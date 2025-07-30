Получил такое обращение. Снова крик души из Донецка. Столица Донбасса и окрестности снова остались без воды.

Власти признают, что уровень запаса воды в ДНР упал до критической отметки. По словам председателя правительства ДНР Черткова , объёмов воды, которые ещё удаётся добывать, катастрофически не хватает ни для промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства, ни для простых жителей.

В итоге Донецк и Макеевка с ближайших дней переходят на новый, ещё более жёсткий, чем обычно график подачи: воду будут давать раз в три дня, тогда как в Харцызске, Иловайске и Зугрэсе — раз в два дня.

Местные при этом сообщают, что и по графику вода прорывается через раз, но мутная, явно непригодная ни для питья, ни для бытового использования жидкость. Людям приходится носить воду вёдрами или собирать дождевую. Люди жалуются на изношенные, не ремонтируемые годами трубопроводы и почти полное отсутствие аварийных бригад на местах.

К сожалению, вопрос водоснабжения Донецка и населенных пунктов ДНР не решается годами. Напомню предысторию. Подача воды по каналу «Северский Донец-Донбасс» не может быть восстановлена, потому что русло находится в Славянске под контролем ВСУ, эксплуатация очевидно невозможна.

Для решения проблемы в 2023 году был в рекордно короткие сроки за рекордно астрономические деньги построен водовод Дон-Донбасс от реки Дон: почти 200 км, две нити трубопровода диаметром 1,2 метра, восемь насосных станций, десятки переходов через дороги и водные преграды, а также накопительные резервуары.

Первоначальная стоимость строительства оценивалась в 70 млрд рубp , однако позже она значительно возросла — по некоторым данным, почти в три раза по сравнению с изначально заявленной суммой.

Строительство водовода напрямую курировалось заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Иванов инспектировал стройку лично, контролировал основные этапы работ, заслушивал доклады, проводил совещания на площадке. Уже после увольнения и ареста Иванова его имя неоднократно всплывало в расследованиях о хищениях и коррупции при реализации «Большой воды». В начале этого года сообщалось, что Минобороны потребовало взыскать 4 млрд рублей с Военно-строительной компании, которая строила водовод.

Водовод вывели в итоге на проектную мощность, но воды дончанам он не дал: проектные 288–300 тысяч кубометров в сутки едва покрывают половину (!!!) ежедневной потребности агломерации Донецка и окрестностей в воде, а до большинства абонентов централизованных сетей она просто не доходит.

Ситуация реально патовая. Регион остался на грани полноценного водного коллапса: промышленные предприятия едва функционируют, Зуевская ТЭС под угрозой остановки из-за нехватки воды для охлаждения оборудования — ситуация, грозящая массовыми отключениями электричества и окончательным коммунальным параличом.

Сюжеты о проблемах с водой на Донбассе регулярно освещаются украинскими СМИ.

Ситуация критическая.

Много пишут про Донецк и ДНР и ситуацию с водой.

Про ЛНР тишина. Местные каналы что-то пытаются выдать, но дальше ЛНР это не уходит.

Алчевск. Воды нет 19 дней.

Перевальск. Воды нет 19 дней.

И нет никому дела до нас. Все обращения возвращаются местной власти, которая в свою очередь не делает ничего от слова совсем! Мы на грани вымирания.

Сергей Колясников

Водная катастрофа на Донбассе продолжает нарастать. Что к ней привело? Много чего. Не только хищнический грабёж бывшего генерала Тимура Иванова при строительстве водовода из Дона. Со всеми последствиями этого грабежа.

А ещё себя "отлично проявили" местные власти: русла рек и родники не чистили и те оказались заилены; соединительные перемычки с другими водохранилищами не строили; затампонированные при СССР скважины не обследовали; установку опреснительных станций (чтобы брать воду из не такого уж и солёного Азовского моря) не проработали. И много чего ещё. В итоге всё это копилось два драгоценных года. И вылилось в нынешние события. Триггером послужила установившаяся жара, из-за которой обмелевшие водохранилища просто пересохли. А дальше "каскадный эффект". ДНР. Так сейчас выглядит Ханженковское водохранилище. Другие водохранилища Донбасса выглядят не лучше. Водный кризис в регионе всё больше начинает напоминать катастрофу. Ситуацию долго пытались замести под ковёр, но это невозможно. Уже. Знаете, что меня лично особо восхитило в нынешней ситуации? Власти торжественно пообещали населению "скорректировать цену на воду". Ну, или как-то так. Ребята, в 2022 году (жарком во всех отношениях) бутилированную питьевую воду в Донецке раздавали бесплатно, а плата за водопроводную воду вообще была отменена. А теперь вы на этом подзаработать хотите, да? Однако, у властей Донбасса нечто вроде индульгенции по очень многим вопросам. Вероятно, включая и этот тоже. Вот к чему такое приводит. И теперь нам остаётся лишь обратиться к федеральному центру также, как это сейчас делают многие, с просьбой напрямую вмешаться и предпринять экстренные действия по спасению Донбасса. Это сейчас единственная надежда для его народа.

Который и так уже натерпелся.

P.S.: А, вообще, вся эта ситуация ещё и к вопросу о смертной казни за коррупцию. Тимур Иванов (моральный урод, из-за которого миллионы людей теперь страдают) отправился в тюрьму, где будет годами жрать на налоги этих людей. А теперь вопрос: через какое время он гуманно "выйдет по УДО"?

Добавить нечего.

"Обращение к Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам от имени жителей города Донецка и всей Донецкой Народной Республики с отчаянной просьбой вмешаться в ситуацию, которая переросла рамки коммунального вопроса и превратилась в гуманитарную и экологическую катастрофу.

С 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение. Воду подают по графику: на протяжении последнего года она поступала раз в двое суток, но с конца июля 2025 года власти намерены перевести нас на ещё более жёсткий режим — подачу воды раз в трое суток. В условиях изнуряющей жары и отсутствия альтернатив — это критично и недопустимо.

Качество подаваемой воды — отвратительное: мутная, с грязным осадком, она портит сантехнику и трубы, её невозможно использовать для приготовления пищи или личной гигиены. Но оплачивается она как питьевая. При этом даже при текущем графике вода не доходит до верхних этажей, особенно в старом жилом фонде. Люди вынуждены носить воду в ведрах из подвалов. Старики, семьи с детьми, инвалиды — все страдают, и страдают годами.

Водовод из Дона, построенный как «спасение», работает неэффективно: он обеспечивает лишь 6% от потребностей города. При его строительстве были допущены многочисленные нарушения, он постоянно порывается.

Ситуацию усугубляет экономический абсурд. Цена питьевой воды в автоматах и магазинах в Донецке — 5 рублей за литр, что вдвое выше, чем в соседних городах: в Мариуполе и Ростове — по 2,5 рубля. Это при том, что у нас нет иного выбора, кроме как покупать воду. Более того, тарифы на воду в квартирах не просто завышены, но и несправедливы с учётом её ужасного качества.

Особое возмущение вызывает норматив потребления, установленный для населения — 330 литров на человека в сутки. При этом официальный график подачи воды — с 17:00 до 21:00, то есть всего 4 часа раз в трое суток. Каким образом человек должен набрать 330 литров за 4 часа — не объясняет никто. Это не просто нелепо — это издевательство.

На этом фоне в городе продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу — всё это выглядит как насмешка над людьми, которые живут без воды и борются за выживание каждый день.

Более того, Донецкий металлургический завод официально объявил о планах увеличить выпуск стали до 50 000 тонн в месяц уже в текущем году. Это потребует дополнительных объёмов воды — десятки тысяч кубометров ежемесячно, в то время как жителям её не хватает даже для самых элементарных бытовых нужд. Строительство новых домов, которое активно ведётся в республике, также потребует значительного водоснабжения. Но брать воду неоткуда — это означает, что её будут ещё больше забирать у населения.

Мы, жители Донецка и ДНР, требуем:

* Взять ситуацию с водоснабжением региона под Ваш личный контроль;

* Провести расследование действий и бездействия местных властей;

* Наказать не только коррупционеров, но и всех должностных лиц, допустивших замалчивание надвигающейся катастрофы;

* Поручить ответственным лицам ввести режим ЧС и немедленно организовать резервные источники снабжения;

* Поручить ответственным лицам разработать и реализовать программу модернизации всей системы водоснабжения, включая вторую ветку водовода, поскольку первая не справляется и построена с нарушениями;

* Обязать ответственных лиц пересмотреть тарифную политику и нормативы — в сторону адекватности, прозрачности и справедливости;

Уважаемый Владимир Владимирович, здесь живут люди — граждане Российской Федерации. Мы не просто просим — мы кричим. Нас лишили самого базового — права на доступ к воде, и мы надеемся, что Вы услышите нас.

С уважением и надеждой на Ваше участие,

Жители Донецка и Донецкой Народной Республики" (с).

https://t.me/RastaPavel/17966

Некоторые скрины с видео

Дети Донбасса обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть в их дома воду. Ролик по ссылке:

https://t.me/RastaPavel/18020

Безусловно, наивный шаг. И, безусловно, делали это обращение не сами дети. Но стереотипная реакция т.н. "охранителей" на это обращение, как всегда, восхищает. Вместо того, чтобы говорить о сути проблемы (водной катастрофе в огромном русском регионе), о её причинах (среди которых отнюдь не только война) и о путях решения (а они есть) граждане занимаются поисками врага. Да и вообще, как они смеют "отвлекать верховного", у которого полно дел?

А ничего, что система управления прямо сейчас сложилась настолько "эффективная", что решение ряда проблем возможно только при ручном вмешательстве с самого высшего уровня власти7 И на Донбассе, похоже, что ситуация именно такая. Потому, что более низкие уровни уже "нарешали" и "накруководили" так, что эта катастрофа началась. Как минимум, речь идёт об "эффективных" структурах Минобороны (которые "построили" водовод под чутким руководством Тимура Иванова), и о местной власти, которая не сделала вообще ничего, не приняла практически никаких очевидных решений, чтобы всё это предотвратить.

Но виноваты дети. Ну, или их родители. Конечно, кто же ещё? - иронизирует РИА "Катюша"