Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.63

Конногвардейский бульвар с колоннами со статуями Победы, 1872 год.

На Конногвардейском бульваре между зданиями Синода и Конногвардейского манежа возвышаются две монументальные колонны со статуями Победы — памятник архитектуры, посвящённый подвигам Лейб-гвардии Конного полка в Отечественной войне 1812–1814 годов.

Проект бульвара с колоннами был утверждён в 1845 году по инициативе архитектора Карла Росси, а работы шли под руководством Н. Е. Ефимова. Бронзовые статуи — копии «викторий» работы К. Д. Рауха, подаренные российскому императору Фридрихом-Вильгельмом IV, а почти десятиметровые колонны выполнены из монолитного сердобольского гранита.

Интересный факт: изначально рассматривалась идея установить ещё две колонны у Благовещенского моста, чтобы отметить «победу» над инженерными трудностями при его строительстве, но от этой задумки отказались. На Обводном канале, 1900 г. Повозка для вывоза кухонных отбросов и домового мусора Санкт-Петербургской городской санитарной комиссии, 1905–1910 гг. Вид на Пантелеймоновский мост через Фонтанку и Летний сад, 1853 г. Фотограф: Николай Левашов Нарвские триумфальные ворота на площади Стачек. Около 1859 г.

Нарвские ворота — выдающийся памятник архитектуры в стиле ампир, возведённый в честь героев Отечественной войны 1812 года. Ворота были построены в 1827–1834 годах по проекту В. П. Стасова с участием известных скульпторов того времени.

Интересный факт: эффектная облицовка из меди быстро начала корродировать из-за климатических условий Петербурга, а попытка заменить медь на железо в 1870-х годах только усугубила проблему коррозии. Лидия Попова (слева) на катке Юсуповского сада, 1904 г.

Лидия Попова — одна из первых российских фигуристок, которая выступала в паре с Александром Фишером и вошла в историю как бронзовый призёр первого чемпионата мира в парном катании (1908) и серебряный призёр первого чемпионата России в женском одиночном катании.

Впоследствии Попова стала организатором первой школы фигурного катания в Ленинграде и инициатором первых показательных выступлений фигуристов в Юсуповском саду, что заложило основы развития этого вида спорта в СССР. В декабре 1913 года петербургские газеты сообщили об открытии нового кинотеатра:

«27 декабря состоится открытие «Пикадилли» — против Аничкового дворца, первого в России по удобству, роскоши отделки синематеатра. Сеансы с 1 часа дня до 11 с половиной часов вечера. 800 мест, цены от 35 копеек до 1 рубля, ложи 3 и 5 рублей. Снимать верхнее платье необязательно» «Пикадилли» был первым в России синематеатром на 800 мест (для сравнения: появившийся годом раньше в Париже шикарный кинотеатр компании «Гомон» вмещал только 380 зрителей). «Пикадилли» поражал воображение прежде всего своей величиной, роскошью и невиданными доселе удобствами. Кинотеатр действительно отличался небывалой красотой интерьера, а благодаря двум рядам уютных задрапированных лож посетители величали его «маленькой Мариинкой». Кроме того, новейшая проекционная аппаратура, большой экран, часто меняющийся репертуар быстро сделали этот кинотеатр любимым местом посещения столичных жителей. Кинотеатр работает до сих пор, хоть и был переименован в 1930х в более патриотическое «Аврора». Невский пр., д.60 Знаменская (Восстания) площадь. Начало 1900-х Катание с горки. Смольный институт благородных девиц, Петербург, Российская империя, 1889 год Невский проспект, Санкт-Петербург. 1896 год Вход в гранд-отель "Европа". Михайловская улица, Санкт-Петербург. Начало XX века На Кленовой улице. Около 1890 г. Николай II приветствует персидского шаха на Николаевском вокзале. 1900 г. Автор: А. Несветевич Зимний дворец на открытке. Около 1905 г. Автобус на Адмиралтейском проспекте, 1907 год.

В 1907 году на улицах Санкт-Петербурга появились первые городские автобусы. Пробный рейс по Невскому проспекту состоялся 4 (17) октября, а регулярное пассажирское сообщение по маршруту Александровский сад — Варшавский и Балтийский вокзалы открылось 11 (24) ноября.

Первыми автобусами стали машины немецкой фирмы «SAF» — специально заказанные модели «Gaggenau C 32 — Typ St. Petersburg», а с 1909 года — и «Gaggenau C 40». Именно с этого момента началась история регулярного автобусного движения в Петербурге. Большая Конюшенная до постройки торгового дома Гвардейского экономического общества (ныне ДЛТ), 1906–1907 гг. Водонапорная башня на Шпалерной улице, восьмигранная кирпичная башня высотой около 50 метров, 1860-е годы.

Водонапорная башня — часть крупного водопроводного комплекса, построенного во второй половине XIX века с участием известных архитекторов. Башня выполнена в романском стиле и напоминает средневековый донжон.

Башня стала заметной доминантой в панораме Невы, создавая контраст с архитектурой Смольного собора и Таврического дворца, а её появление даже обсуждалось как градостроительная ошибка из-за перекрытия вида на Таврический дворец. Волынкин двор и доходный дом Н. А. Мельцера на углу Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка 1905–1907 гг.

Доходный дом Мельцеров — пятиэтажное здание в стиле модерн, спроектированное архитектором Ф. И. Лидвалем по заказу семьи Мельцер. Дом занимает угол Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка: короткое крыло выходит на улицу, длинное — на переулок.

Фасады дома выполнены с учетом особенностей окружающей застройки, а цоколь облицован редким на тот момент силикатным кирпичом. Архитектор украсил здание элементами классицизма — венками, гирляндами, картушами, а на первых этажах изначально располагались магазины и офисы. За эту работу Лидваль был удостоен серебряной медали в 1907 году. Река Мойка у Юсуповского дворца, 1902 г. Автор: К. Булла Поезд Петроград-Владивосток, 1915 г. Воз с елями у Никольского рынка, 1913 год Николаевская набережная (ныне - Набережная Лейтенанта Шмидта), Санкт-Петербург), начало XX века Декабрь 1913 г. Санкт-Петербург, Российская империя. Ёлочный базар в Екатерининском саду Убежище для престарелых сценических деятелей памяти императора Александра III (Петровский проспект, дом 13Б). Около 1900 г.

После революции 1917 года оно было переименовано в Дом ветеранов сцены имени М. Г. Савиной. В Императорской Публичной библиотеке, 1903 г. Автор: К. Булла Мариинская (Исаакиевская) площадь, 1859 г. Павильон Росси в Михайловском саду. 1905 г. Каток в Юсуповском саду, 1900 г. Начало XX века. Санкт-Петербург, Российская империя. Каток у стен Смольного института Посол Северо-Американских Соединённых штатов Джорж фон Ленгерке Мейер у входа в посольство, 1906 г. Строительство Свято-Исидоровской церкви у Могилёвского моста, 1903 г. Автор: А. Смирнов

Эта церковь стала духовным центром для эстонского православного прихода Петербурга. В конце XIX века эстонская община города насчитывала около 4 тысяч человек, однако собственного храма у неё не было. Благодаря усилиям настоятеля Павла Кульбуша и поддержке эстонского Братства, был реализован проект архитектора Александра Полещука.

Сбор средств на строительство проходил по всей России, а первое пожертвование сделал Иоанн Кронштадтский. Храм был заложен в августе 1903 года, а временная церковь открылась в церковном доме на втором этаже. Окончательно строительство завершилось в 1907 году, несмотря на финансовые трудности. Памятник Петру I на Адмиралтейской набережной, 1910-1912 гг. Набережная Фонтанки. Около 1914 г.

На заднем плане видна Воскресенская церковь, построенная в 1887 году. В 1958 году церковь была снесена. В 1963 году на её месте было построено здание «Лениздата». Электрический трамвай между Университетской набережной и Дворцовой, его рельсы и столбы, вмороженные в лед Невы. Начало XX века.

Это был новаторский способ преодоления городских расстояний в зимнее время, предоставлявший горожанам уникальный опыт. Ново-Александровский рынок на Вознесенском проспекте, 1910 г.

На фотографии — оживлённый Ново-Александровский рынок, построенный в 1864–1867 годах по проекту архитектора Александра Бруни для купцов, пострадавших после пожара в Апраксином дворе. Комплекс был выполнен в форме подковы с двухэтажными рядами лавок и стеклянной крышей, что делало рынок современным и удобным для торговли.

Здесь находилось более 800 лавок, где продавали как новые, так и подержанные товары, а также выделялись специальные площади для торговли вразнос. Рынок был центром жизни района до сноса в 1932 году, после чего на его месте появились здания для текстильной промышленности. Спасо-Преображенский собор. Около 1910 г. IV Международная автомобильная выставка в Михайловском манеже, 5 мая 1913 года

В 1913 году Петербург стал центром мирового автомобилестроения — в Михайловском манеже открылась грандиозная выставка, приуроченная к 300-летию Дома Романовых. Из-за нехватки места организаторам пришлось возвести временные павильоны, увеличив площадь экспозиции до 15 000 м².

Интересно, что ради этого события отменили престижные автопробеги, включая гонку на Приз императора Николая II. Архитектор Роберт-Фридрих Мельцер, оформлявший выставку, создал роскошные стенды, подчеркивавшие статус события. Панорама Санкт-Петербурга. Конец 1860-х. Фотограф: Альфред Лоренс Конка на Невском проспекте. Почтовая открытка, 1907 г. 1909 год. Царское Село, Российская империя. Николай II и цесаревич Алексей убирают снег перед дворцом.

Такие моменты из жизни царской семьи были нечастыми, но очень показательными: несмотря на роскошь и статус, Николай II старался приучать детей к простому труду, показывать пример близости к народу и скромности в быту.

Для Алексея, страдавшего тяжёлой болезнью, такие занятия были не только полезны для здоровья, но и важны для воспитания характера. Андреевский рынок и Андреевский собор на Васильевском острове, Санкт-Петербург, 1913 год Дворники, Петроград. 1916 год На катке в Юсуповском саду, 1900-е гг. Большая Морская улица. Начало ХХ в. Дворцовая набережная, 1914 г. Биржевая площадь. Около 1905 г. Закладка нового здания Германского посольства, 1911 г. Фотограф: Карл Булла Омнибус у Балтийского вокзала. Около 1912 г. Литейный проспект, 1897 г.

По дороге едет конка. Слева виден Сергиевский всей артиллерии собор (утрачен в 1930-х) Ропшинская улица на углу с Большим проспектом Петроградской Стороны, Санкт-Петербург. 1910 год Большая Морская улица. Санкт-Петербург, 1910 год

Большая Морская улица в Санкт-Петербурге — одна из старейших и центральных улиц, известная как «Морская» с 1902 года, ранее носила названия Большая Гостиная и Луговая/Миллионная, а в советское время была переименована в улицу Герцена.

Улица проходит через исторический центр, застроена дворцами и доходными домами и славится своей культурной значимостью и близостью к Эрмитажу и Адмиралтейству, являясь важной транспортной артерией с богатой историей. Конка на Университетской набережной. Начало ХХ века У Исаакиевского собора. Санкт-Петербург, 1905 год 1900-е годы. Санкт-Петербург, Российская империя. Аэробуер В.Т. Лебедева — легкие сани на коньках с воздушным винтом для езды по льду.

Это необычное транспортное средство сочетало в себе черты классических ледовых саней и современных аэросаней: лёгкая деревянная рама, установленные коньки и пропеллер, приводимый в движение мотором. Сначала аэробуер имел четыре конька, позже конструкцию упростили до трёх, чтобы повысить манёвренность. Управление осуществлялось с помощью поворотной пары коньков, а сиденья для пилота и пассажиров располагались в разных частях машины — в зависимости от этапа модернизации. Для защиты от ветра позже появилась кабина.

Однако аэробуер так и не стал массовым транспортом, ограничившись ролью спортивного аттракциона и инженерного курьёза. Отъезд Императорской семьи из Зимнего дворца, после оглашения указа о вступлении России в войну, 1914 г. Автор: К. Булла Германское посольство. Почтовая открытка. 1900–1910 гг. Закладка богадельни на Воскресенской (Кулибина) площади, 1913 г. Фотограф: К. Булла.

Калитинская богадельня Общества вспомоществования при Воскресенской церкви построена в стиле модерн в 1913 году по проекту архитектора В.П. Кондратьева. С 1920-х годов в здании размещалась 26-я Единая Трудовая школа, затем Фабрично-заводская семилетка, далее швейное Профессионально-техническое училище № 5. Путиловский завод. Вид на корпуса, 1915 г. Вид с угла Введенской улицы на Большой проспект. Начало XX века Главный зал почтамта Санкт-Петербурга. Почтовая открытка. Начало XX века Биржевая площадь. Около 1870 г. Автор: Альберт Фелиш

На переднем плане передвижной кабинет фотографа для перезарядки фотопластин Вход в Зоологический сад в Александровском парке (сейчас на его месте работает Ленинградский зоопарк), 1915 г. Сенатская площадь в день празднования 200-летия со дня рождения Петра I, 1872 г. Лакировка галош на заводе «Треугольник», 1910 г. Театр на Офицерской улице (Декабристов), 1903 г.

Театр на Офицерской улице был популярным культурным центром начала XX века. Сначала здесь выступала труппа Е. А. Шабельской, которая одной из первых поставила пьесу Максима Горького «Фома Гордеев». Позже сцену занимали разные театральные коллективы, в том числе знаменитый Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской под руководством В. Э. Мейерхольда.

В 1912 году на территории бывшего театра открыли Луна-парк, а после революции здесь действовал Рабочий театр, который вскоре закрылся из-за низкой посещаемости. К 1933 году здание театра и ограду Луна-парка полностью разобрали. Памятник Барклаю де Толли, 1865–1870 гг. Разрушенный деревянный дом Шаристановых. 4-я линия В.О., 9. Около 1900 г.

Почти сто лет — с середины XVIII до середины XIX века — участок принадлежал обширному семейству Шаристановых, среди которых были армянские священники и купцы. В конце 1890-х г. хозяином дома стал П. П. Форостовский. Паровой трамвай («паровик») на Невском проспекте. Около 1905 г.

В начале XX века по Петербургу курсировали необычные для города трамваи — на паровой тяге. Они были мощнее конки (тянули до четырёх вагонов) и быстрее, но из-за конкуренции с владельцами конок и появлением электрических трамваев так и не стали массовыми.

Последняя линия паровика действовала до 1922 года, а в блокадном Ленинграде паровые трамваи ненадолго вернулись — уже как грузовой транспорт. У памятника Петру I около Инженерного (Михайловского) замка, 1880–1900 гг. Разгрузка барж в Петербургском торговом порту, 1913 г. Советник французского посольства Дульсе на извозчике. Санкт-Петербург, 1902 год Вид на Троицкую часовню на набережной Фонтанки, 1912 г.

Часовня была построена в 1897 году, снесена до 1939 года. Позже на её месте была построена гостиница «Советская».