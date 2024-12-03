Казань. Было-стало - 55

Часть нынешней улицы Карла Маркса (от перекрёстка с Япеева до площади Свободы) до революции называлась Покровской — по храму Покрова Пресвятой Богородицы, что стояла здесь. На чёрно-белом снимке слева частично виден палисад. Он был разбит как раз у храма. В советские годы Покровский был снесён.

На его месте был построен Дом чекиста. Стоящей напротив храма кирхе Святой Екатерины немецкого лютеранского прихода (она на фото) повезло больше. Она сохранилась.

Кирха была спроектирована молодым Львом Казимировичем Хрщоновичем. Ему было всего 23 года, когда в 1861 году начали её строить. В советские годы в кирхе располагался Дом культуры НКВД-МВД ТАССР имени Менжинского. Обратите внимание, какой узкой была улица.

На чёрно-белом кадре вдали видна колокольня Грузинской церкви. По ней часть нынешней улицы Карла Маркса от площади Свободы до Арского поля называлась Грузинской. Церковь также была разобрана в первые советские годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. На чёрно-белой фотографии 1932 года — улица Международная (с 1957-го Кави Наджми). Отсюда начинается подъём на улицу Чернышевского (ныне Кремлёвская). На этом месте до начала 1930-х собирался Хлебный базар — невзрачные одноэтажные лабазы и лавки. Старый кадр запечатлел момент, когда базар был закрыт. Скоро здесь начнётся строительство Дома печати — одного из немногих в Казани зданий в стиле конструктивизма. От базара остались единичные постройки на улице Профсоюзной.

После войны на перекрёстке Профсоюзной и Международной был построен общественный туалет. Он замкнул двор Дома печати и закрыл автомобильный проезд с Баумана на Профсоюзную и выше. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года. Конечная остановка троллейбуса «Площадь Куйбышева» на кольце у бывшей гостиницы «Новые номера».

На остановке МТБ-82. Он следует по маршруту №1 до посёлка Караваево. На дальнем плане чёрно-белого снимка видны лабазы бывшего Рыбнорядского базара. Скоро они будут снесены.

В 1950 году на том месте начнётся строительство дома Татпотребсоюза. Дом будет снесён в 2004-м.

Теперь здесь пешеходная Баумана, а площадь носит имя Габдуллы Тукая.

Современный кадр повторён почти с той же точки с разницей около 75 лет. Воскресенская улица (ныне Кремлёвская). Самое начало XX века. Слева двухэтажный дом, где некогда размещалась одна из известных гостиниц Казани. Отчётливо читается вывеска с названием: «Франция».Дом возведен в 1800-е. То есть ему больше двух веков. В 1840 году архитектор Михаил Петрович Коринфский несколько перестроил его. Тогда дом принадлежал кому-то из аристократов Акчуриных.

На втором плане — Городской пассаж. Он был Александровским всего пять лет. После того как Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс продала его городу, пассаж стал Городским, хотя публика продолжала (и продолжает до сих пор) называть его Александровским. Справа на двух кадрах здание Духовной семинарии (ныне геологический институт Казанского университета). Один из хорошо сохранившихся уголков старой Казани.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. В парке Горького недавно были завершены работы по реконструкции бывшего мемориального комплекса, возведённого в 1967 году, к 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Многие знают его по скульптуре памяти павших в борьбе за Советскую власть (скульптор Васил Маликович Маликов). В 1990-е комплекс был перепосвящён Великой Отечественной войне.

Последняя реконструкция ничего не поменяла концептуально. Комплекс просто был приведён в порядок (в последние годы он пребывал в ужасном состоянии). Впрочем, появились и новые детали. Например, в центре Вечного огня теперь пятиконечная звезда. В изначальном проекте звезды не было. Это хорошо видно при сравнении кадров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 30 лет. Часть улицы Восстания (от проспекта Ибрагимова до Декабристов) проектировалась как бульвар. У перекрёстка с Декабристов его венчала Доска почёта. В 1965 году доска перенесена в сквер на улицу Гагарина. Здесь же была возведена стела памяти Мусы Джалиля. Сграффито с мраморной крошкой авторства двух художников-монументалистов: Васила Маликовича Маликова и Рустема Ахмедовича Кильдибекова. За стелой начинались лавочки и газон. Было уютно. При расширении дороги стела демонтирована.

Жилой четырёхэтажный дом на втором плане (Декабристов, 160) возведён в 1953 году на основе 11-й серии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 60 лет. С фасада дома Щербакова на перекрёстке Карла Маркса и Жуковского на днях сняли строительное покрывало. Обнажилась кладка XIX века.

С 1873 года в доме размещался Казанский ветеринарный институт, а с 1896-го — Учительский институт (на старинном кадре хорошо читается вывеска). В 1934 году здание было надстроено на два этажа. Здесь размещался Казанский финансовый институт имени Куйбышева.

Пару месяцев назад советская надстройка была разобрана. Но сейчас третий этаж возводится заново. Звучали предложения вернуть исторический облик. Но против выступает ректорат Казанского университета: нужна учебная площадь. Здание будет полностью реконструировано. От дома Щербакова остались только фасадные и несущие стены. На углу Петропавловской и Малой Проломной (ныне Мусы Джалиля и Профсоюзной) сняты леса с дома купца Тихонова. Дом возведён в 1843 году на основе старой усадьбы, принадлежавшей Петру Васильевичу Еврейнову. В 1878 году архитектор Александр Андреевич Болотов надстроил дом третьим этажом. С тех пор здание не менялось.

В историю Казани дом вошёл в связи с именами Николая Баумана и Карима Тинчурина. Первый здесь родился и вырос; второй жил почти два десятка лет.

Последние годы был расселён и заброшен. Сохранились только фасад и несущие стены. Сейчас дом активно реконструируют.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Угол Правой Черноозёрской и Поперечно-Покровской (ныне улицы Дзержинского и Карла Фукса). Дом возведён по проекту Якова Михайловича Шелковникова в начале 1806 года. Точнее будет сказать, перестроен из частного дома губернатора Казани Семёна Михайловича Баратаева.

После кончины Семёна Михайловича в 1798 году его недвижимость была выкуплена городскими властями, дом приспособлен для Градской больницы. В 1860-х больница переехала, а в доме разместился Штаб Казанского военного округа. Сейчас здесь военная комендатура и гарнизонный военный суд.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 120 лет. Довольно редкая фотография улицы Воскресенской (ныне Кремлёвская). Примерно 1870-е годы. Перед вами Воскресенская аптека. Принадлежала Эрнесту Ивановичу Гельману, затем Анне Ивановне Гельман. Одна из первых казанских аптек. На Покровской улице также была аптека Александра Гельмана. При царях всю фармацевтику, включая сбыт лекарств, крепко держали в своих руках немцы.

В 1911 году архитектор Василий Андреевич Трифонов встроил бывший дом Гельмана в новое здание — торговый дом для купца 2-й гильдии из Гороховца Михаила Фёдоровича Сапожникова, разбогатевшего на торговле тканями и готовым платьем. С 1917-го и по сей день в здании размещается почтамт.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 150 лет. Сняты леса с фасада одного из старейших гражданских зданий Казани, что на углу Жуковского и Грузинской (ныне Карла Маркса). Здание возведено в конце XVIII века на основе старой постройки. Архитектором называют Василия Кафтырева. 2 октября исполнилось 217 лет со дня кончины Василия Ивановича. Он был казанским губернским архитектором с 1783-го по 1791 год. Как раз в этот период предположительно построен наш дом. В конце XIX века в здании располагались кузница и манеж для подковки лошадей. В наше время здесь располагался Всетатарский общественный центр.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Перекрёсток Большой Проломной и Гостинодворской улиц (сейчас Баумана и Чернышевского). Начало 1900-х.

По центру большой доходный дом Герасима Семёновича Потехина, спроектированный Фомой Ивановичем Петонди и возведённый в 1830-х. Потехин был влиятельным купцом. Его брат Василий Семёнович в 1820-х годах был казанским городским головой при губернаторе Александре Яковлевиче Жмакине.

120 лет назад в доме Потехина были гостиница и лавки. На старых фотографиях с лёгкостью читаются вывески магазинов — винного Вараксина и обуви Тарасова. В советские времена дом превратился в коммуналку. На первых этажах были учреждения: с 1935 года клуб слепых с библиотекой, рядом — ателье. Также суд Бауманского района Казани.

К сожалению. дом был разрушен в 2011 году. Прокуратура даже возбуждала уголовное дело по факту уничтожения памятника, но виновных, как ни искали, найти не смогли. На месте построена копия дома. Судя по современной фотографии, не самая плохая копия.

Самое интересное на старой карточке — колонна солдат.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Посмотрите, какой была улица Чернышевского на углу с Нариманова всего полвека назад. Старая деревянная застройка бывшей Ямской слободы. В 1970-е домики были снесены. На освободившемся месте был возведён корпус Министерства бытового обслуживания ТАССР — Республиканский дом моделей. Ныне здание известно как «Ильдан».

Улица Гоголя. У фасада бывшего дома Мильтиада Панагиотовича Марко позирует личный состав Казанской ЧК — бравые чекисты. Идёт Гражданская война, уже объявлен красный террор, о чем возвещает лозунг на фасаде. Читаются растяжки «Да здравствует Советская власть», «Да здравствует Интернационал» Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Улица Гоголя. У фасада бывшего дома Мильтиада Панагиотовича Марко позирует личный состав Казанской ЧК — бравые чекисты. Идёт Гражданская война, уже объявлен красный террор, о чем возвещает лозунг на фасаде. Читаются растяжки «Да здравствует Советская власть», «Да здравствует Интернационал»

Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем была образована в декабре 1917 года. В марте 1918 года образовались местные ЧК. В доме Марко сначала разместилась городская чрезвычайка, потом фронтовая, а потом губернская.

Дом был возведён ровно 120 лет назад. в 1904-м, архитектором Степаном Владимировичем Бечко-Друзиным — он был женат на дочери Марко, Екатерине Мильтиадовне, и построил дом для своего тестя.

Марко — этнический грек, был влиятельным человеком своего времени: купец 1-й гильдии, член совета Казанского купеческого банка. Его сын, Дмитрий Мильтиадович, в советские годы стал известным химиком. Внук Дмитрия Мильтиадовича — Андрей Парин рассказывал, что первый этаж сдавали внаём маркизу Виктору Александровичу Паулуччи.

В 1918 году семейство Марко бежало из Казани, спасаясь от красных. В 1940–1950-х в доме размещалась патолого-анатомическая кафедра Казанского мединститута. Сейчас Государственный симфонический оркестр Татарстана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет. Дом на углу Первой горы и Новокомиссариатской (ныне Ульянова-Ленина и Муштари). Принадлежал Анне Павловне Терпигоревой (в девичестве Цветковой). Её муж Михаил Алексеевич Терпигорев был диаконом. Начинал как псаломщик в Петропавловском соборе, затем был рукоположен диаконом Боголюбской церкви, что стояла в Адмиралтейской слободе (на этом месте теперь речное училище).

В доме жили дети Терпигоревых, некоторые квартиры сдавались внаём. В советские годы жильё национализировано. В Казани по сей день живут потомки семьи. В наше время дом Терпигоревых был расселён, а в 2014-м разобран полностью. Затем собран новодел. Деревянный сруб на 70 процентов из новых брёвен. Декоративные резные элементы фасада — наличники и карнизы — копии прежних.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет. Кто помнит кафе «Художник» на углу Гоголя и Карла Маркса? Старинное одноэтажное здание XIX века. Некоторое время тут была школа Казанского общества призрения и образования глухонемых детей. Её открыл в 1886 году Иван Яковлевич Павловский, купец по 2-й гильдии. Обе дочери Павловского родились глухими, а учить в Казани их было негде. В первый год занимались всего восемь детей.

Здание школы сильно пострадало в Гражданскую войну, в часы артиллерийских обстрелов Казани летом-осенью 1918 года. В дом попал снаряд. С первых советских лет здесь обычное жильё. В конце 1980-х в доме открылось кафе «Художник» (молодёжь называла «Картинка»). На кровле были установлены большие макеты шляп, выполненные из металла. На чёрно-белом снимке можно разглядеть, но детали теряются из-за качества снимка. Дом был снесён, кажется, в 1993 году. На этом месте было выстроено здание банка. Первый этаж отдалённо повторяет старый фасад.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Флигель дома Екатерины Михайловны Куклиной на Новокомиссариатской улице (в советские годы — Комлева, ныне — Муштари). В этом флигеле в декабре 1887 года жила семья Ульяновых. Здесь 17-летний Владимир Ильич Ульянов был в первый раз арестован за участие в студенческой сходке. Здесь же на вопрос жандарма «Что бунтуете, молодой человек, — ведь стена!» прозвучал знаменитый ответ: «Стена, да гнилая, ткни — и развалится». Возможно, это апокриф, но он стал частью всемирной истории.

Много лет во флигеле работала публичная библиотека. Даже в 2000-е там сохранялся дух позапрошлого века. К 2007 году библиотека была закрыта, а исторический дом сожжён. Его можно было спасти, но участок земли требовался под застройку элитного жилого комплекса — на нижнем снимке. Исчезла также массивная мраморная мемориальная доска с бронзовым барельефом.