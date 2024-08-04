Туркестанское восстание 1916 г., воспевавшееся в советское время как национально-освободительное, выглядело так.

(Осторожно, жесть+18)

"При разгроме селений Пржевальского уезда киргизами были убиты помощник уездного начальника и какой-то чиновник из администрации. Труп помощника уездного начальника обезображен, язык вырезан, глаза выколоты. Новости СМИ2

(Из агентурной записки заведущего Верненским розыскеым пунктом ротмистра В.Ф. Железнякова, 22 сентября 1916 г.)

https://t.me/historiographe/14436

Вообще нам надо учиться у поляков.

Ведь ни один поляк не скажет "Волынское восстание 1943 года".

Они скажут прямо: "Волынская резня".

А у нас почему "Туркестанское восстание 1916 года"?

Правильно: "Туркестанская резня".

В Киргизии при Аскаре Акаеве построили мемориал, посвящённый жертвам коммунистического террора, на месте могилы, куда в 1937-1938 гг. сбрасывали расстрелянных. В 2008 г. там же похоронили писавшего преимущественно по-русски Чингиза Айтматова. А в 2016 г. дополнительно построили памятник участникам антирусского восстания 1916 г. (избиения русской администрации и русских переселенцев в чисто азиатском стиле в разгар Первой мировой войны). Так вот из трёх памятников (антикоммунистического, русскоязычному писателю и антирусского) президента России киргизы повели при посещении возлагать венок к третьему. киргизы, как известно, потащили российскую делегацию возлагать цветы.

Не на Аллею героев Второй мировой войны (да, не Великой Отечественной), не к памятнику блокадникам Ленинграда и даже не к Памятнику дружбы народов. А к монументу "Ата Бейит". Там захоронены и репрессированные в 30-х, и великий киргизский русскоязычный писатель Чингиз Айтматов, и погибшие во время очередной киргизской бузы 2010-го года. Но цветы возлагали не им. В официальном сообщении чётко сказано (https://t.me/news_kremlin/2532): "погибшим в ходе трагических событий 1916-го года".

И теперь самое время вспомнить, что официально этот монумент киргизы называют "памятник героям и погибшим во время национально-освободительного восстания кыргызского народа против царизма в 1916 году".

То есть были герои, были и погибшие. Причём, самих героев и погибших от рук героев в одной могиле обычно не хоронят. А что же такого произошло в 1916 году?

А тогда Российская Империя решила своих равноправных азиатских подданных, по кайфу освобождённых от службы в армии, попросить помочь на тыловых работах. Укрепления там строить, с промышленностью подсобить. В ответ киргизы (и казахи) устроили кровавую резню в русских поселениях. Цитируем материалы Российского государственного архива:

"..Целую книгу можно написать о зверствах киргиз. Времена Батыя, пожалуй, уступят. Достаточно того, что на дороге попадались трупики 10-летних изнасилованных девочек с вытянутыми и вырезанными внутренностями. Детей разбивали о камни, разрывали, насаживали на пики и вертели. Более взрослых клали в ряды и топтали лошадьми. Если вообще страшна смерть, то подобная смерть еще страшнее. Жутко становилось при виде всего этого..."

"На лужайке в Самсоновке, внутри маленькой ограды расположены могилы русских, убитых во время восстания, среди них одна могила молодой и красивой девушки и студента. Они находились в ботанической экспедиции в горах, когда появился киргизский отряд. Спутники этих молодых людей торопили их садиться верхом и скакать как можно быстрее, но девушка оказалась слишком медлительной, собирая свои вещи и коллекции. Молодой студент, как галантный джентльмен, отказался бросить её, и они оба были убиты мятежниками".

"В сельских районах киргизы истребляли русскоязычную интеллигенцию. Больше всего страдали простые люди, в особенности те, от кого туземцы видели только добро - врачи, учителя. В селе Иваницком был убит пржевальский участковый врач Левин, вырезана партия инженера Васильева, учителя и члены их семей. Перед убийством своих жертв киргизами практиковались различные истязания - отрубание русским мужчинам половых органов, женщинам - грудей; отрезание ушей, выкалывание глаз".

Генерал А.Н. Куропаткин писал военному министру Д.С. Шуваеву 18 августа 1916 г. о местном населении:

"За период в 40 лет мы не приблизили к себе сердца этих простых, но ещё первобытных людей".

А потом туда пришли русские войска:

"Несмотря на численное превосходство в десятки, а иногда и сотни раз, киргизы не выдерживали столкновения с регулярными войсками. Под ударами правительственных войск часть киргизов ушла в горы и сдалась, другие бежали в Китай, везя с собой награбленное и русских пленников. Всего в Семиречье погибли не менее 2325 русских жителей, пропали без вести 1384".

Ссылка на Росархив: https://rg.ru/2016/07/05/rodina-vosstanie-v-turkestane.html

Так вот, героями киргизы называют тех, кто творил всё вышеперечисленное. А погибшие, которым, помимо "героев", посвящён памятник - те, кого наказали за кровавые художества русские войска. Сама же эта средневековая вакханалия зовётся "важным этапом развития кыргызской государственности".

Теперь вопрос. Кому сегодня в Бишкеке возлагали цветы? Ведь программа мероприятий готовится задолго до официального визита. Согласовывается каждая деталь. И ни у кого из российских протокольщиков не возникло ни единого вопроса к памятнику? Или они скажут, что цветы возлагались мирным жертвам киргизских героев? Но памятник-то не им. Не сотням вырезанных "героями" русских врачей и учителей. А их палачам.

"Героизм" которых сегодня фактически официально подтвердили в Москве. Как ещё расценивать то, что произошло, мы, увы, не понимаем.

https://t.me/russkiegramoty/29848

"А есть ли в России памятники защитникам русских поселенцев во время среднеазиатской резни 1916 года? Наверное, нет. На ум приходит, что хорошо бы установить памятник генералу Куропаткину в Оренбурге, как ближайшему русскому городу. Оренбург, кстати, тогда еще был административным центром Тургайской области - одного из очагов восстания. Но в Оренбурге ни памятника, ни улицы Куропаткина нет, но почему-то есть улица Джангильдина - одного из организаторов той резни".

Историк Дюков (член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН) говорит:

Вообще если вернуться к истории "национально-освободительного восстания" 1916 г., то стоит обратить внимание на следующее.

-Самая большая замятня с массовой резней русских крестьян случилась в Семиречье. В остальных регионах восстания убитых русских были сотни, а в Семиречье - тысячи. 87% убитых русских - именно тут.

-Семиречье до войны было регионом, в котором в массово нелегально производили опийный мак, из которого делался опий. Опий-сырец нелегально тащили через границу в Китай и понятно, что нелегальные деньги там крутились очень крупные. При этом Россия закупала опий для медицинских целей за границей.

-В ходе войны опий был очень нужен для лечения солдат, а легальные поставки из-за рубежа сократились, а цены выросли. Тогда в Петрограде сообразили, что можно провести импортозамещение и в 1916 г. ввели госмонополию на опиумный мак с закупкой у производителей по госценам. Разумеется, это сильно ударило по сложившимся нелегальным сетям закупщиков, которым в свою очередь пришлось повысить закупочные цены, чтобы перебивать госцены.

-Новый урожай мака убирали в первой декаде августе 1916 г. Как сняли урожай - началась резня и беспорядки, в результате которых 3/4 запланированного к госзакупке опиума-сырца куда-то пропало. В Петроград доставили только 1300 пудов (1 миллион рублей в рыночных ценах).

Вот и все "национально-освободительное восстание".

https://t.me/historiographe/14484

Финальным аккордом истории с урожаем опиума и резней в Семиречье стала смерть местного военного губернатора генерал-лейтенанта Михаила Фольбаума. В Семиречье приехал разбирать ситуацию недавно назначенный Туркестанский генерал-губернатор Куропаткин, потом уехал и через две недели, 22 октября 1916 г., ровно в свой пятидесятилетний юбилей Фольбаум скоропостижно скончался. Официально от сердечного приступа, но слухи ходили, что застрелился.

А после гражданской войны сбором и продажей опиума в советской Средней Азии занималась госкомпания-монополист - Акционерное (!) общество по сбору и переработке опия, которое потом продавало опиум как государству, так и за рубеж. Ликвидировали общество только в 1929 г. Возглавлял общество Александр Федорович Хорошев, о котором информации крайне мало.

Хорошев 1892 г.р., член РСДРП(б) с марта 1917 г., с февраля 1918 г. возглавлял Кизлярский ревком, в 1920-1921 г. председатель Кавказского ревкома, членом Кубано-Черноморского облисполкома. Потом в начальник 4-го отделения экономического управления ОГПУ - и с этой должности ушел на председателя АКОСПО, ездил в загранкомандировки в Европу. Потом директор Промсовхозобьединения Наркомата земледелия СССР. В 1935 г. его арестовали и дали три года ИТЛ. Отсидев, работал главным агрономом совхоза «Сусуман» на Колыме. В 1946 г. уехал на Большую Землю.

В общем косвенно, как и следовало ожидать, ОГПУ производство и продажу опиума государству и за рубеж курировало.

https://t.me/historiographe/14486