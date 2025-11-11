Советы академика Бехтерева для ясного ума и здоровья

Коль скоро нам объявили, что пенсия таперича и вовсе не близко, нужно держаться изо всех сил. Помогут нам в этом советы знаменитого советского академика Владимира Бехтерева.

Да-да, того самого Бехтерева, что по сути создал советскую нейрофизиологию и основал в Ленинграде легендарный институт изучения мозга.

Правда, многим Бехтерев известен двумя довольно безумными байками про Ленина и Сталина.

Будто бы незадолго до смерти Ленина его осматривал Бехтерев. И, якобы, поставил вождю мирового пролетариата унизительный (в глазах либералов, а на самом деле банально инфекционный) диагноз.

По легенде, Бехтерев объявил, что у Ленина сифилис мозга. А потому все великие работы вождя как и сама Великая Октябрьская Социалистическая - не более чем плод воспаленного воображения сумасшедшего.

За это, мол, по первой версии Бехтерева и убили через четыре года проклятые большевики. Бред, конечно, первостатейнейший.

Мозг Ленина был исследован вдоль и поперек. Отчетливые следы двух инсультов и тяжелой болезни присутствуют. Но, разумеется, никакого сифилиса у вождя не было. А секрет гениальности вождя так и не обнаружили, видимо, дело не в размерах долей и числе извилин.

Вторая байка еще более забориста - Бехтерев, якобы, за день до своей гибели осматривал Сталина. И вывел однозначный диагноз - сухорукий параноик!

За это немедленно был отравлен Берией тухлой консервой и скончался в расцвете сил. Дабы никто не узнал страшную тайну безумца Сталина.

Бред еще больший, так как подробно расписаны передвижения и график Бехтерева и Сталина в тот день.

Они просто не совпадают. Не то, что Бехтерев не говорил такого, он даже не выезжал в Кремль для осмотра вождя в тот день.

Ну и ушел от нас академик в довольно почтенном по тем временам возрасте семидесяти лет. По нынешним вольностям от власти мог бы получать пенсию целых пять лет, ну да!

Но это все, сказки, а вот советы прославленного академика как сохранить здоровье и ясность мысли на долгие годы - дело серьезное. Советы простые, но именно они и работают лучше всего.

Гулять, гулять и гулять

Бехтерев был категорически против медицинских препаратов, стимулирующих деятельность мозга для здоровых людей. Сейчас этот класс препаратов называют ноотропами.

Для тяжело больных людей - могут быть варианты, но вмешиваться в работу "волшебного храма человеческого мышления" здорового человека нельзя ни в коем случае. А вот бороться с возрастными изменениями мозга можно и нужно.

Лучшая тренировка для мозга - нагружать его различными задачами. Когда мозг активно работает, определенные области активно снабжаются кровью. Развивается капиллярная сетка, снабжение мозга кислородом и питанием в этих областях улучшается.

Потому, чтобы не кружилась голова и был бодрый рассудок - нужно гулять. Академик советовал гулять не менее двух часов в день. И лучше в светлое время суток.

Прогулки на солнышке восстанавливают нормальный суточный ритм. А нагрузка центров координации приводит к сохранению здоровья и подвижности на долгие годы.

Причем улучшение состояния пациентов Бехтерев отмечал уже через две недели после начала регулярных прогулок. Совет очень простой - но всегда ли мы ему следуем?

Читать и учиться в любом возрасте

На том же принципе нагрузки и тренировки центров головного мозга основана и эта рекомендация. Чтобы сохранялась крепкая память, быстро переключалось мышление - нужно давать мозгу нагрузку.

Бехтерев довольно прохладно относился к английским кроссвордам и модным тогда ребусам. Банальное вспоминание и перебор не слишком тренируют мозг.

Гораздо лучше - читать интересные книги. Непременно новые, а не перечитывать любимые произведения. Так в мозгу формируются новые связи.

Очень хорошо в часы досуга учить что-то новое, не только для развлечения, а для здоровья мозга. Сам Бехтерев уже под семьдесят лет для этого активно изучал иностранные языки.

Очень помогает долгому сохранению ясного мышления - счет в уме. Регулярная нагрузка заставляет мозг держаться в тонусе.

Уверен, чтение канала МемуаристЪ тоже вполне благотворно для тренировки мышления умного читателя.

Для иллюстрации своей мысли академик демонстрировал два препарированных мозга: профессора и извозчика. Разница в развитии сосудистой сетки была видна совершенно наглядно.

Общаться с детьми и внуками

Самым лучшим "упражнением для мозга" Бехтерев называл общение с детьми. Вечные "почему?" и ясный, незамутненный взгляд ребенка на мир заставляют взрослого непрерывно думать.

Такие "упражнения" хороши тем, что постоянно меняется характер нагрузки. Вот вы показываете как лепить куличики, вот объясняете, что ветер дует от того, что деревья качаются или наоборот...

Задействуются при этом не только разные полушария, но и все время самые различные области мозга. Горячее спасибо мозга за такую разминку последует незамедлительно.

А самое главное, говорил, академик Бехтерев - радоваться каждому дню. Ценить приятные мелочи и каждое радостное событие. Улыбка - самый лучший стимулятор нервной деятельности! - заключал ученый.

Желаю Вам почаще вспоминать советы советского академика. Здоровья, долгих лет активной, радостной жизни Вам! И не забудьте принять ударную дозу "стимулятора Бехтерева" - улыбайтесь!

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/sovety-akademika-bekhtereva-dlya-yasnogo-uma-i-zdorovya.html