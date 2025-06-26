История создания фильма "Мой друг Лапшин"

Факты о фильме "Мой друг Иван Лапшин" (1986)
Первоначально картину хотели назвать "Начальник опергруппы". Сценарий был написан Алексеем Германом и Эдуардом Володарским аж в 1969 году. Только вот к непосредственным съёмкам приступили только в 1979 году. Так как действие происходит в 30-е годы Алексеем Германом была проделана огромная работа по изучению архивов того времени, консультации со специалистами, в комиссионках покупалась старая одежда и мебель, чтобы воссоздать быт тех лет. Также Алексей Герман со своей супругой в течение месяца каждый день проводили в тюрьме "Кресты" в Ленинграде, где общались с заключенными, присутствовали на допросах и даже были понятыми в опознании убитых.
Прототипом для главного героя стал Иван Бодунов (1900-1975 гг.) — заместитель начальника главного управления рабоче-крестьянской милиции, комиссар милиции 3-го ранга.
Алексей Герман позже вспоминал: "Перед нами было два возможных пути — делать фильм приключенческий или же делать фильм о любовном треугольнике. Мы не выбрали ни тот, ни этот, смешали оба направления — главным для нас была не детективная интрига, не любовная история, а само то время. О нём мы и делали фильм. Передать его — было нашей самой главной и самой трудной задачей".На главную роль режиссёр с самого начала хотел взять неизвестного актёра. Поэтому Лапшина сыграл Андрей Болтнев — новосибирский актёр для которого эта роль стала первой в фильмографии, но так как выход фильма был сильно затянут цензорами, то первой в прокат вышла его вторая картина "Торпедоносцы", снятая в 1983 году. О нем я уже рассказывала.
Первоначально съёмки планировали проводить в Ленинграде, но позже Алексей Герман решил перенести съёмки в Астрахань, потому что там сохранилось больше старых неотреставрированных строений 30-х годов.
Сам Алексей Герман считает главным достижением то, что после выхода картины повесть "Лапшин" переиздали тиражом 385 тысячи экземпляров.
Перед самыми съёмками фильма съёмочной группой была проделана огромная работа по воссозданию атмосферы 1930-х годов: собирались фотографии, консультировались с милиционерами тех времён, подыскивали места для съёмок, скупали через комиссионные магазины подлинную одежду того времени, корректировали сценарий. Чтобы прочувствовать атмосферу работы уголовного розыска. Герман со своей женой Светланой Кармалитой около месяца провели в тюрьмах, часто выезжали на допросы, где их оформляли как понятых. По его словам, он хотел воссоздать «чеховскую» атмосферу, поэтому перенёс действия из Ленинграда в провинцию.«Цензуру волновал не сюжет, а гиперреализм и отсутствие романтизма обычных фильмов про милицию».
И слова режиссёра, что он снимал настоящие бараки под Ленинградом, где в 80-х жили люди, никто не хотел слышать…»
Он рассказал создателям фильма о деле серийного убийцы Тюрина, которое легло в основу детективной линии сюжета.
Поиски кандидата заняли много времени, создатели объездили несколько провинциальных театров. Одна из таких поездок оказалась удачной: из Новосибирска второй режиссер Виктор Аристов привез Алексею Юрьевичу фотографию артиста Андрея Болтнева.
Когда в фойе новосибирского театра "Красный факел" обновили фотографии труппы, Болтнев ужаснулся собственному портрету: лицо в морщинах, мешки под глазами и страшный взгляд. Артист отправился к руководству с требованием поменять снимок. Завхоз обещал все исправить, но когда он поставил к стене лестницу, обнаружил, что одна из перекладин сломана, а потому ему пришлось отнести стремянку в столярный цех. В этот момент в вестибюль вошел второй режиссер картины Виктор Аристов. Его поразила внешность актера, кинематографист снял фото и отвез Алексею Герману. Постановщику понравился актер, и он без проб утвердил его на роль сыщика угрозыска. Так артист получил главную роль в фильме.
Алексей Герман за брутальной внешностью Болтнева разглядел тонкую и ранимую натуру. Андрей Николаевич и правда казался окружающим суровым и неразговорчивым, но в действительности был неисправимым романтиком, ценящим красоту. Артист с детства увлекался астрономией и посещал творческую студию во Дворце пионеров, где строил телескопы.
"При его грубоватой внешности папа был удивительно тонкий и чувственный человек. Когда-то он нырял за жемчужинами ради девчонок. А телескоп, который артист сделал, до сих пор хранится в обсерватории Новосибирска."- рассказала дочь Мария Болтнева, тоже ставшая актрисой.
Благодаря этой роли Андрей Болтнев "вырвался" из провинциального театра, стал востребованным и узнаваемым артистом. За 10 лет он успел сняться в более 30 картинах. Однако по-настоящему его карьера так и не сложилась: он очень рано ушел из жизни — в 1995 году он умер во сне… и остался актером одного образа – гениально сыгранного им Ивана Лапшина.
Для роли Ханина режиссёр, наоборот, искал известного актёра — среди кандидатов были Александр Филиппенко, Анатолий Васильев и Андрей Миронов, который и сыграл журналиста. У Ханина был прообраз — друг Юрия Германа, писатель и переводчик Валентин Стенич.
Герман снимал мрачный фильм и методы, которыми он пользовался, тоже были мрачными. Например, для съёмок сцены опознания убитых в морге режиссёр позвал актёров в настоящий морг с настоящими покойниками — хотел, чтобы они достоверно сыграли эмоции героев.
Но актёры от неожиданности сыграли плохо — побелевший Болтнев сдернул простыню и замер, массовка без эмоций посмотрела, и в толпе раздался один спокойный голос:
«Ай-ай-яй… За что же они его, а?».
Сцена в фильм не вошла.
«Пусть лучше заботятся, чтобы у них сейчас всё было по закону, а за правду того, что у меня показано про 30-е годы, я ручаюсь. Я же не говорю, что так, как было, хорошо, я говорю, что так было».
Готовый материал кому-то из высших чинов не понравился, и показ отложили. Цензуру волновал не сюжет, а гиперреализм и отсутствие романтизма обычных фильмов про милицию. Фильм стали называть хаотичным и отталкивающим, а Германа упрекать в очернении действительности: «Зачем он построил такие страшные бараки? Мы жили по-другому! Всё было по-другому! Не было таких улиц! Не было таких ужасающих квартир!».
И слова режиссёра, что он снимал настоящие бараки под Ленинградом, где в 80-х жили люди, никто не хотел слышать…
Через полгода фильм всё-таки вышел, а ещё через два года создатели фильма и актёры Андрей Болтнев и Нина Русланова получили Госпремии.
В фильме «Мой друг Иван Лапшин», пожалуй, впервые по-настоящему ярко проявилась специфика Германа в подходе к драматургии: в картине подчеркнуто ослаблена сюжетно-фабульная конструкция, а повествовательная система как бы отрицает саму себя. Хотя картину называют приключенческим боевиком, сюжетный мотив поимки преступника отодвинут на второй план. То же можно сказать и о мелодраматической составляющей — истории любовного треугольника. Обе этих сюжетных линии намечены лишь пунктиром, они то и дело прерываются многочисленными микросюжетами. Не случайно картину порой относят к «антологии миниатюр», из которых соткан образ провинциального Унчанска и целой эпохи. Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин»
Также примечательна работа с речью героев: их реплики зачастую обрывочны и, казалось бы, не имеют никакого отношения к действию, но именно они раскрывают характеры и подчеркивают примечательные детали быта. Собственно, по словам Германа, главное, что его интересовало — это не сюжет, а само то время:
«О нем мы и делали фильм. Передать его — было нашей самой главной и самой трудной задачей».Сцена из фильма «Мой друг Иван Лапшин»
Отдельно стоит сказать о прологе и эпилоге.
Во-первых, они показывают взаимосвязь времен — 80-х годов и 30-х годов.
А во-вторых, эта композиция определяет субъективный, личный характер повествования — история состоит из воспоминаний рассказчика, чей закадровый голос начинает и заканчивает фильм. Не случайно и Герман часто говорил о картине как о «признании в любви тем людям, с которыми прошло его детство».
Локации: аутентичность, неизменная Астрахань и «очернение» действительностиНа съемках фильма «Мой друг Иван Лапшин»
Хотя события книги Юрия Германа разворачиваются в Ленинграде, в фильме действие перенесено в провинциальный городок Унчанск. Это было связано и с соображениями экономии бюджета, и замыслом режиссера, который требовал большей камерности — чем меньше городок, тем правдивее и трагичнее история. После долгих поисков решили снимать в Астрахани, где группа провела большую часть 1982 года. Также часть съемок проходила под Ленинградом. Астрахань привлекла Германа тем, что там почти ничего не изменилось с 30-х годов — парки, улицы, пристань и дома полвека сохраняли необходимую аутентичность. Единственное крупное вмешательство, которое пришлось сделать авторам — привезти из Ленинграда старые трамваи. Естественно, для максимального правдоподобия в кадре использовали только аутентичные реквизит и костюмы. Для этого группа, как уже упоминалось выше, скупала в огромных количествах в магазинах и блошиных рынках мебель, различные аксессуары и одежду 30-х годов. Герман проявил известную требовательность в этом плане — массовка одевалась целиком в одежду того времени, даже если не все ее участники попадали в кадр.На съемках фильма «Мой друг Иван Лапшин»
Германа неоднократно упрекали в очернении действительности и дегероизации эпохи 30-х годов. Критики фильма настаивали, что условия жизни и быт не могли быть такими жуткими, какими они отражены на экране. Однако повторим, что снимая фильм, группа не сильно вмешивалась в существующие пространства. Например, барак в сцене поимки Соловьева не строился специально, а был реальным бараком, найденный под Ленинградом, причем на момент съемок в нем действительно жили обычные люди. Собственно, подобный гиперреализм и стал причиной запрета картины — пускай в сюжете не было ничего крамольного, беспокойство цензурных инстанций вызывал лишенный привычного романтизма взгляд на советскую действительность.
Кастинг: лица другой эпохи, неизвестные имена, Андрей Миронов и зэк
Чтобы усилить погружение зрителя в другую эпоху, Герман решил наполнить экран фактурными лицами той поры. Для этого он намеренно отказался от известных актерских имен: «Я хотел сделать фильм с людьми, которых никто не знает». После долгих поисков и проб удалось собрать ансамбль, в котором часть исполнителей были известны преимущественно по эпизодам (как Нина Русланова, Алексей Жарков, Александр Филиппенко) или были дебютантами в кино (как Юрий Кузнецов или сыгравший главную роль Андрей Болтнев). С Болтневым работать оказалось тяжелее всего. Дело было в том, что опытный театральный актер и представить не мог, что попадет в кино, за счет чего на пробах вел себя естественно и раскрепощено. Однако после утверждения, по словам Германа, Болтнева «просто скрючило» — игра на площадке давалась ему с большим трудом. Тем не менее, отказаться от артиста режиссер не мог, поскольку тот был единственным из кандидатов на роль с необходимой «печатью смерти на лице». В целом же актерский ансамбль сложился настолько удачный, что в значительной части перекочевал в военную драму «Торпедоносцы», вскоре снятую по другому сценарию Германа. Единственным исключением из ряда неизвестных имен был Андрей Миронов, которого Герман видел в роли Ханина изначально. Как и в случае с Юрием Никулиным в «20 днях без войны», режиссеру было интересно попробовать преодолеть комическое амплуа актера, раскрыв его драматический потенциал.
Также в фильме были задействованы непрофессиональные актеры, в том числе реальные уголовники. Например, бандита Соловьева играет бывший зэк, отсидевший двенадцать лет. Сцена его нападения на Ханина получилась достоверной не только благодаря яркой типажности, но и благодаря тому, что человек этот внушал буквально животный ужас Миронову. Последнему, кстати, из-за этой сцены пришлось, пожалуй, тяжелее всех из актеров. Как позже объяснял Герман: «…невозможно сделать грим человека, которому только что ножом проткнули желудок». Решение было найдено следующее — Миронову было предложено лицом окунуться в близлежащую дорожку, целиком состоящую из разных сортов грязи и нечистот. Причем окунаться пришлось дважды — после первого раза дубль оказался невозможным, поскольку ушел режимный свет. Впрочем, сам Миронов утверждал, что самой сложной для него была сцена неудавшегося самоубийства, репетиции которой актер посвящал буквально каждую свободную минуту съемок.
Одной из самых удачных своих ролей в кино Андрей Миронов считал, как бы странно это ни звучало, роль журналиста Ханина в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» 1984 г. Это роль второго плана, но для Миронова тех лет — безусловно признанного актера — она была почетом. Ханин болел, но выздоровел и узнал, что его жена умерла. В разговоре с Лапшиным он говорит: «Вот какой цирк!», и даже в одной этой фразе скрывается какая-то философия жизни, когда все беды и горечи обрушиваются на человека так внезапно, что он не может понять, почему так случилось, горько рассуждая об абсурде жизни. Но Ханин живет и не сдается — он едет вместе с другом, главным героем фильма, Лапшиным на задержание бандитов, но схватка заканчивается для него ножевым ранением, от которого героя все-таки спасают. Есть и линия любви Ханина к девушке, симпатию к которой испытал и его друг Лапшин. Здесь — увлечение потерявшего любимую жену журналиста как способ уйти от печали и горя. Одним словом, образ Ханина создан Мироновым замечательно.
Примечателен метод работы Германа с актерами. На вопросы, что играть, режиссер неизменно отвечал: «Ничего». По его мысли, исполнитель в кадре должен был не играть, что сразу становилось очевидным и разрушало созданную реалистичную атмосферу, а существовать.
Визуальное решение: тревеллинг, субъективная камера и цветные вставки
Пожалуй, ключевым инструментом погружения зрителя в эпоху для Германа является изображение. Визуальный стиль, обозначенный в предыдущих картинах режиссера, здесь получил дальнейшее развитие. Создавая свой экранный мир, Герман сочетает тревеллинг с длинными, порой до нескольких минут, кадрами. Камера хаотично (но лишь на первый взгляд) перемещается в пространстве, как бы случайно вырывая необходимые детали и создавая ощущение субъективности — зритель становится, по сути, участником действия. Последний эффект усиливается еще и тем, что герои иногда заглядывают прямо в кадр, разрушая четвертую стену, словно обращаясь прямо к аудитории. Мотив субъективности, кстати, особенно важен, и задается уже в прологе — камера, сопровождаемая голосом рассказчика, перемещается по квартире, явно воспроизводя чей-то взгляд. Соответственно остальной фильм оказывается его субъективным воспоминанием.
Еще одна особенность визуального решения картины, которую превозносила мировая критика — чередование черно-белого изображения и цветных вставок. Интересно, что решение это возникло невольно. Герман был убежденным сторонником черно-белого формата, полагая, что отсутствие цвета позволяет выявить некую правду жизни и подлинность портретных характеристик. Цвет же определяет ненужное ощущение любования. От своей концепции он не собирался отказываться и в этот раз, однако на «Ленфильме» требовали делать фильм цветным. В итоге Герман снял в цвете несколько сцен, причем каждой придал свою цветовую гамму. И хотя в исследованиях можно встретить различные трактовки принципов, по которым Герман выстраивал чередование цветных и черно-белых кадров, сам режиссер утверждал, что принцип был один: «Как душа просила».
Небольшой ролик о создании фильма:
А вот по этой ссылке можно посмотреть документальный фильм 2010 года "Мой друг Андрей Болтнев"
Режиссер: Алексей Бурыкин
Андрей Болтнев – актер, стоящий особняком в современном кино и театре. Роль, которая стала его жизнью (а прожил он до обидного мало – меньше 50 лет), – главная роль в фильме Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин". В фильме об Андрее Болтневе вспоминают его друзья и коллеги: режиссеры Алексей Герман и Юрий Иоффе, актеры Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий, Александр Шаврин, дочь – актриса Мария Болтнева.
Включены фрагменты фильмов "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Противостояние", сцены из спектаклей Театра имени В. Маяковского с участием Андрея Болтнева, а также уникальные архивные записи. Смотрите, не пожалеете: https://smotrim.ru/video/2888777
domkino.tv
https://tvkinoradio.ru/practice/article9407-kak-eto-snyato-m...
https://fishki.net/2655468-7-interesnyh-faktov-o-filyme-moj-...
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