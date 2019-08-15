Марш мира в 1987 году

Советско-американский поход за мир проходил по маршруту Ленинград-Новгород-Калинин-Москва 15 июня – 8 июля 1987 года. Данный поход являлся продолжением «Великого марша мир», происшедшего в США в 1986 году и «Миссисипского круиза мира». С американской стороны в походе принимало участие около 200 человек – представителей антивоенных организаций, прогрессивных общественных организаций, в основном так называемые «представители среднего класса»: учителя, студенты, муниципальные работники, фермеры, бизнесмены, служащие.

Для некоторых из них поездка обошлась в 2500 долларов, но большинству американцев пребывание в СССР компенсировал один из главных спонсоров марша, сооснователь корпорации Apple Стив Возняк (его родители были родом с территории СССР – с западной Украины, мать полька и отец немец, уехавшие из Союза в США сразу после окончания Великой Отечественной войны). С российской стороны участвовали тоже 200 человек – люди, которых отобрали в Советском фонде мира. По социальному статусу они соответствовали американцам – учителя, студенты, квалифицированные рабочие, врачи и т.д. Но к ним в процессе движения по маршруту присоединялись представители областей, по которым проходил поход, и нередко на каком-то участке пути шли по 2-4 тысячи человек. Ежедневно участники похода проходили по 20-25 км. Было разрешено пройти по одному из участков пути и первому легальному общественному движению в СССР – толстовцам. В начале 1987 года на родине Толстого возникло движение «Мир без насилия». Его девизом было: «В поисках зелёной палочки». Его основатель инженер Пётр Савельев положил в основу движения Делийскую Декларацию, подписанную за год до того главами двух государств – Советского Союза и Индии, Михаилом Горбачевым и Радживом Ганди. В Декларации сказано: «Ненасилие должно быть основой жизни человеческого сообщества. Философия и политика, построенные на насилии и устрашении, неравенстве и угнетении, дискриминации по расовому и религиозному признакам или цвету кожи, аморальны и недопустимы. Они приносят дух непримиримости, губительны для высоких устремлений человека и отрицают все человеческие ценности. Построение свободного от ядерного оружия ненасильственного мира требует перестройки в умах людей, воспитания народов в духе мира, взаимного уважения и терпимости».

Шествие толстовцев на советско-американском Марше Мира прошло без происшествий, а гости из США смогли убедиться, что Перестройка и вправду подразумевает свободное участие людей в общественных организациях.

Подполковник милиции Борис Слободчиков, призванный охранять Марш, прошёл весь путь от начала до конца с его участниками. Он оставил краткие записи о мероприятии:

«Радиожурналист Гари Шапиро спрашивал американских участников, ну как дела, наверно вас окружили агентами КГБ, в каждую палатку установили подслушивающие жучки. Нет шеф, мы просто поражены гостеприимством русских – это грандиозно. Пожилые люди плачут, когда мы идём мимо русских деревень по шоссе, встречают нас цветами – это невозможно передать. Когда мы делали первые шаги похода по Ленинградской области, американцам хотелось встретиться с простыми людьми, узнать, как они живут, какие проблемы, поэтому, когда их встречали старушки с иконами, молились за них, угощали фруктами, они были поражены таким дружественным отношением к ним. Американцы сами плакали, целовались с выходящими на улицу людьми. Этого не возможно было выразить никакими словами.

Они спрашивали меня, почему пожилые люди плачут, молятся за них. Я ответил им, что эти люди пережили не одну войну, не хотят её и если молятся, то только за мир, чтобы никогда не было на нашей земле войн. Сначала американцы думали, что перед ними власти специально готовят людей, которые должны показать наше отношение к ним, но потом,увидев простых людей с добрыми улыбками на их открытых лицах, они поняли, что их действительно по-настоящему с любовью встречают наши люди.

Самое большое впечатление на нас и наших гостей произвела встреча в Новгороде. Это был воскресный, солнечный день, казалось, весь город вышел на улицы города встречать участников похода. Люди шли бурным потоком, дарили нам цветы, сувениры, смеялись, кричали нам нам о мире и дружбе. Это был настоящий праздник для всех. В центре города в кремле властями был организован митинг. Там было столько людей, что даже нам пробраться к трибуне стоило большого труда. Особенно мне хочется рассказать о гостеприимстве новгородцев. Так, во время прохождения по одной из улиц Новгорода ко мне подошла американка и попросила оказать помощь одной из её подруг, участнице похода, ей стало плохо. Американцы всегда обращались ко мне с различными просьбами. На этот раз они отстали от нашей делегации, и я не смог связаться по рации со своим коллегой, чтобы вызвать врача. Зная гостеприимство наших людей, я попросил одну из женщин, стоявших на улице, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону, либо дать американке какое-либо лекарство от сердца. Эта женщина, очень обрадовалась и пригласила нас зайти к ней в квартиру, которая находилась рядом. Американкам было очень интересно узнать, как живут простые новгородские граждане. Дав лекарство, одной из американок, женщина стала угощать всех нас соком, фруктами. Немного отдохнув, американке стало легче, и от вызова скорой медицинской помощи она отказалась. Однокомнатная квартира была очень скромной, но её хозяйка стала дарить каждой американке сувениры.

С любопытством осмотрев квартиру, американцы на память о встрече подарили этой женщине золотой кулон и записали её адрес, сообщив, что обязательно напишут ей из Америки. Они были просто поражены, что незнакомые люди оказывают им помощь и еще дарят им подарки.

Большую работу в походе проводил наш друг архиепископ Калининский и Кашинский отец Виктор. В городе Калинине им была проведена литургия в честь участников похода в одной из церквей за здравие на долгие лета всех советских и американских друзей. Митрополит Алексей сделал прием в своей резиденции участникам похода. На приёме он рассказывал, что будучи глубоко верующим человеком, в годы Великой Отечественной войны служил в Красной Армии командиром взвода разведки. Ему приходилось убивать гитлеровцев, брать их в плен. Он имел правительственные награды и очень гордился этим. Он принёс свои извинения за то, что не может угостить участников похода по русскому обычаю вином, так как власти попросили не делать этого. Мне вспомнился ещё один эпизод, когда идя под проливным дождем, по разбитому автомашинами шоссе, мы разговорились с одной из участниц похода. Она очень критиковала наш строй, систему социализма, говорила, что видит в нашей стране только плохое. Я не стал спорить с ней о политике, но отметил, что зато у нас очень добрые и хорошие люди, и когда-нибудь наша страна тоже будет такая богатая как Америка. Дождь ещё более усилился, и когда мы проходили мимо одного села, пожилая женщина подарила американке очень красивый букет цветов, напоила нас молоком и благословила нас иконой. Она улыбнулась мне и сказала, что я действительно убедил её, таких прекрасных людей она еще нигде не встречала».

Обычные участники Марша тоже вспоминали, как их поразила встреча с американцами. Татьяна Авдеенко говорила: «Впечатления огромные. Коротко их можно выразить так: это марш доверия, марш подлинной народной дипломатии. Впереди идут знаменосцы. В руках у советских участников похода – звездно-полосатый флаг, у американских – красный с серпом и молотом на полотнище. Они идут плечом к плечу, оба знамени рядом. Вот так бы всегда и во всём! Путь от Ленинграда до Москвы не близкий – 600 километров. И сколько же встречалось на этом пути скромных обелисков и величественных монументов. Американцы считали своим долгом остановиться перед ними, чтобы почтить память погибших за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания.

Галина Сурина, инженер-технолог Электроградского филиала ВНИИ НП (г. Павлово-Посад):

«Поход был нелёгким. В день мы проходили до 25 километров, ночевали в палатках. И так в любую погоду. Общение было постоянным. Когда идёшь с американцем рядом, он интересуется буквально всем. Задушевный разговор для него важнее любого официального мероприятия. Примечательно в этом отношении заявление наших новых друзей: «Для нас главное – посмотреть советскому человеку в глаза, пожать ему руку и увидеть, что он улыбается и радуется».

Очень понравилась их открытость, чуткое и внимательное отношение к нам и друг другу. И дискуссии они умеют проводить по-деловому, не навязывая оппонентам собственное мнение. А дискутировали мы практически ежедневно на самые различные темы. Заинтересованные разговоры шли, конечно, о борьбе за мир, против ядерных испытаний, об экологии и СПИДе, энергетике и космосе».

Заключительным этапом советско-американского «Похода за мир и разоружение» стал грандиозный концерт на стадионе в Измайлове, где 4 июля – в день независимости США выступили советские и американские музыканты. Это был рок-концерт такого уровня в СССР – на него пришли 30 тысяч зрителей. Билетов было не достать, и они в основном распределялись среди комсомольских организаций Москвы. Журнал «Новое время» в №28/1987 писал о концерте:

«— Это музыкальное действо — просто чудо, — говорит известный калифорнийский импрессарио Билл Грэм. — До последнего момента никто не мог поверить в его возможность. А вся организация концерта свелась к двум телефонным звонкам! Советский комитет защиты мира предложил идею — и мы тотчас же ее подхватили…

Субботнее шоу — первый совместный концерт за всю историю советско-американских отношений. Проведен он был абсолютно бесплатно. Решить финансовые вопросы помог компьютерный магнат и энтузиаст рок-музыки из Калифорнии Стив Возняк:

— Я с самого начала был уверен в успехе. Мы не были связаны коммерческими интересами, а там, где торжествуют идеи взаимопонимания и поставлены благородные цели, — там всегда удача…, – говорил совладелец компании Apple Стив Возняк.

Впервые в Москве рок-концерт шел на открытой площадке стадиона. 12 многотонных трейлеров привезли в Измайлово из Венгрии специальную сцену и комплект аппаратуры ансамбля «Омега».

На концерте от американцев выступили певица Бонни Райтт, исполнитель лирических баллад Джеймс Тейлор, ансамбль «Дуби бразерс».

С выдающимся гитаристом – виртуозом Карлосом Сантаной я познакомился в мае в Будапеште. Тогда Карлос сказал, что уже 20 лет мечтает выступить в Советском Союзе. И вот Сантана раздает автографы в Москве. Говорит, что уже успел познакомиться с интереснейшими советскими музыкантами. На репетиции он сыграл «джэм» с гитаристом группы «Круиз» Валерием Тайной.

— Как и обещал, я буду играть в советской столице, — улыбается Сантана. — Такие совместные музыкальные форумы должны стать традицией: ведь музыка — это мир». Этот Марш был продолжением разрядки и установления мира между СССР и США. Сегодня отношения между нашими странами снова напряжены, и ничто лучше, чем народная дипломатия, не могла бы их «разрядить». Вполне можно было бы снова провести Марш Мира по территории России, подобный тому, что был в 1987 году. Тысячи американцев и русских могли бы пешком пройти по русской глубинке, доказав, что простые люди двух стран не имеют ничего против друг друга.

https://telegra.ph/Marsh-mira-08-15