Четверо российских военных погибли в Сирии. 2017 год.

В Сирии погибли четверо российских военных, еще двое получили ранения в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Об этом сообщало Минобороны.
«16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Как уточнили в Минобороны, автомобиль с российскими военнослужащими проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Российские военные медики борются за жизнь раненых военнослужащих.
Как сообщал «Коммерсантъ»: "В Екатеринбурге 20 февраля прошли похороны одного из погибших — 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова. Как рассказали “Ъ” родственники военнослужащего (двоюродный брат Ильшат Магамуров), он служил в разведке и попал под пулеметный огонь противника во время выезда на очередное задание. 19 февраля в Пензе простились с майором Павлом Козаченко."
О последнем погибшем до этого Минобороны сообщало 7 декабря, тогда при обстреле боевиками одного из кварталов Алеппо от полученных ранений скончался полковник Руслан Галицкий. За два дня до этого стало известно о гибели двух военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой. Впоследствии все трое были посмертно награждены орденами Мужества.
Министерство обороны России сегодня сообщило, что на прошлой неделе в Сирии при подрыве машины погибли четверо российских военных. Еще двое были ранены, за их жизнь борются медики. «16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс»,— сказано в сообщении военного ведомства. Автомобиль с военнослужащими проехал около 4 км, когда под ним сработал радиоуправляемый заряд.
16 февраля 2017 года на пути из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четверо российских военных советников. Еще двое получили ранения, включая начальника управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майора Петра Милюхина.
В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.
Об этом сообщает infox.ru.
По данным «Фонтанки», генерал-майор Петр Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. Это первый российский генерал, который ранен в САР.
«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили «Фонтанке» 3 марта в 56-м отделении госпиталя.МО РФЗвание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.
Генералу Милюхину оторвало обе ноги, а один из осколков выбил глаз. Неделю он провел на авиабазе Хмеймим, где военным медикам удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для отправки в Москву. В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко изданию официально подтвердили, что Милюхин находится в 56-м реанимационном отделении. По словам медиков, "прямая угроза его жизни отсутствует". В медицинском учреждении подтвердили, что военнослужащий находится у них, однако отказались раскрыть детали.
В обязанности Милюхина входила разработка боевых операций и контроль за их выполнением.
2 марта сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) освободила Пальмиру от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Звание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находился в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.
- Это настоящий боевой офицер, генерал, который всегда находился на передовой, обучал и воспитывал подчиненных, никогда не прятался за их спинами. Профессионал своего дела. Увы, война есть война. Освобождение Пальмиры досталась нам дорогой ценой. Очень жаль, что с Петром Ильичем случилось такое несчастье. Верю, что он выкарабкается, силы воли и мужества ему хватит. Искренне желаю ему выздоровления, - поделился знакомый военного Низамидин Каинбеков.
Отмечается, что Милюхин стал первым российским генералом, получившим тяжелые ранения в Сирии.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Военный эксперт, подполковник запаса Юрий Лебедев:
О небрежности или халатности речи идти не может. Наши военные хорошо знают цену ошибкам. Но каждый сантиметр миноискателем не проверишь. К тому же, что это был бы за генерал, если бы он шагу боялся ступить без сапера? Случай громкий, но не из ряда вон выходящий – генералы гибли на всех войнах. Это еще раз показывает, что на войне от смерти никто не застрахован.
Вместе с генералом ЗВО Милюхиным на фугасе в Сирии подорвались еще пять военнослужащих, среди них:
ст.лейт. Вадим Магамуров,
майор Павел Козаченко.
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Веселов Алексей и Соломонов ПрокопийСоломонов Прокопий Зосимович "Соломон" (Якутия, 21/09/84)
Екатеринбуржец погиб в бою в Сирии
О гибели 16 февраля в Сирии 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова его родственники и друзья и начали сообщать в своих социальных сетях уже на следующий день после трагедии. Сегодня в Екатеринбурге прошли похороны погибшего, сообщил “Ъ” его двоюродный брат Ильшат Магамуров. «Я не знаю деталей, нам рассказали лишь, что они выехали на задание и попали под обстрел»,— сказал он “Ъ”.
В 2007 году Вадим Магамуров окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а служил в военной части в Юрге Кемеровской области, где расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. В январе 2017 года Вадим Магамуров отправился в уже вторую свою командировку в Сирию. В конце 2016 года приезжал в Екатеринбург, где отмечал с друзьями награждение его медалью «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени.
«16 февраля мне написали сослуживцы и сказали, что Вадима больше нет в живых,— сообщил екатеринбургскому изданию E1.RU друг погибшего Эльнар Садиров.— Он ездил туда два раза. Насколько я знаю, он попал под пулеметный огонь противника и погиб. Служил он в последнее время в должности начальника разведки». В беседе с “Ъ” Эльнар Садиров уточнил, что погибший был начальником разведки в артиллерийском дивизионе: «Знаю, что они ехали на УАЗе и их из ДШК расстреляли,— уточнил он.— Я хотел приехать в Екатеринбург на похороны, но никто не ждал, что тело так быстро доставят».
Эльнар Садиров говорит, что подружился с Вадимом Магамуровым в 2014 году в Донецке. На вопрос “Ъ”, что там делал Вадим Магамуров, его друг ответил: «Я не могу об этом говорить». Двоюродный брат погибшего, однако, подтвердил “Ъ”, что в 2014 году Вадим Магамуров принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой области.
Судя по фотографиям в социальных сетях погибшего, он был награжден также медалью «Участнику военной операции в Сирии». По данным проекта Russian Monitor, отслеживающего ход боевых действий в этой стране, Вадим Магамуров мог погибнуть в результате столкновения с боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) восточнее города Хомс.Погибшему офицеру был 31 год. Фото: Соцсеть
В Екатеринбурге похоронили 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова. Как сообщают друзья погибшего, старший лейтенант попал под пулеметный огонь в Сирии.
Вадим Магамуров закончил в Екатеринбурге высшее артиллерийское командное училище. В декабре был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
– Человеком он был очень смелым, честным. Вадим никогда ничего не боялся, например, не боялся в лесу неделями жить без еды, без воды, без тепла. Он обладал невероятной выносливостью и характером, – рассказал друг погибшего.
Сослуживица погибшего Юлия Артемьева (имя изменено – прим. ред.) рассказала E1.RU, что Вадим Магамуров всегда отличался высокими манерами – всегда делал женщинам в части комплименты, шутил, был очень простым и открытым человеком.
Служил он в последнее время в должности начальника разведки».
Вадим Магамуров служил в военной части в городе Юрга в Кемеровской области. Как говорит его сослуживица по части Светлана Михайлова, он как будто предчувствовал гибель. Накануне командировки Вадим сказал ей: «Я чувствую, что это моя последняя командировка. Я чувствую, что из неё не вернусь».– Мы познакомились 3 года назад, с первых дней, как я начала служить в части (в Кемеровской области. – Прим. ред.). Он называл меня "мой снежный барсик". Я знаю, что у него есть жена, но они в разводе, и маленький ребёнок. Домой в Екатеринбург он не часто ездил, только в отпуск. А остальное время по командировкам. Не вылезал из них. Всегда вызывался первым. Накануне последней командировки он чувствовал свою смерть. Сказал мне такую фразу: "Я чувствую, что это моя последняя командировка. Я чувствую, что из неё не вернусь", – рассказала Юлия.
Сестра погибшего сегодня на похоронах и пока не может говорить. В пресс-службе ЦВО попросили отправить запрос для подтверждения информации.Военнослужащий ездил в две командировки в Сирию.
Погиб майор Павел Козаченко.По информации издания «Наш город», 19 февраля прошла церемония прощания с еще одним погибшим в ходе спецоперации в Сирии военнослужащим — 31-летним майором Павлом Козаченко. Во время выполнения задания он погиб, подорвавшись на фугасе. На церемонию прощания с Павлом Козаченко пришли несколько сотен человек, среди которых были губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
В воскресенье, 19 февраля, во Дворце культуры им. Кирова пензенцы простились со своим земляком майором Павлом Козаченко, геройски погибшем во время спецоперации в Сирии. Как удалось выяснить корреспонденту «НГ»,
Ответственный, всегда готовый прийти на помощь, жизнерадостный и очень добрый — так отзываются о нашем земляке, морском пехотинце, капитане Павле Казаченкове, погибшем 16 февраля при исполнении служебного долга в Сирии, те, кто знал его в школьные годы.
Друг и одноклассник Павла, Виктор Бережной рассказал «Пензенской правде», что в последний раз они общались 12 января 2016 года.
— Паша тогда приехал в Пензу в отпуск из Калининграда, где служил уже несколько лет после окончания Пензенского артиллерийского инженерного института. Мы с ним и его младшим братом Антоном встретились в кафе. Павел рассказывал о службе, шутил, смеялся. Говорил, что планирует переводиться в одну из частей Нижнего Новгорода, поближе к родной Пензе. О том, что его могут отправить в Сирию, естественно, даже речи не шло, — говорит он.
По словам Виктора, Павел хорошо учился в школе, увлекался историей и исторической реконструкцией. Мечтал стать кадровым военным, впрочем, как и большинство его одноклассников — воспитанников Пензенского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса.
— Удивительный был парень, добрый, жизнерадостный, всегда с улыбкой, — вспоминает начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев, который стоял у истоков создания казачьего кадетского корпуса на базе средней школы №46, был его первым директором и преподавал историю. — Очень трогательно относился к своему младшему брату Антону (на фото), опекал его, как отец.
— Паша из второго выпуска, учился у нас в 10-11 классах, от нас выпускался, верстался в казаки. Был в числе лучших учеников, причем не только по общеобразовательным дисциплинам, но и по военно-техническим. Отлично держался в седле, стрелял и водил машину. К офицерской карьере готовился серьезно, мы не сомневались, что он поступит в военный вуз с первого раза, — вспоминает он.
Гибель 31-летнего морпеха стала страшным ударом для всех, кто знал его, и особенно для родителей, брата и жены Павла. Родные убиты горем, и пока не в состоянии общаться с журналистами.
— Павел Казаченков погиб, борясь с международным терроризмом на территории далекой страны. Он отдал свою жизнь за то, чтобы война не пришла к нашему порогу, — сказал Александр Елатонцев.
https://www.rbc.ru/politics/20/02/2017/58aae3a29a7947611e22d...
http://www.fontanka.ru/2017/03/03/101/
https://www.kommersant.ru/doc/3224784
https://news.rambler.ru/middleeast/36241344-smi-rossiyskiy-g...
http://archive.is/pw9UZ#selection-1923.0-1945.386
http://www.e1.ru/news/print/news_id-462358.html
https://www.spb.kp.ru/daily/26649/3669719/
http://pravda-news.ru/news/obshchestvo/u_pogibshego_v_sirii_...
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