Казань. Было-стало - 55

Продолжаем путешествие...
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Часть нынешней улицы Карла Маркса (от перекрёстка с Япеева до площади Свободы) до революции называлась Покровской — по храму Покрова Пресвятой Богородицы, что стояла здесь. На чёрно-белом снимке слева частично виден палисад. Он был разбит как раз у храма. В советские годы Покровский был снесён.
Кирха была спроектирована молодым Львом Казимировичем Хрщоновичем. Ему было всего 23 года, когда в 1861 году начали её строить. В советские годы в кирхе располагался Дом культуры НКВД-МВД ТАССР имени Менжинского. Обратите внимание, какой узкой была улица.
На чёрно-белом кадре вдали видна колокольня Грузинской церкви. По ней часть нынешней улицы Карла Маркса от площади Свободы до Арского поля называлась Грузинской. Церковь также была разобрана в первые советские годы.
Обе фотографии сделаны с одной точки.На чёрно-белой фотографии 1932 года — улица Международная (с 1957-го Кави Наджми). Отсюда начинается подъём на улицу Чернышевского (ныне Кремлёвская). На этом месте до начала 1930-х собирался Хлебный базар — невзрачные одноэтажные лабазы и лавки. Старый кадр запечатлел момент, когда базар был закрыт. Скоро здесь начнётся строительство Дома печати — одного из немногих в Казани зданий в стиле конструктивизма. От базара остались единичные постройки на улице Профсоюзной.
После войны на перекрёстке Профсоюзной и Международной был построен общественный туалет. Он замкнул двор Дома печати и закрыл автомобильный проезд с Баумана на Профсоюзную и выше. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года.Конечная остановка троллейбуса «Площадь Куйбышева» на кольце у бывшей гостиницы «Новые номера».
На остановке МТБ-82. Он следует по маршруту №1 до посёлка Караваево. На дальнем плане чёрно-белого снимка видны лабазы бывшего Рыбнорядского базара. Скоро они будут снесены.
В 1950 году на том месте начнётся строительство дома Татпотребсоюза. Дом будет снесён в 2004-м.
Теперь здесь пешеходная Баумана, а площадь носит имя Габдуллы Тукая.
Современный кадр повторён почти с той же точки с разницей около 75 лет.Воскресенская улица (ныне Кремлёвская). Самое начало XX века. Слева двухэтажный дом, где некогда размещалась одна из известных гостиниц Казани. Отчётливо читается вывеска с названием: «Франция».Дом возведен в 1800-е. То есть ему больше двух веков. В 1840 году архитектор Михаил Петрович Коринфский несколько перестроил его. Тогда дом принадлежал кому-то из аристократов Акчуриных.
На втором плане — Городской пассаж. Он был Александровским всего пять лет. После того как Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс продала его городу, пассаж стал Городским, хотя публика продолжала (и продолжает до сих пор) называть его Александровским. Справа на двух кадрах здание Духовной семинарии (ныне геологический институт Казанского университета). Один из хорошо сохранившихся уголков старой Казани.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.В парке Горького недавно были завершены работы по реконструкции бывшего мемориального комплекса, возведённого в 1967 году, к 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Многие знают его по скульптуре памяти павших в борьбе за Советскую власть (скульптор Васил Маликович Маликов). В 1990-е комплекс был перепосвящён Великой Отечественной войне.
Последняя реконструкция ничего не поменяла концептуально. Комплекс просто был приведён в порядок (в последние годы он пребывал в ужасном состоянии). Впрочем, появились и новые детали. Например, в центре Вечного огня теперь пятиконечная звезда. В изначальном проекте звезды не было. Это хорошо видно при сравнении кадров.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 30 лет.Часть улицы Восстания (от проспекта Ибрагимова до Декабристов) проектировалась как бульвар. У перекрёстка с Декабристов его венчала Доска почёта. В 1965 году доска перенесена в сквер на улицу Гагарина. Здесь же была возведена стела памяти Мусы Джалиля. Сграффито с мраморной крошкой авторства двух художников-монументалистов: Васила Маликовича Маликова и Рустема Ахмедовича Кильдибекова. За стелой начинались лавочки и газон. Было уютно. При расширении дороги стела демонтирована.
Жилой четырёхэтажный дом на втором плане (Декабристов, 160) возведён в 1953 году на основе 11-й серии.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 60 лет.С фасада дома Щербакова на перекрёстке Карла Маркса и Жуковского на днях сняли строительное покрывало. Обнажилась кладка XIX века.
С 1873 года в доме размещался Казанский ветеринарный институт, а с 1896-го — Учительский институт (на старинном кадре хорошо читается вывеска). В 1934 году здание было надстроено на два этажа. Здесь размещался Казанский финансовый институт имени Куйбышева.
Пару месяцев назад советская надстройка была разобрана. Но сейчас третий этаж возводится заново. Звучали предложения вернуть исторический облик. Но против выступает ректорат Казанского университета: нужна учебная площадь. Здание будет полностью реконструировано. От дома Щербакова остались только фасадные и несущие стены.На углу Петропавловской и Малой Проломной (ныне Мусы Джалиля и Профсоюзной) сняты леса с дома купца Тихонова. Дом возведён в 1843 году на основе старой усадьбы, принадлежавшей Петру Васильевичу Еврейнову. В 1878 году архитектор Александр Андреевич Болотов надстроил дом третьим этажом. С тех пор здание не менялось.
В историю Казани дом вошёл в связи с именами Николая Баумана и Карима Тинчурина. Первый здесь родился и вырос; второй жил почти два десятка лет.
Последние годы был расселён и заброшен. Сохранились только фасад и несущие стены. Сейчас дом активно реконструируют.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Угол Правой Черноозёрской и Поперечно-Покровской (ныне улицы Дзержинского и Карла Фукса). Дом возведён по проекту Якова Михайловича Шелковникова в начале 1806 года. Точнее будет сказать, перестроен из частного дома губернатора Казани Семёна Михайловича Баратаева.
После кончины Семёна Михайловича в 1798 году его недвижимость была выкуплена городскими властями, дом приспособлен для Градской больницы. В 1860-х больница переехала, а в доме разместился Штаб Казанского военного округа. Сейчас здесь военная комендатура и гарнизонный военный суд.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 120 лет.Довольно редкая фотография улицы Воскресенской (ныне Кремлёвская). Примерно 1870-е годы. Перед вами Воскресенская аптека. Принадлежала Эрнесту Ивановичу Гельману, затем Анне Ивановне Гельман. Одна из первых казанских аптек. На Покровской улице также была аптека Александра Гельмана. При царях всю фармацевтику, включая сбыт лекарств, крепко держали в своих руках немцы.
В 1911 году архитектор Василий Андреевич Трифонов встроил бывший дом Гельмана в новое здание — торговый дом для купца 2-й гильдии из Гороховца Михаила Фёдоровича Сапожникова, разбогатевшего на торговле тканями и готовым платьем. С 1917-го и по сей день в здании размещается почтамт.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 150 лет.Сняты леса с фасада одного из старейших гражданских зданий Казани, что на углу Жуковского и Грузинской (ныне Карла Маркса). Здание возведено в конце XVIII века на основе старой постройки. Архитектором называют Василия Кафтырева. 2 октября исполнилось 217 лет со дня кончины Василия Ивановича. Он был казанским губернским архитектором с 1783-го по 1791 год. Как раз в этот период предположительно построен наш дом. В конце XIX века в здании располагались кузница и манеж для подковки лошадей. В наше время здесь располагался Всетатарский общественный центр.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Перекрёсток Большой Проломной и Гостинодворской улиц (сейчас Баумана и Чернышевского). Начало 1900-х.
По центру большой доходный дом Герасима Семёновича Потехина, спроектированный Фомой Ивановичем Петонди и возведённый в 1830-х. Потехин был влиятельным купцом. Его брат Василий Семёнович в 1820-х годах был казанским городским головой при губернаторе Александре Яковлевиче Жмакине.
120 лет назад в доме Потехина были гостиница и лавки. На старых фотографиях с лёгкостью читаются вывески магазинов — винного Вараксина и обуви Тарасова. В советские времена дом превратился в коммуналку. На первых этажах были учреждения: с 1935 года клуб слепых с библиотекой, рядом — ателье. Также суд Бауманского района Казани.
К сожалению. дом был разрушен в 2011 году. Прокуратура даже возбуждала уголовное дело по факту уничтожения памятника, но виновных, как ни искали, найти не смогли. На месте построена копия дома. Судя по современной фотографии, не самая плохая копия.
Самое интересное на старой карточке — колонна солдат.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.Посмотрите, какой была улица Чернышевского на углу с Нариманова всего полвека назад. Старая деревянная застройка бывшей Ямской слободы. В 1970-е домики были снесены. На освободившемся месте был возведён корпус Министерства бытового обслуживания ТАССР — Республиканский дом моделей. Ныне здание известно как «Ильдан».
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем была образована в декабре 1917 года. В марте 1918 года образовались местные ЧК. В доме Марко сначала разместилась городская чрезвычайка, потом фронтовая, а потом губернская.
Дом был возведён ровно 120 лет назад. в 1904-м, архитектором Степаном Владимировичем Бечко-Друзиным — он был женат на дочери Марко, Екатерине Мильтиадовне, и построил дом для своего тестя.
Марко — этнический грек, был влиятельным человеком своего времени: купец 1-й гильдии, член совета Казанского купеческого банка. Его сын, Дмитрий Мильтиадович, в советские годы стал известным химиком. Внук Дмитрия Мильтиадовича — Андрей Парин рассказывал, что первый этаж сдавали внаём маркизу Виктору Александровичу Паулуччи.
В 1918 году семейство Марко бежало из Казани, спасаясь от красных. В 1940–1950-х в доме размещалась патолого-анатомическая кафедра Казанского мединститута. Сейчас Государственный симфонический оркестр Татарстана.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет.Дом на углу Первой горы и Новокомиссариатской (ныне Ульянова-Ленина и Муштари). Принадлежал Анне Павловне Терпигоревой (в девичестве Цветковой). Её муж Михаил Алексеевич Терпигорев был диаконом. Начинал как псаломщик в Петропавловском соборе, затем был рукоположен диаконом Боголюбской церкви, что стояла в Адмиралтейской слободе (на этом месте теперь речное училище).
В доме жили дети Терпигоревых, некоторые квартиры сдавались внаём. В советские годы жильё национализировано. В Казани по сей день живут потомки семьи. В наше время дом Терпигоревых был расселён, а в 2014-м разобран полностью. Затем собран новодел. Деревянный сруб на 70 процентов из новых брёвен. Декоративные резные элементы фасада — наличники и карнизы — копии прежних.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет.Кто помнит кафе «Художник» на углу Гоголя и Карла Маркса? Старинное одноэтажное здание XIX века. Некоторое время тут была школа Казанского общества призрения и образования глухонемых детей. Её открыл в 1886 году Иван Яковлевич Павловский, купец по 2-й гильдии. Обе дочери Павловского родились глухими, а учить в Казани их было негде. В первый год занимались всего восемь детей.
Здание школы сильно пострадало в Гражданскую войну, в часы артиллерийских обстрелов Казани летом-осенью 1918 года. В дом попал снаряд. С первых советских лет здесь обычное жильё. В конце 1980-х в доме открылось кафе «Художник» (молодёжь называла «Картинка»). На кровле были установлены большие макеты шляп, выполненные из металла. На чёрно-белом снимке можно разглядеть, но детали теряются из-за качества снимка. Дом был снесён, кажется, в 1993 году. На этом месте было выстроено здание банка. Первый этаж отдалённо повторяет старый фасад.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Флигель дома Екатерины Михайловны Куклиной на Новокомиссариатской улице (в советские годы — Комлева, ныне — Муштари). В этом флигеле в декабре 1887 года жила семья Ульяновых. Здесь 17-летний Владимир Ильич Ульянов был в первый раз арестован за участие в студенческой сходке. Здесь же на вопрос жандарма «Что бунтуете, молодой человек, — ведь стена!» прозвучал знаменитый ответ: «Стена, да гнилая, ткни — и развалится». Возможно, это апокриф, но он стал частью всемирной истории.
Много лет во флигеле работала публичная библиотека. Даже в 2000-е там сохранялся дух позапрошлого века. К 2007 году библиотека была закрыта, а исторический дом сожжён. Его можно было спасти, но участок земли требовался под застройку элитного жилого комплекса — на нижнем снимке. Исчезла также массивная мраморная мемориальная доска с бронзовым барельефом.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет.1-я Академическая улица (с декабря 1948 года и по сей день улица Вишневского). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-х годах. Нижний снимок почти с той же точки.
Трамвай по 1-й Академической ходил с 1906 года. Ветка начиналась чуть дальше нынешнего перекрёстка Вишневского — Достоевского и выходила на нынешнюю улицу Ершова. В 1925-м рельсы с улицы были убраны.
Первая Академическая была главной улицей в Академической слободе. Впрочем, почти все улицы здесь назывались Академическими. Например, 2-я Академическая — ныне Зинина, 3-я Поперечно-Академическая — Достоевского. Однотипные названия даны по Казанской духовной академiи, в чьём бывшем корпусе сейчас больница университета.
Старинный квартал, что на чёрно-белом кадре, спокойно дожил до нашего времени. Например, в доме, что ближе всех к фотографу, в начале 2000-х был магазин LC Waikiki. Но в 2004 году, когда началось строительство развязки с выходом на мост Миллениум, улица была расширена раза в два с половиной и стала почти магистральной. Под снос пошли все старинные постройки. Ничего, что вы видите на чёрно-белом снимке, не сохранилось, кроме стены академического сада. Она хорошо видна на дальнем плане верхней фотокарточки справа. Сейчас стена ограждает палисадник РКБ-2. Теперь это одна из главных транспортных артерий города.
Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 115 лет.Василю Маликовичу Маликову 100 лет, художнику-монументалисту, который навсегда вошел в историю Казани со знаменитой скульптурой «Завет», что у парка Горького (иногда её по ошибке называют памятником неизвестному солдату). Она перед вами на фотографиях. Пожалуй, самая выразительная скульптура эпохи соцреализма. Погибающий в Гражданскую войну красноармеец, завещает товарищам продолжать борьбу.
Мемориал павшим за Советскую власть был установлен в 1967 году в полувековую годовщину Октябрьской революции (кроме скульптуры и вечного огня, рядом встала титановая стела из 50 блоков по числу лет Советской власти). Можно сказать, что «Завет» – почти единственная скульптурная работа Маликова в открытом пространстве. В основном его работы по в музеям и запасникам.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувекаВесьма редкая фотография Поперечно-Казанской улицы (ныне Япеева). На переднем плане дом купца Василия Михайловича Ложкина. Маленький купол с крестом на кровле – это домовая церковь, освящённая во имя святого Сергия Радонежского.
Когда в 1848 году в Казани был учреждён дом призрения бедных, престарелых и увечных граждан, Василий Михайлович отдал в дар свой собственный дом для размещения богадельни. Домовый храм был учрежден двумя годами позже, в 1850-м.
Богадельня называлась Ложкинской. Хотя средства на неё выделил не токмо Ложкин, но также Гавриил Афанасьевич Лихачев, Фёдор Михайлович Корольков. Часть нынешней улицы Чернышевского (от Черноозёрского парка до пересечения с нынешней Кремлёвской) когда-то называлась Ложкинским переулком.
Через несколько лет к зданию богадельни был сделан трёхэтажный пристрой по проекту Иннокентия Платоновича Бессонова. Он хорошо виден на втором плане черно-белой фотографии. Заказчиком строительства выступал Казанский попечительный о бедных комитет. После революции богадельня стала государственным домом престарелых.
К сожалению, в наше время полуторавековой дом Ложкина и пристрой богадельни были снесены. Это произошло в 2004 году. На освободившемся месте возведён жилой дом в стиле капромантизма (Дзержинского, 11А).
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 140 лет.Воздвиженская улица (с 1918 года — Карла Маркса). На углу с Малой Казанской улицей (ныне Миславского) стоит двухэтажный с антресолями дом купца по 1-й гильдии Никифора Степановича Урванцова. Он был построен в 1770 году, то есть больше 250 лет назад. Архитектором называют Василия Ивановича Кафтырева.
Отец Никифора Степановича — Степан Иванович Урванцов во второй половине XVIII века торговал в Казани сукном в Гостином дворе и передал дело по наследству сыну. Никифор Урванцов был женат на Степаниде Леонтьевне Крупенниковой, дочери известного в губернии купца по 1-й гильдии. Их сын Лев Никифорович Урванцов некоторое время был директором Казанского купеческого банка. Двоюродный племянник Льва Никифоровича — Лев Николаевич Урванцов стал довольно известным в старой России писателем и драматургом. Его пьесы ставили в Малом театре Москвы. После революции 1917 года он покинул Россию и в конце 1920-х скончался в Карловых Варах.
Дом Урванцовых на Воздвиженской имел протяжённый участок с двумя флигелями. Один из них по сей день стоит на Большой Красной. Второй флигель, одноэтажный, виден на чёрно-белой фотографии справа. Он был снесён в 1998 году. На его месте ныне офисный центр. Дом был жилым до 2005 года, затем расселён и заброшен. Лишь после 2012 года началась реставрация. Жаль красивые каменные ворота, от которых осталось лишь воспоминание.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.До 1918 года часть нынешней улицы Карла Маркса (от кремлёвского холма до перекрёстка с улицей Япеева) называлась Воздвиженской, по храму Воздвижения Честного Креста Господня. Он стоял вблизи 1-й мужской гимназии, потому в 1836 году повелением императора Николая I был к гимназии причислен и стал её домовой церковью.
В 1807 году городские власти выкупили дом помещика и аристократа Порфирия Львовича Молоствова для размещения гимназии. Спустя четыре года после выкупа бывший архитектор Нижнего Новгорода Смирнов и наш зодчий Яков Михайлович Шелковников перестроили дом и расширили его, приспособив для учёбы. В Отечественную войну 1812 года в гимназии размещали эвакуированных из Москвы. Здесь учились великие люди: химик Бутлеров, первооткрыватель Антарктиды Симонов, поэт Державин, великий живописец Шишкин.
Старостой храма был Николай Константинович Горталов, известный в Казани коллекционер изобразительного искусства. Его коллекция стала частью экспозиции Национального музея. Священником одно время служил Алексей Васильевич Молчанов.
После революции храм был закрыт. В 1932 году здание бывшей гимназии было передано только что учреждённому Казанскому авиационному институту. Храм был снесён. На освободившемся месте было пристроено новое крыло по проекту Ахмеда Гадиевича Бикчантаева и Всеволода Андреевича Дубровина.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 140 лет.Невероятное изменение ландшафта за очень короткое время. Река Казанка и панорама правого берега с разницей около 75 лет (плюс-минус). Обе фотографии сделаны со стороны Фуксовского сада. Чёрно-белый кадр явно послевоенный (но до 1957 года). Поражают изменения обоих берегов (один новый парк «Елмай» чего стоит), но также перемены самой реки Казанка.
В 1957-м в результате заполнения Куйбышевского водохранилища Казанка обратилась в лиман (залив). Например, уровень реки у парка Горького поднялся на 11 метров. Ныне старое русло покрыто прогулочной набережной, а река занимает территорию бывших заливных лугов. Кстати, если увеличить чёрно-белый кадр, то вдали можно различить градирни ТЭЦ-2.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Редкая фотография бывшего дома отставного майора Вячеслава Петровича Манасеина. Ныне — татарский театр имени Тинчурина. Улица Горького, бывшая Малая Лядцкая.
Дом Манасеина был возведён в 1844 году, то есть, 180 лет назад. Главный фасад – двухэтажный, со двора – три этажа. В 1910-е годы дом выкупили «канцеляристы» (Общество служащих в правительственных и общественных учреждениях) для размещения клуба (или театра).
В Казани к тому времени существовали дворянское и купеческое собрания (клубы) и еще несколько десятков разных обществ, от пчеловодов до приказчиков. В самых состоятельных клубах были свои театры. Это наследие по сей день используется. Можно вспомнить, что в бывшем Купеческом собрании – Театр юного зрителя.
Канцеляристы назвали своё собрание Новым клубом или Новым театром. Бывший дом Манасеина к 1912 году был перестроен архитектором Фёдором Романовичем Амлонгом. Члены общества могли посещать спектакли бесплатно (места в зале и в ложах), или за полцены (на платных местах).
После революции 1917 года собрания были закрыты и разогнаны, какое-то время здание Нового клуба было Красноармейским дворцом. В сентябре 1920 года здесь прошёл Учредительный съезд Советов Татреспублики. С 1922 по 1987 годы дом занимал Татарский театр, который мы знаем как театр Галиасгара Камала. Ныне здесь Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Грузинская улица (ныне Карла Маркса).
Дом №37.
Возраст: 181 год.
Построен в 1843-м.
Архитектор Михаил Петрович Коринфский.
Принадлежал Николаю Алексеевичу Галкину, директору Первой Казанской гимназии. В молодости Галкин участвовал в экспедиции в Антарктиду. Его именем назван один из островов Южного континента.
Экспедиция на суднах «Восток» и «Мирный» под командованием капитана II ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Петровича Лазарева в 1820 году впервые в истории человечества достигла шельфа Антарктиды. Галкин участвовал в ней как медик. Также в ней участвовал Иван Михайлович Симонов, будущий ректор Казанского Императорского университета.
С 1860 года домом владеют генерал-лейтенант Василий Яковлевич Моисеенко-Великий и его жена, княгиня Екатерина Сергеевна (урождённая Урусова). Василий Яковлевич начальствовал в интендантстве Казанского военного округа; скончался в 1875 году, похоронен на Арском погосте. После смерти мужа Екатерина Сергеевна продала дом и отбыла в Петербург.
С 1876 года домом владел профессор Казанского университета, действительный статский советник Николай Александрович Осокин. По слухам, незаконный сын графа Ивана Давыдовича Делянова (министр народного просвещения при императоре Александре III). Осокин покончил с собой прямо в университете в декабре 1895 года.
Сейчас дом используется только на первом этаже. На фасаде частично исчезла лепнина. Но здание по-прежнему сохраняет величественный вид позднего классицизма.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Большая Проломная улица. Дом князей Болховских. Архитектор Василий Иванович Кафтырев построил его примерно в 1770-е годы. До некоторых пор это был самый большой дом на Проломной.
Владели домом двое братьев: Сергей Борисович и Василий Борисович Болховские. Затем он перешёл по наследству дочери Сергея, княжне Надежде Сергеевне. Она вышла замуж за крупного помещика, коллежского советника Алексея Фёдоровича Моисеева. В том браке родились трое детей, в том числе дочь Варвара Алексеевна, которая в 1832 году стала женой великого учёного Николая Ивановича Лобачевского.
Дом на Проломной достался Варваре Алексеевне в качестве приданого. Когда в Казани в августе 1835-го открылась Вторая мужская гимназия, первые три года она занимала дом Моисеевой. Скорее всего, сделано это было при содействии самого Лобачевского. Как ректор, Николай Иванович с семьёй занимал служебную квартиру в главном корпусе университета. В дом на Проломной Лобачевские переехали в 1846 году, после отставки. Здесь же великий учёный скончался в феврале 1856 года.
В 1893 году казанские власти к 100-летию со дня рождения Лобачевского даже поместили на фасад мемориальную доску. По всем современным правилам разрушать такое здание было бы затруднительно. Но в 1908 году дом вместе с участком был выкуплен, а затем снесён. На освободившемся месте был возведён знакомый корпус Казанского отделения Госбанка.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Остановку «Улица Гоголя» на улице Горького хорошо знают, особенно студенты. Когда-то на этом месте стоял деревянный одноэтажный дом с мезонином. О нём по сей день вспоминают периодически в краеведческой среде, хотя минуло много лет, как дом был снесён.
Улица Горького до 1922 года называлась Большая Лецкая по имени генерал-майора Алексея Петровича Лецкого, бывшего обер-коменданта Казанской крепости (ныне мы называем крепость кремлём). У Алексея Петровича были хорошие отношения с императором Павлом Петровичем. Когда царь приехал в Казань в мае 1798 года, он остановился в доме Лецкого.
Дом Лецкого стоял на окраине Арского поля, и выбор квартиры для императора объяснялся близостью к месту манёвров. Павел устраивал смотр Оренбургской военной инспекции.
На деревянном доме даже висела мемориальная доска в память о том, что в нём останавливался император Павел. Много лет спустя Лев Моисеевич Жаржевский доказал, что дом Лецкого находился на другой стороне улицы, напротив. Он был снесён в конце 1930-х.
На месте в 1940 году архитектор Всеволод Андреевич Дубровин построил Дом учителя и Казанской железной дороги. От Лецкого остался прекрасный Лецкой (или Лядской) сад.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.Маленький одноэтажный домик с четырьмя полуколоннами дорического ордера до 1979 года стоял на углу Грузинской и Комиссариатской (ныне Карла Маркса и Муштари). Это один из двух флигелей усадьбы, вошедшей в историю Казани под фамилией последнего владельца — Василия Семёновича Бронникова.
Усадьба возведена в 1830-е годы. Возможно, что до её строительства на этом месте стоял дом, где жил с девятилетнего возраста Сергей Тимофеевич Аксаков, будущий большой писатель, привезённый родителями из Уфы учиться в казанской гимназии. Во всяком случае, сам Аксаков вспоминал об этом периоде так:
В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся «Грузинскою».
Дом переходил разным людям. В 1840-е — Владимиру Николаевичу Бекетову, зятю казанского губернатора Альберта Карловича фон Пирха. В конце XIX века принадлежал действительному статскому советнику Василию Семёновичу Бронникову. Некогда он служил главным врачом Казанского военного госпиталя, по увольнении с военной службы вернулся в Казань, был гласным городской думы, состоял в санитарной комиссии. В справочнике тех лет указано, что жил Бронников в собственном доме на углу Грузинской улицы. В доме был телефон: номер 388.
Доктор Бронников скончался в январе 1917 года. После революции его дом был национализирован и превращён в коммунальное жильё. В конце 1970-х участок был выбран для строительства Выставочного зала Союза художников ТАССР. Усадьба была снесена. Ныне это Галерея современного искусства. Проектировал Герман Алексеевич Бакулин. Тоже памятник архитектуры.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Казань начала 1990-х. Улица Некрасова на углу с улицей Куйбышева. В 1996 году улица Пушкина поглотит Куйбышева.
До революции Некрасова называлась Собачьим переулком, а бывшая Куйбышева — Рыбнорядской. Площадь Тукая — Рыбнорядской площадью: на ней шла бойкая торговля.
На втором плане — одноэтажный лабаз XIX века. В советские годы здесь был магазин Татпотребсоюза. Старинное здание было снесено в самом начале 2000-х. Вместе с ним был снесён флигель дома Павла Демидовича Лисицына, где родился Шаляпин. Освобождали место для строительства управления Пенсионного фонда.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.Перекрёсток Покровской и Поперечно-Покровской (ныне Карла Маркса и Карла Фукса). С трудом можно узнать за вентфасадом старинное здание. Это типовая постройка, возведённая в 1840-х годах. В адресно-справочной книжке 1899 года указано, что Казанское Окружное Интендантское управление располагается на Покровской улице в собственном доме.
Здесь ведали заготовкой провианта для войск, денежным и вещевым довольствием. Мы вспоминали генерал-лейтенанта Василия Яковлевича Моисеенко-Великого. Он как раз был начальником этого управления.
В Казанском интендантстве работали интересные люди. Например, барон Александр Егорович Шлиппенбах, чиновник особых поручений VI класса. В 1854 году, во время экспедиции на фрегате «Паллада», в Корее Александр Егорович обнаружил неизвестный вид рододендрона, собрал и отправил в Петербургский ботанический сад. В ноябре 1854 года, то ровно 170 лет назад, барону было объявлено благоволение императора Александра II — кустарник получил имя своего первооткрывателя и называется с тех пор рододендроном Шлиппенбаха.
Здание, которому без малого два века, до сих пор используется (сейчас здесь один из отделов регионального МВД, адрес: Карла Маркса, 22). Современный ремонт сильно исказил фасад.
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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