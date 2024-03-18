Два интервью, разделенные девятью десятилетиями

Сравнивая международную реакцию на интервью Сталина британскому журналисту Уэллсу в 1934 г. и международную реакцию на интервью Путина американскому журналисту Карлсону в 2024 г., можно провести любопытные исторические параллели…

1934 год, XX век

Это было судьбоносное время. В СССР только-только с успехом отгремела первая пятилетка, развернулась программа по индустриализации страны, начиналось укрепление колхозов на селе, социалистическая страна развивалась невиданными темпами. В это же время Западный мир переживал период острейшего экономического и морального кризиса. Капиталистическая система шаталась. В Европе набирал обороты фашизм, зародившийся еще в Италии в 1920-х, но усилившийся в Германии в 1930-е на волне истерии национализма. В США общественный строй переживал упадок после «Великой депрессии», Франклин Рузвельт пытался вывести страну из коллапса. Многие мыслители и интеллектуалы видели в те годы в СССР под руководством Сталина альтернативу капиталистическому миропорядку. Буржуа видели в СССР опасность своему существованию.

2024 год, XXI век

Бурлят и вспыхивают конфликты в разных частях мира. Завершается второй год СВО на Украине. Два года в мировом информационном пространстве господствует единственная точка зрения на украинские события, транслируемая из западного источника. Доступ России к крупнейшим СМИ закрыт. Русофобия накрыла целые страны. Украина накачивается оружием для борьбы с «монстром», образ которого два года старательно лепят мировые СМИ.

В это же время на Западе, в США, Канаде и ряде других стран внедряется новая форма эксплуатации людей, в основе которой современные либеральные ценности – гендерное разнообразие, смена биологического пола и другие античеловеческие и антиприродные извращения, что есть настоящий сатанизм. И в этом плане твердая позиция России, опирающая на традиционные понятия морали и семьи, вызывает еще большее неприятие и ненависть на Западе.

Все свершилось 9 февраля 2024 года. Интерес к интервью лидера РФ Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону и цифры просмотров превысили рейтинги самых рейтинговых вещателей мира. Более 150 млн просмотров только за первые сутки, только на одной площадке X (запрещена в РФ), а еще с десяток других площадок. На 11 февраля 2024 года суммарное число просмотров интервью на всех платформах составило один миллиард. Никогда в истории журналистики ничего подобного не было.

Своим интервью Путин заложил основание всемирному интернационалу нормальных людей – людей, свободных от современной либеральной повестки.

И хотя о новой форме эксплуатации людей под видом современной либеральной повестки в интервью Путина ничего сказано не было (и совершенно напрасно – это и могло стать объединяющим фактором здоровых сил вокруг России), а его интервью было посвящено исторической обусловленности права России на защиту своих южных земель, расширению НАТО на восток и использованию США доллара в качестве политического оружия и другим вопросам современной повестки, тем не менее, Запад пришел в бешенство даже от факта того, что произошел прорыв информационной блокады, что Россия смогла донести свою точку зрения, а Путин оказался не злым монстром, а умным, рассудительным руководителем, прекрасно знающим историю своей страны и понимающим, что он хочет.

В реакции официальных лиц Европы и США считывается общий посыл: «Как посмел Путин говорить то, что не стыкуется с нашим пониманием мироустройства?», «Как посмел Карлсон взять интервью без нашего одобрения?», «Как посмел Маск предоставить площадку для трансляции?».

За внешним брюзжанием улавливается страх гегемона потерять контроль за миропорядком. А в это время мнение прогрессивного большинства в мире сводится к тому, что интервью Путина Карлсону – это слом существующей мировой информационного модели и задание новой, минуя ключевые СМИ, принадлежащие мировым буржуа. Россия продолжает задавать новые правила игры и формировать вместе с другими странами новые центры влияния.

Интервью Путина журналисту Карлсону доступно на сайте президента России, поэтому приводить его здесь не буду. Что касается интервью Станина Уэллсу, то здесь пришлось потрудиться. Все источники, которые лежат на поверхности, предлагают либо отрывки, либо усеченный вариант этого интервью. Меня же интересовал подлинник, стенограмма, которая, как удалось выяснить, точно была. Я ее нашла.

СССР как альтернатива капиталистическому миропорядку

В 1934 году во время поездки в Советский Союз с целью набора новых членов в ПЕН-клуб Герберт Джордж Уэллс получил редкую возможность взять интервью у советского лидера Иосифа Сталина.

Впоследствии это интервью подвергли критике и противники, и сторонники, однако его содержание явно задело за живое представителей обоих лагерей.

Сталин и Уэллс встретились в Москве 23 июля 1934 года и проговорили через переводчика почти три часа. Уэллс приводит одностороннее изложение беседы в последней главе своей книги «Опыт автобиографии».

Американский писатель и историк Малкольм Коули в статье от 24 апреля 1935 года для The New Republic, будучи противником Уэллса и критикуя интервью, писал:

– Драматичность этой встречи заключалась в контрасте между двумя системами мышления. Сталин весьма авторитетно и властно выступал от имени коммунизма, от имени живого наследия Маркса, Энгельса и Ленина. Уэллс не был официальным лицом и говорил от своего имени, однако говорил он голосом англо-американского либерализма. Сталин представлял класс пролетариата всех стран. Уэллс претендовал на то, что представляет интересы человечества в целом, хотя в действительности он защищал технических работников из среднего класса. Сталин выступал в защиту революции, а Уэллс – против насилия. Он нарисовал новый мировой порядок, безболезненно созданный посредством образования и воспитания, а также внезапным чудом человеческого духа. Сталин был слишком занят практическим созданием нового порядка, чтобы отделять его очертания от подземных работ в московском метро и от лесов, окружавших Дом Советов. Кроме того, это были люди разного возраста и из разных стран. Сталин представлял российский железный век, а Уэллс – оптимизм и веру в будущее Англии до Первой мировой войны.

***

…Сталин, вежливо попросивший у Уэллса разрешения закурить, сосет свою большую трубку и медленно дает ответы на вопросы. Уэллс торопливо переходит к новым темам. Они разговаривают, находясь в разных мирах: Сталин – в железном настоящем, Уэллс – в золотом будущем. Между ними нет единства взглядов. Но неспособность общаться это не сталинская вина. Он терпеливо слушает, он задумывается над тем, что говорит Уэллс, и отвечает по пунктам безо всякой спешки и снисходительности – как он поступил бы, пытаясь разъяснить цели русской революции непонятливому, но влиятельному рабочему с Путиловского завода. Уэллс же практически не слушает. Уэллс – он проповедник, он несет послание, и он с непоколебимой глухотой отстаивает собственные идеи. В конце трехчасовой беседы он уходит, ничего не забыв и ничего не поняв, за исключением того, что сделать Сталина либеральным невозможно.

Интервью большое, длилось три часа, но оно стоит того, чтобы прочитать его целиком…

***

…Уэллс трижды посещал Россию. Сперва царскую – в 1913 году. Затем в 1920 он встретился в Кремле с Лениным. Когда Уэллсу показали план ГОЭРЛО, предусматривающий строительство десятков электростанций и перевод на электричество целых отраслей советской экономики, он отнесся скептически. Именно за эти планы Уэллс назвал Ленина «Кремлевским мечтателем», не веря, что страна, лежащая в руинах после Гражданской войны, способна реализовать то, что еще не смогли сделать развитые капиталистические страны. Вернувшись из Советской России, Уэллс написал книгу «Россия во тьме», в которой изложил свои сомнения по поводу планов большевиков.

В третий свой приезд Уэллс уже беседовал со Сталиным. Произошло это в 1934 году. За эти четырнадцать лет Россия из страны «во тьме», превратилась в освещенную, просвещенную страну, которая взялась за невиданную по масштабам индустриализацию. Окрепший и стремительно развивающийся СССР пугал западных буржуа. Они видели в нем угрозу капитализму и собственному существованию, особенно на фоне коллапса от «Великой депрессии» в США и набирающего силу фашизма в Европе. То, о чем сказал Сталин в интервью Уэллсу, не просто подтверждало преимущество социализма над капитализмом, но и было воспринято многими прогрессивными мыслителями как логичный шаг развития человеческого общества и смены капитализма социализмом. Именно поэтому интервью было воспринято западными буржуа в штыки.

Для нас это интервью интересно не с точки зрения ностальгии о том, какую страну мы потеряли в 1991 году. Его ценность в другом. Оно позволяет вновь увидеть цель, к которой надо стремиться, и осознавать то, что с нами будет, если оставаться в капитализме. Социальная справедливость при капитализме невозможна – и это только один из выводов этого интервью.

Полную стенограмму беседы И.В. Сталина с английским писателем Г.Д. Уэллсом от 23 июля 1934 года читать ЗДЕСЬ. Заинтересовавшие меня цитаты выделяю курсивом. Беседа длинная, но она стоит того, чтобы прочесть до конца – многое в голове упорядочивается и встает на свои места.

Жанна Швыдкая

https://sovross.ru/2024/02/21/dva-intervju-razdelennye-devyatju-desyatiletiyami/