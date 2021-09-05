Кто тащит в детские летние лагеря пропаганду ЛГБТ?

Историей о пропаганде извращений в одном из детских летних лагерей Краснодарского края поделился с редакцией «Политической России» наш возмущённый согражданин. Он отправил свою дочку на оздоровление, а та рассказала отцу, что вожатый организовал для детей «игру-диспут об отношении к ЛГБТ».

Пока одни пропагандисты деградации с воплями бегут из нашей страны…

…Другие – прикидываются нормальными и идут работать в образовательную сферу. Чтобы после родители узнали от своих детей такое, о чём написал мне Кирилл из Краснодарского края.

«Здравствуйте, Руслан!

Я отправил дочь 11-ти лет в детский лагерь "Спутник" в посёлке КабардИнка ГеленджИкского района. 12 августа вечером мне звонит дочь и рассказывает, как прошёл день. С задором сообщает, что в их 3-м отряде вожатый организовал игру-диспут на тему «отношение к ЛГБТ».

Дети 11-13 лет были разделены на группы «за», «против», «не определившиеся». Они высказывались на эту тему, обменивались «знаниями» и «просвещали» тех, кто не «в курсе» или ещё чего-то про ЭТО не знает.

Вожатым было спровоцировано обсуждение тематики, подпадающей под действие статьи 6.21 КОАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а именно «навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям».

Я уже направил заявление в Генеральную прокуратуру через Госуслуги, в Следственный комитет по месту проживания в Ростове, обратился в ГУВД Геленджика, в турагенство. В лагере работает инспектор ПДН. Идут опросы детей, вожатых. Вожатый отстранён от работы с детьми, начальник смены заменён».

Естественно, сразу возникают вопросы. Во-первых, кто взял такого вожатого на работу, если, например, этот сотрудник имеет ЛГБТ-наклонности и не скрывал таковых. Во-вторых – если вожатый сам не извращенец, а просто недалёкий человек, действующий по методичке, то кто дал ему такую методичку, в которой описаны подобные игры?

Вот что выяснил Кирилл.

«Инспектор ПДН сообщила, что вожатый руководствовался некой методичкой с упражнениями ДжЕффа, где и был такой вопрос-тема. Инспектор не ответила на мой прямой вопрос о приобщении методички к расследованию, я ей его задал через WhatsApp. Отписалась общими словами.

Есть опасения, что те, кто допустил, подписал методику к использованию в детских лагерях, останутся безнаказанными. А по этой методике работали все 4 смены и в разных лагерях, куда направляли своих вожатых из некоей организации вожатых "Атмосфера" из Москвы»

Организация вожатых «Атмосфера» существует в качестве гуманитарного проекта Российского технологического университета МИРЭА.

https://russiaedu.ru/vuz/77/mirea/news/samyi-iarkii-pedagogi...

У «Атмосферы» есть своя Школа вожатых, которая уже много лет обучает студентов, желающих летом работать в детских лагерях.

https://xn--80ad9d.xn--p1ai/

То есть, играм, в рамках которых детям льют в уши об извращениях, вожатых, видимо, учат за счёт российского государственного вуза, одного из ведущих в стране.

https://www.mirea.ru/

Вот что накопал об упомянутой методичке Кирилл.

«У меня нет самой их методички с упражнением Джеффа, но в Сети я нашёл подобные ей. Среди них вопрос "хотели бы вы сменить пол?"

И, например, игра в бригаду врачей, которая должна решить за 15 минут, кому одному из 10 пациентов будут пересаживать сердце. Остальные умрут. То, что такая игра для деток сомнительна по моральным соображениям (детям предстоит фактически убить 9 из 10), это одно. Но среди пациентов - гомосексуалист, проститутка и больная ВИЧ. Что подразумевает разъяснение деткам, которые не в курсе, о том кто это такие, и как можно заразиться СПИДом.

Извращенцы пришли на «мягких лапах» под личиной вожатых, пользуясь оторванностью деток от нас, прикрываясь выданной им методичкой. Наши дети ещё рисуют котиков и играют в игрушки, но к ним уже подбираются таким способом. Извращенцы пришли за нашими детьми!»

Мы обязательно напишем запрос в МИРЭА, чтобы обратить внимание руководства вуза на то, чему его студенты обучают других студентов в рамках «Школы вожатых Атмосфера». И постараемся узнать, какая из НКО вручила российской молодёжи методички, помогающие развращать детей.

Спасибо вам, Кирилл, что обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Когда получите ответ, присылайте его нам, чтобы юрист «Политической России» посоветовал вам, как действовать дальше, если виновных в ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних не привлекут к ответственности.

Напоследок обращаюсь ко всем подписчикам «Политической России»: если ваши дети отдыхали в летних лагерях и рассказывали вам нечто подобное тому, что рассказала дочь Кирилла, не оставляйте это без юридической реакции.

Потому что равнодушие нормальных людей – это союзник пропагандистов извращений.