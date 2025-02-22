Как восстанавливалась наша армия в 1918 году

23 февраля -

Красный день календаря!

В этот день отца и деда

Поздравляет вся семья!

В дни нашей молодости эти строчки стихотворения Татьяны Боковой, знали все. Сейчас их не вспоминают, как и прежнее название Праздника – День Советской армии и Военно-Морского флота.

Теперь у него новое и очень хорошее название – День защитника Отечества. Название поменяли, а дату оставили. С чего бы это?

Во время перестройки и безумных реформ у нас внедрялось негативное отношение к армии, в особенности Советской, и тем более к Красной. И «втёрли» их в сознание довольно крепко. Либералы довольно потирают руки. Патриоты смущённо помалкивают. Православные скорбят. И порою резко высказываются. Как же? Ведь нам доходчиво объяснили, что Красная армия – сборище мародёров, а их командиры предатели, продавшиеся «красным бесам» за похлёбку.

Отношение к нашей армии резко изменилось с первого дня специальной военной операции. Теперь не то что не стесняются армейцев, а готовы отдать последнюю рубаху нашим воинам. А вот отношение к Красной армии остаётся чем-то неудобным. За что надо извиняться и оправдываться. Даже наш любимый поэт Игорь Тальков пел о бывшем подъесауле, ставшем красным командиром: «Ты ушёл воевать// За народную власть// Со своим же народом».

Народ. Как известно, в гражданской войне побеждает тот, за кем пойдёт народ. В 1920 годы в Красной армии служили пять миллионов человек. В то же время вожди Белого движения сокрушались, что народ неохотно вступал в их ряды. Даже по мобилизации. Притом, что Антанта средства на содержание Белых армий не жалела. На это обычно говорят, что большевики обманули народ. Да, выбор был очень сложный. Кто прав? Вспомните метания Григория Мелехова и полковника Рощина. Это действительно было хождение по мукам. Иногда целые воинские подразделения переходили от красных к белым и обратно. Не говоря уже об офицерах. Они-то вообще были «чуждыми элементами». Контрой, которую надо без разговора ставить к стенке. А получалось наоборот. Их ставили на высшие командные должности в Красной армии. Мы о них очень мало знаем. Потому что в советское время этот факт портил идеологическую картину. Напомним, верховным главнокомандующим Красной армии сначала был назначен полковник Вацетис. А в самые сложные годы командовал бывший полковник Царской армии Сергей Сергеевич Каменев. Начальником Генерального штаба служил генерал-майор Павел Павлович Лебедев. Начальником разведывательного управления, а затем Оперативного управления РККА полковник Борис Михайлович Шапошников. А в учебниках истории до сих пор в создателях армии «ходят» Троцкий и прапорщик Крыленко. Очевидно, что ни тот ни другой создать армию не в состоянии. Красную армию создавали офицеры и генералы Императорской армии. Сейчас эти сведения доступны. Первым их начал собирать в архивах А.Г.Кавтарадзе. Могу предложить и свою книгу «Создатели Красной армии», вышедшую в издательстве «Вече». По ведомостям в РККА служили тысячи офицеров Царской армии. Из семисот генералов в Красной армии служила почти половина. Это кажется невероятным, но все эти данные подтверждены документами. Они что, все были предателями? Нет. Они остались служить в армии, чтобы противостоять оккупантам.

У нас до сих пор сохраняется представление о Гражданской войне как противостоянии белых и красных. Однако бои начались на несколько месяцев раньше. В январе 1918 года с румынами, в мае с японцами, а затем со всякими прочими американцами, англичанами, немцами и турками. Всего в интервенции против Советской России участвовали армии пятнадцати (!) стран. А теперь вопрос, как должен поступить русский офицер, когда иностранные сапоги топчут нашу землю? Ответ очевиден – изгнать врагов.

Полноценные Белые армии были созданы позже.

А теперь о 23 февраля, который стал днём Красной армии. Перестройщики Горбачёва-Яковлева нам объяснили, что никаких значимых побед в этот день одержано не было. И праздновать нечего. Обратимся к воспоминаниям участников тех событий.

В декабре 1917 года перемирие с Германским генштабом было подписано. Продолжились консультации о подписании мирного договора. Но Троцкий, для которого нужно было организовать управляемый хаос в виде мировой революции, сорвал эти переговоры своей политикой - «ни войны, ни мира». 18 февраля 1918 года германо-австрийские войска начали крупномасштабное наступление, почти не встречая сопротивления. Немцы, цинично заявив о своем согласии на продолжение мирных переговоров, захватили Минск и Режицу. Вскоре были заняты Борисов, Ревель и Юрьев. Посланные им навстречу отряды революционных матросов под командованием прапорщика Дыбенко, бывшего председателя Центробалта, при первой же встрече с немцами, разбежались. Нужно было что-то срочно предпринимать. Но что?

Главнокомандующий Людендорф писал: «Наступавшие германские войска, в удивительно короткий срок заняли Нарву, Псков, Полоцк, Оршу и Могилёв… Наступление на Украине также пошло быстрым темпом. Центр тяжести германского наступления был направлен на Киев, и 1-го марта последний был уже занят нами... Большевистские войска оказывали лишь незначительное сопротивление» (Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. С. 136-137).

До российской столицы немецким войскам оставалось два-три дневных перехода. Вскоре немцы захватили Минск и Режицу, затем Борисов, Ревель и Юрьев. Посланные им навстречу отряды красногвардейцев и революционных матросов под командованием прапорщика П.Е.Дыбенко, бывшего председателя Центробалта, после нескольких боёв с регулярными частями немецкой армии, беспорядочно отступали или просто разбегались. Защищать «колыбель революции» уже было некому. Нужно было что-то срочно предпринимать. Большевистское руководство было вынуждено обратиться за помощью к … царским генералам. К «душителям революции»!

Этим классово чуждым элементам было суждено стать спасителями Советской власти, а заодно и страны. По-другому никак не получалось. Отряды сознательных рабочих, получивших оружие по декрету о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, надежд не оправдали. Пришлось связывать судьбу революции со старорежимными военными специалистами. А это означало, что новую армию неизбежно придётся строить на традициях старой Русской армии. Под революционными лозунгами, разумеется.

20 февраля состоялось совещание, в котором участвовали представители генералитета Русской императорской армии: Н.М. Потапов, его помощник генштабист генерал М.П. Каменский, обер-квартирмейстер генерал Э.А. Верцинский, а также генералы А.И. Андогский, В.Е.Борисов, Г.Г. Гиссер, В.Ф. Новицкий и контр-адмирал В.М. Альтфатер. На следующий день к ним подключились генералы А.А. Балтийский, В.А. Черемисов, П.И. Изместьев, и полковник Й.Г. Пехливанов.

В этот же день, Совнарком принял воззвание «Социалистическое Отечество в опасности» (Совет Народных Комиссаров. 21 февраля 1918 г. Петроград (Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 491). Это уже был программный документ. В нём было указано: «1. Все силы и средства страны целиком представляются на дело революционной обороны. 2. Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. … 8. Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Отныне Отечество и Армия в советской политике будут тесно взаимосвязаны.

Генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич вспоминал (Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам: Воспоминания / [Лит. запись И. Кремлева]. М.: Воениздат, 1957), что в день, когда была завершена демобилизация старой ставки Верховного главнокомандования, его срочно вызвали в столицу. 22 февраля уволенные генералы и офицеры ставки с огромным риском для жизни сумели на специальном поезде пробиться в осаждённый Петроград. Вечером группа «товарищей генералов» прибыла в Смольный. Вместе с Бонч-Бруевичем приехали генералы С.Г. Лукирский, Н.И. Раттэль, Н.А. Сулейман, А.С. Гришинский и группа офицеров Генерального штаба.

В своих воспоминаниях М.Д.Бонч-Бруевич подробно описал встречу с вождём большевиков, председателем правительства Ульяновым-Лениным: «Владимир Ильич быстро подошёл к разложенной на столе карте и почти скороговоркой сообщил, адресуясь ко мне и остальным бывшим генералам, что немцы наступают на город Нарву, а кое-какие конные части их появились уже и под Гатчиной.

— Вам с вашими товарищами, — продолжал Ленин, — надо немедленно заняться соображениями о мерах обороны Петрограда. Войск у нас нет. Никаких, — подчеркнул он голосом. — Рабочие Петрограда должны заменить вооруженную силу.

— Я не думаю, товарищ Ленин, чтобы на Нарву могли наступать значительные силы германцев, — сказал я.

— Почему вы это решили? — спросил Ленин, вскинув на меня свои острые глаза.

— Достаточно сделать простой расчет. Большая часть дивизий давно переброшена немцами на западный театр войны. Но и те сравнительно небольшие силы, которыми германское командование располагает в ближайших к столице районах, нельзя было так быстро передвинуть к Нарве и Пскову. Следовательно, немецкое наступление предпринято только с расчетом на отсутствие всякого сопротивления и ведётся ничтожными силами.

— Совершенно с вами согласен. Немецкое наступление на Нарву мы расцениваем точно так же и потому и готовимся дать ему отпор силами одних рабочих — сказал Ленин и, извинившись, что занят, ушёл».

М.Д.Бонч-Бруевич предложил создать для отпора германскому наступлению так называемую Западную завесу, которая состояла из нескольких территориальных образований.

На ночном чрезвычайном совещании Центрального Исполнительного комитета Российской Советской республики 23 февраля генерал М.Д.Бонч-Бруевич доложил о возможных действиях против наступающих австро-германских войск. Генеральский план был принят.

Командующими нарвской, финской, порховской и псковской частями завесы были назначены соответственно генерал-лейтенант Д.П. Парский, генерал-майор Д.Н. Надёжный, генерал-лейтенант Ф.А. Подгурский, полковник Й.Г. Пехливанов (болгарин, принявший русское подданство). Возведение оборонительных сооружений было поручено инженер-генералу К.И. Величко.

Первые четверо потомственные русские дворяне. Трое из них подвергались аресту, но были отпущены. Все пятеро выпускники Николаевской академии Генерального штаба, боевые генштабисты.

Каким образом им удалось «сколотить» боеспособные части из остатков «разложившейся» армии и остановить немецкие войска? Этот вопрос ещё ждёт своих исследователей.

Для определения реального положения на фронте были созданы подвижные разведывательные группы по пятьдесят человек. Эти группы выдвинулись по железной дороге к Нарве до соприкосновения с противником. Каждой из групп был указан участок для разведывания расположения неприятеля. Все «разведывательные группы» поддерживали взаимную связь и присылали в Смольный нарочными или по телеграфу срочные донесения. На основании полученных данных вновь сформированные воинские подразделения, а также сохранившие боеспособность старые, были направлены на наиболее опасные участки.

Генерал-лейтенант М.Д. Бонч-Бруевич, занимавший в то время пост начальника Генерального штаба, предложил создать «завесу» из сохранивших боеспособность частей. Большевицкое руководство приняло это предложение 22 февраля. Уже на следующий день, то есть 23 февраля 1918 года «разведывательные группы» и, поддерживающие их, вспомогательные отряды вступили в бой с немецкими частями на линии фронта Нарва – Себеж. Руководителем Нарвского отряда западной завесы был назначен генерал-лейтенант Д.П. Парский (командовавший до этого 6-й армией). Кстати, когда Дыбенко было приказано сдать дела, он ответил: «Всё сдал его превосходительству генералу Парскому». И это символичная запись. Закончилось время «партизанщины». Начиналось время кадровых военных.

Подойдя к Нарве, войска под командованием Парского заняли часть города, расположенную на правом берегу, и обосновались вдоль реки на довольно значительном ее протяжении. Вскоре под Нарвой установилось равновесие. Немецкое наступление было остановлено на подступах к Петрограду.

Западная завеса, созданная для противостояния германскому наступлению, состояла из нескольких территориальных образований. Командующими нарвской, финской, порховской и псковской частями завесы были назначены соответственно генерал-лейтенант Д.П. Парский, генерал-майор Д.Н. Надёжный, генерал-лейтенант Ф.А. Подгурский, полковник И.Г. Пехливанов. Возведение оборонительных сооружений было поручено инженер-генералу К.И. Величко. Фамилии этих людей, скорее всего, известны только специалистам, но о них следует сказать особо. Первые четверо потомственные русские дворяне. Трое из них подвергались аресту, но были отпущены. Все пятеро выпускники Николаевской академии Генерального штаба, боевые «генштабисты». Каким образом им удалось «сколотить» боеспособные части из остатков «разложившейся» армии и остановить немецкие войска? Этот вопрос ещё ждёт своих исследователей, но факт остаётся фактом – Петроград немцы взять не смогли!

Как известно 3 марта, в годовщину отречения Императора Николая II от Престола, был подписан «позорный, грабительский» договор с Германией, но если бы немцы сумели взять Питер, то это был бы уже не договор, а капитуляция.

Кроме того, необходимо напомнить, что Киевская Центральная Рада (объявившая независимость Украины) в том же Бресте подписала ещё более грабительский договор с Германией, позволивший немцам оккупировать «незалэжную» без боя. В Киеве был посажен править германский ставленник гетман Старопадский.

4 марта 1918 г. Совнарком принимает решение о создании Высшего Военного Совета, которому было поручено руководство строительством регулярной Красной Армии. Руководителем был назначен Троцкий, но у него не было совершенно никакого опыта в этом деле. Генерал М.Д. Бонч-Бруевич был назначен военным руководителем нового органа власти. Вскоре был ликвидирован пост Верховного главнокомандующего, и таким образом руководство вооружёнными силами страны Советов фактически сосредоточилось в руках старорежимного генерала. Его заместителем стал генерал-майор С.Г. Лукирский. Конечно же при комиссарах-наблюдателях.

Для подготовки новых военных кадров создавалась система ускоренных курсов по подготовке комсостава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Новые военные кадры готовили в основном старые «военспецы». Среди руководителей этих курсов генерал С.Н. Бутыркин, в прошлом начальник Константиновского артиллерийского училища, и бывший генерал Генштаба М.А. Стугин. Осенью 1918 года была восстановлена и Академия Генерального штаба. Начальником академии был назначен выпускник Николаевской академии, генерал-лейтенант А. К. Климович.

9 марта того же года была создана специальная комиссия, для подготовки «военного центра для реорганизации армии и создания мощной вооруженной силы...» в составе генералов А.Н. Андогского, Ю.Н. Данилова и адмирала В.М. Альтфатера. Началось строительство регулярной Рабоче-Крестьянской Красной армии, высший командный состав которой составляли в основном дворяне. И что очень важно отметить – на основе традиций Русской Императорской армии. Хотя, конечно же, в особых условиях нового советского строя.