А это, пожалуй, интересно

Выставка фигур из металлических отходов возле мусорного полигона «Кочнево» близ Шуи. Интересный уголок народного творчества — тут и три богатыря, и герои сказок Пушкина, и Суворов, и дед Мазай... Рядом расположен деревянный домик с надписью «Библиотека». Книги, найденные на свалке, сотрудники отправляют туда. В самом домике — тетрадка с восторженными отзывами. Возле музея под открытым небом останавливаются почти все проезжающие мимо.

Тем временем в Курске... В Курске строят фитнес-центр в форме подводной лодки

Виолончель и скрипка XVII века работы мастера Доменико Галли. Экспонаты галереи Estense в итальянском городе Модена.

Портсигар и папиросы Николая II

Не смогла пройти мимо такого факта. Мост по проекту Леонардо да Винчи, Норвегия. Проект моста был представлен Леонардо ещё в 1502 году султану Баязету II. Да Винчи предлагал перекинуть мост в Стамбуле через Босфорский пролив. Его длина составила бы 240 метров, и это был бы крупнейший мост своего времени.

Леонардо был настолько уверен в удачной реализации своей идеи, что соглашался возглавить стройку лично, хотя в случае неудачи, по турецким обычаям, его лишили бы жизни. Но султан счёл построение данного моста невозможным. Художник Вебьорн Санд воплотил идею великого мастера. В истории мостостроения это первый случай, когда инженерный проект нашёл воплощение спустя 5 веков после смерти его автора.

Шутка? Дополнительная реальность в городе Назарово Красноярского края.

Вопрос. Почему на 5-долларовой купюре изображен вестибюль станции метро «Кировский завод» Санкт-Петербурга? Вопрос вопросов!

Библиотека Дизайн библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, расположенной в Старом Осколе.

Потёмкинские деревни В 1787 году Екатерина II со своей свитой и представителями иностранных дворов совершила полугодовое путешествие по отвоёванным у Османской империи Новороссии и Крыму, которые управлялись князем Потёмкиным.

Через несколько лет за границей начали появляться публикации о так называемых потёмкинских деревнях — якобы на пути следования императрицы возводились бутафорные сооружения, где жили и работали процветающие крестьяне, а после проезда всё это сворачивалось.

Сегодня большинство историков считают эти сообщения ничем не подтверждённым мифом и преувеличением, говоря, что если в каких-то местах реальные поселения украшались декорациями, для участников процессии это не было секретом. Тем не менее, выражение «потёмкинская деревня» как синоним показухи закрепилось во многих языках мира. Странное мнение историков, не находите?

Этoт чaйный дoм был пoстроен в 1502 году и oн вcё eщё oткрыт.

Только представьте, насколько там атмосферно! Брадфорд-он-Эйвон, город в графстве Уилтшир, Англия.

С юмором фото Пассажиры на остановке в ожидании автобуса (с. Потловка Пензенской области).

Псковская область. Кого выберете?

Чертово кладбище в Красноярском крае Известно о 75 пропавших или погибших за последние 30 лет. Поляна с отверстием в центре, расположенная на вершине небольшой горы, образовавшаяся в 1908 году. Одна из версий - именно сюда упал Тунгусский объект, пробил жерло потухшего вулкана, из-за чего образовалась и сама поляна, а дыра и представляет собой не заросшее жерло вулкана.

На поляне гибнет все живое, известно о сотнях погибших коров и других домашних животных, забредавших на поляну. В связи с этим после войны все люди были отселены из этих мест. В довоенный период погибло несколько сотен человек, оказавшихся либо на самой поляне, либо вблизи нее.

Внутри клетки человека давление почти в 8 раз выше атмосферного, из-за чего появляются альтернативные гипотезы, что человеческий вид был создан для проживания в других условий В 1988г. геологи Г.Ландис и Р.Бернер исследовали доисторическую атмосферу воздуха законсервированную в кусочках янтаря возрастом около 80млн лет. Давление в пузырьках было в 10 раз выше.Как всякая органическая смола янтарь за это время усыхал и сдавливал воздух, который становился плотнее. По нормам, усыхание янтаря составляет не более 20% от первоначального объема. Это значит, что даже при уплотнении пузырьков воздуха внутри камня, при попадании в янтарь атмосферное давление было выше примерно в 6-8 раз.

Мозаику для украшения общественных пространств в современной России используют редко. Хорошее исключение: кластер «Арт-КВАДРАТ» в Уфе украсили мозаичными панно, повествующими о становлении династии Вогау (здесь до революции располагалась их чаеразвесочная фабрика).

А знаете, что в городе Арзамасе у нас есть свой моаи. Не верите? А зря. Вот он, моаи Нижегородской области.

Кузнечный рынок в Санкт-Петербурге. Удивительно, но здание появилось на свет в 1927 году.

Здание родовспомогательного отделения Базановского воспитательного дома в Иркутске.

Построен в 1891-1893 гг. на средства иркутского золотопромышленника Ивана Ивановича Базанова по проекту архитектора Генриха Владимировича Розена.

В Базановский воспитательный дом принимались дети, родители которых были не в состоянии их содержать и воспитывать.

Администрация воспитательного дома и родовспомогательного отделения состояла из смотрительницы, двух надзирательниц, экономки и акушерки, которые состояли под личным наблюдением директора (он же врач).