Путешествие на пароме или спасите наши души

Широка, глубока, быстра река Енисей. Одна из самых длинных и полноводных рек Мира и России. Длина - 3487 км. Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Немало ей пришлось повидать, но, чтобы COC, спасите наши души, передавался не морзянкой, а голосом – такое было впервые. Хотя, нет, такое уже случалось, например, с Андреем Мироновым, когда он кричал СОС в фильме «Бриллиантовая рука».

ОТПЛЫТИЕ

Это произошло, когда я совершил незапланированное путешествие на пароме по этой реке, когда был там летом в 70-х годах в очередной командировке. Я и моя бригада расквартировалась по хатам в большой деревне, которая стояла на берегу Енисея. Народ неделю работал, а в выходные, кто хотел, ездил в город на базар, чтобы продать что-либо или купить. Для этого снаряжался паром, который на буксире тащил мощный катер. Так уж случилось, но в этот выходной жители деревни решили везти на базар свою живность.

Вот и стекался рано утром к парому народ. Бабы тащили в корзинках гусей и провизию в дорогу. Мужики волокли клетки с курами да утками. Я ничего с собой не тащил и продавать не собирался. Как раз наоборот, мне надо было кое-что в городе купить.

Паром, конечно, был не такой,

а вот такой:

Как видно из фотографии, на пароме был деревянный настил, по бокам поручни и скамейки, на которых сразу со своим скарбом расселись женщины, а мужики разместились прямо на досках настила.

В то время, как мы занимались размещением себя и живности, к нам подошел катерок-буксировщик. Мужики ловко привязали канат к буксировочному крюку, закрепленному на пароме, буксир стащил паром с мели, и мы взяли курс на город.

Забыл сказать самое главное. Несколько часов назад вверх по реке прошел лес, сбитый в плоты, который тащил такой же буксир, как наш. Таким образом, мы отправились тем же путем, как бы ему вдогонку.

А мы потихоньку плывем. Плыть нам надо было где-то часа два. Город далеко, да еще плыть приходилось против течения. Народ разбился по интересам: женщины судачат о своем, мужики, рассевшись на досках, о своем. Тишина, только гул голосов, урчание мотора буксира, да плеск волн у борта парома.

Вдруг один мужик что-то воскликнул, показав рукой по направлению нашего плавания. Я тоже взглянул в ту сторону и вдалеке увидел какие-то точки на воде. Это были бревна, которые быстро приближались к нашему парому. Как потом стало известно, плоты, состоящие из бревен, развалились, и часть бревен ринулась назад по течению, расходясь во все стороны веером.

УДАР

Наш буксир попытался уклониться от бревен и это ему удалось. Но наш паром неповоротлив, широк, да и бревна со всех сторон, поэтому несколько бревен ударили ему в лоб. Скорость течения плюс скорость парома – удар бревнами был очень сильный. Буксировочный крюк вырвало из парома и, освободившись от каната, паром, идущий полным ходом, на мгновение остановился.

Этого было достаточно, чтобы все повалились друг на дружку и на пол. Гуси выпали из корзин, клетки с курами разлетелись кто куда. Гуси гогочут, куры кудахчут, мужики матерятся, бабы орут: «СОС». Шум, гвалт, тарарам! А паром, тем временем, кружась вокруг своей оси и набирая скорость, поплыл вместе с бревнами в обратном направлении.

Люди на буксире несколько раз пытались забросить к нам на паром канат, но безуспешно. Вокруг бревна, течение быстрое, а паром крутит и качает на волнах. Постепенно, видя, что никто особенно не пострадал (синяки и царапины не в счет), никто не упал в воду, живность на месте, народ принялся собирать разбросанные вещи и запихивать гусей обратно в корзины.

За время приведения вещей, живности и себя в порядок мы незаметно для себя миновали место нашего паромного старта. Люди, которые были в это время на берегу и видели наш паром, провожали нас изумленными глазами. Мы помахали им ручками и поплыли дальше.

ПИКНИК

И тут один мужичок говорит: «А чё, нормально сидим, солнце светит, мухи не кусают, не тонем, плывем себе и плывем. Так и до моря доплывем. А я вообще на море ни разу не был, может еще и искупаюсь! Давай мужики у кого чего есть, отметим это дело». Народ завозился, доставая припасы. Было неизвестно, сколько времени надо будет провести на базаре, может целый день. Поэтому у всех была с собой еда.

Прямо на досках разложили, кто, чем богат. А богатство почти у всех было одинаковое и все свое: хлеб, лук, чеснок, молоко, редис, помидоры, огурцы соленые и свежие, вареная картошка и самогон. Лично я от себя добавил пару банок тушенки и пол серого. Правда серый против каравая своего белого душистого не катит, но уж чем богат!

Расселись вокруг этого «стола» и принялись пировать. Вскоре плохое настроение улетучилось, разговоры стали громче, а через некоторое время и запели. Конечно, «Бродягу». Была бы гармошка и танцы бы устроили. «Да будь, что будет. Паром крепкий, не развалится, куда-нибудь да выплывем», - с таким настроением мы и плыли вниз по течению с песнями и веселыми разговорами.

СПАСЕНИЕ

В конце концов, плывя уже часа два, мы увидели вдалеке поселок (не помню названия) городского типа с причалами на берегу, все как полагается. В этом месте река сильно расширялась, и течение ослабевало.

То ли просто увидели, что наш паром плывет сам по себе без буксира, то ли сообщили о нашей беде, например, с проплывающих моторок, только от пристани отошел катер с двумя мужиками на борту и направился в нашу сторону. Мы быстренько закрепили поданный конец троса, и катер поволок нас к берегу. На берегу я тепло попрощался со всеми и отправился по своим делам. Назад возвращался один, наняв моторную лодку, так как быстро купил все, что было нужно, а паром назад отправлялся только вечером.

Позже, написав этот рассказ, я подумал: «Стоит где-нибудь у берега или лежит на берегу наш паром… догнивает».