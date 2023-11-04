Чем китайский «Калашников» отличался от советского? Кто ещё выпускал этот автомат?

Китайские производители оружия приступили к производству копий легендарного АК еще в середине прошлого века. Прототипы «калаша» из Поднебесной имеют множество отличительных качеств и особенностей.

1. Пробы пера – Type 56

Type 56, китайский прототип АК

В 80-90 гг. XX века Китай пользовался репутацией производственного центра во всем мире, а также по совместительству главного цеха по копированию разработок других стран. Что только не копировали китайцы – от моделей магнитофонов до автомобилей. И в оружейной промышленности наблюдалась аналогичная ситуация.

К примеру, конструкторы КНР создали полный клон автомата Калашникова и маркировали его как Type-56. Данная модель стрелкового оружия находится на вооружении до сегодняшнего дня, но в модифицированных версиях с рядом доработок. Более того, в отдельных странах ее даже можно приобрести на гражданском рынке.

Не секрет, что многие люди ассоциируют АК с наиболее популярной винтовкой планеты. Но не все учитывают один нюанс: образцов оружия, выпущенных непосредственно в Советском союзе, не так много. Часть их находилась за пределами СССР во времена гонки ядерных вооружений. Остальная часть – копии АК, выпущенные по официальной лицензии Советского Союза с предоставлением чертежей и технологий, либо без нее (в рамках действий промышленных шпионов). Ярким примером второй ситуации является китайский АК под названием Type-56.

Внешне отличить советскую модель от «брата-близнеца» из Китая крайне сложно, а для кого-то и вовсе невозможно. Но опытные эксперты и ценители оружия сделают это мгновенно. Для примера, у китайской модели заклепки находятся в других местах, а дульный срез не имеет резьбы для гайки или компенсатора. Type 56 и штык-нож

Также для изготовления коробки ствола китайцы применили сталь на 1,6 мм, тогда как в модели советской сборки использовался 1-мм метал. А ключевым отличием Type-56 от АК стал откидной штык-нож. Еще в китайской модели отсутствовали хромированные стволы.

Несмотря на отсутствие лицензии и популярных в то время стереотипов, китайский «Калашников» не был бесполезной вещью, хотя к качеству сборки оставались вопросы. Его официально приняли на вооружение в 1956 году и продолжают эксплуатировать до нынешнего времени.

Правда, в национальной армии КНР эта модель оружия занимает далеко не лидирующее место. Большая часть выпускаемых образцов поставляется на экспорт в развивающиеся страны. Модификации, адаптированные под карабины, поставляются на гражданский оружейный рынок, в том числе и в Америку.

Но это еще не все. В конце восьмидесятых иранские оружейники начали производить автоматы KL-7.62. Внешне они не отличаются от модели Калашникова, но на практике являются лишь копией китайского Type-56.

По поводу тактико-технических характеристик модели из Поднебесной, они могут различаться в зависимости от модели и модификации. Базовый вариант обладает длиной 874 мм и весит 3.8 кг. В модели применяется калибр 7.62.39 мм. Показатель скорострельности доходит до 650 выстрелов в минуту, тогда как дальность стрельбы ограничена отметкой 500 метров. Боекомплект подается из магазинов секторного типа, в которых находится 30 патронов. В США модель идет в модифицированном виде под калибр 5.56х45 мм стандарта НАТО.

2. Прочие модификации Type

Длина ствола Type-81 составляла 450 мм

Вскоре на заводах Поднебесной начали выпускать следующий клон автомата Калашникова – Type-81. Он быстро заменил используемые ранее копии АК, которые были на вооружении в НОАК. Длина ствола у данной модификации была больше, чем у АК и составляла 450 мм. Из-за этого пользоваться автоматом стало намного удобнее.

В Type-87 были совмещены преимущества автомата и пулемета. Здесь применяется китайский патрон калибра 5,8х42 мм. Еще конструкторы применили фурнитуру из пластмассы. Однако оружию так и не удалось стать массовым. Type-87 покупали лишь для целей отдельных силовых структур и подразделений.

На базе этой модели позже выпустили еще один автомат под названием Type-0. Однако у него уже было много отличий от легендарного АК, которые затрагивали как дизайн, так и конструктивное исполнение.

В Китае до сих пор выпускаются свои собственные модификации автомата Калашникова, а многие спецслужбы и ценители оружия покупают «калаши» именно с КНР.

3. Копии АК, которые выпускались в других странах

Венгерский «клон» российского автомата, АК-55

Автоматы Калашникова клонируют не только китайские оружейники и создатели компьютерных игр, но и ведущие мировые компании. К примеру, на его основе или из его комплектующих производятся разные модели оружия в Израиле, США, Финляндии, Египте, ЮАР и ряде других государств.

Детище Михаила Калашникова настолько распространено и популярно, что в отдельных странах Африки они продаются дешевле продуктов питания.

Если говорить о клонах данной модели, то, кроме Китая, их также делали в Венгрии. К слову, это одна из первых стран, получившая официальную лицензию на сборку своего оружия на базе АК и боеприпасов к нему. В 1955 был налажен серийный выпуск АК-55 – точной копии советского оригинала. Производство длилось вплоть до 1962 года.

Отдельные модификации АКМ, выпускаемые в Венгрии по лицензионному соглашению, например, АМ-63 и АМD-65, по-прежнему считаются штатным вариантом стрелкового оружия Вьетнама.

В отличие от базовой модели, эта серия комплектуется дополнительной рукоятью пистолетного типа. Данные экземпляры модернизируются до сих пор. Их оснащают планками и современными прицельными приспособлениями. Совместно с Министерством обороны Венгрии производители приступили к замене AMD-65 и AM-63 на штурмовые винтовки типа CZ 806 Bren 2 калибра 5,56 мм. АК-63, принятый на вооружение венгерской армии в 1986 году

Еще в далеком 1986 году на вооружение венгерской армии приняли AK-63 – полную копию советского АКМ. В отличие от предшественника (AMD-65), он имел меньшую стоимость, переработанный кожух и более надежное цевье.

Во времена холодной войны автомат Калашникова находился на вооружении ННА (Национальной народной армии) ГДР. Там он имел обозначение MPi-K/KS (со складным прикладом) или MPI-AK-74N (модель образца 1974 года). Данные модели выпускались по лицензии и имели лишь некоторые детали базовых образцов, такие как цевье из пластика и проволочный приклад.

Схожая ситуация происходила и в Болгарии. Здесь автоматы стали выпускать в начале 60-х гг. АКК (автоматический карабин Калашникова) производился оружейным заводом «Арсенал». Сегодня компания носит название Arsenal. У десантной модификации было название АККС.

До середины 90-х болгарские автоматы почти полностью копировали советские аналоги. Сейчас в стране и дальше выпускаются собственные прототипы АКМ и АК-74. В отличие от российских и советских моделей, они имеют пластиковые комплектующие и новые дульные тормоза-компенсаторы в магазинах. А поскольку в Болгарии применяется натовский формат патронов 5,56х45, основной приоритет имеют автоматы серий AR-M1, AR-M5 и AR-M9 калибра и их модификации. Болгарский прототип, АК-74

Во времена холодной войны Польская Народная Республика тоже выпускала автоматические винтовки по лицензии СССР. Они обозначались как KbK AK, KbK AKS, KbK-AKM и KbK-AKMS. В начале 90-х на вооружение польской армии поступил KbK vz.88 Tantal, ставший усовершенствованной моделью АК-74М.

В отличие от советского оригинала, он мог стрелять очередями по пару патронов, имел проволочный приклад и дульный тормоз-компенсатор, рассчитанный на эксплуатацию совместно с надкалиберными винтовочными гранатами.

На базе «Тантала» выпустили KbKs wz.96 Beryl 5,56 мм с доработанной эргономикой пистолетной рукояти, телескопическим прикладом и фиксатором класса Пикатинни для прицельных приспособлений и навесного оборудования. Есть предположения, что в обозримом будущем Beryl заменят штурмовыми винтовками G17 Grot.

Румынские оружейники изготавливали автоматы Калашникова с маркировкой PM md.65 и PA md.86. Вариант PM md.86 появился после того, как Румыния перестала покупать лицензию на советские «калаши», рассчитанные на применение с патронами калибра 5,45х39 мм. Румынский автомат Калашникова с маркировкой PM md.65

Инженеры приняли решение своими силами настроить оружие под новый патрон, находящиеся на вооружение образцы оружия PM md.63 (копия АКМ) и PM md.63 (копия АКСМ). Данные модели по-прежнему используются румынской армией, отличаясь от базовых лишь другим цевьем со вспомогательной пистолетной рукоятью.

Кроме нестандартной конструкции, модификации из Румынии были посредственного качества. Согласно данным из открытых источников, эти образцы часто использовались в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, куда их завозили под маркировками AIM и AIMS. Но их можно было быстро отличить от оригинала из СССР по очень малому сроку службы в условиях постоянных боевых действий.

Автоматы Калашникова до сих пор всячески усовершенствуются и копируются. Многие оружейники применяют новые прицельные приспособления, как, например, в модели Akb 15, разработанной словацким брендом Arex. Культовая разработка Михаила Калашникова не устаревает и продолжает вдохновлять энтузиастов на создание своих копий.

Несмотря на огромный возраст, оригинальный автомат отвечает даже современным требованиям. К тому же его легко адаптировать под конкретные задачи посредством установки новых аксессуаров, которые предлагаются на мировом оружейном рынке. И даже после доработок АК остается очень эффективным и надежным оружием.