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Последний бой русского ангела

ОЛЕЧКА КЛИМОВА.

Последний бой русского ангела

Оля была тяжело ранена осколками вражеского снаряда. Её доставили в госпиталь вместе с однополчанами. Ушла из жизни через пятнадцать минут на операционном столе. 
Коллеги уговаривали Ольгу Климову не идти на передовую ради детей. Но она стала фельдшером 4-й бригады Вооружённых сил ЛНР. 
Оля погибла под Кировском 3 марта под обстрелом на поле боя, спасая раненых бойцов. 
«Господи, такие молодые девчата погибают. Спи спокойно, доченька Земли нашей, защитница Земли Русской. Вставай, народ русский, на бой с фашистами!» – эти строки мы нашли в соцсетях под постом на смерть Ольги. 

Везде всегда успевала 
Ольга родилась в небольшом городке Луганской области, Стаханове. Освоила профессию парикмахера, но что-то побудило бросить работу и устроиться в медцентр. Стремясь достичь совершенства в профессии медика, Ольга окончила медицинский колледж в Стаханове. В это время у неё уже было две дочки. 
Подруги вспоминают Ольгу во время учёбы: 
Оля всегда весёлая, всегда на позитиве. Живчик. Везде успевала. Затейница, в колледже активистка, участвовала во всех мероприятиях. 
Ольга обладала сценическим даром, любила играть в спектаклях, сама шила к ним костюмы. В одном из них, организованном для детей-инвалидов, сыграла принцессу. 

Дочки и долг Родине 
Склонность к театрализованным представлениям, к хореографии передалась одной из её дочерей. 
Старшая дочь танцевала и занималась художественной гимнастикой. И Ольга очень к этому серьёзно относилась. Самые дорогие платья ей шила. Во всех конкурсах её продвигала. 
Казалось, что всё ей в мирной жизни давалось легко, а она предпочла для себя ещё более сложную судьбу. Она ради них и ради всех луганских детей ушла на фронт. А ещё она любила Родину. Стахановская она, – так поясняли выбор Ольги её друзья, понимая под этим высшую концентрацию стойкости, преданности долгу и стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается. 

Последний бой 
Свой последний бой Ольга приняла под Кировском. С 2014 года город находился под контролем ЛНР. Он расположен на реке Лугань. Совсем близко проходит линия разграничения сил в Донбассе. С 22 февраля эти места постоянно обстреливали ВСУ. 
«Вообще война у нас здесь не прекращается все 8 лет. Эти сволочи не жалеют никого: ни стариков, ни детей. За что они нас убивают? Потому что мы хотим говорить по-русски и жить с Россией,» – рассказали нам местные жители. 
С конца февраля каждую ночь эти люди просыпались от грохота снарядов. По мирным домам нацисты палили из танков и БТР. В начале марта войска ЛНР перешли в наступление. 
Солдаты выплёскивали всю злобу, накопившуюся за эти годы. Они шли в бой в полный рост по плотному коридору пуль, пугая подлого врага своей отвагой. 
Раненых поднимали и относили в блиндаж, где их перебинтовывала Ольга. 
Осколки танковых орудий долетали до окопов. Взрывной волной с Ольги сбило каску ещё в начале боя, но надевать её было некогда, надо было спасать бойцов. Об этом думала медсестра сейчас... 
Оля была тяжело ранена осколками вражеского снаряда. Её доставили в госпиталь вместе с однополчанами. 
Она ушла из жизни через 15 минут на операционном столе, не приходя в сознание. Ей было всего 34 года… 
"Мы столько раз говорили ей: "Оля, ну зачем ты идешь в самый ад, оставайся в госпитале, у тебя двое детей, ты нужна им живой". Но она и слышать не хотела. Она не могла оставаться в безопасности, зная, что в паре километрах от нас истекают кровью её земляки. Чувство долга было в ней выше чувства самосохранения", – рассказали врачи медцентра, которые вместе с медсестрой Климовой лечили раненых. 
Старшую дочь теперь воспитывает свекровь Ольги, а младшую её мать. 

Ангелы милосердия… 
Медицинские сёстры, вытаскивающие из-под обломков военной техники раненых, кажутся бойцам ангелами, спустившимися с небес. 
Именно – так назвал фронтовую медсестру ветеран Великой Отечественной, танкист из Донбасса Яков Морозов. Она спасла ему жизнь в далёком 1942 году, вытащив из-под обломков горящего танка. Эта героиня была однофамилицей Ольги, её звали Татьяна Климова.
«Под ливнем раскалённого свинца она ползла, ползла без остановки. И раненого подобрав бойца, не забывала о его винтовке». – писал военный корреспондент Муса Джалиль. 
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