Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал.

Предыдущие темы с работами художника:

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А вот несколько ролиуов с портретами:

https://youtube.com/shorts/Qt3D8iB1FHw?feature=share

https://youtube.com/shorts/0PICdKuqT0U?feature=share

https://youtube.com/shorts/mzO4V-5Z2z4?feature=share

Но знаете, что самое удивительное? В свое Время Вадим Окладников 15 лет работал в Екатеринбургской епархии. Иконописцем. И изготавливал инкрустированные иконы. Патриарх Алексий Второй благословил на изготовление таких икон. В России больше никто их не делал. Сам Патриарх лично заказывал много икон и портретов художнику. Свыше 500 штук за эти 15 лет сделал. Маркетри. Инкрустация из шпона. Уже в конце его работы в епархии, один православный священник русский из Чехии, скупил все последние иконы.

И некоторые из них замироточили. Он снял видео. Показывал из всем.

Вот видео с представлением иконописных работ священником из Чехии:

Но это еще не все. Православное подворье в Израиле заказывали икону матушки Елизаветы Федоровны. Она там и похоронена. Там теперь и икона работы Вадима.

[18:48, 16.09.2022] Вадим Окладников: У нас в Екатеринбурге, у Храма на Крови, есть часовня Елизаветы Федоровны. Я делал туда икону ее. И когда ее подожгли, часовню, она вся сгорела! Единственная икона даже не пострадала...да...это матушка Елизавета. Она лежала на аналое, а нашли ее ликом вниз не далеко от аналоя. Это чудо! Как она спаслась?

[18:49, 16.09.2022] Вадим Окладников: Ликом вверх на аналое, а лежала ликом вниз от аналоя. И задняя часть иконы только чуть чуть закаптилась.

[18:50, 16.09.2022] Вадим Окладников: Сгорело все! Все иконы! А она даже не пострадала. А ведь вся сделана из деревянного шпона

[18:50, 16.09.2022] Вадим Окладников: Чудо!

[18:51, 16.09.2022] Вадим Окладников: Сейчас она в таком виде снова там лежит. И всем кто приходит в часовню, об этом всегда рассказывают

[18:51, 16.09.2022] Вадим Окладников: Чудо!

[18:51, 16.09.2022] Вадим Окладников: Значит было Богу угодна с моей помощью делать такие иконы.

Вот что написал сам Вадим:



Сегодня Вадим работает для музеев. Оформляет витрины музейных экспозиций. Придумывает сами экспозиции. Недавно в Екатеринбурге была открыта скамейка, посвященная "Битлам", которая выполнена по эскизам Вадима Окладникова. Еще художник, Мастер(!) разрабатывает дизайн книг. Вот такой например о Чкалове. Это скрины с видео, так что простите за качество А теперь человек, который (это не пафос, я действительно так думаю) творил иконы, теперь творит портреты наших героев! Как мне на это ответил Вадим: "Значит так было угодно Богу. Погибшие воины, это наши небесные защитники. Наши Ангелы Хранители!"