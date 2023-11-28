Территория Героев...(116)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.

Подразделением старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен.

Золто Арсаланов, получив ранение, не оставил своих людей и продолжил командовать подразделением. После боя он был эвакуирован в госпиталь для оказания помощи.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, Министром обороны Российской Федерации командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам.

Скорейшего выздоровления желают преподаватели и однокурсники старшего лейтенанта Золто Арсаланова по Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу, которое он окончил в 2018 году.

Военнослужащие роты Золто Арсаланова желают своему командиру скорейшего выздоровления.

https://t.me/mod_russia/32381

Старший лейтенант Малятин Роман Старший лейтенант Роман Малятин, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по защите государственной границы России от средств воздушного нападения противника. Неся службу на наблюдательном посту, Малятин осуществлял радиоэлектронное прикрытие объектов группировки.

В ходе дежурства Роман обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника. Мгновенно оценив ситуацию, старший лейтенант Роман Малятин произвел доклад на командный пункт об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах.

Благодаря своевременному и грамотному применению Романом средств РЭБ управление и навигация вражеских БпЛА были нарушены, в результате чего воздушные объекты упали вдали от позиций российских войск, после чего сдетонировали.

https://t.me/rabotaembrat/7102

Капитан Хабдулов Ильдар Получив боевую задачу, расчет зенитного-ракетного комплекса под руководством капитана Ильдара Хабдулова выдвинулся в район несения боевого дежурства.

Определив основные направления возможной атаки, расчет оперативно замаскировал боевую машину и занял позицию. Хабдулов организовал дежурство расчета и систему маскировки позиции комплекса, что позволило избежать обнаружения средствами разведки противника. Противник начал вести обстрел приграничного населенного пункта из реактивной системы залпового огня.

Благодаря грамотно выбранной позиции, отточенным навыкам и опыту расчет капитана Хабдулова успешно уничтожил все реактивные ракеты, предотвратив жертвы среди мирного населения.

https://t.me/rabotaembrat/7039

Старший лейтенант Пантюхин Никита Подразделение, в составе которого действовал старший лейтенант Никита Пантюхин, обороняло один из населенных пунктов, освобожденный от украинских боевиков. Противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, применяя огонь артиллерии и минометов, предпринял попытку выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций.

В ходе боя Пантюхин грамотно управлял подчиненными, своевременно выявлял выдвижение противника на опасных направлениях, перераспределял огневые средства для его уничтожения, корректировал огонь артиллерии по живой силе и технике националистов. Впоследствии Пантюхин лично провел эвакуацию местных жителей в ходе артиллерийского обстрела украинских националистов одного из населенных пунктов, сохранив им жизни.

Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Никиты Пантюхина, удалось уничтожить наступающего противника, не дать ему прорвать рубеж обороны наших подразделений и избежать гибели личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/7105

Доброволец Егоров Василий Командир 2-го отряда Российского добровольческого движения «БАРС» Василий Егоров с подчиненными выполняет боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.

После успешных штурмовых действий добровольческий отряд под командованием Егорова с боем занял важный опорный пункт ВСУ. В ожидании контратаки украинских националистов, используя тактически выгодное положение, рельеф местности, отряд закрепился на занимаемой позиции, окопавшись и оборудовав траншеи, ходы сообщения и укрытия. Егоров грамотно распределил огневые средства и личный состав на опасных участках. Находясь на наблюдательном пункте, он своевременно обнаружил выдвижение подразделений ВСУ на двух направлениях, которые под прикрытием огня минометов предприняли попытку вернуть под свой контроль утраченные ранее позиции.

В ходе боя, грамотно и умело руководя действиями подчинённых, анализируя изменение обстановки, Егоров со своим личным составом сковали действия штурмовых групп боевиков, остановив их продвижение. Прицельным огнем из стрелкового вооружения и гранатометов были уничтожены бронемашина, два пикапа оснащённых тяжелым вооружением, а также свыше отделения пехоты украинских боевиков. В результате очередного минометного обстрела националистов, несколько добровольцев из состава отряда получили ранения различной степени тяжести. Оценив обстановку, Василий Егоров эвакуировал более десяти раненных в безопасное место, а троим, оказал первую помощь на месте. Затем вернулся на боевые позиции, продолжив руководить подчиненными и обеспечив успех оборонительных действий подразделения.

Благодаря, грамотному руководству, мужеству и отваге Василия Егорова и его подчинённых, занятый рубеж был удержан, российские подразделения улучшили тактическое положение, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/7040

Гвардии сержант Бут Александр С первых дней специальной военной операции гвардии сержант Александр Бут в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял подвоз материально-технического имущества подразделениям Воздушно-десантных войск, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения.

Националисты, решив лишить подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Александр. Понимая, что в случае попадания в машину с топливом, которая следовала перед машиной гвардии сержанта Бута, значительная часть колонны будет уничтожена, Бут, выгодно заняв позицию, отразил нападение националистов и метким броском гранаты уничтожил группу противника. После того, как в бою группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, колонна смогла продолжить движение.

Смелые и решительные действия гвардии сержанта Александра Бута, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и доставить его в заданный район.

https://t.me/rabotaembrat/7044

Ефрейтор Захаров Григорий Экипаж самоходной артиллерийской установки в составе которого действовал ефрейтор Григорий Захаров, выполнял задачу по поддержке батальонной тактической группы российских военнослужащих, обороняющих один из населенных пунктов.

Противник предпринимал неоднократные попытки прорвать линию обороны наших войск. В ходе очередной атаки враг обнаружил позицию самоходной артиллерийской установки и открыл огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. В результате обстрела позиций российских артиллеристов, несколько боевых товарищей Григория получили ранения. Оценив обстановку, Захаров, несмотря на продолжающийся обстрел и смертельную опасность, эвакуировал раненых сослуживцев в безопасное место и оказал им первую помощь. После чего вернулся в САУ и по полученным от вышестоящего командования координатам, точным огнем нанес поражение артиллерийской позиции противника. Оставшись без артиллерийской поддержки и понеся большие потери, противник отступил.

Смелые и решительные действия ефрейтора Григория Захарова позволили сохранить жизнь раненным боевым товарищам и нанести ощутимый урон противнику.

https://t.me/rabotaembrat/7045

Старший лейтенант Камилов Курбан Мотострелковый взвод под командованием старшего лейтенанта Курбана Камилова выполнял боевую задачу по удержанию позиций и недопущению прорыва украинских боевиков к одному из населенных пунктов.

Несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, благодаря грамотному руководству Курбана, его подразделению удалось подготовить оборонительные позиции без потерь. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку взять штурмом позиции российских военнослужащих.

Находясь под артиллерийским огнём противника, проявляя мужество и отвагу, Камилов умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, своевременно отдавал приказы на поражение бронетехники и живой силы численно превосходящих боевиков.

При ведении оборонительных действий, взвод под командованием старшего лейтенанта Кургана Камилова, заняв господствующую высоту, нанес поражение противнику, потери которого составили 2 единиц бронетехники и несколько десятков человек личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/7049

Мичман Кудинов Олег Техник узла связи мичман Олег Кудинов занимался обеспечением бесперебойной связи в интересах командования Черноморского флота. Во время наступления ВСУ он получил ранение, однако не прекратил выполнение своих задач под огнем противника.

Личное мужество, отвага и самоотверженность мичмана Кудинова позволили обеспечить устойчивую связь и оперативно координировать взаимодействие подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/7052

Младший сержант Лаптев Павел Вблизи одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов, группа российских военнослужащих под руководством младшего сержанта Павла Лаптева обнаружила вражескую диверсионную группу.

Внезапно атаковав противника, группа Лаптева уничтожила до десяти националистов, а также одну единицу военной техники. Лишившись возможности отступления, три диверсанта сложили оружие и сдались в плен, где в ходе допроса раскрыли местоположение артиллерийских подразделений противника, по которым, после подтверждения данных с беспилотного летательного аппарата, был нанесен удар.

Решительные и мужественные действия Павла Лаптева позволили предотвратить готовящиеся противником диверсии в освобожденном населенном пункте.

https://t.me/rabotaembrat/7060

Младший сержант Цукурян Александр Командир автомобильного отделения младший сержант Александр Цукурян выполняет задачи по тыловому обеспечению российских подразделений Воздушно-десантных войск.

В ходе доставки топлива и горюче-смазочных материалов в район размещения российских войск, автомобильный топливозаправщик, которым управлял Цукурян, подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Находясь под огнем противника Александр, оперативно оценив обстановку и рельеф местности, выбрал наиболее безопасный путь. При этом, умело маневрируя своим автомобилем на узком участке местности, вывел свою машину из-под вражеского огня.

Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Александра Цукуряна, удалось вывести автомобиль с грузом из-под обстрела, не допустить потери материальных средств, имущества и техники, а также своевременно обеспечить топливом российские десантные подразделения, удерживающие стратегический рубеж.

https://t.me/rabotaembrat/7072

Гвардии рядовой Маркин Кирилл Наводчик артиллерийской батареи гвардии рядовой Кирилл Маркин в составе артиллерийской батареи выполнял задачи по уничтожению бронетехники противника, который вел наступление на позиции российских войск.

В ходе отражения наступления подразделения разведки передали координаты танка, который вел огонь по позициям российских мотострелковых подразделений с закрытой огневой позиции. Осуществив расчет по переданным координатам, гвардии рядовой Маркин выполнил наводку орудия и боевая машина украинских боевиков была поражена точным попаданием с первого выстрела.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийский расчет, в составе которого выполнял задачи Кирилл Маркин, получил задачу уничтожить батарею самоходных артиллерийских установок противника. Несмотря на артиллерийский обстрел позиции расчета, грамотно и оперативно наводил орудие по передаваемым координатам.

Благодаря навыкам и опыту гвардии рядового Кирилла Маркина в ходе длительного боя были уничтожены три САУ противника, что позволило не допустить потерь среди обороняющихся российских войск и прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/7065

Старший сержант Марков Сергей Старший сержант Сергей Марков выполняет задачи по организации и обеспечению бесперебойной, устойчивой связи пункта управления мотострелкового батальона с артиллерийской батареей РСЗО.

Российские подразделения, удерживая занимаемые позиции, вели оборонительные бои с превосходящими силами украинских националистов. В результате минометного огня украинских боевиков, комплект оборудования радиостанции получил повреждения и вышел из строя.

Находясь под огнем противника, старший сержант Сергей Марков оценил обстановку и немедленно приступил к восстановлению оборудования. В кратчайшие сроки обнаружил неисправность, восстановил коммутацию и работоспособность поврежденных блоков. По восстановленным каналам связи были уточнены задачи подчиненным подразделениям, а координаты противника переданы российским расчетам РСЗО.

Самоотверженные действия сержанта Сергея Маркова позволили восстановить управление и обеспечить устойчивую связь подразделений с пунктом управления, а ответный огонь российских артиллеристов не допустил прорыва обороны, нанеся существенный урон украинским.

https://t.me/rabotaembrat/7073

Сержант Цигулев Олег Командир отделения самоходного артиллерийского дивизиона сержант Олег Цигулев в одном из позиционных районов обороны вел воздушную разведку действий противника с применением беспилотного летательного аппарата.

В это время противник начал минометный обстрел позиций дивизиона. Несмотря на близкие разрывы Цигулев продолжал вести разведку и выявил кочующую минометную батарею, которая вела огонь по позициям российских артиллеристов. Оперативно передав координаты минометной батареи украинских боевиков продолжил вести разведку корректируя огонь дивизиона.

В результате точного целеуказания кочующая минометная батарея была уничтожена. Эвакуационные группы противника приступили к эвакуации раненных. Проследив маршрут движения, сержант Олег Цигулев обнаружил пункт временной дислокации украинских боевиков. Грамотно и точно рассчитав координаты, передал данные расчетам самоходных артиллерийских установок, что позволило нанести огневой налет и уничтожить значительное количество боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7064

Доброволец Акбаев Василий При обороне стратегически важного населенного пункта сапер 2-го отряда Российского добровольческого движения «БАРС» Василий Акбаев выполнял боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских добровольцев, установке минно-взрывных заграждений на опасных направлениях. Под огнем украинских боевиков лично проводил минирование переднего края обороны.

Вооруженные формирования украинских националистов, предприняли попытку прорвать оборонительные позиции добровольцев. В ходе отражения атаки ВСУ, Акбаев, действуя в составе расчёта АГС-17, первым выстрелом из автоматического гранатомета поразил передвижной минометный расчёт противника, продолжая вести огонь, уничтожил еще трех боевиков.

Благодаря профессиональным действиям Василия Акбаева и российских добровольцев занятый рубеж был удержан, противник понес существенные потери в живой силе и технике

https://t.me/rabotaembrat/7078

Гвардии сержант Антонец Александр Гвардии сержант Александр Антонец находился в составе боевого охранения, выполнявшего патрулирование оборонительных позиций российских войск.

В ходе патрулирования Александр заметил легковой автомобиль, двигающийся в направлении огневой позиции, о чем незамедлительно доложил своему командиру. Предупредив личный состав охранения и заняв выгодную позицию, Антонец продолжил дальнейшее наблюдение за обстановкой. Через некоторое время по позиции десантников был открыт огонь из автомобиля. В ходе завязавшегося боя, диверсионно-разведывательная группа противника в количестве трех человек была уничтожена, кроме этого удалось захватить сведения о предстоящих планах противника.

Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии сержанта Александра Антонца удалось уничтожить ДРГ противника и не допустить потерь среди российских десантников.

https://t.me/rabotaembrat/7084

Рядовой Ушаков Андрей Артиллерийской батареи, в составе которой действовал гвардии рядовой Андрей Ушаков, была поставлена задача оперативно занять позиции на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских националистов.

В ходе совершения марша в назначенный район, колонна российской техники была атакована вражеским FPV-дроном, в результате чего одна из боевых машин получила повреждения. Обнаружив в небе над колонной разведывательный беспилотник противника, Ушаков без промедления принял решение провести эвакуацию раненых из горящей машины. Несмотря на риск артиллерийского удара или удара дроном-камикадзе, Андрей вытащил всех раненых из боевой машины, оказал им первую помощь и эвакуировал в безопасное место. Спустя несколько минут противник нанес артиллерийский удар по поврежденной машине.

Смелые и самоотверженные действия гвардии рядового Андрея Ушакова позволили сохранить жизнь российским военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/7061

Младший сержант Масловский Никита При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, гвардии младший сержант Никита Масловский обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат.

Удостоверившись, что российских БПЛА в заданном секторе нет, Никита взял цель на сопровождение и при входе беспилотника противника в зону поражения из стрелкового оружия уничтожил вражеский коптер. После того, как беспилотник был уничтожен, подразделение оперативно сменило позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны неприятеля.

Благодаря профессиональному применению личного стрелкового оружия и умению вести стрельбу по быстро летящим воздушным целям, младший сержант Никита Масловский сохранил жизни своим боевым товарищам.

https://t.me/rabotaembrat/7085

Рядовой Гайнанов Никита В составе расчета гаубицы «МСТА-Б» наводчик рядовой Никита Гайнанов выполнял задачи по уничтожению укрытий и противника в глубине его обороны.

Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки находясь на замаскированной позиции расчет гаубицы в течение короткого времени уничтожил три пункта временной дислокации противника, нанеся значительные потери в живой силе. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить cкопление резервов и перехода противника в наступление. Постоянно меняя позицию расчет, в составе которого находился Гайнанов, получил задачу нанести удар по выявленным полевым складам с боеприпасами противника.

Грамотно и четко осуществив подготовку высокоточных боеприпасов к стрельбе, наводчик рядовой Никита Гайнанов навел орудие и двумя снарядами поразил два склада с боеприпасами, благодаря четким и оперативным действиям расчета противник лишился резерва боеприпасов, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/7079

Военнослужащий Нетреба Даниил Старший радиотелеграфист Даниил Нетреба в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи по организации бесперебойной связи на передовых позициях подразделений с вышестоящим командованием. В ходе ведения активной обороны подразделениями российских войск выполнял задачи по обеспечению стабильной радиосвязи.

Находясь под плотным артиллерийским огнем противника, Даниил, рискуя жизнью, осуществлял доставку заряженных аккумуляторных батарей для носимых радиостанций подразделений. Во время очередного обстрела со стороны противника ретранслятор был поврежден, невзирая на непрекращающийся огонь со стороны противника, Нетреба в кратчайшие сроки сумел определить характер повреждений и устранить неисправность, вернув утраченную связь с командным пунктом.

Самоотверженные действия Даниилы Нетребы на поле боя, позволили сохранить радиосвязь на передовых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/7088

Старший лейтенант Григорьев Владимир Командир роты старший лейтенант Владимир Григорьев вместе с подчиненным личным составом выполнял задачи по инженерному оборудованию занимаемых позиций.

В ходе рекогносцировки новых позиций для выставления тылового охранения Владимир обнаружил схрон с оружием диверсионно-разведывательной группы противника, в котором находилось стрелковое оружие, тротиловые шашки, порох, взрывчатка и прочие материалы для проведения диверсий. Понимая, что на место схрона прибудет группа украинских националистов, старший лейтенант Григорьев заминировал схрон, оставшись в засаде. С наступлением темноты к схрону прибыла группа боевиков в количестве 15 человек. Убедившись, что противник подошел максимально близко, Владимир произвел подрыв схрона, уничтожив противника.

Проявив мужество и смекалку, старший лейтенант Владимир Григорьев нанес противнику урон в живой силе, а также предотвратил проведение диверсионной операции в районе обороны российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7089

Старший сержант Прокофьев Сергей Старший сержант Сергей Прокофьев действовал в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Украинские вооруженные формирования предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции нашей БТГр.

В ходе ведения оборонительного боя Сергей, обнаружив уязвимость в боевых порядках противника, организовал контратаку силами своего отделения. В ходе боя отделением Прокофьева часть сил украинских боевиков была отрезана от основных сил. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник, понеся существенные потери, был вынужден отступить.

Смелые и решительные действия Сергея Прокофьева позволили отразить нападение боевиков и удержать оборонительный рубеж.

https://t.me/rabotaembrat/7106

Ефрейтор Ерохин Максим В ходе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения водитель-электрик ефрейтор Максим Ерохин визуально обнаружил приближающийся БпЛА противника, летящий на предельно малой высоте в направлении позиции взвода.

Максим незамедлительно доложил о приближении БпЛА противника начальнику патруля и, получив команду на уничтожение, применил штатное стрелковое оружие.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Максима Ерохина беспилотник противника, несущий боеприпас, был своевременно уничтожен, что позволило сохранить жизни военнослужащим, вооружение и военную технику.

https://t.me/rabotaembrat/7092

Гвардии рядовой Бойков Игорь Гвардии рядовой Игорь Бойков в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевые задачи по поддержке подразделений российских мотострелков, удерживающих оборону на заданных рубежах. В условиях артиллерийских контрударов противника Бойков вел прицельный огонь по объектам врага.

Благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки Бойков в составе расчета нанес существенный урон противнику, уничтожив при этом порядка 10 артиллерийских орудий, большое количество автомобильной техники и пехоты противника.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Игоря Бойкова обеспечили российским войскам выполнение задач на заданных рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/7109

Капитан-лейтенант Роговцев Дмитрий При выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции начальник узла связи капитан-лейтенант Дмитрий Роговцов организовывал обеспечение бесперебойной закрытой видеоконференцсвязи и видеотрансляции с БпЛА.

В ходе проведения операции Дмитрий Роговцов организовал и обеспечил закрытую связь руководителя операции с приданными силами и средствами, что позволило координировать работу наших подразделений в режиме реального времени и выполнить задачу по десантированию и созданию плацдарма для дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/7093

Рядовой Жаргалов Чингис Ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками в составе батальонной тактической группы, радиотелефонист рядовой Чингис Жаргалов в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял задачу по передаче информации артиллерийской разведке и корректировке огня артиллерии.

В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего батальонная тактическая группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь. Чингис Жаргалов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил ведение корректировки огня, что позволило подавить позиции вражеской артиллерии и развить наступление.

https://t.me/rabotaembrat/7101

Доброволец Хаджикурбанов Сергей Организатор убийства Анны Политковской — Сергей Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись в зону СВО. В 2014-м суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Официальный срок заключения Хаджикурбанова оканчивался в 2034-м году.

Как стало известно "Базе", Сергей Хаджикурбанов попал в зону СВО ещё в конце 2022-го. Он начал службу в должности командира отделения разведки. По словам источника, "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи". Вскоре Хаджикурбанов дослужился до командира батальона. Как отметил другой источник, "чтобы зеку от командира отделения дойти до комбата за пару месяцев – нужно реально быть Рэмбо".

Через полгода службы в зоне СВО (именно столько, по разным данным, требуется заключенным, чтобы получить официальную справку об освобождении) Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны: на какой именно срок, и в какой он должности сейчас — редакции неизвестно. На данный момент он освобожден от отбывания наказания.

Сергей Хаджикурбанов – бывший оперативник РУБОП (занимался этническими преступными группировками) – был задержан в 2007г. по обвинению в организации убийства журналистки Анны Политковской. В 2009-м суд присяжных признал его невиновным. Затем Хаджикурбанова опять задержали по делу о вымогательстве у Сергея Павлюченкова (это ещё один организатор убийства Политковской) и снова обвинили в причастности к организации убийства журналистки. На скамье подсудимых вместе с Хаджикурбановым оказались чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев, три брата Махмудовых и Сергей Павлюченков. Сам Хаджикурбанов до конца отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности. Он утверждал, что обвинение строится лишь на показаниях Павлюченкова, который оговорил Хаджикурбанова, поскольку должен был крупную сумму денег. Что же касается Павлюченкова — он заключил сделку со следствием и получил 11 лет (срок его заключения истёк в феврале 2023-го). Третий организатор убийства Политковской — Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии.

https://t.me/bazabazon/22938

Генерал-полковник Кузьменко Андрей Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Восток" Андрею Кузьменко.

25 октября передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» посетил министр обороны Сергей Шойгу. С докладом перед министром выступил Кузьменко, он доложил ему «о формировании в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны».

Андрей Кузьменко был назначен командующим войсками Восточного военного округа с 20 апреля. В том же месяце он стал командующим группировкой «Восток» на Украине.

Кузьменко родился 10 ноября 1972 года в Баку. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе, Общевойсковую академию ВС России, а также Военную академию Генштаба ВС России.

В разные годы он был командиром разведывательной роты, замкомандира отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, командиром 272-го гвардейского мотострелкового Смоленского полка, начальником штаба 5-й гвардейской танковой Донской Будапештской дивизии имени Щаденко в Сибирском военном округе. С 31 декабря 2015-го по февраль 2019 года он был командующим 6-й общевойсковой армией.

https://t.me/strana_geroev/4927

Доброволец Ерёмин Константин У военнослужащего отряда «Барс» Константина Еремина за плечами имеется большой боевой опыт. По его словам, в «Барс» он «заходит уже в третий раз», причем, опять к своему командиру.

Константин вспоминает, как недавно их группа забирала после боя наших раненых ребят. Задача была не из простых, противник вел плотный обстрел из минометов, танков, артиллерии. «Мы выявили «трехсотых», ну, соответственно, дали бой и удержали уже эти позиции до конца», – вспоминает Константин.

Повидавший на своем фронтовом веку многое, Константин Еремин не хочет, чтобы на передовую приходили молодые люди без боевого опыта. «Чтобы молодежь наша зря не гибла. Мы-то уже свое пожили. Когда люди приходят с боевым опытом, уже как-то проще. А Родину свою защищать надо, своих детей, жен», – говорит умудренный жизнью и службой воин. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/32311

Доброволец Гулиев Дмитрий Депутат Курской облдумы Дмитрий Гулиев с первых дней специальной военной операции помогал военнослужащим и жителям родной области, неоднократно выезжал на передовые позиции для доставки необходимых на фронте наборов медикаментов, специального оборудования и инструментов.

Поездки на фронт заставили Дмитрия всерьез задуматься о заключении контракта. Сначала нородный избранник отправился на фронт в статусе добровольца, а затем подписал контракт о прохождении военной службы в зенитном ракетном дивизионе Центрального военного округа.

Дмитрий уверен, что мы победим. «У нас, конечно, не может быть другого настроя, кроме как на Победу», – говорит он.

За отвагу, мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции Дмитрий Гулиев награжден медалью Жукова. Он говорит, что «это мотивирует и дальше выполнять боевые задачи и быть полезным своей стране». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/32228 Гвардии подполковник Руслан Мазур, находясь на передовом пункте управления артиллерийского соединения, вел корректировку огня нашей артиллерии, оперативно передавая координаты вражеских целей.

Благодаря смелым и решительным действиям Руслан Мазура, выполняющего задачу под массированным обстрелом противника, удалось уничтожить наиболее важные объекты ВСУ в полосе наступления штурмовых групп, а также в ходе ведения контрбатарейной борьбы с артиллерией противника. Это способствовало успешному выполнению задач нашими мотострелковыми подразделениями.

https://t.me/mod_russia/32686

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Бусоргин Виталий 25 августа в ходе проведения СВО погиб житель Кирова —

Бусоргин Виталий, 20.02.1983 г.р. Виталий принимал участие в специальной военной операции в составе 30 отдельной мотострелковой бригады. За мужество, отвагу, самоотверженность и героизм, проявленный при исполнении воинского долга Виталий Николаевич Бусоргин награждён орденом «Мужества», посмертно. https://zpobeda.ru/vitalij-busorgin/ Доброволец Руденко Александр Погиб в бою Руденко Александр Михайлович. Пал смертью храбрых. Один из опытнейших бойцов-офицеров, спец по связи. Прошел Афган. В июле в первые дни контрнаступа ВСУ на Запорожском фронте во главе группы бойцов-добровольцев встретил огнем вражескую пехоту, атаковавшую наши позиции на натовской тяжелой технике. Подбил одну из первых Бредли. Был ранен, но вскоре вернулся в часть. Позывной "Пан" Родился 28 сентября 1963 года. Всю жизнь - за Родину. См. видео по ссылке.

Мы о нём писали в 100-м выпуске https://t.me/rogozin_do/5021 Военнослужащий Суханов Ян В Севастополе простились с погибшим начштаба 810-й бригады морской пехоты Яном Сухановым Ян Александрович Суханов – честный, справедливый и настоящий офицер с большой буквы и прекрасный командир, каким запомнят его сослуживцы. Он родился в Южно-Сахалинске, прошёл путь от командира взвода до начальника штаба, был в командировках в Сирии. С 24 февраля 2022 года находился в зоне СВО. Под руководством Суханова подразделение вело бои за Мариуполь и завод «Азовсталь». Он получил множество наград, включая орден Мужества. Ян Александрович был ранен в Мариуполе. Коварное заболевание, диагностированное в госпитале, не позволило его организму справиться с ранениями. https://t.me/geroirossii/5614 Прапорщик Куликов Роман Погиб в марте 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Роман родился в 1994 году. Выпускник школы № 4 города Энгельса. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга прапорщик Роман Куликов награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5592 Военнослужащий Горбунов Олег Горбунов Олег 29.03.1992 г.р. д.Устьянцево, Новосибирская область https://zpobeda.ru/oleg-gorbunov-3/ Старший сержант Фрязимов Александр Позывной – «Витязь». Александр Фрязимов, директор школы имени воина-мученика Евгения Родионова погиб в ходе СВО. На пост директора средней школы в деревне Судино кавалера ордена Мужества, воина-мученика имени Родионова его назначили в 2019 году. Александр Фрязимов — известная личность в Ярославской области. Депутат. Многие годы развивал местные военно-патриотические кружки: руководил районным отделением «Юнармии» и военно-патриотическим клубом «Витязь». По первому образованию Фрязимов — физрук, спустя несколько лет после учебы в ЯГПУ имени Ушинского он получил еще одно высшее — юридическое. 51-летний Александр подписал контракт в июне 2023 года. На СВО старший сержант, разведчик 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии ВДД. Прощание с погибшим героем прошло 16 ноября в церкви Державной иконы Божьей Матери в Ростове. Сотни людей пришли проводить в последний путь человека, который не просто учил чему-то, а стал для многих близким и значимым. На отпевании присутствовала Любовь Васильевна Родионова. Он не могла не приехать в Судино, чтобы проститься с воином и директором школы, носящей имя ее сына. https://t.me/geroirossii/5636 Военнослужащий Тютин Алексей Выполняя свой долг в зоне СВО погиб Алексей Тютин, позывной «Добрый». Его знали как честного, открытого и простого парня. Он был настоящим товарищем, готовым прийти на помощь в трудную минуту. https://zpobeda.ru/aleksej-tjutin/ Доброволец Войцеховский Влад Сегодня не стало Настоящего Одессита до последней капли его доброй и патриотичной крови... Влада Войцеховского... Так повелось, что знакомы мы были ещё с далёких времён, когда и Одесса могла смеяться и шутить, в далекий уже 2013 год... Далее, наступил 2014...Куликово Поле, штурм и взятие обл совета... Потом Дом Профсоюзов, где Влад по воле свыше выжил... Потом аресты, тюрьма в Одессе, обмен перед новым годом 26.12.2014 Он ушёл в Призрак к Мозговому. Крайний раз удалось увидится в Севастополе... Тогда посидели втроём... трое Одесситов в городе Герое Севастополе... как в Великую Отечественную, после сдачи Одессы, оказалась Приморская армия в Севастополе, так и мы... Сидели и думали, как вернёмся, как пройдем нашим Русским маршем по Ришельевской от Оперного театра... https://t.me/rabotaembrat/7068?single Военнослужащий Лебедев Виктор При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Лебедев Виктор Геннадьевич. https://zpobeda.ru/viktor-lebedev/ Военнослужащий Воробьев Денис Воробьев Денис г.Брянск https://zpobeda.ru/denis-vorobev/ Военнослужащий Нестеров Александр Позывной «Музыка».

Героически погиб в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга на территории Украины Александр родился и вырос в родном посёлке Бузан. С ранних лет проявился его музыкальный талант вокалиста. В школьные годы неоднократно участвовал в разнообразных творческих конкурсах. Окончив среднюю школу, Александр поступил в Астраханский колледж культуры и искусств. После получения диплома проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Отслужив в армии, Александр работал в районном Доме творчества МКДЦ «Мир». Свой творческий потенциал талантливый парень полностью раскрыл в составе известного народного ансамбля «Россияне». В составе этого коллектива с 2016 года Александр реализовался как настоящий артист. Неоднократно выступал с концертами не только в районе, но и в различных уголках Астраханской области. После объявления частичной мобилизации в октябре 2022 года Александр, простой русский парень, мужественно встал на защиту Родины в сложный час. В одном из боёв «Музыка» был ранен, но после восстановления вновь отправился на передовую к своим боевым товарищам. Александр геройски погиб 14 ноября 2023 года при выполнении боевых задач на территории Запорожской области. Настоящий защитник, истинный патриот, до самого конца сохранил верность воинской присяге и Отечеству. Ему было 30 лет. https://t.me/geroirossii/5649 Военнослужащий Нуретдинов Марат Марат Нуретдинов умер в военном госпитале после тяжелого ранения. Мужчина был мобилизован год назад. Служил в должности заместителя командира взвода. В Можге у него остались жена и маленькая дочь. https://zpobeda.ru/marat-nuretdinov/ Военнослужащий Макиев Вано В зоне проведения СВО погиб Макиев Вано Резоевич. https://zpobeda.ru/vano-makiev/ Военнослужащий Сидоркин Никита 19 сентября 2023 года проводили в последний путь улыбчивого, доброго, приветливого парня, Никиту Анатольевича Сидоркина, 1995 года рождения, участника Специальной Военной Операции. https://zpobeda.ru/nikita-sidorkin/ Рядовой Рунов Сергей В посёлке Приамурский состоялось прощание с рядовым Руновым Сергеем Александровичем 06.08.2001 г.р. Находящимся на СВО с 2022 года. Погиб 03.09.2023 при исполнении боевой задачи. https://zpobeda.ru/sergej-runov/ Военнослужащий Григорьев Вячеслав 15 августа 2023 года в городе Кременная Луганской области погиб мобилизованный Григорьев Вячеслав Александрович, 16.05.2001 года рождения. https://zpobeda.ru/vyacheslav-grigorev/ Военнослужащий Паюсов Валерий 15.09.2023 г. состоялась церемония прощания с Паюсовым Валерием Викторовичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО на территории Украины. https://zpobeda.ru/valerij-pajusov/ Военнослужащий Хаджи Василий На СВО героически погиб Хаджи Василий Васильевич. п.Октябрьский, Пермский край https://vk.com/wall-212478023_147 Военнослужащий Тарасов Юрий 28 августа 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО на 22-м году жизни погиб житель нашей станицы Ладожская Тарасов Юрий Владимирович. https://zpobeda.ru/jurij-tarasov/ Военнослужащий Паламарь Дмитрий Паламарь Дмитрий Владимирович (05.09.1979-4.04.2023) г.Белгород. Погиб от осколочного ранения под Сватово. Ему было 43 года. https://zpobeda.ru/dmitrij-palamar/ Военнослужащий Остапенко Алан Боец из Северной Осетии Остапенко Алан Тейранович героически погиб в ходе СВО Бойцу из Алагирского р-на, с.Красный Ход было 27 лет. Погиб 21.07.2023г. В зоне СВО находился с 06.10.2022г. https://zpobeda.ru/alan-ostapenko/ Военнослужащий Чупров Вадим 10 августа 2023 года в ходе СВО погиб Чупров Вадим Алексеевич… Его самоотверженность и отвага при исполнении воинского долга несомненно заслуживают уважения и признания… Он настоящий патриот и отдал свою жизнь во имя мира на своей родной земле. Смелый и отважный, он неоднократно находился в самых горячих точках СВО, и каждый раз, встречая его в очередном отпуске, мы слышали от него такие слова — «Я все равно поеду снова …» А мы желали ему «Береги себя и возвращайся невредимым…» Вадим был скромным, немногословным и добрым парнем. https://zpobeda.ru/vadim-chuprov/ Военнослужащий Васильев Вадим В с. Старобазаново состоялось прощание с участником СВО жителя с. Кояново Васильевым Вадимом Леонидовичем, 1992 г. р. https://zpobeda.ru/vadim-vasilev/ Военнослужащий Лукьянов Александр В сельском поселении Красные Ключи состоялась церемония прощания с Лукьяновым Александром Николаевичем, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине. https://zpobeda.ru/aleksandr-lukyanov/ Младший сержант Богданов Николай 18 августа в ходе специальной военной операции погиб младший сержант Богданов Николай Александрович. Николай родился 21 августа 1989 года в Мосальске, окончил городскую школу N 2 , затем ПЛ-31 и был призван на срочную службу в армию. Демобилизовался и вернулся домой в г. Мосальск. В 2011 году устроился на работу в Калугу, где и трудился до мобилизации. Был женат, растил сына. https://zpobeda.ru/nikolaj-bogdanov/ Военнослужащий Королëв Павел Королëв Павел г.Сосновый Бор, Ленинградская область https://zpobeda.ru/pavel-korolev/ Военнослужащий Колосов Владимир Колосов Владимир Аркадьевич (род. 02.11.1995) Погиб в ходе специальной военной операции в с.Работино, Запорожское направление. https://zpobeda.ru/vladimir-kolosov/ Рядовой Коноплев Алексей В ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Алексей Коноплев. Молодой человек родился в д. Юрово, учился в Юровской школе. Был женат, многодетный отец. Алексей принял для себя решение служить по контракту, служил в гвардейской танковой дивизии. 16 сентября погиб. Ему было 34 года. https://zpobeda.ru/aleksej-konoplev/ Военнослужащий Будеев Илья В ходе спецоперации на Украине погиб пригорский парень Будеев Илья Сергеевич. Илья Сергеевич родился 11 ноября 2000 года. На спецоперацию ушёл по контракту. 1 июля 2023 года погиб при исполнении обязанностей военной службы. https://zpobeda.ru/ilya-budeev/ Военнослужащий Павлов Николай 2 сентября 2023 года погиб Павлов Николай Степанович в районе Работино Запорожской области . В декабре 2022 года Николай ушел служить по контракту , опытный воин, прошел 2 чеченские войны. Ушел на службу со словами « если не мы, то кто, мои ребята там, а я буду тут». Позитивный, добрый, отзывчивый парень, душа компании. Ему всего 44 года. Любимый папа, брат, сын, друг, товарищ г. Вологда https://zpobeda.ru/nikolaj-pavlov/ Военнослужащий Третьяков Сергей В ходе СВО погиб житель д. Колодозеро, Карелия Сергей Третьяков https://zpobeda.ru/sergej-tretyakov/ Военнослужащий Варламов Андрей Андрей родился в 1986 году, жил в Выксе и работал в строительной сфере. В октябре прошлого года его мобилизовали, за боевые заслуги и храбрость он был награждён Георгиевским крестом. Погиб при выполнении боевой задачи. У него остались жена, трёхлетняя дочь и двухлетний сын. https://zpobeda.ru/andrej-varlamov/ Гвардии старший сержант Дёмин Юрий На СВО 1 сентября при исполнении воинского долга погиб старший снайпер мотострелкового взвода Дёмин Юрий Петрович. Родился 10 марта 1983 года в Закаменске. Он был мобилизован в октябре 2022 года. В марте был ранен. В июне вновь убыл в зону СВО. Награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались родители, жена и двое детей. https://zpobeda.ru/jurij-djomin/ Лейтенант Волосков Андрей Лейтенант Андрей Волосков, командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 299ПДП 98ВДД. В сумерках 4 ноября 2023 года около семи часов противник начал массированный ракетно-артиллерийский обстрел позиции с целью организовать наступление и прорвать оборону группы десантников. Лейтенант Волосков не считаясь с жизнью и здоровьем, выждал секундный перерыв между разрывами вражеских снарядов, перебежками добежал до погибших военнослужащих ВСУ, забрал боекомплект и вернулся на позицию. Ему удалось передать несколько магазинов с патронами в блиндаж позади своему товарищу. Около 9 часов 10 минут в его блиндаж попал дрон-камикадзе противника, который оторвал верхнюю левую конечность по плечо. Рядом находившиеся товарищи оказали первую ему помощь и предприняли попытки к эвакуации. Но Андрей Волосков от неё отказался, объяснив это тем, что командовать группой будет некому, и он не может бросить руководить боем, который находится в самом разгаре. Еще через 20 минут позицию обстреляли из автоматического гранатомета. Андрей Волосков получил множественные ранения ног, но прорыва врага удалось избежать. Позже, в дань памяти, десантники ударили по позициям ВСУ из "Града" со словами: "За нашего товарища. Он был настоящим другом и защитником Отечества". Архангел Спецназа. https://t.me/geroirossii/5661?single Старший сержант Косыгин Вячеслав Героически погиб 10 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины С 1 апреля 2016 года он проходил службу по контракту, должность замкомандира взвода реактивного артиллерийского дивизиона, старший сержант. 26 февраля 2022 убыл для выполнения воинского долга в зону СВО. Героически погиб под Бакалеей. По словам сослуживцев в период выполнения воинского долга, старший сержант Косыгин многократно совершал героические поступки, помимо тех, за которые был представлен к государственным наградам. В марте 2022 года под умелым командованием Вячеслава Косыгина при попытке прорыва ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки, был уничтожен с БМ-21 2 БМП и до 40 человек личного состава ВСУ. При уничтожении группы националистов, заметив, что один из его подчиненных получил ранение, эвакуировал товарища, тем самым спас ему жизнь. В мае 2022 при наступлении БТРГ 9 МСП у населенного пункта Ртищевка расчёт сержанта нанёс удар по опорному пункту ВСУ уничтожив 1 БТР и до 20 человек. Все остальные заслуги прописаны в боевом журнале, к которому доступ ограничен для гражданских лиц, так как это -- служебная информация. По словам младшего офицерского состава бойцов СВО за активное участие украинская сторона объявила сержанта в розыск, как военного преступника. Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года был награждён медалью Суворова, Указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2022 года награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5665 Военнослужащий Кудряшов Кирилл В зоне проведения СВО погиб Кудряшов Кирилл г. Верхнеуральск https://zpobeda.ru/kirill-kudryashov/ Военнослужащий Мишарин Владимир В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель посёлка Чикшино Печорского района Мишарин Владимир Александрович (26.12.1990 — 22.08.2023 г.г.) https://zpobeda.ru/vladimir-misharin/ Военнослужащий Педан Иван Педан Иван Олегович «Святой» (03.09.1995-04.09.2023) погиб при выполнении воинских обязанностей в ходе проведения СВО. Награжден Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/ivan-pedan/ Военнослужащий Коротаев Константин Коротаев Константин Васильевич 24.08.2000-10.09.2023 https://zpobeda.ru/konstantin-korotaev/ Военнослужащий Бурков Кирилл В п. Бадарминск Усть-Илимского района простились с героически погибшим в ходе боевых действий в специальной военной операции Бурковым Кириллом. Ему было 29 лет. За героизм и самоотверженность Кирилл представлен к Ордену Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/kirill-burkov/ Военнослужащий Растопша Сергей В с. Тарбагатай состоялось прощание с Растопша Сергеем Александровичем, погибшим в ходе боевых действий в зоне проведения СВО. https://zpobeda.ru/sergej-rastopsha/ Военнослужащий Осипов Илья В ходе специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга погиб Осипов Илья Владимирович. https://zpobeda.ru/ilya-osipov-3/ Майор Смирнов Вадим Майор Смирнов Вадим Сергеевич г.Вышний Волочёк, Тверская область Начальник штаба 247-го гвардейского десантно-штурмового полка https://zpobeda.ru/vadim-smirnov/ Гвардии старший сержант Бержеминский Вадим Героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Вадим родился 18 октября 1994 года. В 2012 году окончил Октябрьскую среднюю школу, после чего поступил в Новосибирский государственный университет водного транспорта, однако после первого курса решил связать свою судьбу с военным делом. После срочной службы в 242-ом учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ подписал контракт с Минобороны РФ. В 2020 году был переведен в 83-ю отдельную десантно–штурмовую бригаду. Гвардии старший сержант Бержеминский был участником военной операции в Сирии. С марта 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине. Героически погиб при выполнении воинского долга 21 октября 2023 года. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Вадим Александрович Бержеминский награжден медалью «За воинскую доблесть»,

медалью Суворова,

медалью « За Отвагу»,

медалью «Участника военной операции в Сирии»,

орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroirossii/5611 Военнослужащий Степанов Андрей В зоне СВО погиб Андрей Степанов Андрей родился и вырос в Каменске-Уральском, окончил лицей № 9 и Каменск-Уральский политехнический колледж. У него остались двое детей. https://zpobeda.ru/andrej-stepanov-2/ Старшина Столяров Сергей Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Сергей Юрьевич родился и жил в городе Ржев Тверской области. Учился в школе N 8 города Ржев Тверской области. Службу проходил в Вооружённых силах РФ на Северном Кавказе во внутренних войсках МВД РФ. Героически погиб 10 октября 2023 года при выполнении поставленной боевой задачи в районе Красногоровки. Старшина Столяров Сергей Юрьевич был командиром группы огневой поддержки. У Сергея остались жена и двое дочерей. Младшая дочь несовершеннолетняя. Прощание с Героем состоялось 25 октября 2023 года на Щупинском кладбище города Ржева. За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга старшина Столяров Сергей Юрьевич Указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5606 Военнослужащий Лагутин Иван Иван Викторович – настоящий патриот. Он погиб, как герой, выполняя боевые задачи и защищая интересы России, своих земляков, своей семьи.

Смелость, мужество, самоотверженность и большая, искренняя любовь ко всему, что его окружало, — это черты, присущие герою СВО Лагутину Ивану. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга герой награжден Орденом Мужества. с. Богатое, Самарская область https://zpobeda.ru/ivan-lagutin/ Сержант Гаджиев Гаджимурад Гаджиев Гаджимурад Шахмирович родился 19 марта 1996 году. С 6 марта 2022 года находился на «передовой» в зоне специальной военной операции на территории Украины. Отказавшись от полученного отпуска за свои заслуги, Гаджимурад продлил своё участие на передовой в зоне СВО, аргументировав это тем, что там он нужнее. На уговоры родного брата приехать домой, с гордостью и полным спокойствием на душе говорил: — Если придёт мой час, я умру и дома, но лучше я погибну, как мужчина на поле боя, чем лёжа на диване. Такие слова мог сказать только настоящий герой, патриот своей страны. Гаджимурад Гаджиев погиб 19.10.2022 года при исполнении воинского долга, попав под обстрел ВСУ. Товарищи по службе вспоминают Гаджимурада, как решительного и смелого воина, который несмотря на все невзгоды, всегда был на позитиве и поддерживал боевой дух товарищей. https://t.me/geroirossii/5612

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

"Довоюй, родной..." Поют жёны и матери наших бойцов. Предыдущие выпуски:

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