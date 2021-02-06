Пришли "к" или "за" Потаниным?…

25 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в «Норникеле». ФАСовцы работают в Норильске, а также навестили центральный офис в Москве. Показательно, что все это стало большим сюрпризом для Владимира Потанина. Он мытый-перемытый и привык заранее узнавать о грядущих неприятностях. Но на этот раз все вышло иначе. Поэтому вначале даже не понимали, как реагировать. Потом, чуть опомнившись, включили истерику, мол, кто вы такие и как вообще посмели? Охране дали команду никого не пропускать. Видимо, подумали, что ФАСовцы развернутся и уйдут. Но последовал звонок из Генеральной прокуратуры. Стало понятно, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Пришлось впустить ФАСовцев и начать сотрудничать.

У «Норникеля» долгая история и в ней случалось всякое. Корпорацию приватизировали очень своеобразным образом, не раз и не два поднимался вопрос о деприватизации, в 2000-2010-х гг. шла натуральная война между акционерами и т.д. Однако в прошлом году, насколько можно судить, открылась самая черная страница. История поделилась на то, что было до случившейся 29 мая аварии на норильской ТЭЦ-3, крупнейшей техногенной катастрофе в истории освоения Севера, и то, что стало происходить дальше.

На следующей неделе краевой Арбитражный суд края будет рассматривать исковое заявление Росприроднадзора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, к владеющей ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Никто не сомневается, что с этой дочерней компании «Норникеля» судьи взыщут ровно столько, сколько затребовано – 148 млрд руб., т.е. примерно $1,9 млрд. Штраф рекордный. Кстати, для сравнения: контрольный пакет акций корпорации в 1997 г. обошелся Потанину сотоварищи всего в $270 млн.

Добавим сюда, что «Норникель» уже оштрафован по линии Ростехнадзора и даже Росрыболовства. Суммы там относительно небольшие, но важен сам факт, что накинулись все, кто можно. Карманный мэр Норильска Ринат Ахметчин, уличенный в халатности, подал в отставку и пошел под суд. И т.д.

Потанин однажды публично каялся за грехи периода приватизации (на форуме сторонников «Единой России» в 2003 г.). В этот раз от него требовались не просто слова, а деятельное раскаяние. Но ничего подобного не дождались. Вместо этого олигарх спорит с Росприроднадзором, судится с Ростехнадзором и даже взялся открыто воевать с губернатором Александром Уссом. Мало того, Потанин наплевал на указание федерального центра восстановить вертикаль власти в Норильске. Усс и «Единая Россия» согласовали в качестве кандидата в новые мэры Норильска Владислава Логинова. Но потанинские рабы, заседающие в Норильском горсовете, получили приказ проголосовать за Дмитрия Карасева, такого же раба (причем он, конечно же, понимает, что может запросто повторить судьбу Ахметчина). Попутно «Норникель» строит наполеоновские планы по захвату краевого Законодательного Собрания, скупает и разгуливает местную оппозицию.

Вспомним, что в свое время похожим образом вел себя Михаил Ходорковский. Олигарх настойчиво противопоставлял себя государству, и оно не могло не отреагировать. И ведь Ходорковский до последнего не верил, что его посадят, а «ЮКОС» обанкротят и разделят.

Очевидно, что Потанин, упорствуя в заведомой неправоте, сам провоцирует новые проверки и расследования. Он просто напрашивается, чтобы из него сделали пример, как когда-то сделали из Ходорковского. С плохими людьми надо по-плохому.