которому удалось доехать до ближайшего концлагеря, где он раздавил проходную будку и повалил часть проволочного ограждения. В результате этого из плена бежало множество узников, на которых потом долго охотились гестаповцы с собаками.

По словам Павловцева, местных жителей поразило то, что когда на пути танка оказались игравшие на мосту дети, он их не раздавил. Танкисты выскочили из «тридцатьчетвёрки» и прогнали малышей прочь, несмотря на то, что им была дорога каждая секунда. Немцам удалось задержать или убить почти всех пленных, поэтому широкой известности этот побег не получил. Павловцева смутило лишь то, что описанный стариками случай по времени не совпадал с выходом танкиста к Сандомирскому плацдарму. Получалось, что случай побега на танке с Куммерсдорфского полигона был не единственным, или же танкисты по каким-то причинам слишком долго выходили к своим. Однако проверить это в условиях продолжавшейся войны было невозможно, к тому же Павловцев вскоре получил тяжёлое ранение. Советский танкист бежит спасать немецкого мальчика, танк катится следом за ним на холостом ходу

Кадр из х/ф «Жаворонок» (1964 год)

Исходя из написанного генералом Попелем, можно сделать вывод, что нацисты могли использовать трофейные танки с пленными экипажами в качестве подвижных мишеней. Вероятно и то, что широкой известности данный факт не приобрёл, поскольку свидетелей в живых не оставляли. И всё же возможно, что среди смертников находились смельчаки, которым удавалось выйти из повиновения и даже вырваться за пределы лагеря. К сожалению, история не сохранила для потомков имён этих героев, но сберегла легенды, верить в которые или нет – личный выбор каждого. Что же касается фильма «Жаворонок», то он продолжает жить своей жизнью, воспитывая новые поколения будущих танкистов. Да ещё раз в год на 9 мая грохочет своими гусеницами по питерским мостовым старый танк Т-34-76 – «актёр», сыгравший главную роль в полузабытом советском фильме. В 90-е годы киностудия отдала его на реставрацию на один из заводов Санкт-Петербурга, но оплатить ремонт не смогла. Машина остаётся на предприятии и сейчас, ежегодно участвуя в праздновании Дня Победы.

Алексей Стаценко

При написании данной статьи использована публикация Виталия Скрижалина «По следам тридцатьчетвёрки» (газета «Красная Звезда», 6 мая 2009 года)

https://warspot.ru/3461-legenda-o-sbezhavshey-tridtsatchetvy...