Уймись, дурак: Хрущёва отстранили от власти за то, что он, по сути, довёл страну до ручки

Считается, что Никиту Сергеевича сместили насильно - в результате внутрипартийного заговора, затеянного Леонидом Брежневым. Расхожий сюжет гласит, что Хрущев уехал в отпуск в Пицунду, а заговорщики во главе с Брежневым воспользовались его отсутствием в Москве и захватили власть. При этом Хрущева чуть ли ни на мушке держали преданные Брежневу сотрудники КГБ... Однако это только легенда, которая нравится кинематографистам, но не имеет ничего общего с реальностью. Хотя небольшой шантаж все же имел место.

Брежнев с группой поддержки поставил Хрущева перед выбором: либо на октябрьском пленуме ЦК КПСС член президиума Дмитрий Полянский публично озвучивает свой доклад о художествах главы советского государства, либо тот тихо и незаметно уходит на пенсию, и тогда доклад обнародовать не станут. Ознакомившись с текстом доклада, Хрущев предпочел второе. Почему? Да потому, что в случае огласки доклада генсека пришлось бы судить. И он сам это хорошо понимал...

Сплошные приёмы и командировки за рубеж Долгое время полный текст доклада Дмитрия Полянского был доступен лишь узкому кругу специалистов и считался секретным. Некоторые историки даже полагали, что никакого полного текста не было в принципе, а Полянский оперировал некими разрозненными выкладками, подготовленными для него в КГБ.

Тем не менее доклад все же существовал - полсотни страниц машинописного текста. И "контора" имела к докладу самое непосредственное отношение: как отмечал российский историк и архивист Рудольф Пихоя, документ "насыщен специальной информацией, которой по роду своей деятельности не мог располагать Полянский, отвечавший за сельскохозяйственную политику.

Сбор таких сведений (...) можно было проводить только с санкции ЦК или по просьбе Комитета партийно-государственного контроля при ЦК и Совмине СССР. В докладе много данных, которые могли быть получены только от министерства иностранных дел и КГБ".

И как вспоминал председатель КГБ Владимир Семичастный, доклад Полянского не должен был сохраниться. Даже печатали его - тайно, по частям - несколько старых машинисток, работавших в контрразведке еще с 30-х годов...

Так о чем же шла речь в этом докладе? "Только за прошлый год Хрущев находился в поездках за границей и по стране 170 дней, а сейчас, когда 1964 год еще не закончился, он отсутствовал на работе 150 дней. Если к этому добавить, что в 1963 году им было проведено 128 парадных приемов, обедов и завтраков, то сколько же времени остается на работу? - риторически вопрошал Полянский.

- Портретов Сталина за 1952 год в "Правде" было опубликовано всего шесть, а портретов Хрущева за 1964 год опубликовано в той же газете 147".

Вот вам и борец против культа личности! Впрочем, в докладе выдвигались и по-настоящему серьезные обвинения, не связанные ни с болезненным Хрущевским тщеславием, ни с его частыми отъездами из Москвы.

Полянский приводил данные Института экономики Академии наук СССР: при Сталине среднегодовые темпы роста экономики достигали 10,6 процента, а за десятилетие правления Хрущева они упали более чем вдвое - до пяти процентов. Упали и темпы роста производительности труда... Но больше всего Хрущеву досталось за то, за что его нынче принято хвалить: за строительство пятиэтажек.

"Хрущев разогнал Академию архитектуры СССР за то, что она не соглашалась с его выводами, будто такие дома самые дешевые и удобные, - отмечал Полянский. - Выяснилось, что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на коммуникации, в пятиэтажках гораздо дороже, чем в 9-12-этажных домах".

Застройка страны хрущобами привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала, а транспортные, водопроводные, теплофикационные и прочие коммуникации недопустимо растянулись. Подсчитано, что за деньги, которые тратились на строительство одной пятиэтажки (плюс коммуникации), можно было бы построить два девятиэтажных дома, сэкономив на водопроводе с канализацией...

Ещё полгода - и в СССР начался бы голод Считается, что именно Хрущев даровал колхозникам волю, освободив их от трудодней и начав им платить деньги вместо хлебного расчета. На поверку и это оказалось мифом: если при Сталине колхозник получал в счет оплаты труда 8,2 центнера зерна до войны и 7,2 центнера после, то при Хрущеве денежный эквивалент - 3,7 центнера зерна.

"Если в среднем каждый колхозник вырабатывает за год 230-250 трудодней, - писал Полянский, - то это значит, что его ежемесячный заработок составляет 40 рублей. Это в два с лишним раза меньше среднемесячной зарплаты других трудящихся. Именно поэтому люди и бегут из колхозов".

Из-за бегства колхозников начались перебои с хлебом:

"Хрущев предлагал даже ввести карточную систему - через 20 лет после войны! Мы вынуждены были выделить 860 тонн золота, чтобы купить зерно у капиталистов. Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства должны были составить восемь процентов. В действительности же они составляли 1,7 процента, а 1963 год был завершен с минусовыми показателями".

То есть еще полгода пребывания Хрущева у власти - и в Советском Союзе начался бы голод...

Известно, что при Сталине ежегодно 1 апреля в стране снижались цены на отдельные виды товаров и услуг. При Хрущеве начался обратный процесс: цены стали расти - причем как на продукты, так и на товары первой необходимости.

"Цены на колхозном рынке повысились на 17 процентов, в потребкооперации - на 13 процентов", - писал Полянский.

Еще один миф, развенчанный в докладе, - то, что при Хрущеве якобы сокращали чиновников. Выясняется, что напротив:

"...Если в первый год после ликвидации министерств, комитетов и ведомств аппарат несколько сократился, то затем их количество почти удвоилось, а общая численность аппарата управления только за пять лет выросла в стране более чем на 500 тысяч человек. Расходы на его содержание только за последние полтора года увеличились почти на 800 млн. рублей".

Хамство и щедрость

Но самое страшное, в чем авторы доклада обвиняли Хрущева, - он расколол страны социалистического лагеря.

“Образовались, по существу, три группы, - писал Полянский. - Страны, идущие за СССР, за Китаем и за Югославией и Румынией. Возникла совершенно реальная угроза раскола".

И виноват во многом был лично Хрущев:

"Мао Цзэдуна он публично назвал "старой калошей", тот узнал об этом и, конечно, пришел в ярость".

Вот она, истинная причина ухудшения советско-китайских взаимоотношений! С румынами у Хрущева тоже не задалось:

"...Во время пребывания в Румынии он грубо вмешивался во внутренние дела, кричал, что они ничего не смыслят в сельском хозяйстве".

А Фиделя Кастро Хрущев назвал "быком, готовым броситься на любую красную тряпку".

Впрочем, свое хамство с иностранцами Хрущев компенсировал чрезмерной щедростью. "В Гвинее с помощью СССР построены аэродром, заводы, электростанция, - отмечалось в докладе. - И все это брошено псу под хвост. Так называемый социалист Секу Туре вышиб нас оттуда и даже не разрешил пользоваться при полетах на Кубу аэродромом, который мы им построили в Конакри.

В Ираке мы делали ставку на Касема и развернули там большое строительство - 200 объектов! Тем временем Касема свергли, к власти пришли откровенные враги СССР.

Такая же история произошла в Сирии. Индонезия, получив большую помощь, не хочет платить по нашим кредитам. Около 200 млн. золотых рублей были отданы Индии, Эфиопии и другим странам в порядке безвозмездной помощи. Сумма советских кредитов только для 20 развивающихся стран составила 3,5 млрд.(!) рублей".

Вот это щедрость! А тем временем российское Нечерноземье медленно умирало, Сибирь спивалась, а жители средней полосы начали ездить за продуктами в Москву...

Кстати

Занятно, что в докладе перечислялись и "личные подарки", которые Хрущев делал тем, кому он симпатизировал: Секу Туре он подарил самолет «ИЛ-18», а египетскому лидеру Насеру - две представительские "Чайки". Были и подношения британской королеве - бесценные музейные драгоценности.

Но и себя, любимого, Хрущев тоже не забывал: "По его указанию построены бассейны на его дачах в Крыму и Пицунде, израсходовано около пяти млн. рублей (при тогдашнем официальном курсе 60 копеек за доллар США. - Ред.). У сына Хрущева - четыре легковых автомобиля, у зятя - два, по одной машине у жены и дочери, но за семьей закреплены еще четыре персональных автомобиля".

А еще скромник Хрущев держал 110(!) человек домашней прислуги...

Георгий ФИЛИН

