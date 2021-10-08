Майкл Снайдер: Инсайдер сообщил, что стоит за дефицитом в супермаркетах США

Кризис в цепочке поставок, с которым сталкиваются наши супермаркеты, намного хуже, чем сообщают нам основные средства массовой информации. Основные СМИ продолжают пытаться сделать счастливое лицо из-за “временной” нехватки, но инсайдер отрасли сообщил мне, что на самом деле происходит за кулисами. Этот конкретный инсайдер управляет продуктовым магазином в штате Мэн, и он говорит, что дела обстоят хуже, чем когда-либо. Электронное письмо, которое он отправил мне на днях, сильно встревожило меня, и я спросил его, могу ли я поделиться им со всеми вами. Он дал мне на это разрешение, при условии, что я не буду использовать его имя. Я уже давно не получал такого потрясающего письма. Когда вы прочтёте его, думаю, вы быстро поймете, почему я так говорю…

Я работаю на себя уже 25 лет, сейчас у меня независимый продуктовый магазин, связанный с IGA, в прибрежном штате Мэн.

Проблемы с поставками реальны ! Мой поставщик ограничил нас в заказах уже около месяца (ограничил физическое количество заказов).

Их проблема заключается в основном в кризисе на складе ... сборщиков заказов и водителей грузовиков. Везде одна и та же история... Я не видел много проблем с поставками продукции, скорее проблемы с низким качеством. Гораздо больше, чем обычно. Гастроном / пекарня ... да, много нет на складе и “долгосрочно недоступно”, как любит писать мой поставщик в счете-фактуре.

В центральном магазине – сухая бакалея ... как говорят другие, тонны нет на складе.

Поставки мяса своевременны, но цены чрезвычайно высоки. Шокирующе высоко для меня. Средний класс медленно разрушается из-за этих скачков цен ... смерть от 1000 сокращений, я думаю.

Мой сотрудник по доставке Фрито говорит мне, что он получает 55-60% от того, что заказывает. В моём последнем заказе на Nabisco не набралось даже 30%. На протяжении многих лет мы всегда получали 99-100% от объёма заказанного. Печенье с фермы Пепперидж … несколько недель получается только ПОЛОВИНА того, что заказывается. Все эти люди работают на комиссионных .... если они не хотят (или не могут) продать его мне ... они не получают деньги. Или получают меньше. Когда мы размещаем наш заказ на алкоголь (два раза в неделю) без запасов, большинство заказов выполняется на 30%. Этот товар ВСЕГДА поставлялся на 99,5-100% в течение многих лет .... всегда.

Это расстраивает. Как я уже сказал ... 25 лет работал на себя, а до этого 25 лет работал на Крогера ... так что 50-51 год в этом бизнесе.

Никогда не видел ничего похожего на то, что происходит сейчас. Добавьте к этому — крайне левый губернатор, и обе палаты здесь, в штате Мэн, контролируются демократами.... Я просто знаю, что мы находимся на пороге очередного масочного режима, и своего рода блокировка не удивила бы меня снова, когда наступят более холодные дни. Я уверен, что штат Мэн будет в новостях с резким ростом заболеваемости КОВИДОМ (так говорят).

Я прихожу на работу каждый день, просто затаив дыхание, ожидая, что будет дальше ... для нашего бизнеса и для 35 человек, которых я нанимаю здесь, в штате Мэн.

Этот инсайдер отрасли пытается заказать нормальные объёмы, но его поставщики часто не могут полностью их выполнить. Как вы прочитали в письме, нехватка широко распространена, и это самое худшее, что было за всю пандемию до сих пор.

Если есть что-то, чем вам нужно запастись, я бы купил сейчас, пока оно всё ещё на полках, потому что очень скоро это может полностью исчезнуть.

В пятницу я пошел в продуктовый магазин, и там не оказалось нескольких вещей, которые я хотел купить. К сожалению, мы продолжаем получать всё больше подтверждений того, что дефицит станет “новой нормой”.

Например, по данным агентства Bloomberg, запасы мяса в этой стране упали до опасно низкого уровня…

Отчёт США в среду показал, что запасы говядины снизились на 7,7% по сравнению с августом прошлого года. Поставки мяса птицы сократились на 20%, а свиные брюшки, нарезанные беконом, упали на 44% до самого низкого уровня с 2017 года.

В большинстве случаев в супермаркетах всё ещё есть мясо на полках, но оно определенно намного дороже, чем было раньше, и нам говорят, чтобы мы готовились к дальнейшему повышению цен в ближайшие месяцы.

Конечно, другие типы розничных торговцев также сталкиваются с серьёзными нарушениями предложения. Несколько дней назад другой читатель прислал мне электронное письмо, в котором описал, что он видит в своей местной аптеке…

Большая проблема, однако, в местной аптеке Rite Aid. Шесть или восемь месяцев назад вы могли войти и выкупить свой рецепт в течение 20 минут. Если вы позвонили по рецепту за день до того, как он вас ждал. Сейчас уже не так. Вчера я отправился за лекарством для моей жены, которое было заказано на прошлой неделе. Заказ не только не был готов, мне пришлось ждать целый час, прежде чем он был выполнен. В очереди за заказами стояло девять машин. Я решил войти, и это было почти так же плохо. Молодая женщина, которая помогла мне, была явно не местной, с двухцветными волосами и большим, бросающимся в глаза, амулетом Бафомета на шее (сатанинский сигил, официальный символ Церкви Сатаны - smile8.gif Mike1975).

По дороге я поболтал с менеджером и спросил его, как дела с персоналом аптеки. Я несколько месяцев не видел постоянного фармацевта. Он обвинил во всём власти города за отсутствие доступного жилья (неубедительно) и упомянул, что аптекам Albertson’s pharmacy, Albertson’s and Ridley’s очень не хватает помощи (правда).

Прямо сейчас десятки и десятки лекарств находятся в состоянии дефицита. На самом деле, в официальном списке FDA по нехватке лекарств сейчас 149 записей. Это самый обширный список, который я когда-либо наблюдал.

Поскольку дефицит сохраняется, розничные торговцы собираются вводить дополнительные ограничения. На прошлой неделе мы узнали, что Costco уже начала нажимать на спусковой крючок…

Costco в четверг заявила, что восстанавливает ограничения на покупку туалетной бумаги, бумажных полотенец и воды в бутылках.

Они не называют это “нормированием”, но, по сути, так оно и есть. И нам также говорят, что мы должны ожидать значительного роста цен, потому что проблемы с цепочками поставок приводят к тому, что затраты взлетают до небес…

Costco на этой неделе присоединилась к длинному списку ритейлеров, поднявших тревогу по поводу роста цен на доставку и сопутствующих проблем с цепочками поставок. Розничный торговец складскими помещениями, который в мае вёл себя подобным предостерегающим тоном, присоединился к гигантам Nike, FedEx и General Mills в обсуждении аналогичных проблем.

В последние месяцы стоимость доставки контейнеров из-за границы резко возросла. Полтора года назад, как раз перед пандемией Ковида, доставка 40-футового контейнера из Шанхая в Нью-Йорк стоила около $2000 долларов. Сейчас, по данным Bank of America, он составляет около $16 000.

Я предупреждал, что безудержная инфляция и дефицит наступали уже давно, но многие люди сначала не хотели мне верить. Если бы вы были одним из тех сомневающихся, вы бы поверили мне сейчас ?

В течение первой половины этого года многие экономические оптимисты уверяли нас, что экономика США будет “процветать” к сегодняшнему моменту. Но вместо этого наша экономическая инфраструктура сотрясается на самом базовом уровне, и мы сталкиваемся с огромным ростом цен и очень болезненным дефицитом в течение оставшейся части этого года и в следующем году.

События начали выходить из под контроля, и, конечно, не потребуется слишком много усилий, чтобы столкнуть нас с полномасштабной лавиной.

Комментарий автора:

Если кто не понял, за процессами деградации рынка стоит безудержная эмиссия денег, разбалансирование спроса и предложения, дикий перекос рынка труда, ну и жадность капитализдов, само собой.

Инфляция такая штука противная, будучи сначала локальной, по цепочке вызывает рост цен на всё и становится системной. Заливание деньгами вызывает раскручивание спирали.

Из-за пузыря недвиги растут арендные ставки - работяги не в состоянии снять жильё, значит просто не выйдут на работу, даже нуждаясь в ней. Подорожал газ, бензин, услуги дальнобоев ? Новые тарифы будут включены в цены.

Алекс Брежнев рассказывал на днях, как устроен бизнес по уборке урожая. Оказывается, идея советских МТС там реализована по-капиталистически. Большинство фермеров не содержат сельхозтехнику - это очень накладно. Нанимают аутсорсеров, т.е. техника арендуется вместе с машинистом, которые работают вахтой день и ночь. Проблемы начались и там, поскольку квалифицированных машинистов кот наплакал - не модно, да и работа сезонная, а платить счета круглый год. У многих фермеров урожаи пропадают, т.к. просто невозможно заказать комбайн или очередь неприемлемая. Напоминает поздний СССР, когда урожай сгнивал на полях, потому что некому было убирать: комбайн сломан, комбайнёр с механизатором в запое, студентам платить нечем, да и не капусту убирать всё таки. Короче, там наступают наши "святые" 90-е. Кстати, в мелкобритании картина не лучше.

Две бутылки в одни руки: В США ввели лимит на продажу алкоголя из-за дефицита



Магазины в нескольких штатах США столкнулись с нехваткой алкоголя, напитки начали продавать ограниченным числом бутылок в одни руки. Дефицит алкоголя наблюдается в штатах Северная Каролина, Вермонт, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания. Изначально проблемы с поставками алкогольных напитков в США возникли из-за пандемии коронавируса, однако сохраняются до сих пор. В Пенсильвании решили ввести ограничение на продажу алкоголя: покупателям будет доступно не более двух бутылок определенных напитков в день. Совет по контролю за алкогольными напитками Пенсильвании включил в перечень таких товаров 42 наименования. В частности, речь идет о марках Blanton’s, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Patrón и Veuve Clicquot. Кроме того, в «обозримом будущем» ограничения на продажу могут коснуться коньяка Hennessy, бурбона Buffalo Trace и текилы Patrón.



Это настолько прекрасно, что хочется ржать во весь голос. "Больше двух Хеннеси" в одни руки не давать!" - и особенно хочется ржать над сбежавшими в свое время от Тоталитарного Совка мигрантами отечественного розлива, бурно радовавшимся о того, что они свалили за бугор. Хе-хе, от судьбы не уйдешь даже за океаном!

А тут еще одна новость от Роджерса.

Неоднозначные новости поступают с полей Калифорнийщины и Нью-Йоркщины. Как оказалось, резкий рост числа ЛГБТКу-активистов и борцов за права одноногих негритянских женщин, который не может не радовать (если он в США, разумеется, а не у нас), сопровождается странным побочным эффектом.

Сверхсовременное – и сверхдорогое, чего уж скрывать – американское образование массово выпускает специалистов по правам меньшинств, истории угнетения и гендерной классификации (а ты попробуй хотя бы просто запомнить все эти полсотни придуманных гендеров! Думаешь, это легко?). Но при этом общее количество цисгендерных людей, точнее гетеросексуальных мужчин, стремительно сокращается. А, как показывают полевые исследования, только они умеют работать операторами башенных кранов, водителями погрузчиков и дальнобойщиками, а также портовыми рабочими.

В результате прогрессивных преобразований американского общества количество занятых в этих отсталых, бесперспективных и, не побоюсь этого слова, противных профессиях стремительно сократилось.

Итогом стал транспортный коллапс, когда в портах Лос-Анжелеса и Нью-Йорка сухогрузы стоят в очереди на разгрузку по четыре и более недель, терпя огромные убытки (потому что в связи с пандемией коронавируса фрахт таких кораблей подорожал местами в пять и более раз).

Аналогичная ситуация и на железных дорогах в указанных городах. Контейнеры просто некому загружать и разгружать, наличных грузчиков катастрофически не хватает.

Другой причиной, ухудшающей ситуацию, называют стремительную деградацию транспортной инфраструктуры. Потому что ЛГБТ-активисты могут, конечно, на парад или ради ролевых игр надеть спецовку и шлем дорожного рабочего, но вот сделать бетонную стяжку или уложить асфальт – никак.

Аналогично и эффективные менеджеры легко могут сформировать дорожку кредитной картой (и не одну, а потом и употребить), но вот построить или отремонтировать автомобильную или железную дорогу – этот бесполезный навык ими давно утрачен.

Вот так это выглядит в море

При этом Байден толкает речи и выделяет сотни миллиардов на борьбу с инфраструктурой… извините, на постройку инфраструктуры… а нарисованные доллары почему-то в квалифицированных рабочих не превращаются. Странно, во всех компьютерных играх превращаются, а тут почему-то нет. Позвоните разработчикам!

И, наконец, третья причина логистических проблем, о которой мы уже писали в предыдущих текстах – это проблема с контейнерами. Заключается она в том, что из Китая и ЕС (и других мест тоже) в США приходят контейнеры с товарами. А обратно в эти контейнеры грузить нечего – Штаты производят крайне мало того, что нужно китайцам и европейцам (и всем остальным). А возить пустые контейнеры невыгодно. Поэтому во всём мире наблюдается дефицит грузовых контейнеров, и только в Штатах они в избытке (более того, занимают значительную часть складских площадей, создавая дополнительную проблему).

Так что американские эксперты советуют своим согражданам заказывать подарки на Рождество уже сейчас (тем, конечно, у кого есть деньги), потому что позже их могут не успеть доставить.

Но это всё мы, конечно, клевещем и завидуем, потому что у них гиперлуп, пауэрволл, молекулы свободы и страна в смартфоне. Или это не у них? Я что-то запутался…

Александр Роджерс

aftershock

https://grey-croco.livej...