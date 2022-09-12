Чему радовался К.К. Рокоссовский, когда узнал о начале наступления немцев на Курской дуге

К.К. Рокоссовский

Сразу после окончания Сталинградской битвы командующий Донским фронтом К.К. Рокоссовский был вызван в Москву, поэтому он не смог принять участие в торжественном митинге, который состоялся в самом центре Сталинграда и был посвящен окончанию битвы на Волге.

Много лет спустя, когда отмечалось двадцатилетие этого события, Н.С. Хрущев, благодаря всей полноте власти, которой он обладал на тот момент, сделал себя чуть ли не ключевой фигурой всей Сталинградской битвы.

Но мы то знаем, где находился Никита Сергеевич большую часть времени, пока проходила Сталинградская битва. Читайте об этом ниже.

Так вот, по прибытии в Москву Рокоссовский тут же получил новое назначение и стал командующим недавно созданного Центрального фронта.

Вместе с Николаем Федоровичем Ватутиным, возглавившим Воронежский фронт, К.К. Рокоссовскому было уготовано сыграть одну из ключевых ролей в победе Красной Армии на Курской дуге.

Но, как вы знаете, активным боевым действиям под Курском предшествовало многомесячное противостояние враждующих сторон.

Собственно, Курская дуга образовалась в результате наступления Брянского, Центрального и Воронежского фронтов, что неминуемо могло привести к контрударам противника со стороны Орла и Белгорода, находящихся в то время под немецкой оккупацией.

Курская битва

В этот момент К.К. Рокоссовский принял решение, и Ставка его впоследствии в этом поддержала, замедлить наступление на запад, тем самым дав небольшую передышку наступающим частями, и сосредоточить все силы на возможных контрударах противника со стороны Орла и Белгорода.

Когда к Рокоссовскому прибыли член Государственного Комитета Обороны Г. М. Маленков и заместитель начальника Генерального штаба А. И. Антонов, Константин Константинович прямо высказал им свои соображения:

«Сейчас нужно думать не о наступлении, а готовиться и готовиться как можно тщательнее к обороне, ибо противник обязательно использует выгодную для него конфигурацию фронта и попытается ударами с севера и юга окружить войска обоих, Центрального и Воронежского, фронтов для того, чтобы добиться решительных результатов в ведении войны».

Началась кропотливая работа по сооружению оборонительных линий.

Глубина обороны на некоторых участках была расширена на расстояние до 190 км, которая включала шесть оборонительных полос. Было вырыто до 5 тыс. км окопов, а так же установлено 400 тыс. мин и фугасов.

Ну а поскольку главной силой противника в предстоящей битве были танки, им противостояла оборонительная 35-ти километровая линия из противотанковых опорных пунктов.

Кроме того, Ставкой был создан Резервный фронт.

Курская дуга

И, несмотря на то, что некоторые военачальники предлагали нанести упреждающий удар, К.К. Рокоссовский твердо стоял на своем, поскольку был искренне убежден в том, что обороняющейся стороне нужно куда меньше сил для того, чтобы отразить наступление противника.

В подтверждение тому была только что завершившаяся Ржевская битва, когда пытаясь ликвидировать Ржевский выступ, обороняемый противником, Красная Армия понесла огромные потери, так и не достигнув результата.

И все бы ничего, только немцы никак не хотели наносить первый удар.

Ни в мае, ни в июне Германия так и не начала наступление.

И хотя Сталин всецело доверял Рокоссовскому, сложившаяся обстановка складывалась не в пользу командующего Центральным фронтом.

Рокоссовский

И вот, наконец, 5 июля 1943 года в кабинете Сталина раздался телефонный звонок. В трубке слышался радостный голос Рокоссовского:

- Товарищ Сталин! Немцы начали наступление!

- А чему вы радуетесь? — спросил несколько удивленно Верховный.

- Теперь победа будет за нами, товарищ Сталин! — ответил Константин Константинович.

Рокоссовский, как известно, оказался прав!

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