Афоризмы в фильмах Л. Гайдая

Решила с вами поделиться презентацией своей внучки))) Очень уж она мне нравится, так что прошу любить и жаловать. Ну и, конечно же, добавлю несколько фотографий из своей копилочки: Леонид Гайдай с сестрой Августиной и старшим братом Александром. 1927 г. Боевой подвиг Гайдая. Супруга Леонида Гайдая

Ещё не одно поколение, УВЕРЕНА !

!!, будет смотреть и пересматривать великолепные гайдаевские кинокомедии.

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