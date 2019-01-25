Когда хирург, как сапёр, ошибается только раз

"Сенсацией, если позволительно употребить такое слово, сегодняшнего номера является статья доктора медицинских наук военврача 3–го ранга И. Липковича
"Редчайший случай в хирургии".
Красноармеец Николай Быстриков во время наступления одной из наших частей Ленинградского фронта был ранен немецкой 50-мм миной. Мина, пробив насквозь правое плечо и раздробив правую плечевую кость, не взорвалась, она застряла в плече. Мужественный солдат подумал в те минуты не о себе. Он боялся, что, спасая его, может подорваться кто–нибудь из его товарищей. Санитары не испугались, не оставили раненого. Привезли на пункт первой помощи, а затем в медсанбат. Дежурный хирург военврач 3–го ранга Пахман, прежде чем приступить к операции, собрал свою бригаду:
— Операция сложная и очень опасная. Никому не приказываю мне помогать. Только — добровольно…
Все остались на своих местах. Действуя с величайшей осторожностью, ибо в этот момент он был и хирургом, и минером, Пахман приступил к операции. Можно представить себе, в какой тревоге был весь медсанбат. Доктор спокойно извлек мину и передал ее приглашенному для консультации артиллеристу. Тот осмотрел ее и сказал:
— Счастливцы вы…
Быстриков хорошо перенес операцию и скоро стал поправляться".
© Сергей Цветков
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