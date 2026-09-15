Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 052 подписчика

Афоризмы в фильмах Л. Гайдая

Решила с вами поделиться презентацией своей внучки))) Очень уж она мне нравится, так что прошу любить и жаловать.Ну и, конечно же, добавлю несколько фотографий из своей копилочки:Леонид Гайдай с сестрой Августиной и старшим братом Александром. 1927 г.Боевой подвиг Гайдая.Супруга Леонида Гайдая

Ещё не одно поколение, УВЕРЕНА !

!!, будет смотреть и пересматривать великолепные гайдаевские кинокомедии.

Предыдущие материалы:

.

.

.

.

.

.

Чёшева
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Natali
Natali

Спасибо за тему, поднимает настроение! 🌞 Захотелось пересмотреть любимые фильмы детства 🥰 цитаты из фильмов Гайдая и их долгоиграющий эффект среди зрителей - это, мне кажется, совершенно уникальный феномен! Его афоризмы удивительным образом объединяли всю страну!! Лично я не знаю ни одного человека из своего окружения, кто не знал бы гайдаевских цитат..