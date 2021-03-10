Женщины на фронте - 4. Подпольщики, разведчики, диверсанты, партизаны - молодогвардейцы

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Вспомним девушек из Молодой Гвардии. Фото будет много, т.к. и девушек там было много. Это нельзя забывать. Вечная им память!

Ульяна Громова







Дом Ули





Уля с братом Елиеем



Атестат Ульяны



Листовки мологвардейцев

Статья У. Громовой из газеты "Социалистическая Родина" от 13 декабря 1940 года

Сказать, что в 9-м классе учиться очень легко, нельзя. Но трудностей непреодолимых нет. Упорная работа над собой, сознательное отношение к учебе и выполнение домашних работ дают неплохие результаты.

Скажу о себе и своих товарищах по классу. В первой четверти этого учебного года я получила оценки "отлично" и "хорошо". Мои товарищи- Тарарина и Ковалев - также учатся на "отлично" и "хорошо". Добиться успехов в учебе нам удалось потому, что мы крепко усвоили, что знания нужны нам и приобретаются путем аккуратного выполнения домашних работ. Придя со школы домой, я правильно попользую остаток дня. Отвожу время на выполнение домашних заданий, читаю художественную литературу. В дни отдыха посещаю кино, библиотеку. Ежедневно занимаюсь физкультурой.

Мое социалистическое обязательство - 1940/41 учебный год окончить по всем предметам только на "отлично".

Ульяна Громова.

Комсомолка, ученица 9-го класса

средней школы № 6.

Ульяна Матвеевна Громова родилась 3 января 1924 года в посёлке Первомайка Краснодонского района. В семье было пятеро детей, Уля — самая младшая. В 1932 году Ульяна пошла в первый класс Первомайской школы № 6. Училась отлично, переходила из класса в класс с похвальными грамотами.

В марте 1940 года она вступила в ряды ВЛКСМ. Училась в десятом классе, когда началась Великая Отечественная война. Вместе со своими сверстниками Ульяна работала на колхозных полях, ухаживала за ранеными в госпитале. В 1942 году окончила школу.

В период оккупации Анатолий Попов и Ульяна Громова организовали в посёлке Первомайке патриотическую группу молодежи, которая вошла в состав «Молодой гвардии». Громову избрали членом штаба подпольной комсомольской организации. Она принимала участие в подготовке боевых операций, распространяла листовки, собирала медикаменты, вела агитацию среди населения, призывая срывать планы оккупантов по поставкам продуктов, по вербовке молодежи в Германию. Накануне 25-й годовщины Октябрьской революции вместе с Анатолием Поповым Ульяна вывесила красный флаг на трубе шахты.

10 января 1943 года была арестована гестапо. На допросах отказалась давать какие-либо показания о деятельности подпольщиков. После пыток 16 января 1943 года её казнили и бросили в шурф шахты № 5:

Архив КГБ при Совмине СССР, д. 100-275, т. 8: "Ульяна Громова, 19 лет, на спине у нее была вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны ребра".

Похоронена в братской могиле героев на центральной площади города Краснодона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года член штаба подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Ульяна Матвеевна Громова посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Люба Шевцова

Из воспоминаний М.А. Борц.

"Наша камера стала пополняться девушками из организации.

Однажды полицейский открывает дверь камеры; вталкивает девушку и со смехом говорит: "Примите ворошиловградскую артистку!" Девушка обвела всех присутствующих голубыми, как васильки, глазами и воскликнула весело: "А вы все здесь, вот и я, здравствуйте!" И села посередине камеры на пол. Затем ещё раз окинула взором камеру и, обращаясь ко мне, сказала: "Вы хотите сладкого? У меня есть варенье и конфеты". Я улыбнулась и сказала, что от сладкого вряд ли кто откажется. Она подсела ко мне, развернула свёрток и начала угощать окружающих конфетами. Возле меня она поставила банку с вареньем, положила печенье и воскликнула: "Вот, гады, шоколадки забрали, а главное, губную гармошку не дали. Ну все равно я потребую. Что я здесь без буду делать без губной гармошки!" Кто-то сказал: "Вряд ли придется здесь играть на гармошке! Они так сыграют на твоей спине, что сразу отобьют охоту от гармошки!" "У кого, у меня? - спросила девушка. - Никогда, - продолжала она, - вы думаете, что я буду хныкать, когда меня будут бить? Я буду сильно ругаться, называть их дураками и кричать, за что вы бьете Любку?.."

Мы подошли с девушкой к окну и стали тихо разговаривать. Я назвала себя.

- Вы похожи на Валю,- сказала она.- Ну, а я - Люба Шевцова. Мы с вашей дочерью должны были привезти из Ворошиловграда радиостанцию, но теперь все провалилось! Помешали. Теперь эти гады требуют, чтобы я сказала, где спрятана радиостанция. Дудки! Не на такую напали!

- А может, было бы лучше отдать им ее? - говорю ей.

Люба посмотрела на меня своими голубыми глазами и возмущенно прошептала:

- Что вы, что вы! Отдать врагам, предать своих! Ни когда! Лучше самая лютая смерть. Так я буду знать, что честно умерла, не погубила своих. А если бы я открыла им секрет переговоров, думаете, они меня не пристрелили бы? Да и такою ценою купить жизнь? Никогда! Любка сумеет умереть честно."



Платок и варежки Любы



В истории "Молодой гвардии" важная роль принадлежит члену штаба Любови Шевцовой. Это была воистину героиня, патриотка, которая самозабвенно любила свою Отчизну, буду активным членом подпольной организации, она сочетала борьбу бойца незримого фронта, нелегкую работу радистки-разведчицы в тылу врага с работой в "Молодой гвардии".

Летом 42 г. Любовь Шевцова 18-летняя стала курсантом спец. школы. Освоила рацию, включилась в борьбу с оккупантами.

Луганский областной комитет направил в органы безопасности лучших коммунистов и комсомольцев, среди них была и Любовь Шевцова. Ей доверили важную работу - наладить связь с одной из подпольных диверсионных групп, засланной для работы в оккупированный Луганск. Она состояла из 5 человек, которые жили до оккупации в Луганске и хорошо знали окружающую местность.

Перед ними стояло задание - чинить диверсии на промышленных объектах и коммуникациях врага, вести разведку среди немецких и итальянских войск в Луганске и других населённых пунктах области. Для связи с центром группа имела рацию, 2 комплекта питания для неё. Рация Любы Шевцовой сначала была в тайнике, находилась в доме N56 по улице Заречная, слесаря водопроводчика завода им Октябрьской революции Андрея Наумовича Чеканова. Через некоторое время выяснилось, что местная полиция проявляет интерес к дому Чеканова. Любовь Шевцова с членами группы унесла рацию в другое место. Сама же она поселилась у члены группы под видом его племянницы.

В это время в Луганске расположились различные гитлеровские карательные органы, в том числе СД, ГФП, гестапо и жандармерия. Для борьбы с советскими патриотами они широко использовали местную полицию. В Старобельске расположился так называемый "Мовдекопф-Гасбн" - передовой пост немецкой контрразведки, руководимый нацистом Фельске, в задачу которой входило ловить советских разведчиков. Фельске установил тесную связь с немецкими органами в Луганске.

Угроза провала Чеканова сильно затрудняла действия группы. Но несмотря на опасность Люба Шевцова неоднократно устанавливала связь с Центром, передавала наиважнейшие сведения.

Вскоре полиция арестовала одного из членов подпольной группы как антифашистски настроенного. Но так как никаких данных про его связь с советской разведкой полиция не имела, он был освобождён. Однако неосторожность этого члена группы остановила работу Шевцовой. В августе 1942 г. в квартиру, где она жила, вошли два немца и с ними третий, одетый в штатское. Они заинтересовались особой Шевцовой и пытались узнать, где она сейчас пребывает. Люба в это время была у родителей в Краснодоне. Приехавши в Луганск и узнавши о посещении немцев, она переехала.

Появляться в Луганске девушке было небезопасно, но несмотря на это она ещё много раз приезжала в город, пыталась установить связь с руководителем группы. Ряд обстоятельств давали повод думать, что немцы напали на след Шевцовой. Будучи в Луганске, Люба один раз заметила на улице знакомого, который шёл рядом с немецким офицером. Это был некий Козюбердин, он знал Шевцову. Люба не подозревала, что Козюбердин - бывший подхорунжий белоказацких войск, который до войны скрыл своё прошлое, втёрся в доверие у Советской власти. С оккупацией города он пошёл на службу к фашистам. Козюбердин, встретя Любу в городе, мог нанести непоправимый вред группе. Зная это, Люба, рискуя жизнью, попыталась забрать рацию и вывести её в Краснодон. Но установить связь с командиром группы так ей и не удалось.

Сохранилась её записка командиру группы, написанная маслом на обрывке нотной бумаги: "Я была у вас, что у вас за поганое место. Если вам будет плохо жить здесь, то попробуйте пробраться ко мне, у нас еды значительно больше. А без моего разрешения ничего не делайте. Я, может быть, вывезу или вынесу понемногу все свои вещи. Если придёте ко мне, мой адрес: г. Краснодон, ул. Чкалова 27."

Шевцова не знала, что в это время её рация была уничтожена руководителем группы. Лишь в последний момент стало ясно, что немецкой разведывательной организации "Мельдеконф-Тайн" стало известно, что Шевцова была радисткой. Были предприняты действия к её розыску. В розыске принимали участие шеф этой организации Фельске, его помощник Купо, предатели Родины Козюбердин, Шаповалов и Павлик А., которые знали Шевцову. Обеспокоенный участью группы, Центр в районе К.п. Макаров Яр - Давыдовка Новосветловского района заслал в тыл врага своего представителя для связи с группой и оказания ей практической помощи. Представитель Центра разыскал Шевцову в Краснодоне, дважды был у неё. Не имея рации, Шевцова через представителя Центра продолжала держать связь с советской разведкой и передавала ей ценную информацию. Кроме того, будучи членом штаба "Молодая гвардия", она принимала активное участие в борьбе краснодонского подполья с оккупантами.

После провала "Молодой гвардии" Шевцова 1 января 1943 г. была арестована Краснодонской полицией и со своими боевыми товарищами по подполью месяц находилась в тёмных камерах. Вместе с ними она мужественно переносила пытки и муки.

Луганскому СД стало известно, что в числе арестованных молодогвардейцев находится и Шевцова, которую немцы разыскивали как радистку-разведчицу. В Краснодон немедленно выехал спецработник для её допроса. С этого времени ей занималось СД, местной же полиции и жандармерии было дано распоряжение никаких самостоятельных действий не предпринимать. На допросах немцы пытались добиться от Любы сведения о связи с советской разведкой, заставить найти рацию, узнать, с кем она была связана по разведывательной работе.

К допросам Любы Шевцовой подключили предателя Родины, старшего следователя полиции Усачёва, предполагая с его помощью ускорить признания Шевцовой.

Но и этот ход ничего не дал. В начале 1943 года гитлеровские войска под могучими ударами частей Красной Армии быстро откатывались на запад, и Краснодон снова стал прифронтовым городом.

Немцы и их приспешники все сильней преследовали местное население. Жандармы и полиция готовились к эвакуации. В списках полиции увеличивалось число патриотов, ждавших своей участи. Среди них была Люба Шевцова и ещё три молодогвардейца: Остапенко, Огурцов и Субботин. Остальные члены "Молодой гвардии" уже были расстреляны.

Бывший следователь полиции Усачёв в процессе следствия и суда признал, что Люба, несмотря на пытки в застенке краснодонской полиции, ни в чём не призналась. 31 января 1943 года под конвоем солдат Люба была доставлена в Ровеньки. Там её несколько дней держали в полиции. Допрашивал её начальник полиции Орлов, он пытался добиться у героической комсомолки признания, где находится рация, как и с кем она держала связь.

Оказавшись в 1949 г. в руках советского правосудия, обвинённый в своей предательской деятельности Орлов рассказал, что при допросе Шевцовой никаких показаний от неё не добился.

Она категорически отказывалась давать какие-либо показания, называя Орлова и его помощников зверями. Из ровеньковской полиции Шевцову передали в жандармерию, которой руководил лейтенант Венер и его заместитель Фромме. За 9 месяцев оккупации Ровеньковского района руководимой ими жандармский взвод с полицаями причинили множество злодеяний. Они расстреляли значительное число патриотов и всё еврейское население. Гремучий лес стал местом гибели борцов за освобождение Родины. Прибывший в Ровеньки Веннер сразу же собрал весь состав взвода и объявил, что расстрелы будут основной работой жандармов.

Позже советским правосудием были разысканы и привлечены к уголовной ответственности Шульц, Древитц, Шредер, которые прибыли из Магденбурга в 1942 г. в составе зловещего отряда. Им же верно служили переводчиками в жандармерии предатели из числа немцев-поселенцев. Подвал городской больницы ровеньковская жандармерия превратила в камеру пыток, где мучились патриоты. Много узников подвала видели там Шевцову. В жандармерии её допрашивали Венер и Фромме. Девушку били, потом её кидали в холодную камеру. Волевой нрав, жизнерадостность и хладнокровность Любы выводили из себя фашистов. Измученная, она ещё находила силы петь в камере песни, подбадривать товарищей. Каратели усилили охрану арестованных.

Люба знала, что ей угрожает смерть, но не просила пощады. Очевидцы рассказывают, что в день её расстрела - 9 февраля 1943 года в камеру зашёл кто-то с жандармом. Заметив Любу, спросил, почему в тюрьме такая молодая девушка. Люба плюнула фашисту в лицо и сказала: "Я - молодая партизанка, разумеешь, гад!".

Из воспоминаний:

Мы, Пикалова Анастасия Николаевна, Заболоцкая София Стефановна и Попова Мария Дмитриевна, находились под арестом в гестапо г. Ровеньки Ворошиловградской области.

31 января 1943 года всех арестованных женщин и моих подруг увели на работу. Полицай Мухин приказал мне остаться в камере. Через некоторое время меня повели на допрос. Когда я уходила, в камере никого не было.

По возвращении я увидела трех новых лиц: женщину лет 40 и двух молодых девушек. Внешность одной особенно запомнилась: матовый цвет лица, локоны светлых волос ниспадали на плечи.

Одета она была в тёмно-синее пальто и чёрный жакет. Это была Л. Шевцова.

При знакомстве женщина назвалась учительницей из г. Чистякова, по фамилии Можора, девушка назвалась Раей Лаврентьевой, а вторая сказала: "Я Любка Шевцова, партизанка из Краснодона". Меня это насторожило: немцы могли подослать провокаторов. Мы вели общие разговоры: Кто? Откуда? За что арестовали? Как допрашивают. Я говорила о себе то, что говорила на многократных допросах.

Когда пришли в камеру, все арестованные подруги стали спрашивать меня о допросе. Я им сказала, что было.

Мы легли спать. В темноте я не заметила, как Люба легла рядом со мной. Мы с ней разговорились шёпотом. Она мне сказала: "Я вижу, что ты мне не доверяешь". И рассказала о себе, что она училась в спецшколе, что она радистка, у неё есть рация. Сказала о подпольной организации, что они вели большую работу по борьбе с фашистами, но нашёлся предатель и выдал организацию. Подавляющее число погибло, осталось несколько человек. Её взяли в Ворошиловграде. Наш разговор прервали: Любу повели на допрос. Мы с нетерпением и ужасом ждали её возвращения. Она сказала, что её допрашивал Орлов. Нам было понятно, как её допрашивали. Он её избил, требуя назвать коммунистов, которые ими руководили.

В течение 1, 2, 3 и 4 февраля мы вместе ходили на работу, говорили мало. Мы советовали Любе бежать. Она все время был серьёзна, сосредоточено о чём-то думала. Она сказала: "Я знаю, что меня ожидает. Жаль маму: она совсем одна осталась. А папка ничего уже не узнает о своей Любаше".

Люба считала, что её повезут на допросы в Ворошиловград, и товарищи её освободят по дороге.

Но немцы отступали, торопились. Вывесили траурные флаги по случаю разгрома в Сталинграде.

Четвертого февраля после работы в камеру зашёл полицай и приказал нам выйти с вещами. Мы стали прощаться. Люба написала на маленьком листочке свой домашний адрес и незаметно сунула мне в руку, сказав: "Обязательно сходи к моей маме в гости". Нас увели и сообщили нам, что нас освобождают.

На следующий день мы пришли в канцелярию гестапо за документами. Мы увидели Любу в коридоре гестапо. Она мыла полы и задумчиво смотрела в окно. Мы кивком головы поздоровались с ней, при выходе также попрощались. Я ей шепнула, проходя мимо: "Беги!".

Как-то Мухина Е.М. пришла с работы из гестапо и сказала, что Любу закрыли в одиночную камеру. Мы знали, что это делают перед расстрелом.

Адрес, написанный Любой, я передала в музей, а сейчас он хранится в архиве ЦК Комсомола Украины. Просьбу Любы я выполнила: ездила к её родителям, была в музее Краснодона и Ровеньковском музее "Памяти погибших". Когда приезжала в Ровеньки, всегда ходила на могилу героев и носила цветы.

Пикалова, бывшая разведчица Сов. Армии.



Записка Любы матери из тюрьмы, тут получше видно:



КЛЯТВА ПАРТИЗАНА

Я, Красный партизан ШЕВЦОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, даю партизанскую клятву перед своими боевыми товарищами Красными партизанами, нашей героической Красной Армией и всем советским народом, что буду смел, дисциплинирован, решителен и беспощаден к врагам.

Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров, комиссаров и товарищей партизан, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне жизни.

Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя своей крови и своей жизни. Я буду до конца жизни верен своей Родине, партии, своему вождю и учителю товарищу Сталину.

Если я нарушу эту священную партизанскую клятву, то пусть меня постигнет суровая партизанская кара и презрение всего советского народа.

1942 год. Подпись.



Александра Бондарева

