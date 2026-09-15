Афоризмы в фильмах Л. Гайдая

Решила с вами поделиться презентацией своей внучки))) Очень уж она мне нравится, так что прошу любить и жаловать.Ну и, конечно же, добавлю несколько фотографий из своей копилочки:Леонид Гайдай с сестрой Августиной и старшим братом Александром. 1927 г.Боевой подвиг Гайдая.Супруга Леонида Гайдая
Ещё не одно поколение, УВЕРЕНА !
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Вдова Леонида Гайдая: неизвестные подробности о съемках легендарных фильмов режиссера
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Спасибо за тему, поднимает настроение! 🌞 Захотелось пересмотреть любимые фильмы детства 🥰 цитаты из фильмов Гайдая и их долгоиграющий эффект среди зрителей - это, мне кажется, совершенно уникальный феномен! Его афоризмы удивительным образом объединяли всю страну!! Лично я не знаю ни одного человека из своего окружения, кто не знал бы гайдаевских цитат..