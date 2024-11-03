Сохраненное и восстановленное, ч.9

Дом купцов Шастиных в Иркутске Иркутск обладает самым большим в Сибири разнообразием памятников деревянного зодчества XIX века. Обычай украшать свой дом богатой резьбой и узорами пришел из язычества. Считалось, что узоры обладают силой магических знаков, оберегают дом от злых сил. Богатые дома украшались деревянными кружевами в несколько ярусов.

Со временем орнамент совершенствовался – простые геометрические фигуры стали дополняться замысловатыми завитками, розочками, звездочками. Деревянные дома в Иркутске чаще всего строились по образцовым проектам. Однако местные мастера творчески их перерабатывали и дополняли декором завитков-волют. Дом купцов Шастиных строился в середине XIX века. Нынешний вид усадьба приобрела в 1907 году, когда в домовладение вступил А. И. Шастин. Именно тогда появилась основная часть украшений, благодаря которой дом стал называться «Кружевным домом». Внесен в список мирового охраняемого наследия... Теперь он называется Домом Европы, в нем располагается организация по содействию установлению, развитию и укреплению международных связей между Иркутском и странами Европы. Недавно здание было практически заново восстановлено реставраторами по архивным чертежам и старинным фотографиям, что позволило воссоздать его исторический облик с потрясающей точностью. По инициативе французской ассоциации по сохранению мировых памятников, дом купцов Шастиных был включен в список мирового охраняемого наследия. В ходе реставрации была также восстановлена деревянная изгородь с монументальными воротами и дворовые постройки, что добавило особого шарма всему ансамблю. Дом выделяется среди других построек своими богато декорированными фасадами, сложными очертаниями кровли с башенками и фигурными деревянными столбиками. Особый интерес представляют оконные наличники главного фасада, украшенные уникальной резьбой, которые придают зданию неповторимый облик.

В Павловске воссоздадут утраченный павильон «Старое Шале» В садах Старого Шале проводили время дети Павла I и императрицы Марии Фёдоровны. Там они сажали цветы, разбивали и поливали грядки, собирали урожай и устраивали чаепития!

Его планируют воссоздать на основе сохранившихся архивных документов и фотографий.Находиться шале будет на границе двух больших парковых районов — Большой Звезды и Долины реки Славянки.

В Петербурге восстановили историческую печь в парадной. Вот как было. Изразцовую печь на 12-й линии ВО, 29 отмыли от краски, а художница Александра Азарова детально воссоздала утраченные изразцы — форму, оттенок и даже глянцевое покрытие. 12-я линия ВО, 29

Вот еще одно событие из Санкт-Петербурга Восстановленная из руинированного состояния Уткина дача в Санкт-Петербурге. Красота!

И снова по Питеру. Доходный дом архитектора Никонова после реставрации. Лицевой фасад здания реставрировался впервые. До этого в 70-х годах ХХ века проводился лишь капитальный ремонт с окраской фасадов. После расчистки под слоем краски специалисты обнаружили керамические колонны с цветными вставками между окнами второго этажа. Раньше полагали, что эти колонны гипсовые. На эркере сбоку под слоем штукатурки найдены следы утраченных керамических цветных плиток и керамических розеток. Эти элементы восстановлены. Колонны, колонки и вся керамика на эркере перебрана и отреставрирована. По замыслу архитектора, керамические элементы на фасаде сочетаются с рядовой кирпичной кладкой, арочными и килевидными тянутыми элементами обрамлений окон, белокаменным цоколем и штукатурным декором. Выполнена, в том числе, реставрация кирпичной кладки стен воротного проезда, цоколя из путиловского известняка. Отреставрированы фрамуга и коробка входной двери, полотна восстановлены. На последнем фото - состояние "до".

В славном городе Питере есть Общество краеведов, которые занимаются сохранением наследия прошлого. Каждый месяц краеведы выбирают в рамках проекта «Пора парадных» дома без охранного статуса, находят в них красивые исторические детали, очищают и, при необходимости, укрепляют. Помогают им в этой работе волонтеры и часто жильцы таких домов. Проект организован краеведческим объединением гэнгъ совместно с компанией «Газпромнефть-Региональные продажи». В объединение входят Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Мария Тычинина и Алексей Шишкин. Максим и Ксения являются экспертами фонда.

Петербург в мелочах: восстановленные витражи в бывшем доходном доме Назарова.

А это уже Москва Реконструкция особняка Мельникова 1904 года постройки в Волковом переулке под бизнес-центр Монумент Славы в Малоярославце Указом императора Николая I было решено установить монументы на местах шести наиболее значительных сражений: на Бородинском поле, в городах Смоленске, Красном, Ковно, Полоцке и Малоярославце. По итогам специально проведенного конкурса достойными исполнения были признаны проекты архитектора Антонио Адамини. В Малоярославце Монумент решено было установить на Торговой площади. К 14 мая 1843 г. чугунный Монумент был отлит. Памятник из Петербурга в Малоярославец перевозили, в основном, речным путем.

Памятник представлял собой 22-метровую восьмигранную пирамиду, вершина которой была увенчана чешуйчатой луковичной главкой с высоким позолоченным шестигранным крестом. Памятник украшали рельефные медные мечи, пронзающие лавровые венки; колонны коринфского ордера, завершенные чешуйчатыми главками с сидящими на них двуглавыми орлами. Крылья орлов были распростерты, а на груди у них медные овалы с надписью: «1812 год». Между колоннами были укреплены декоративные медальоны, обрамленные лавровыми венками.

Как вы думаете, историческое и патриотическое значение памятника уберегло его от разрушения? Как бы не так: в 1932 году памятник был разрушен до основания как «не имеющий историко-архитектурного и художественного значения». А воссоздание на прежнем месте произошло только в 2010 году.

Рязань

В Рязани продолжается реконструкция Торгового городка, открытого в 1955 году как Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка. На протяжении многих лет павильоны медленно разрушались, кругом был грязный рынок и полная разруха, а сейчас это новое классное городское пространство. Не все павильоны еще готовы, большая часть пока пустует, но уже выглядит здорово.



Кинотеатр «Победа» в Новосибирске (1925-1926 годы, С.А. Шестов; 1936 год, Виктор Масленников; 1951-1952 годы, Георгий Кравцов, Борис Биткин и др.)

В 1925 году в Новониколаевске, вскоре переименованном в Новосибирск, началось строительство большого Дворца Труда. Особое место в нем занимал кинотеатр «Пролеткино». Массивное здание по проекту С.А. Шестова ассоциируется с первыми постройками в духе ар-деко, которые появлялись в Западной Европе в то же время. Если присмотреться к фасаду, напоминающему средневековые замки, мы увидим центральные ворота, сторожевые башни, крепостные зубцы, а над ними будто бы заходящее солнце — полукруглый фронтон с огромным окном. Новосибирский кинотеатр пережил две реконструкции, изменившие его до неузнаваемости, — в 1936 и 1952 годы. Сначала здание лишилось замысловатых геометрических пилонов и полукруглого фронтона — на их месте появились сдвоенные колонны и огромный антаблемент. Крепостные ворота превратились в триумфальную арку. А затем кинотеатр, переименованный в «Победу», стал еще строже — пропали объемные детали и декор, центральным элементом стал массивный портик. По бокам появились аркады, отдаленно напоминающие галереи Казанского собора в Петербурге — они служили дополнительным пространством для афиш и ограждали площадь перед входом.

В 1990-е годы «Победа» была закрыта, а здание заброшено. Но уже в 2002 году в нем начались восстановительные работы — и сегодня здесь по-прежнему можно посмотреть кино.