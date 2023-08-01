Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.56

Продолжаю выкладывать очередные работы Вадима ОкладниковаО гибели Максима Климова стало известно в четверг, 30 июня.
«Сегодня не стало моего племянника! Погиб при получении ранения в спецоперации. Светлая память и земля тебе пухом…», — рассказал Сергей, дядя военного ВКонтакте.
«Мой малыш, мой герой, моя гордость, мой роднуля покинул нас», — сообщила мама Максима Климова.
https://pravda-nn.ru/news/voennosluzhashhij-nizhegorodets-ma...
Климов Максим Антонович-участник СВО на Украине, гвардии рядовой контрактной службы.
Родился 04.07.2002 года городе Нижний Новгород.
Окончил среднюю общеобразовательную школу № 138 (г. Нижний Новгород, Ленинский район).
После окончания военной службы по призыву заключил контракт с Министерством обороны РФ.
Служил в должности оператора зенитно-ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново).
В составе подразделения принимал участие в Специальной военной операции на Украине.
Гвардии рядовой Климов погиб 03.06.2022 года, во время проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, по демилитаризации и денацификации Украины.
Похоронен в Нижнем Новгороде, на Нижегородском (Федяковском) кладбище.Награжден орденом Мужества (2022, посмертно).
ПАМЯТЬ:
Книга Памяти Ивановской области.
Уголок Памяти в расположении части.
21 февраля 2023 года в его родной школе установлена мемориальная доска.https://37kp.ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%...
30.06.2022. героически погиб гвардии рядовой Климов Максим Антонович, оператор зенитной ракетной батареи 5 гвардейского зенитного ракетного полка, ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг.
Награжден посмертно орденом мужества.
Вечная Память Герою! Вечная Слава!
Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким.Родители Максима.
Мы скорбим вместе с Вами.
https://vk.com/id762370816?w=wall-106160452_506924
Отдельнеого материала по этому герою я не нашла. Только сообщение губернатора о пяти погибших псковичей.
Ещё пятеро военнослужащих из Пскова погибли во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Состоялись похороны пяти наших военнослужащих. При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли: старший сержант Артём Максимов, сержант Владимир Васильев, гваардии сержант Кирилл Миселев, гвардии сержант Алексей Матюхин, прапорщик Василий Кузнецов.
Эти колроткие строки перепечатали в КП, МКА в Пскове, Курьер Среда и более мелкие порталы. И все.
https://zpobeda.ru/ilya-mambetov/
Илья Мамбетов погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Мужчина был уроженцем Беляевки.
По словам главы администрации Беляевского района Александра Федотова, боец навсегда останется примером стойкости характера, мужества, отваги и верности Воинской присяге. В комментариях под размещенным постом в социальной сети знакомые погибшего выражают соболезнования его семье.
https://dzen.ru/a/Y_N5CyCGcVQwzsz-?utm_referer=www.google.ru
Дополнительных каких-то сведений нет.
17.05.2022 г. в зоне проведения специальной военной операции на территории бывшей украины героически погиб командир отделения 728 отдельного гвардейского Ордена Красной Звезды батальона связи гвардии старший сержант Мурзин Геннадий Геннадьевич.
Молодой парень, у которого впереди была счастливая жизнь, любящая семья, дети. Ушел из жизни доблестным, мужественным героем, не побоявшемся принять участие в столь страшном конфликте, который происходит на украине.
Геннадий был образцовым отцом, мужем и сыном. По жизни шёл смело , был жизнерадостным , этого человека переполняла доброта, любовь к близким да и в принципе к самой жизни , Он был преданным другом готовым придти ВСЕГДА на помощь, его поддержка всегда была искренней. Он был всегда душой компании.
Геннадий войдет в историю как настоящий герой. Его мужество — немой свидетель того, какой сильной личностью он был.Хотя это мало утешит, но мы все в долгу перед вашим ОТЦОМ, МУЖЕМ И СЫНОМ за жизнь, которую он отдал за нашу свободу.
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ЧЕСТЬ, НАШЕМУ ГЕРОЮ!
ПОКОЙСЯ С МИРОМ, ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ ПУХОМ!
За мужество и героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории бывшей украины указом Президента Российской Федерации гвардии старший сержант Мурзин Геннадий Геннадьевич награжден орденом Мужества(посмертно).
Спи спокойно Брат!!! Вечная память воину связисту!!!
https://vk.com/wall-2499828_112152
Леонид Борисович Некрасов. Контрактник. Житель Ярково Новосибирского района Новосибирской области. Погиб в ходе боевых действий в спецоперации по денацификации территории Украины. показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма. Похоронен с воинскими почестями 25 июня в Ярково. Остались жена и ребёнок.
https://sibru.com/2022/08/17/portrety-pavshih-voinov-specoperacii/
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Что-то более развернутое не смогла найти.
Вечная Память Герою.
Погиб во время выполнения специальной военной операции на Украине.
Сизых Егор Андреевич
О5.05.1995 года.
Внук: Сизых Петра Дорофеевича. Сизых Анны Семёновны.
Родился в Кяхте, учился до 14 лет в Кяхтинской школе 4.
Проходил службу на Кавказе , Сирии, Рязани. Десантник, разведчик и т.д
При жизни награжден медалью " За Отвагу " и много других наград.
У Егора осталась любящая большая семья: Жена и Дочь, которой 3 июля годик. Братья. Бабушки. Дедушка, тёти и дядя.
СкорбимКроме того, «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщает о гибели в боях на Украине уроженца Кяхты, десантника Егора Андреевича Сизых. Он родился в 1995 году в Кяхте, учился до 14 лет в Кяхтинской школе №4. Проходил службу на Кавказе и в Сирии, имел медаль «За отвагу» и другие награды.
«МК в Бурятии» выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память героям!
https://ulan.mk.ru/incident/2022/07/02/na-ukraine-pogib-koma...
Брянский военнослужащий Алексей Сычев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом его родственники сообщают в соцсети.
Наш земляк был командиром зенитной батареи. Героя наградили медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.
В памяти родных и друзей Алексей навсегда останется «любящим, заботливым сыном и братом, надёжным другом, который всегда был готов прийти на помощь и поддержать в любое время суток».
https://www.bryansk.kp.ru/online/news/5301164/
Еще одно сообщение.
Сегодня в соцсетях появилось ещё одно траурное сообщение, о гибели нашего земляка в зоне СВО.
Защищая интересы России, на украине погиб уроженец Брянской области Алексей Сычев.
Алексей руководил зенитной батареей.
За проявленный героизм, посмертно, наш земляк награждён орденом Мужества.
«Брянская улица» скорбит со всей Брянской областью и выражает соболезнования родным и близким усопшего.
Брянщина будет помнить.
https://bryansku.ru/2023/06/05/ofitser-aleksey-sychev-pogib-...
А вот Книга Памяти Иванова более развернуто сообщает:
Сычев Алексей Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии сержант контрактной службы.
Родился 30.08.1996 года в Брянске.
Окончил среднюю школу родного города.
Призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в Воздушно-десантные войска.
Заключил контракт с Министерством обороны РФ и остался служить в родной части.
В должности командира боевой машины 3-й зенитно-ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново) выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.
26 мая 2022 года при выполнении боевой задачи по прикрытию 1065-го артиллерийского полка от ударов средств воздушного нападения противника под н.п. Попасная получил осколочное ранение, но от госпитализации отказался и продолжил выполнение боевой задачи. Награжден медалью «За отвагу».
19.05.2023 года погиб при выполнении боевой задачи в районе н.п. Кременная.
Похоронен в Фокинском районе Брянска.Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями, в том числе «За отвагу», «За боевые отличия».
ПАМЯТЬ:
Книга Памяти Ивановской области.
Уголок Памяти в расположении части, куда Алексей пришёл ещё на срочную службу, за свое усердие и старание дослужился до командира боевой машины.Из воспоминаний однополчан:
«На похоронах оркестрРосгвардииБрянска после Гимна России исполнил композицию «Синева» ансамбля Голубые береты, первый раз на подобном мероприятии…Полк на СВО посещал Дмитрий Певцов, который подарил Алексею гитару, которая теперь хранится у родителей…»
В конце в Книге стоит вот именно этот портрет работы Окладникова! Смотрите сами. Думаю, художнику это приятно
https://37kp.ru/%D1%81%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%...
Часто мы слышим о том, что российские солдаты, которые героически погибли «за ленточкой», с детства мечтали стать военными, что это их призвание. Но есть среди них и совершенно мирные люди. Одним из таких был Инвер Турищев из Нижнего Тагила.
Мама Инвера — Людмила Тишкина — гордится своим ребенком. Парень учился в обычной школе, в которой она работала учителем. По словам матери, в любом коллективе Инвер старался оберегать слабых, неуверенных в себе — тех, кому была нужна помощь.
Очкарик-айтишник
«Он всегда ставил какие-то высокие, но вполне выполнимые планки. Был старостой класса, потом группы в институте. Быть настоящим другом 24/7, и у него все получалось органично. В этом был весь он. Своим делом он выбрал IT-сферу, программирование увлекало его, давалось легко», — улыбается Тишкина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Мать всегда говорила сыну, что учеба очень важна, так как является трамплином в выборе профессии. Таким и стал Турищев. Работоспособность и ответственность были у него на максимуме. Парень стал спикером всероссийских соревнований по программированию и организатором форума для разработчиков в родном городе. По всем параметрам — талантливый и умный парень.
«Закончил школу с отличием, а потом и факультет естествознания, математики и информатики в Нижнетагильском педуниверситете с красным дипломом. Защищал диплом и одновременно учился в автошколе, а еще закончил школу радистов. Смеялся: «Зрение плохое, придется наощупь служить». Вообще юмор — это второе имя моего сына», — признает Людмила.Фото: [из личного архива Людмилы Тишкиной]
У Инвера была возможность не ходить в армию, но он посчитал ее проявлением слабости мужчины, продолжает мать. Все друзья шли, пошел и он. Через три недели на курсах молодого бойца парень сообщил, что заключит контракт, что отношение к службе в ВС РФ по контракту более серьезное, чем к срочной.
От учебы к военной службе
«Я всячески отговаривала. Но он усыпил мою бдительность тем, что «горячих точек нет», служба спокойная. Это был июль 2021 года», — вспоминает женщина.
Турищев попал в 90-ю гвардейскую танковую дивизию, 400-й гвардейский артиллерийский полк. Но в роте обеспечения не хватало айтишников, поэтому Инвера назначили помощником начальника службы ГСМ (горюче-смазочных материалов).
С декабря 2021-го года в составе своего дивизиона парень поехал в командировку в Брянскую область. Все время говорил, чтобы за него не волновались, так как это обычные будни службы. Но началась СВО. 24 февраля он попал на Украину, Черниговскую область. Потом Красный Лиман — бойцы дошли до ДНР.
«Было очень страшно. Жизнь превратилась в сплошное ожидание коротких SMS: «Я жив». В конце июля сын приехал в отпуск. Боже, семь дней мирной жизни! И тут я увидела не моего мальчишку, а молодого мужчину. Глаза, которые из смеющихся превратились в глаза, видевшие много горя», — удивляется своему открытию наша собеседница.Фото: [из личного архива Людмилы Тишкиной]
Чтобы дети играли, и мама мирно жила
По словам Людмилы, она поняла, что ее сын — настоящий мужчина: не ноющий, не пугающий рассказами об ужасах сражений, а успокаивающий: «Мама, это просто служба. Да, там опасно, но мы выполним свои задачи и вернемся».
В Нижнем Тагиле тогда построили новую набережную, и в последний день отпуска мама с сыном гуляли там. Ребята играли в баскетбол. Женщина обратила внимание на это. Посмотрела на своего уставшего, измотанного ребенка и сказала: «Вот вы там, а здесь ребята мирно играют». Тогда Инвер ответил: «Мы там, чтобы они мирно играли, а ты мирно жила».
«После его отъезда я отправляла фотографии салюта со дня города, а сыночек написал: «Я очень люблю наш город, люблю Россию, люблю вас!». Я лишь умоляла его выжить», — вздыхает мать.
На СВО Турищев на стареньком «Урале» 1982 года загружал, учитывал, перевозил топливо для российских гаубиц. Без топлива техника небоеспособна. Инвер — мирный человек — ответственно выполнял свою работу. Но именно в армии решил связать свою дальнейшую жизнь с ней. Решил поступать в академию имени Жукова.
«При жизни за мужество и героизм отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего и медалью Жукова. Не уверена, знал ли он о них, потому что получила я их уже после его гибели. Мне позвонили 18 сентября и сообщили, что сын и еще трое ребят поехали за отремонтированным блоком на базу в Херсонской области и попали под артобстрел HIMARS, погиб только он», — говорит Тишкина.
Не стало мирного, веселого человека, настоящего патриота России.
https://mosregtoday.ru/articles/soc/chtoby-deti-igrali-i-mam...
О гибели российского военного сообщил глава района Алексей Федотов.
— Егор был в числе первых, кто отправился в зону боевых действий. Люди, знавшие Егора, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке, — написал галава.
Траурная церемония прощания с рядовым Российской армии прошла в Беляевском районе накануне, 25 февраля. Егора Федорова похоронили с воинскими почестями.
— Его гибель – наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах. Все мы разделяем огромную утрату с его родителями, друзьями и близкими, и всеми теми, кто знал и любил его. Вечная память! — говорится в сообщении Алексея Федотова.
https://orenburg.bezformata.com/word/galave/1664357/
Глава муниципального образования Александр Федотов сообщил, что сегодня прошли похороны павшего воина.Глава муниципального образования Александр Федотов сообщил, что сегодня прошли похороны павшего воина.
Сегодня, 25 февраля прошла прощальная церемония с рядовым Егором Федоровым из Беляевского района, погибшим в зоне СВО на Украине.
Печальной новостью поделился глава муниципального образования Александр Федотов на своей странице в социальных сетях.
Известно, что Егор, славившийся своими сильным характером, принципиальностью и честностью, отправился в зону боевых действий на Украине одним из первых.
— Его гибель наша общая боль. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Вечная память! — отметил Федотов.
https://dzen.ru/a/Y_oGXiCGcVQwEb61
Воин ЧВК.Вот тут немного повезло. Глава Беляевского района Оренбургской области Александр Федотов сообщил о гибели.
В Беляевском районе Оренбургской области 26 мая 2023 года простились с военнослужащим Александром Пакаловым,погибшим в ходе спецоперации на Украине.
С чувством глубокой скорби сегодня мы простились с нашим земляком Пакаловым Александром Юрьевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Трудно подобрать подходящие слова, чтобы можно было в полной мере выразить боль утраты. От жителей Беляевки, района и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Александра. Вечная слава и вечная память воину!
– выразил соболезнование глава Беляевского района Александр Федотов.
Посмертно Александр Пакалов награжден Орденом Мужества.
Церемония прощания состоялась с воинскими почестями. Проститься с бойцом пришли родные и близкие, военные, представители администрации и общественных организаций.
https://vk.com/wall-210977916_155315
Коротко дано объявление в газете Оренбургские новости
https://orenburzhie.ru/news/v-belyaevskom-rajone-prostilis-s...
короткое сообщение в ТГ канале Белявского района.
https://t.me/belyaevka_adm/3607
Еще горестные новости Белявского района на страничке Александра Федотова от 20 мая 2023 года:
Сегодня мы простились с нашим мужественным земляком, уроженцем села Ключевка, Александром Сергеевичем Ершовым. Александр погиб в ходе специальной военной операции, до последнего оставаясь верным товарищам и своему Отечеству.
Сегодня многие его близкие и друзья приехали проводить Александра в последний путь, не скрывая горечи утраты. Он был настоящим мужчиной, примером для многих.
Мы глубоко скорбим в этот тяжелый час и выражаем самые искренние соболезнования семье Александра Сергеевича Ершова, его родным и близким. Светлая память!
https://vk.com/wall-172756293_3572
Портал Оренбург без формата сообщает:
20 мая в Беляевском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции уроженцем села Ключёвка Александром Ершовым. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Федотов.
«Мы глубоко скорбим в этот тяжёлый час и выражаем самые искренние соболезнования семье Александра Сергеевича Ершова, его родным и близким. Светлая память!» – написал глава района в социальной сети.
Проводить Александра в последний путь из разных городов приехали друзья и родственники.
https://orenburg.bezformata.com/listnews/uchastnika-svo-alek...
Сообщение в Дзене:
https://dzen.ru/a/ZGiXhE9XGTdwyac3
МКОУ «Покровская СОШ» сообщает:
4 марта исполнился год со дня гибели выпускника нашей школы – заместителя командира десантно-штурмового батальона по десантной подготовке Цыпина Александра Александровича
В 2003 г. он окончил 9 классов Покровской МСОШ Ленинского района Волгоградской области. Продолжил обучение в ГБОУ АО «АКШИ им. П.О. Сухого», Коломенском высшем артиллерийском командном училище, Тульском артиллерийском инженерном институте.
В 2010 г. по специальности «Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных войск» был распределен в г.Ульяновск, войсковая часть 73612. Александр принимал участие в учениях на территории России, Белоруссии, Киргизии, в проведении СВО: в Крыму, Сирии, на Украине.
За годы службы был отмечен государственными наградами: медали «За возвращение Крыма» (2014 г.), «За участие в военном параде в День Победы» (2015 г.), «Участнику маневров войск (сил) «Восток-2018», «За отличие в военной службе» III степени, «За воинскую доблесть»I и II степени, «Участнику военной операции в Сирии», медаль Суворова (2020 г.).
В феврале 2022 года в составе военнослужащих 31-ой отдельной гвардейской Ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады был отправлен для участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
4 марта 2022 года погиб в г.Гостомель. Награжден орденом Мужества посмертно.
Учащиеся МКОУ «Покровская СОШ» к 4 марта 2023 года оформили стенд «Мы помним! Мы гордимся!», посвящённый памяти Цыпина Александра.https://vk.com/wall-194706827_1002
В начале марта исполнился год, как при выполнении боевого задания СВО погиб заместитель командира десантно-штурмового батальона Цыпин Александр Александрович. Большую часть своей жизни он прожил в селе Покровка. Здесь, в пойменных просторах живут его родные и близкие люди, здесь, в Покровской средней общеобразовательной школе познавал он свои уроки грамотности, учился любить Отчизну. И земляками было принято решение открыть в родной школе мемориальную доску в память об Александре.Ее открытие состоялось 19 апреля в присутствии жителей села и учеников школы.
Александр родился в р.п. Светлый Яр Волгоградской области. Родители незадолго до учёбы сына в школе переехали жить в хутор Горная Поляна, а потом – и в поселок Степана Разина. Там и сейчас живет его бабушка Зоя Григорьевна Андреева.
– В 1994 году он пришёл в первый класс Покровской средней школы. Александр был весёлым, озорным и отзывчивым учеником, – вспоминала в своём выступлении на митинге учительница Галина Владимировна Ядарова. – В 2003 году Саша получил Аттестат об основном общем образовании и успешно поступил в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ахтубинская кадетская школа-интернат имени П.О. Сухого» Астраханской области. И потом пошел отсчет его военной карьеры, – сказала она. А сестра Александра – Оксана Александровна Солохина поделилась воспоминаниями о брате, когда он был курсантом Коломенского высшего артиллерийского командного училища. Все близкие и друзья помнят о нём, как о целеустремлённом человеке, стремившемся стать хорошим воином. Для этого он поступил в Тульский артиллерийский инженерный институт. В 2010 году А. Цыпин был направлен в войсковую часть г. Ульяновска по специальности «Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных войск».С 2016 по 2019 гг. – заместитель командира роты, инструктор по воздушно-десантной подготовке десантно-штурмового батальона. Потом была служба командиром десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона в звании капитана, а после его назначили заместителем командира десантно-штурмового батальона по десантной подготовкеПраво открыть мемориальную доску А.А. Цыпину было предоставлено О.А. Солохиной. Под звуки патриотической песни «Встанем» участниками митинга были возложены живые цветы.
https://znamia-leninsk.ru/news/media/2023/4/21/u-otchiznyi-g...
Братство героев Спецназа отметило:
16.09.2022 (Давыдов брод) героически погиб, выполняя боевую задачу, Чернявский Владимир Викторович 1996 гр, посмертно представлен ордену Мужества!
https://vk.com/wall-104933948_94985
И это всё!
Алексей Ютуков из Беляевского района Оренбургской области погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Оренбург. Медиа».
Разведгруппа под руководством лейтенанта Ютукова выдвинулась в районе н.п. Браница Киевской области. Перед разведчиками стояла боевая задача по обследованию местности для дальнейшего выдвижения российских войск. Группа попала в засаду. Украинские войска выстрелом из гранатомета повредили боевую машину в которой находился лейтенант. Алексей Ютуков погиб от многочисленных ранений, спасая сослуживцев. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.
О гибели российского военнослужащего сообщили в администрации Беляевского района:
Дорогие беляевцы! Сегодня для нашего района тяжелый день. С глубокой скорбью вынужден сообщить о гибели нашего земляка, уроженца поселка Карагач Алексея Ютукова, выполнявшего боевое задание на территории Украины.
https://www.ural56.ru/news/677506/
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Карагач Беляевского района Алексей Ютуков. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе местной администрации.
— Сегодня для нашего района тяжелый день. С глубокой скорбью вынужден сообщить о гибели нашего земляка, уроженца поселка Карагач Алексея Ютукова, выполнявшего боевое задание на территории Украины. Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая интересы нашей Родины, — сказал глава Беляевского района Александр Федотов.
Губернатор и правительство Оренбургской области, администрация и жители Беляевского района выражают глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Алексея. Он до конца оставался верен присяге и воинскому долгу.
— Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящего мужчину, мужественного и смелого, достойного подвига наших отцов и дедов, воевавших в Великую Отечественную. Скорбим вместе с вами, — сказал Александр Федотов.
https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/urozhenets-belyaevskogo-rajo...
А это сообщение из АИФа
В Оренбургскую область пришли печальные известия. В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец региона. О гибели уроженца поселка Карагач Алексея Ютукова сообщил глава Беляевского района Александр Федотов.
«Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий - защитника Отечества - и погиб, защищая интересы нашей Родины.
Алексей до последнего оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем. Вечная ему память!», — говорится в официальном сообщении районной администрации.
Разведывательная группа под командованием лейтенанта Ютукова выдвинулась в районе населённого пункта Браница Киевской области для выполнения боевой задачи по рекогносцировке маршрута дальнейшего выдвижения основных сил полка.
Разведгруппа попала в хорошо подготовленную засаду украинских националистов. Боевая машина группы была поражена выстрелом из гранатомета. Лейтенант Алексей Ютуков, несмотря на контузию и на охватившее машину пламя, открыл ответный огонь по противнику, тем самым прикрыв боевых товарищей и обеспечив их отход в безопасное место.
Воин держался до последнего, до момента прибытия группы огневой поддержки. Подоспевшие на подмогу товарищи, обнаружили Алексея, сжимавшего последнюю гранату.
Лейтенант Алексей Ютуков героически погиб в ходе спасения боевых товарищей от множественных полученных им ранений.
Алексей Федорович Ютуков награжден орденом Мужества посмертно.
https://oren.aif.ru/politic/people/chernovik_ot_25_04_2022_1...
Алексей Ютуков награжден Орденом мужества посмертно
Алексей погиб, спасая товарищей, недалеко от поселка Браница в Киевской области. Группа Ютукова отправилась узнать о расположении украинских сил, чтобы дать возможность основной части полка двигаться дальше, и нарвалась на засаду. Националисты расстреляли наших ребят из гранатомета.
Алексей остался прикрывать отступающих. Когда за ним вернулись, он был уже мертв, сжимал в руках гранату. Алексея Ютукова наградили Орденом мужества посмертно.
Алексей родился и вырос в селе Карагач Беляевского района. Здесь же окончил школу, потом отправился служить. Теперь на его стене его родной школы – мемориальная доска, которая будет напомнить о подвиге землякам.
- Выражаю слова благодарности семье погибшего за воспитание сына. В наших сердцах навсегда останутся имена тех, кто ценой собственной жизни выполнил гражданский долг перед Отечеством. Открытие мемориальной доски – это наглядный пример уважения к его подвигу, - сказал на открытии глава Беляевского района Александр Федотов.
С установкой мемориальной доски оказала содействие Областная организация поддержки ветеранов войн.
https://www.orenburg.kp.ru/daily/27413.5/4611261/
На Парте разместили фото и рассказ о его жизненном пути и подвиге.
Весной 2022 года разведывательная группа под командованием лейтенанта попала в засаду, где была поражена боевая машина группы. Несмотря на контузию и объятую пламенем машину, мужчина открыл ответный огонь по украинским националистам, тем самым обеспечил отход боевых товарищей в безопасное место.
В результате полученных ранений Алексей Ютуков погиб. Посмертно награждён орденом Мужества.
За Партой Героя будут сидеть лучшие ученики Карагачской школы.«Это важное и нужное дело. Современным детям нужно прививать патриотизм и память о героях, защищающих Родину. Наша школа очень благодарна партии за такой проект», — сказала учительница военнослужащего Галина Жилина.
Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.
https://er.ru/activity/news/v-orenburge-pri-podderzhke-edino...
Яковлев Виктор Иерусланович (23.03.1980) из деревни Нижняя (Изи Кушна) Моркинского района Марийской АССР. В 1996 окончил Шордурскую среднюю школу. После 9 класса три года проучился в СПТУ п. Морки на шофера-тракториста. После учебы работал в г. Йошкар-Ола. Был призван на срочную службу в ноябре 2000 года. Проходил службу в 205 отдельной мотострелковой казачьей бригаде в городе Буденновск Ставропольского края. С 10.07.2001 по 2.11.2002 участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Потом подписал контракт. За годы службы был водителем, минёром, снайпером. С 2015 стал водителем-механиком танка, ефрейтор. В ходе специальной военной операции 4 марта 2022 при освобождении города Энергодар Запорожской области был смертельно ранен осколком снаряда в сердце и голову. Похоронен 23 марта со всеми воинскими почестями, награжден Орденом мужества посмертно.На школе 6 мая установлена мемориальная доска.
https://yadocent.livejournal.com/1538635.html
Портал Мемориал Героев Сапмарской области сообщает:
Невзоров Андрей. Богатовский р-н, Самарская область. Погиб в ходе СВО.
Герои остаются в наших сердцах!
В с. Богатое состоялся траурный митинг, посвященный прощанию с Невзоровым Андреем Александровичем.
В ходе специальной военной операции, выполняя боевые задачи, геройски погиб наш земляк.
Андрей мужественно сражался за свою Родину, самоотверженно боролся за будущее своих детей и своего народа. Родные, близкие, друзья, земляки, односельчане - весь район пришел проститься с ним и проводить в последний путь.
Со словами соболезнования и поддержки к семье погибшего и ко всем собравшимся обратился глава муниципального района Вячеслав Анатольевич Киреев:
«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Он, поступил как настоящий мужчина и счел своим долгом встать на защиту своей Родины, своего народа, своей семьи.
Андрей навечно будет в наших сердцах, и мы никогда не забудем его подвиг, совершенный во имя Родины.И во имя памяти о наших воинах, о мужестве таких героев, как Андрей Александрович, Победа будет за нами. Вечная память погибшему, вечная память герою!»
Также слова соболезнования родным и близким выразил военный комиссар Кирста Алексей Геннадьевич и председатель районного совета ветеранов Турлачева Елена Ивановна.
Герои навсегда остаются в наших сердцах.
Андрея Невзорова проводили со всеми воинскими почестями.
Искренние соболезнования родным и близким!https://vk.com/wall-139197876_1332
Администрация м.р. Богатовский Самарской области тоже присоединяется к этому сообщению
https://ok.ru/group61109803286656/topic/155213228287360
А вот дальше у нас пошла беда. Информации никакой нет вообще.
Были люди...
Нет людей...Антонов Максим. Сотрудник ЧВК. Ничего не найдено.
И тоже воин ЧВК, и тоже ничего не найдено.
Воин ЧВК. О гибели нигде не нашла данных...
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