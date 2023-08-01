Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.56

Продолжаю выкладывать очередные работы Вадима Окладникова О гибели Максима Климова стало известно в четверг, 30 июня.

«Сегодня не стало моего племянника! Погиб при получении ранения в спецоперации. Светлая память и земля тебе пухом…», — рассказал Сергей, дядя военного ВКонтакте.

«Мой малыш, мой герой, моя гордость, мой роднуля покинул нас», — сообщила мама Максима Климова.

https://pravda-nn.ru/news/voennosluzhashhij-nizhegorodets-ma...

Климов Максим Антонович-участник СВО на Украине, гвардии рядовой контрактной службы.

Родился 04.07.2002 года городе Нижний Новгород.

Окончил среднюю общеобразовательную школу № 138 (г. Нижний Новгород, Ленинский район).

После окончания военной службы по призыву заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Служил в должности оператора зенитно-ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново).

В составе подразделения принимал участие в Специальной военной операции на Украине.

Гвардии рядовой Климов погиб 03.06.2022 года, во время проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, по демилитаризации и денацификации Украины.

Похоронен в Нижнем Новгороде, на Нижегородском (Федяковском) кладбище. Награжден орденом Мужества (2022, посмертно).

ПАМЯТЬ:

Книга Памяти Ивановской области.

Уголок Памяти в расположении части.

21 февраля 2023 года в его родной школе установлена мемориальная доска. https://37kp.ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%...



30.06.2022. героически погиб гвардии рядовой Климов Максим Антонович, оператор зенитной ракетной батареи 5 гвардейского зенитного ракетного полка, ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг.

Награжден посмертно орденом мужества.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Родители Максима.

Мы скорбим вместе с Вами.

https://vk.com/id762370816?w=wall-106160452_506924

Отдельнеого материала по этому герою я не нашла. Только сообщение губернатора о пяти погибших псковичей.

Ещё пятеро военнослужащих из Пскова погибли во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Состоялись похороны пяти наших военнослужащих. При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли: старший сержант Артём Максимов, сержант Владимир Васильев, гваардии сержант Кирилл Миселев, гвардии сержант Алексей Матюхин, прапорщик Василий Кузнецов.

Эти колроткие строки перепечатали в КП, МКА в Пскове, Курьер Среда и более мелкие порталы. И все. В Десантном журнале "ВДВ. Армия. Россия"30.06.2022. героически погиб гвардии рядовой Климов Максим Антонович, оператор зенитной ракетной батареи 5 гвардейского зенитного ракетного полка, ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг.Награжден посмертно орденом мужества.Вечная Память Герою! Вечная Слава!Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким.Родители Максима.Мы скорбим вместе с Вами.Отдельнеого материала по этому герою я не нашла. Только сообщение губернатора о пяти погибших псковичей.Ещё пятеро военнослужащих из Пскова погибли во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Состоялись похороны пяти наших военнослужащих. При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли: старший сержант Артём Максимов, сержант Владимир Васильев, гваардии сержант Кирилл Миселев, гвардии сержант Алексей Матюхин,Эти колроткие строки перепечатали в КП, МКА в Пскове, Курьер Среда и более мелкие порталы. И все.

Еще один военнослужащий из Оренбуржья погиб в ходе СВО. Илья Мамбетов погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Мужчина был уроженцем Беляевки. Боец навсегда останется примером стойкости характера, мужества, отваги и верности Воинской присяге.

https://zpobeda.ru/ilya-mambetov/

Илья Мамбетов погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Мужчина был уроженцем Беляевки.

По словам главы администрации Беляевского района Александра Федотова, боец навсегда останется примером стойкости характера, мужества, отваги и верности Воинской присяге. В комментариях под размещенным постом в социальной сети знакомые погибшего выражают соболезнования его семье.

https://dzen.ru/a/Y_N5CyCGcVQwzsz-?utm_referer=www.google.ru

Дополнительных каких-то сведений нет. Портал "76 гв дшд ВДВ Псков ZOV" сообщает:

17.05.2022 г. в зоне проведения специальной военной операции на территории бывшей украины героически погиб командир отделения 728 отдельного гвардейского Ордена Красной Звезды батальона связи гвардии старший сержант Мурзин Геннадий Геннадьевич.

Молодой парень, у которого впереди была счастливая жизнь, любящая семья, дети. Ушел из жизни доблестным, мужественным героем, не побоявшемся принять участие в столь страшном конфликте, который происходит на украине.

Геннадий был образцовым отцом, мужем и сыном. По жизни шёл смело , был жизнерадостным , этого человека переполняла доброта, любовь к близким да и в принципе к самой жизни , Он был преданным другом готовым придти ВСЕГДА на помощь, его поддержка всегда была искренней. Он был всегда душой компании.

Геннадий войдет в историю как настоящий герой. Его мужество — немой свидетель того, какой сильной личностью он был.Хотя это мало утешит, но мы все в долгу перед вашим ОТЦОМ, МУЖЕМ И СЫНОМ за жизнь, которую он отдал за нашу свободу.

ВЕЧНАЯ СЛАВА И ЧЕСТЬ, НАШЕМУ ГЕРОЮ!

ПОКОЙСЯ С МИРОМ, ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ ПУХОМ!

За мужество и героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории бывшей украины указом Президента Российской Федерации гвардии старший сержант Мурзин Геннадий Геннадьевич награжден орденом Мужества(посмертно).



https://vk.com/wall-2499828_112152 Спи спокойно Брат!!! Вечная память воину связисту!!!



Леонид Борисович Некрасов. Контрактник. Житель Ярково Новосибирского района Новосибирской области. Погиб в ходе боевых действий в спецоперации по денацификации территории Украины. показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма. Похоронен с воинскими почестями 25 июня в Ярково. Остались жена и ребёнок.

https://sibru.com/2022/08/17/portrety-pavshih-voinov-specoperacii/

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Что-то более развернутое не смогла найти. Что-то более развернутое не смогла найти.

Тетя Героя на своей страничке в ВК написала: Тетя Героя на своей страничке в ВК написала:

Погиб мой родной племянник!

Вечная Память Герою.

Погиб во время выполнения специальной военной операции на Украине.

Сизых Егор Андреевич

О5.05.1995 года.

Внук: Сизых Петра Дорофеевича. Сизых Анны Семёновны.

Родился в Кяхте, учился до 14 лет в Кяхтинской школе 4.

Проходил службу на Кавказе , Сирии, Рязани. Десантник, разведчик и т.д

При жизни награжден медалью " За Отвагу " и много других наград.

У Егора осталась любящая большая семья: Жена и Дочь, которой 3 июля годик. Братья. Бабушки. Дедушка, тёти и дядя.

Кроме того, «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщает о гибели в боях на Украине уроженца Кяхты, десантника Егора Андреевича Сизых. Он родился в 1995 году в Кяхте, учился до 14 лет в Кяхтинской школе №4. Проходил службу на Кавказе и в Сирии, имел медаль «За отвагу» и другие награды.

СкорбимКроме того, «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщает о гибели в боях на Украине уроженца Кяхты, десантника Егора Андреевича Сизых. Он родился в 1995 году в Кяхте, учился до 14 лет в Кяхтинской школе №4. Проходил службу на Кавказе и в Сирии, имел медаль «За отвагу» и другие награды.

https://ulan.mk.ru/incident/2022/07/02/na-ukraine-pogib-koma... «МК в Бурятии» выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память героям!

КП Брянска сообщает:

Брянский военнослужащий Алексей Сычев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом его родственники сообщают в соцсети.

Наш земляк был командиром зенитной батареи. Героя наградили медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

В памяти родных и друзей Алексей навсегда останется «любящим, заботливым сыном и братом, надёжным другом, который всегда был готов прийти на помощь и поддержать в любое время суток».

https://www.bryansk.kp.ru/online/news/5301164/ КП Брянска сообщает:Брянский военнослужащий Алексей Сычев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом его родственники сообщают в соцсети.Наш земляк был командиром зенитной батареи. Героя наградили медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.В памяти родных и друзей Алексей навсегда останется «любящим, заботливым сыном и братом, надёжным другом, который всегда был готов прийти на помощь и поддержать в любое время суток». Еще одно сообщение.

Сегодня в соцсетях появилось ещё одно траурное сообщение, о гибели нашего земляка в зоне СВО.

Защищая интересы России, на украине погиб уроженец Брянской области Алексей Сычев.

Алексей руководил зенитной батареей.

За проявленный героизм, посмертно, наш земляк награждён орденом Мужества.

«Брянская улица» скорбит со всей Брянской областью и выражает соболезнования родным и близким усопшего.

Брянщина будет помнить.

https://bryansku.ru/2023/06/05/ofitser-aleksey-sychev-pogib-... А вот Книга Памяти Иванова более развернуто сообщает:

Сычев Алексей Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии сержант контрактной службы.

Родился 30.08.1996 года в Брянске.

Окончил среднюю школу родного города.

Призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в Воздушно-десантные войска.

Заключил контракт с Министерством обороны РФ и остался служить в родной части.

В должности командира боевой машины 3-й зенитно-ракетной батареи 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново) выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

26 мая 2022 года при выполнении боевой задачи по прикрытию 1065-го артиллерийского полка от ударов средств воздушного нападения противника под н.п. Попасная получил осколочное ранение, но от госпитализации отказался и продолжил выполнение боевой задачи. Награжден медалью «За отвагу».

19.05.2023 года погиб при выполнении боевой задачи в районе н.п. Кременная.

Похоронен в Фокинском районе Брянска. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями, в том числе «За отвагу», «За боевые отличия».

ПАМЯТЬ:

Книга Памяти Ивановской области.

Уголок Памяти в расположении части, куда Алексей пришёл ещё на срочную службу, за свое усердие и старание дослужился до командира боевой машины. Из воспоминаний однополчан: «На похоронах оркестрРосгвардииБрянска после Гимна России исполнил композицию «Синева» ансамбля Голубые береты, первый раз на подобном мероприятии…Полк на СВО посещал Дмитрий Певцов, который подарил Алексею гитару, которая теперь хранится у родителей…»

В конце в Книге стоит вот именно этот портрет работы Окладникова! Смотрите сами. Думаю, художнику это приятно

https://37kp.ru/%D1%81%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%... Под обстрелом «Хаймарсов» погиб молодой айтишник из Свердловской области. Очень хороший очерк разместили на странице "Подмосковье сегодня" 30 июня этого года. Фото: [из личного архива Людмилы Тишкиной]

Часто мы слышим о том, что российские солдаты, которые героически погибли «за ленточкой», с детства мечтали стать военными, что это их призвание. Но есть среди них и совершенно мирные люди. Одним из таких был Инвер Турищев из Нижнего Тагила.

Мама Инвера — Людмила Тишкина — гордится своим ребенком. Парень учился в обычной школе, в которой она работала учителем. По словам матери, в любом коллективе Инвер старался оберегать слабых, неуверенных в себе — тех, кому была нужна помощь. Фото: [из личного архива Людмилы Тишкиной]Часто мы слышим о том, что российские солдаты, которые героически погибли «за ленточкой», с детства мечтали стать военными, что это их призвание. Но есть среди них и совершенно мирные люди. Одним из таких был Инвер Турищев из Нижнего Тагила.Мама Инвера — Людмила Тишкина — гордится своим ребенком. Парень учился в обычной школе, в которой она работала учителем. По словам матери, в любом коллективе Инвер старался оберегать слабых, неуверенных в себе — тех, кому была нужна помощь. Очкарик-айтишник «Он всегда ставил какие-то высокие, но вполне выполнимые планки. Был старостой класса, потом группы в институте. Быть настоящим другом 24/7, и у него все получалось органично. В этом был весь он. Своим делом он выбрал IT-сферу, программирование увлекало его, давалось легко», — улыбается Тишкина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мать всегда говорила сыну, что учеба очень важна, так как является трамплином в выборе профессии. Таким и стал Турищев. Работоспособность и ответственность были у него на максимуме. Парень стал спикером всероссийских соревнований по программированию и организатором форума для разработчиков в родном городе. По всем параметрам — талантливый и умный парень.

«Закончил школу с отличием, а потом и факультет естествознания, математики и информатики в Нижнетагильском педуниверситете с красным дипломом. Защищал диплом и одновременно учился в автошколе, а еще закончил школу радистов. Смеялся: «Зрение плохое, придется наощупь служить». Вообще юмор — это второе имя моего сына», — признает Людмила. Фото: [из личного архива Людмилы Тишкиной]

У Инвера была возможность не ходить в армию, но он посчитал ее проявлением слабости мужчины, продолжает мать. Все друзья шли, пошел и он. Через три недели на курсах молодого бойца парень сообщил, что заключит контракт, что отношение к службе в ВС РФ по контракту более серьезное, чем к срочной. От учебы к военной службе «Я всячески отговаривала. Но он усыпил мою бдительность тем, что «горячих точек нет», служба спокойная. Это был июль 2021 года», — вспоминает женщина.

Турищев попал в 90-ю гвардейскую танковую дивизию, 400-й гвардейский артиллерийский полк. Но в роте обеспечения не хватало айтишников, поэтому Инвера назначили помощником начальника службы ГСМ (горюче-смазочных материалов).

С декабря 2021-го года в составе своего дивизиона парень поехал в командировку в Брянскую область. Все время говорил, чтобы за него не волновались, так как это обычные будни службы. Но началась СВО. 24 февраля он попал на Украину, Черниговскую область. Потом Красный Лиман — бойцы дошли до ДНР.

«Было очень страшно. Жизнь превратилась в сплошное ожидание коротких SMS: «Я жив». В конце июля сын приехал в отпуск. Боже, семь дней мирной жизни! И тут я увидела не моего мальчишку, а молодого мужчину. Глаза, которые из смеющихся превратились в глаза, видевшие много горя», — удивляется своему открытию наша собеседница. Фото: [из личного архива Людмилы Тишкиной] Чтобы дети играли, и мама мирно жила По словам Людмилы, она поняла, что ее сын — настоящий мужчина: не ноющий, не пугающий рассказами об ужасах сражений, а успокаивающий: «Мама, это просто служба. Да, там опасно, но мы выполним свои задачи и вернемся».

В Нижнем Тагиле тогда построили новую набережную, и в последний день отпуска мама с сыном гуляли там. Ребята играли в баскетбол. Женщина обратила внимание на это. Посмотрела на своего уставшего, измотанного ребенка и сказала: «Вот вы там, а здесь ребята мирно играют». Тогда Инвер ответил: «Мы там, чтобы они мирно играли, а ты мирно жила».

«После его отъезда я отправляла фотографии салюта со дня города, а сыночек написал: «Я очень люблю наш город, люблю Россию, люблю вас!». Я лишь умоляла его выжить», — вздыхает мать.

На СВО Турищев на стареньком «Урале» 1982 года загружал, учитывал, перевозил топливо для российских гаубиц. Без топлива техника небоеспособна. Инвер — мирный человек — ответственно выполнял свою работу. Но именно в армии решил связать свою дальнейшую жизнь с ней. Решил поступать в академию имени Жукова.

«При жизни за мужество и героизм отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего и медалью Жукова. Не уверена, знал ли он о них, потому что получила я их уже после его гибели. Мне позвонили 18 сентября и сообщили, что сын и еще трое ребят поехали за отремонтированным блоком на базу в Херсонской области и попали под артобстрел HIMARS, погиб только он», — говорит Тишкина.

Не стало мирного, веселого человека, настоящего патриота России.

https://mosregtoday.ru/articles/soc/chtoby-deti-igrali-i-mam... Уроженец Беляевского района Оренбургской области погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

О гибели российского военного сообщил глава района Алексей Федотов.

— Егор был в числе первых, кто отправился в зону боевых действий. Люди, знавшие Егора, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке, — написал галава.

Траурная церемония прощания с рядовым Российской армии прошла в Беляевском районе накануне, 25 февраля. Егора Федорова похоронили с воинскими почестями.

— Его гибель – наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах. Все мы разделяем огромную утрату с его родителями, друзьями и близкими, и всеми теми, кто знал и любил его. Вечная память! — говорится в сообщении Алексея Федотова.

https://orenburg.bezformata.com/word/galave/1664357/ Под обстрелом «Хаймарсов» погиб молодой айтишник из Свердловской области. Очень хороший очерк разместили на странице "Подмосковье сегодня" 30 июня этого года.Уроженец Беляевского района Оренбургской области погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.О гибели российского военного сообщил глава района Алексей Федотов.— Егор был в числе первых, кто отправился в зону боевых действий. Люди, знавшие Егора, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке, — написал галава.Траурная церемония прощания с рядовым Российской армии прошла в Беляевском районе накануне, 25 февраля. Егора Федорова похоронили с воинскими почестями.— Его гибель – наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах. Все мы разделяем огромную утрату с его родителями, друзьями и близкими, и всеми теми, кто знал и любил его. Вечная память! — говорится в сообщении Алексея Федотова.