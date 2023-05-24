Акварель в творчестве известных русских художников

Ещё совсем недавно акварель, как живописный материал, занимал одну из последних строчек в рейтинге используемых художниками материалов. Сегодня же этот пластичный, неукротимый материал переживает свой расцвет. И сегодня я хочу рассказать о зарождении и развитии акварели в России через работы выдающихся русских художников.

Техника акварели сама по себе сложна и капризна, она практически не терпит исправлений. Поэтому от акварелиста требуется великолепное владение техникой и утонченная проработанность деталей там, где это необходимо. Лично я вообще не понимаю, как можно рисовать практически водой?

А в России акварель, в особенности портрет акварелью становится популярен в дворянской среде в 18 веке. Родоначальником жанра по праву считается Петр Фёдорович Соколов (1791—1848). Ранние работы П.Ф. Соколова происходят от портретной миниатюры — это прослеживается и в характерном малом формате, овальной композиции, особой заполненности пространства листа. Со временем акварельный портрет в работах художника становится более смелым, гармонично заполняет всю плоскость бумажного листа, мазок становится широким, свободным и разнообразным, цвета — прозрачными и легкими. Акварельные портреты, выполненные П.Ф. Соколовым отличаются утонченностью письма, легкой, подвижной манерой исполнения. Художник невероятно умело подбирал нежные полутона, избегая яркого, броского колорита. Также в своих работах Петр Федорович не использовал белила и не наносил предварительного карандашного контура. Прозрачность и чистота манеры письма, утонченность и деликатность исполнения делают портреты, созданные Соколовым, живыми и естественными. Другие выдающиеся художники, писавшие свои произведения акварелью - Карл Брюллов и его старший брат Александр Брюллов. При создании своих работ Карл Брюллов пользовался способом, который в современном акварельном мире редко можно встретить - подмалевок холодных тонов. Он в совершенстве владел этой техникой, сводя к минимуму набор цветов. Мастер жанровых сцен и пейзажей, Брюллов виртуозно вводит их элементы и в акварельный портрет. Это усложняло композицию и живописную задачу, но в то же время демонстрировало невероятные колористические способности художника.

Небольшие по размеру произведения во всей мере передавали выразительную пластику человеческого тела. Свои воздушные, солнечные и несколько ироничные работы он создавал на сюжеты из жизни простого люда: неаполитанских или римских крестьян, странников, молодых горожанок. Акварельные работы Брюллова идилличны и сюжетны, при этом в произведениях нет какого-либо психологического повествования. Подобные произведения нередко называли «итальянским жанром». Это обозначение объясняется их функциональным направлением: такие работы заказывались аристократией в качестве сувенира из Италии, который должен был напоминать владельцу о теплых краях и счастливых мгновениях, пережитых в далекой стране. Александр Брюллов, старший брат Карла Брюллова, был выдающимся архитектором. Однако и много работал на заказ, создавая жемчужины акварельного искусства. Большинству он известен, как автор лучшего портрета жены А.С.Пушкина Н.Н.Гончаровой. Учитывая годы жизни архитектора - 1798-1877 - можно сказать, что А.П.Брюллов оставил нам портреты тех людей, кого принято называть пушкинским окружением. Благодаря этим изящным произведениям искусства мы видим красивые, нежные лица женщин, изящных мужчин той романтичной эпохи XIX века. В настоящее время большинство акварельных работ художника находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге. Акварель в качестве основного материала использовали не только выдающиеся художники-портретисты. Одно из центральных мест среди художников, прославлявших в своих произведениях прекрасный Санкт-Петербург занимает имя Василия Семеновича Садовникова.

Художник с интересной судьбой, крепостной "Пиковой дамы", овладевший искусством рисования самостоятельно и ставший всенародно любимым в середине 19 века.

Произведения Василия Семеновича отличаются безукоризненным рисунком и завораживают множеством деталей. Одна из самых знаменитых работ художника - "Панорама Невского проспекта" - изначально была почти 16-метровой длины (!). Гиперреалистичная точность, невероятный уровень мастерства исполнения деталей и, при этом, романтичный, поэтический настрой картины. Петербург в произведениях Садовникова - населенный множеством людей разных сословий, живущий своей жизнью город. Многие искусствоведы считали художника в равной степени видописцем и жанристом.

Среди множества работ, созданных художником - не только законченные, панорамные произведения, но и внушительное число набросков, эскизов. Самые выдающиеся работы В.С. Садовников сделал в 1840-е годы. Они отличаются утонченной детализацией и гармоничным, деликатным цветовым решением.

Работы художника хранятся в Эрмитаже, в музее Академии художеств, а также в других музеях по всей России. Большинство знают художника Александра Иванова по одной картине – «Явление Христа народу». В то время как в музейных фондах Третьяковки хранится несколько десятков фолиантов и больше 700 картин художника.

Во многих произведениях А. Иванова, написанных акварелью - роскошные виды итальянской природы, сюжеты повседневной жизни итальянцев. А в сюжетах этюдов - морское побережье, залитое солнечными лучами, лодки рыбаков, беседки и парки, утопающие в зелени. Картины итальянской тематики изначально создавались А.А. Ивановым как презенты высокопоставленным лицам при посещении ими Рима. Из наиболее известных – серия полотен «Октябрьский праздник в Риме» и картина «Жених, выбирающий серьги для своей невесты». Чистое звучание цвета, его выразительность, были результатом постоянных наблюдений натуры и тщательного изучения творчества венецианских колористов. Отдельной главой творческой биографии Александра Иванова стали Библейские эскизы. Открыв для себя невероятные технические возможности акварели, Иванов активно использует их при подготовке к написанию «Явление Христа народу». Он часто выезжает в предместье Рима или в окрестности Неаполя, пишет этюды гор, камней, воды, наблюдает купающихся, рисует дикие скалы, деревья, крыши домов. Альбомы мастера заполняются многочисленными карандашными набросками и акварелями. Через весь Библейский цикл А.А. Иванова красной нитью проходит тема величия человека. Эскизы Библейской тематики стали своеобразным подведением итогов творческой жизни художника. Достигнув профессиональной зрелости, художник создает работы по велению сердца, легко и свободно. Эти произведения характеризуются световой пластикой, уникальным психологическим настроем, а также особой ролью цвета – это эмоциональный ключ к истолкованию сюжета. Эскизы настолько изящны и многогранны, что может показаться, будто они рождались на едином дыхании.

https://www.livemaster.ru/topic/3719946-article-a...