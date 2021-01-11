Красоты России. Смоленское Поозерье. Тайны озера Сапшо

Загадки любите? Хотите на Байкал, да лететь далеко? Тогда приглашаю вас на прогулку по национальному парку «Смоленское Поозерье», вместе с человеком, который побывал и выложил свои впечатления на ресурсе "Моя планета". Как мы искали медведей, а нашли лошадей ПржевальскогоЗагадки любите? Хотите на Байкал, да лететь далеко? Тогда приглашаю вас на прогулку повместе с человеком, который побывал и выложил свои впечатления на ресурсе "Моя планета".

Для нас знакомство с парком началось с приключения. В первый же день сотрудники «Поозерья» предупредили, что буквально на днях в поселок выходила медведица с медвежатами, а потом еще велосипедисты пару раз мишек на дорогах лесных видели. Для меня же встреча с медведем — настоящая мечта. Да, не удивляйтесь, мечты у всех разные.

И вот днем мы отправились к озеру. По дороге заметили муравейник. Обратили на него внимание только потому, что он был по-настоящему выдающихся размеров. Вечером решили прогуляться к озеру еще раз — хотелось поснимать закат. Идем по тропе, я рассказываю, как хочу увидеть мишек, вдруг взгляд падает на муравейник, и мы понимаем, что кто-то здесь уже был — муравейник полностью разрушен! Я говорила вам, что медведи любят лакомиться муравьями? Тут мое желание встретить мишку немного поугасло, тем более стали сгущаться сумерки. Мы прибавили шагу, благо до озера было уже недалеко. И в этот момент глаз выхватил какое-то движение впереди.

Нам навстречу бежало нечто темное, большое и лохматое! Медведь!

Мы точно знали, что ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и убегать. При встрече с косолапым нужно максимально громко шуметь, постараться встать и вытянуться так, чтобы быть выше медведя.

За те доли секунды, в которые я раздумывала, что делать: включать камеру или начинать орать — наш медведь внезапно завилял хвостом и сказал: «Гав!»

Оказалось, что это туристка выгуливала своего леонбергера (порода собак такая, немаленьких размеров). А про муравейник нам поутру сотрудники подтвердили, что правда — похоже, Потапыч приходил, мы с ним разминулись. К счастью! Знаете, почему парк носит название «Поозерье»? Все просто: на территории парка 35 озер разной величины, так что это самый настоящий озерный край, а значит, поозерье.

«Кругом все лес, а из обрывистого берега бьет ключ. Местность вообще гористая, сильно напоминающая Урал. Озеро Сапшо в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре» (Н. М. Пржевальский).

Экскурсию по парку мы предлагаем начать с самого большого и загадочного озера — Сапшо.

Если взлететь над озером и увидеть его так, как видят птицы, можно рассмотреть все шесть островов, похожих на плывущие по озерной глади корабли. Первая загадка Поозерья — существование еще одного острова. Только ни с воздуха, ни с воды его не увидеть. Местные жители называют его Ситник. Находится Ситник под водой, где-то посреди озера. Народное предание говорит, что раньше на нем останавливались передохнуть пловцы. А если кто сейчас до подводного острова доплывет, может загадывать желание — оно обязательно сбудется.

Вторая загадка. Ученые уверены, что примерно 1000 лет назад на берегах Сапшо стоял крупный город. Подтверждением этой версии служат древние захоронения — курганы — и множество археологических артефактов, которые и по сей день вымываются во время половодья. Из всех находок есть две самые загадочные: металлическая подвеска в виде древнегреческого бога и глиняный осколок с изображением Будды, происхождение которых, равно как и то, как они оказались на Смоленщине, никто объяснить не может.

Тайну происхождения названия озера ученые разгадывают до сих пор, сойдясь лишь на том, что слово это относится к финно-угорской группе и определяется как «субстратный гидроним с загадочной этимологией». С названиями островов все гораздо проще.

Остров Чернецкий назван так, потому что в стародавние времена на нем жил отшельник, человек глубоко верующий, прозванный за нелюдимый, но не злой характер Чернецом. Остров Распашной получил свое имя из-за бухты, которая как будто распахивает свои объятия всем приплывающим сюда кораблям. Остров Багряный получил «цветное» название из-за большого количества осин, лип и берез, которые по осени делают его самым ярким из всех. Остров Долгий — самый длинный из всех. Ну и остались два самых маленьких островка: Дубовый — потому что на нем растут только дубы, он же остров Любви, и Гороховый — за что так назван, неизвестно.

На Сапшо мы еще вернемся, а пока прогуляемся до двух других озер, носящих названия Чистик и Мутное. Думаем, что вы догадались, откуда взялись эти названия?

В озере Чистик вода настолько прозрачна, что даже на глубине можно разглядеть дно, а у берега понаблюдать за жизнью рыб. А еще тут живет множество птиц. Самые многочисленные — это, конечно же, утки-кряквы. Они так привыкли к туристам, что, завидев людей, сразу же плывут к берегу и начинают выпрашивать угощение. Здесь же, на Чистике, мы впервые увидели чомгу на гнезде, сделали несколько кадров и, не тревожа птицу, ушли. В отличие от Чистика, озеро Мутное, тоже полностью оправдывающее свое название, очень живописно покрыто ряской, и даже сложно сказать, какое из озер нам понравилось больше. Ну что же, вернемся на Сапшо?

На берегу озера расположен поселок Пржевальское, родина знаменитого русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского. И здесь же находится единственный в России дом-музей ученого, в котором собрано много личных вещей и интересной информации о нем.

Еще с детства у большинства из нас фамилия Пржевальский ассоциируется со степными лошадками. Ну кто не слышал про лошадь Пржевальского, а все ли ее видели? Если покинуть озеро и прогуляться до границы поселка, можно познакомиться с этими животными, что мы и сделали.

С названием лошади, кстати, связана любопытная история. В 1878 году Николай Михайлович возвращался из второй экспедиции по Центральной Азии и на границе России и Китая получил в подарок череп и шкуру дикой лошади, добытой охотником киргиз-кайсаком. Местные жители называли этих лошадей «тахи», что переводится как «желтая лошадь». Видимо, это название было связано с окрасом шкуры животного. Пржевальский отправил подарок в Зоологический музей Петербурга. Там его исследовал русский зоолог и антрополог Иван Поляков. Сделав первое описание неизвестной доселе науке лошади, он назвал новый вид в честь его первооткрывателя. В дикой природе лошадей Пржевальского последний раз видели еще в 1969 году в Монголии. Одной из причин их исчезновения ученые считают очень суровую для Монголии зиму 1944–1945 годов. Тогда погибло много домашнего скота, и люди были вынуждены охотиться на диких животных, в том числе и на лошадей Пржевальского. И это несмотря на то, что, почуяв опасность, лошадь Пржевальского, довольно скромная с виду, на короткой дистанции может развить скорость до 50 км/час. Сейчас эти лошади встречаются только в заповедниках и национальных парках России, Казахстана, Китая и Монголии, где идут программы реинтродукции (возвращения в дикую природу).

Живут лошадки Пржевальского табуном из пяти-десяти кобыл с жеребятами, а возглавляет их взрослый жеребец. Бывают табуны из молодых «холостых» жеребцов, к которым присоединяются самцы, потерявшие власть над своим гаремом. Состарившиеся кони, потерявшие способность покрывать своих кобыл, уходят и доживают свой век в одиночестве.

Сейчас в мире насчитывается около 2000 чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии, и одной домашней лошади.

В «Смоленском Поозерье» животные живут в большом вольере, разделенном на две части: войти внутрь нельзя, а наблюдать на расстоянии можно сколько угодно. Лошадки, кстати, имеют очень своенравный характер, так что мы бы не советовали пытаться угостить их чем-либо и вообще подходить очень близко к ограждению. Шесть лет назад в парке «Смоленское Поозерье» началось восстановление европейского зубра, и уже через три года первое стадо этих мощных прекрасных животных было выпущено на вольные хлеба.

В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году, а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от 12 особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках.

Увидеть зубров, гуляющих по парку, туристам сложно, хотя были случаи, когда стадо вдруг выходило к людям. Впрочем, в южной части парка есть два демонстрационных вольера. В одном живет пара молодых животных, а во втором обитает красавец Ярослав, привезенный пять лет назад на Смоленщину из Ярославского зоопарка и наотрез отказавшийся покидать закрытую территорию. Вместе с ним живет зубрица Смурка, которая родилась уже в «Смоленском Поозерье». Как настоящий мужчина, Ярослав могуч, суров, но... да, он очень любит общаться с гостями и периодически, пока не видит «главный по зубрам» Виталий Зенковский, выпрашивает у туристов лакомства.

Несмотря на то что зубры — животные травоядные, шуток и фамильярного отношения к себе они не терпят. На их стороне огромный вес и мощные острые рога. Зубры — самые крупные наземные млекопитающие в Европе. Масса современных взрослых самцов колеблется от 400 до 950 кг. Зубры отлично слышат, у них великолепное обоняние, но не очень хорошее зрение. Ближайший родственник зубра — американский бизон.

Приехать посмотреть на зубров можно самостоятельно, но лучше взять экскурсию — в этом случае вы гарантированно увидите животных и узнаете о них много интересного. Дело в том, что зубры обожают своего «папу», и, как только Виталий подходит к вольерам, сразу бегут к нему, понимая, что сейчас их будут кормить и чесать за ушком. А еще Виталий про каждого из своих подопечных может рассказывать часами, так что с экскурсии мы ушли по уши влюбленные в этих лесных великанов. И, скажу по секрету, нам удалось погладить Ярика (только не пытайтесь повторить!).

https://moya-planeta.ru/reports/view/smolenskoe_poozere_4915...

Добавлю еще немного фото к этому рассказу. Фото карты на смотровой площадке на Чёртовой гряде Остров Распашной вечером Остров Чернецкий (вид со стороны спасательной станции п. Пржевальское) Острова Багряный и Долгий (вид со смотровой площадки, расположенной на Чёртовой гряде) Остров Гороховый (вид со стороны лодочной станции у санатория им. Пржевальского) Лодочная станция недалеко от санатория в п. Пржевальское Все острова на Сапшо носят следы пребывания на них древних людей, ученые находили на них каменные орудия и отходы железоплавления. Правда пока точно не известно, жили тут люди постоянно или; временно. Возможно они прятались на островах от врагов, а может быть приплывали молиться или работать. Пока это тайна, которую хранят острова, но возможно когда-то она будет раскрыта. Если подойти к озеру со стороны поселка Пржевальское, то с берега можно увидеть Вознесенскую церковь 1782 года, которая очень живописно вписывается в пейзаж. А на песчаных склонах вдоль берега растут сосны, корни которых практически висят в воздухе. Внизу под соснами небольшие песчаные пляжи. Вдоль западного берега озера проходит экотропа "К истокам" , а поскольку берега озера практически везде поросли лесом, то на тропе сделана специальная смотровая площадка, с которой открывается вот такой вид на Сапшо. На берегах озера есть специально оборудованные туристические стоянки, где можно поставить палатки и пожить в тишине леса, наслаждаясь сосновым воздухом, плеском воды, пением птиц и жужжанием комаров. Ну а если не хотите в палатках, то остановиться можно в гостиницах или в частном секторе поселка Пржевальское. А места там сказочные. На смоленской земле, в царство нетронутой природы, край голубых озёр, болот и непроходимых лесов. Именно так называют «Смоленское поозерье» туристы, посетив его однажды! Дом музей Пржевальского

https://lenorlux.livejournal.com/523228.html

https://www.tourister.ru/responses/id_25138