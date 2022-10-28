Разоблачаем. Советские морские мифы. Антарктический флот

Морские мифы советской эпохи создавались по многим причинам. Иногда нужно было оправдать не совсем удачные решения адмиралов, иногда (как в истории с «Пижмой») они использовались для демонизации сталинского периода нашей истории. Подчас, даже сложно предположить, для чего придуман конкретный миф. Сегодня мы рассмотрим именно такой миф – о создании советского Антарктического флота.

Антарктический флот Сталина

Если причина появления мифа о «Пыжме», в общем-то, понятна – в 90-е и «нулевые» много писалось о репрессиях, то почему появилась информация о сталинском Антарктическом флоте – скорее загадка. Возможно, это плод фантазии людей, работающих в жанре альтернативной истории, а может быть есть другая причина. Исследователи темы утверждают, что первым выступил в 1996 году в альманахе «Судостроение в СССР» писатель-маринист Аркадий Заттец. Потом появились ещё несколько статей любителей-историков, есть книга, которую написал автор, скрывающийся под псевдонимом Ольга ГрейгЪ «Секретная Антарктида, или Русская разведка на Южном полюсе». После всех статей и книги тема перетекла на просторы Интернета, где и обитает до сих пор.

Отметилась по этой теме и газета "Версия". 11 лет назад Георгий Филин опубликовал статью «Многополярный мир» (ссылка на нее в конце материала), где автор рассказал об основных моментах этой истории.

Содержание мифа

Всё началось в далеком 1938 году, когда немецкие полярники организовали экспедицию по изучению Антарктиды. Историческое событие широко освещалось в прессе того времени. Немецкие полярники подробно исследовали часть Антарктиды, которой они дали название Новая Швабия. Подробно об этой экспедиции можно прочитать в статье «Нацисты в Антарктиде. Мифы и реальность» (тоже ссылка ниже). После её окончания, адмирал Денниц делал намеки о найденном в Антарктиде оазисе с нормальным климатом. Головной эсминец проекта 30-К Огневой на параде в Севастополе 1947 год.

Ричарда Бёрда выдвинулась в сторону ледового континента. Под термином «военная экспедиция» надо понимать, что американцы действовали в рамках специальной операции «Highjump» – «Высокий прыжок». Было сформировано оперативное соединение 68, в состав которого входили: авианосец USS «Philippine Sea» (CV-47), 3 плавбазы гидроавиации, 2 эсминца, 2 танкера, 2 судна снабжения, подводная лодка и 2 вооруженных ледокола. 1 февраля 1947 года американцы высадились в районе Земли Мод. В Интернете много информации о том, что произошло с экспедицией, желающие могут прочитать. Якобы она была атакована неизвестными летательными аппаратами, и с потерями была вынуждена вернуться. После войны, в 1947 году, военная экспедиция под руководством известного американского полярника адмиралаРичарда Бёрда выдвинулась в сторону ледового континента.Под термином «военная экспедиция» надо понимать, что американцы действовали в рамках специальной операции «Highjump» – «Высокий прыжок». Было сформировано оперативное соединение 68, в состав которого входили: авианосец USS «Philippine Sea» (CV-47), 3 плавбазы гидроавиации, 2 эсминца, 2 танкера, 2 судна снабжения, подводная лодка и 2 вооруженных ледокола. 1 февраля 1947 года американцы высадились в районе Земли Мод. В Интернете много информации о том, что произошло с экспедицией, желающие могут прочитать. Якобы она была атакована неизвестными летательными аппаратами, и с потерями была вынуждена вернуться.

Советское руководство не могло не оставить без внимания этот эпизод. Но в 1947 году в водах Антарктиды находилось только два советских гражданских судна – «Слава» и «Обь». Поэтому с целью военного присутствия, в Комсомольске-на-Амуре на заводе №199 были построены три эсминца проекта 45: «Высокий», «Важный» и «Внушительный». Эсминцы достраивались и проходили испытания во Владивостоке на заводе 202. Базироваться эти эсминцы должны были на одну из ВМБ Аргентины, располагавшуюся в субантарктических водах. В то время Президент Аргентины Перронактивно развивал сотрудничество с СССР. Эсминцы были заложены по проекту 45, а достроены по проекту 45-бис, с учетом технологий, применяемых японцами на эсминцах типа «Фубуки», один из которых достался СССР по репарации. Эти технологии позволяли совершать походы в арктических морях. Эсминец Серьезный проекта 30-бис в Средиземном море

Формально, корабли включили в состав Тихоокеанского флота в январе – июне 1945 года, но командованию флота они не подчинялись, и в боевых действиях против Японии участия не принимали. В декабре 1945 года эсминцы посетили с краткими визитами Циндао и Чифу в Китае, а потом начались загадки. Якобы в феврале 1946 года на «Важном» были демонтированы носовые башни, а вместо них был установлен ангар на четыре гидросамолета и катапульта. На «Внушительном» была установлена пусковая установка для немецкого трофейного ракетного комплекса КР-1 и, якобы, была даже проведена успешная стрельба по судну-мишени – бывшему эсминцу «Судзуки», кстати, однотипным с «Фубуки». Якобы в 1947 году всю троицу видели на аргентинской военно-морской базе Рио-Гранде на Огненной земле. Слухов об этих эсминцах много, и они успешно циркулирую по Интернету. Якобы эсминцы входили в 5-й ВМФ СССР – Антарктический флот, а командовал этим флотом дважды герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин!

Опровержение

Эсминец Опытный проекта 45 в Ленинграде на Неве

В этой истории столько накручено, что разбираться нужно долго и основательно. Для разбора мы применим тот же метод, что и в случае с «Пижмой». В ХХ веке не было мифических секретных кораблей, любой корабль или судно оставляет следы во многих местах. Даже если корабль выполнял секретную миссию, секретной была сама задача, поставленная перед кораблем, но не сам корабль.

Сначала рассмотрим утверждение, что в 1947 году в водах Антарктиды американцам противостояли только два советских гражданских судна – «Слава» и «Обь». Начнем с того, что дизель-электроход «Обь» действительно предназначался для перевозок научных экспедиций в Антарктиду. Но… «Обь» была построена в Голландии в конце 1953 года, а в первую свою экспедицию в Антарктиду вышла только в 1955 году. В 1947 году этого судна просто не существовало. Вот фото судна в 1975 году

Китобойная флотилия «Слава», полученная по репарации от Германии, действительно добывала китов в водах Антарктики. Первый промысловый сезон у «Славы» действительно пришелся на 1947 год. Но дело в том, что на борту китобойной базы и китобойцев находились норвежские специалисты, которые обучали советский экипаж. Проводить какие – то секретные действия с иностранцами на борту – такое в сталинскую эпоху представить сложно. Журнал "Советский Союз", июль 1954 г.

В кружке — капитан-директор АКФ "Слава" Алексей Николаевич Соляник (1912-1984).

Эсминцы проекта 45 и 45-бис.

В СССР был построен только один эсминец проекта 45. Это был необычный корабль, и всю свою службу он провел в составе Балтийского флота. В 30-е годы в состав советского ВМФ входили эсминцы проектов 7 и 7У. К концу 30-х годов были готовы проекты кораблей нового поколения. Нужны были новые котлы и паровые турбины. Проект 45 должен был ответить на вопрос: возможно ли было при водоизмещении, как у эсминцев проекта 7, создать корабль, который имел бы скорость в 45 узлов и дальность плавания 2 200 морских миль. То есть это был фактически опытовый корабль, поэтому и название ему дали «Опытный» (фото выше). Хотя, при закладке, его назвали «Серго Орджоникидзе». Но в дальнейшем, понимая назначение корабля, эсминец переименовали в «Опытный». Заложен он был в 1935 году. Корабль планировали оснастить прямоточными котлами конструкции профессора Рамзина. Предполагалось, что давление пара в них будет до 70 атмосфер. Котлы, установленные на эсминцах проекта 7 и 7У, выдавали только 25 атмосфер. По ряду причин главная энергетическая установка ГЭУ до начала Великой Отечественной войны так и не была отлажена. Кроме этого, эсминец планировали вооружить тремя двухорудийными башнями, но к их проектированию не приступили, и в конечном итоге на корабле стояли три одноорудийных установки Б-13. С началом войны эсминец ввели в боевой состав флота. Базировался он в Кронштадте. Следующими эсминцами в СССР стали корабли проектов 30, 30-К, 30-бис и 31.

Что касается японских эсминцев типа «Фубуки». Похоже, люди, сочинившие этот миф, не до конца разобрались с этим японским кораблем. Действительно, в Японии эти эсминцы назывались специальными. Это было сделано потому, что их силовая установка могла позволить кораблю пройти без дозаправки 5 000 морских миль (около 9 000 км) при скорости 14 узлов. Но дело в том, что эти корабли строились с 1923 по 1926 годы, и к 1945 году никакими техническими и технологическими новинками не обладали. Кстати, эсминец этого типа «Хибики», переданный в 1947 году по репарации на Тихоокеанский флот, сначала был переименован в «Верный», а через несколько лет его переклассифицировали в судно-мишень. Самое интересное в этой истории то, что в состав Тихоокеанского флота действительно входили эсминцы «Внушительный» и «Важный». В архивах завода №199 в Комсомольске-на-Амуре есть документы, подтверждающие это. Только «Внушительный» был эсминцем проекта 30-К, а «Важный» - 30-бис. Это были обычные серийные эсминцы советского флота первого послевоенного поколения. «Внушительный» в 1956 году переоборудован в учебное судно УС-6. В 1976 году он был исключен из списков флота. «Важный» в 1956 году вывели из боевого состава флота и законсервировали. В 1975 году корабль исключили из списков флота. Эсминца «Высокий» в природе не существовало. В Комсомольске-на-Амуре корабль с таким названием не строился.

Откуда появился 5-й военно-морской флот. Он тоже реально существовал, но никакого отношения к Антарктиде не имел. Дело в том, что в 1947 году было принято решение о разделе двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского – на два флота каждый. Считалось, что это улучшит управляемость. Балтийский флот разделили на 4-й (Главная военно-морская база ГВМБ Балтийск) и 8-й (ГВМБ Кронштадт), Тихоокеанский флот – на 5-й (ГВМБ Владивосток) и 7-й (ГВМБ Советская Гавань). В 50-х годах решение признали неудачным. В 1953 году объединили Тихоокеанский флот, а в 1955 году – Балтийский

В этом мифе есть еще много нестыковок. Возможно, авторы мифа это понимали, поэтому они везде утверждали о секретности эсминцев.

Заключение

В любой истории, в том числе и истории флота, кроме действительных страниц обязательно есть мифы. Если читателю попадается текст, связанный с морской историей, он довольно легко может определить, реально ли происходили события, или это миф.