Красоты России. Смоленское Поозерье. Тайны озера Сапшо

Для нас знакомство с парком началось с приключения. В первый же день сотрудники «Поозерья» предупредили, что буквально на днях в поселок выходила медведица с медвежатами, а потом еще велосипедисты пару раз мишек на дорогах лесных видели. Для меня же встреча с медведем — настоящая мечта. Да, не удивляйтесь, мечты у всех разные.
И вот днем мы отправились к озеру. По дороге заметили муравейник. Обратили на него внимание только потому, что он был по-настоящему выдающихся размеров. Вечером решили прогуляться к озеру еще раз — хотелось поснимать закат. Идем по тропе, я рассказываю, как хочу увидеть мишек, вдруг взгляд падает на муравейник, и мы понимаем, что кто-то здесь уже был — муравейник полностью разрушен! Я говорила вам, что медведи любят лакомиться муравьями?Тут мое желание встретить мишку немного поугасло, тем более стали сгущаться сумерки. Мы прибавили шагу, благо до озера было уже недалеко. И в этот момент глаз выхватил какое-то движение впереди.
Нам навстречу бежало нечто темное, большое и лохматое! Медведь!
Мы точно знали, что ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и убегать. При встрече с косолапым нужно максимально громко шуметь, постараться встать и вытянуться так, чтобы быть выше медведя.
За те доли секунды, в которые я раздумывала, что делать: включать камеру или начинать орать — наш медведь внезапно завилял хвостом и сказал: «Гав!»
Оказалось, что это туристка выгуливала своего леонбергера (порода собак такая, немаленьких размеров). А про муравейник нам поутру сотрудники подтвердили, что правда — похоже, Потапыч приходил, мы с ним разминулись. К счастью!Знаете, почему парк носит название «Поозерье»? Все просто: на территории парка 35 озер разной величины, так что это самый настоящий озерный край, а значит, поозерье.
«Кругом все лес, а из обрывистого берега бьет ключ. Местность вообще гористая, сильно напоминающая Урал. Озеро Сапшо в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре» (Н. М. Пржевальский).
Экскурсию по парку мы предлагаем начать с самого большого и загадочного озера — Сапшо.
Если взлететь над озером и увидеть его так, как видят птицы, можно рассмотреть все шесть островов, похожих на плывущие по озерной глади корабли.Первая загадка Поозерья — существование еще одного острова. Только ни с воздуха, ни с воды его не увидеть. Местные жители называют его Ситник. Находится Ситник под водой, где-то посреди озера. Народное предание говорит, что раньше на нем останавливались передохнуть пловцы. А если кто сейчас до подводного острова доплывет, может загадывать желание — оно обязательно сбудется.
Вторая загадка. Ученые уверены, что примерно 1000 лет назад на берегах Сапшо стоял крупный город. Подтверждением этой версии служат древние захоронения — курганы — и множество археологических артефактов, которые и по сей день вымываются во время половодья. Из всех находок есть две самые загадочные: металлическая подвеска в виде древнегреческого бога и глиняный осколок с изображением Будды, происхождение которых, равно как и то, как они оказались на Смоленщине, никто объяснить не может.
Тайну происхождения названия озера ученые разгадывают до сих пор, сойдясь лишь на том, что слово это относится к финно-угорской группе и определяется как «субстратный гидроним с загадочной этимологией». С названиями островов все гораздо проще.
Остров Чернецкий назван так, потому что в стародавние времена на нем жил отшельник, человек глубоко верующий, прозванный за нелюдимый, но не злой характер Чернецом. Остров Распашной получил свое имя из-за бухты, которая как будто распахивает свои объятия всем приплывающим сюда кораблям. Остров Багряный получил «цветное» название из-за большого количества осин, лип и берез, которые по осени делают его самым ярким из всех. Остров Долгий — самый длинный из всех. Ну и остались два самых маленьких островка: Дубовый — потому что на нем растут только дубы, он же остров Любви, и Гороховый — за что так назван, неизвестно.
На Сапшо мы еще вернемся, а пока прогуляемся до двух других озер, носящих названия Чистик и Мутное. Думаем, что вы догадались, откуда взялись эти названия?
В озере Чистик вода настолько прозрачна, что даже на глубине можно разглядеть дно, а у берега понаблюдать за жизнью рыб.А еще тут живет множество птиц. Самые многочисленные — это, конечно же, утки-кряквы. Они так привыкли к туристам, что, завидев людей, сразу же плывут к берегу и начинают выпрашивать угощение.Здесь же, на Чистике, мы впервые увидели чомгу на гнезде, сделали несколько кадров и, не тревожа птицу, ушли.В отличие от Чистика, озеро Мутное, тоже полностью оправдывающее свое название, очень живописно покрыто ряской, и даже сложно сказать, какое из озер нам понравилось больше.Ну что же, вернемся на Сапшо?
На берегу озера расположен поселок Пржевальское, родина знаменитого русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского. И здесь же находится единственный в России дом-музей ученого, в котором собрано много личных вещей и интересной информации о нем.
Еще с детства у большинства из нас фамилия Пржевальский ассоциируется со степными лошадками. Ну кто не слышал про лошадь Пржевальского, а все ли ее видели? Если покинуть озеро и прогуляться до границы поселка, можно познакомиться с этими животными, что мы и сделали.
С названием лошади, кстати, связана любопытная история. В 1878 году Николай Михайлович возвращался из второй экспедиции по Центральной Азии и на границе России и Китая получил в подарок череп и шкуру дикой лошади, добытой охотником киргиз-кайсаком. Местные жители называли этих лошадей «тахи», что переводится как «желтая лошадь». Видимо, это название было связано с окрасом шкуры животного. Пржевальский отправил подарок в Зоологический музей Петербурга. Там его исследовал русский зоолог и антрополог Иван Поляков. Сделав первое описание неизвестной доселе науке лошади, он назвал новый вид в честь его первооткрывателя.В дикой природе лошадей Пржевальского последний раз видели еще в 1969 году в Монголии. Одной из причин их исчезновения ученые считают очень суровую для Монголии зиму 1944–1945 годов. Тогда погибло много домашнего скота, и люди были вынуждены охотиться на диких животных, в том числе и на лошадей Пржевальского. И это несмотря на то, что, почуяв опасность, лошадь Пржевальского, довольно скромная с виду, на короткой дистанции может развить скорость до 50 км/час. Сейчас эти лошади встречаются только в заповедниках и национальных парках России, Казахстана, Китая и Монголии, где идут программы реинтродукции (возвращения в дикую природу).
Живут лошадки Пржевальского табуном из пяти-десяти кобыл с жеребятами, а возглавляет их взрослый жеребец. Бывают табуны из молодых «холостых» жеребцов, к которым присоединяются самцы, потерявшие власть над своим гаремом. Состарившиеся кони, потерявшие способность покрывать своих кобыл, уходят и доживают свой век в одиночестве.
Сейчас в мире насчитывается около 2000 чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии, и одной домашней лошади.
В «Смоленском Поозерье» животные живут в большом вольере, разделенном на две части: войти внутрь нельзя, а наблюдать на расстоянии можно сколько угодно. Лошадки, кстати, имеют очень своенравный характер, так что мы бы не советовали пытаться угостить их чем-либо и вообще подходить очень близко к ограждению.Шесть лет назад в парке «Смоленское Поозерье» началось восстановление европейского зубра, и уже через три года первое стадо этих мощных прекрасных животных было выпущено на вольные хлеба.
В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году, а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от 12 особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках.
Увидеть зубров, гуляющих по парку, туристам сложно, хотя были случаи, когда стадо вдруг выходило к людям. Впрочем, в южной части парка есть два демонстрационных вольера. В одном живет пара молодых животных, а во втором обитает красавец Ярослав, привезенный пять лет назад на Смоленщину из Ярославского зоопарка и наотрез отказавшийся покидать закрытую территорию. Вместе с ним живет зубрица Смурка, которая родилась уже в «Смоленском Поозерье».Как настоящий мужчина, Ярослав могуч, суров, но... да, он очень любит общаться с гостями и периодически, пока не видит «главный по зубрам» Виталий Зенковский, выпрашивает у туристов лакомства.
Несмотря на то что зубры — животные травоядные, шуток и фамильярного отношения к себе они не терпят. На их стороне огромный вес и мощные острые рога. Зубры — самые крупные наземные млекопитающие в Европе. Масса современных взрослых самцов колеблется от 400 до 950 кг. Зубры отлично слышат, у них великолепное обоняние, но не очень хорошее зрение. Ближайший родственник зубра — американский бизон.
Приехать посмотреть на зубров можно самостоятельно, но лучше взять экскурсию — в этом случае вы гарантированно увидите животных и узнаете о них много интересного. Дело в том, что зубры обожают своего «папу», и, как только Виталий подходит к вольерам, сразу бегут к нему, понимая, что сейчас их будут кормить и чесать за ушком. А еще Виталий про каждого из своих подопечных может рассказывать часами, так что с экскурсии мы ушли по уши влюбленные в этих лесных великанов. И, скажу по секрету, нам удалось погладить Ярика (только не пытайтесь повторить!).
https://moya-planeta.ru/reports/view/smolenskoe_poozere_4915...
Добавлю еще немного фото к этому рассказу.Фото карты на смотровой площадке на Чёртовой грядеОстров Распашной вечеромОстров Чернецкий (вид со стороны спасательной станции п. Пржевальское)Острова Багряный и Долгий (вид со смотровой площадки, расположенной на Чёртовой гряде)Остров Гороховый (вид со стороны лодочной станции у санатория им. Пржевальского)Лодочная станция недалеко от санатория в п. ПржевальскоеВсе острова на Сапшо носят следы пребывания на них древних людей, ученые находили на них каменные орудия и отходы железоплавления. Правда пока точно не известно, жили тут люди постоянно или; временно. Возможно они прятались на островах от врагов, а может быть приплывали молиться или работать. Пока это тайна, которую хранят острова, но возможно когда-то она будет раскрыта.Если подойти к озеру со стороны поселка Пржевальское, то с берега можно увидеть Вознесенскую церковь 1782 года, которая очень живописно вписывается в пейзаж.А на песчаных склонах вдоль берега растут сосны, корни которых практически висят в воздухе.Внизу под соснами небольшие песчаные пляжи.Вдоль западного берега озера проходит экотропа "К истокам" , а поскольку берега озера практически везде поросли лесом, то на тропе сделана специальная смотровая площадка, с которой открывается вот такой вид на Сапшо.На берегах озера есть специально оборудованные туристические стоянки, где можно поставить палатки и пожить в тишине леса, наслаждаясь сосновым воздухом, плеском воды, пением птиц и жужжанием комаров.Ну а если не хотите в палатках, то остановиться можно в гостиницах или в частном секторе поселка Пржевальское.А места там сказочные. На смоленской земле, в царство нетронутой природы, край голубых озёр, болот и непроходимых лесов. Именно так называют «Смоленское поозерье» туристы, посетив его однажды!Дом музей Пржевальского
https://lenorlux.livejournal.com/523228.html
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