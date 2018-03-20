Четверо российских военных погибли в Сирии. 2017 год.

Я ставила посты памяти погибшим в Сирии за 2015 и 2016 года. Теперь хочу отдать долг памяти погибшим нашим воинам за 2017 год. Первыми в списке оказались потери от 16 февраля 2017 года. Автомобиль с российскими военными подорвался на радиоуправляемом фугасе в Сирии: четверо погибли, еще двое ранены. Это стало самой масштабной единовременной потерей российской армии за время операции в Сирии.

Российские солдаты в Сирии. 2016 год (Фото: Минобороны России / ТАСС) Российские солдаты в Сирии. 2016 год (Фото: Минобороны России / ТАСС)

В Сирии погибли четверо российских военных, еще двое получили ранения в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Об этом сообщало Минобороны.

«16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Как уточнили в Минобороны, автомобиль с российскими военнослужащими проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Российские военные медики борются за жизнь раненых военнослужащих.

Как сообщал «Коммерсантъ»: "В Екатеринбурге 20 февраля прошли похороны одного из погибших — 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова. Как рассказали “Ъ” родственники военнослужащего (двоюродный брат Ильшат Магамуров), он служил в разведке и попал под пулеметный огонь противника во время выезда на очередное задание. 19 февраля в Пензе простились с майором Павлом Козаченко."

О последнем погибшем до этого Минобороны сообщало 7 декабря, тогда при обстреле боевиками одного из кварталов Алеппо от полученных ранений скончался полковник Руслан Галицкий. За два дня до этого стало известно о гибели двух военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой. Впоследствии все трое были посмертно награждены орденами Мужества.

Министерство обороны России сегодня сообщило, что на прошлой неделе в Сирии при подрыве машины погибли четверо российских военных. Еще двое были ранены, за их жизнь борются медики. «16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс»,— сказано в сообщении военного ведомства. Автомобиль с военнослужащими проехал около 4 км, когда под ним сработал радиоуправляемый заряд.

16 февраля 2017 года на пути из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четверо российских военных советников. Еще двое получили ранения, включая начальника управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майора Петра Милюхина. В Сирии на мине подорвался российский генерал Петр Милюхин. В результате подрыва военнослужащий потерял обе ноги и глаз. Инцидент произошел во время операции по освобождению Пальмиры. Об этом сообщает «Фонтанка». В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве. Об этом сообщает infox.ru. По данным «Фонтанки», генерал-майор Петр Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. Это первый российский генерал, который ранен в САР. «Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили «Фонтанке» 3 марта в 56-м отделении госпиталя. МО РФ Звание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры. Подрыв произошел 16 февраля. На месте генералу оказали первую помощь, однако затем спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко. Петр Милюхин. Фото oblgazeta.ru Петр Милюхин. Фото oblgazeta.ru Генералу Милюхину оторвало обе ноги, а один из осколков выбил глаз. Неделю он провел на авиабазе Хмеймим, где военным медикам удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для отправки в Москву. В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко изданию официально подтвердили, что Милюхин находится в 56-м реанимационном отделении. По словам медиков, "прямая угроза его жизни отсутствует". В медицинском учреждении подтвердили, что военнослужащий находится у них, однако отказались раскрыть детали. В обязанности Милюхина входила разработка боевых операций и контроль за их выполнением. 2 марта сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) освободила Пальмиру от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Звание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находился в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры. - Это настоящий боевой офицер, генерал, который всегда находился на передовой, обучал и воспитывал подчиненных, никогда не прятался за их спинами. Профессионал своего дела. Увы, война есть война. Освобождение Пальмиры досталась нам дорогой ценой. Очень жаль, что с Петром Ильичем случилось такое несчастье. Верю, что он выкарабкается, силы воли и мужества ему хватит. Искренне желаю ему выздоровления, - поделился знакомый военного Низамидин Каинбеков. Отмечается, что Милюхин стал первым российским генералом, получившим тяжелые ранения в Сирии. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Военный эксперт, подполковник запаса Юрий Лебедев: О небрежности или халатности речи идти не может. Наши военные хорошо знают цену ошибкам. Но каждый сантиметр миноискателем не проверишь. К тому же, что это был бы за генерал, если бы он шагу боялся ступить без сапера? Случай громкий, но не из ряда вон выходящий – генералы гибли на всех войнах. Это еще раз показывает, что на войне от смерти никто не застрахован. Вместе с генералом ЗВО Милюхиным на фугасе в Сирии подорвались еще пять военнослужащих, среди них: ст.лейт. Вадим Магамуров, майор Павел Козаченко. Также предположительно: Веселов Алексей и Соломонов Прокопий Соломонов Прокопий Зосимович "Соломон" (Якутия, 21/09/84)

Екатеринбуржец погиб в бою в Сирии

О гибели 16 февраля в Сирии 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова его родственники и друзья и начали сообщать в своих социальных сетях уже на следующий день после трагедии. Сегодня в Екатеринбурге прошли похороны погибшего, сообщил “Ъ” его двоюродный брат Ильшат Магамуров. «Я не знаю деталей, нам рассказали лишь, что они выехали на задание и попали под обстрел»,— сказал он “Ъ”.

В 2007 году Вадим Магамуров окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а служил в военной части в Юрге Кемеровской области, где расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. В январе 2017 года Вадим Магамуров отправился в уже вторую свою командировку в Сирию. В конце 2016 года приезжал в Екатеринбург, где отмечал с друзьями награждение его медалью «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени.

«16 февраля мне написали сослуживцы и сказали, что Вадима больше нет в живых,— сообщил екатеринбургскому изданию E1.RU друг погибшего Эльнар Садиров.— Он ездил туда два раза. Насколько я знаю, он попал под пулеметный огонь противника и погиб. Служил он в последнее время в должности начальника разведки». В беседе с “Ъ” Эльнар Садиров уточнил, что погибший был начальником разведки в артиллерийском дивизионе: «Знаю, что они ехали на УАЗе и их из ДШК расстреляли,— уточнил он.— Я хотел приехать в Екатеринбург на похороны, но никто не ждал, что тело так быстро доставят».

Эльнар Садиров говорит, что подружился с Вадимом Магамуровым в 2014 году в Донецке. На вопрос “Ъ”, что там делал Вадим Магамуров, его друг ответил: «Я не могу об этом говорить». Двоюродный брат погибшего, однако, подтвердил “Ъ”, что в 2014 году Вадим Магамуров принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой области.

Судя по фотографиям в социальных сетях погибшего, он был награжден также медалью «Участнику военной операции в Сирии». По данным проекта Russian Monitor, отслеживающего ход боевых действий в этой стране, Вадим Магамуров мог погибнуть в результате столкновения с боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) восточнее города Хомс. Погибшему офицеру был 31 год. Фото: Соцсеть

В Екатеринбурге похоронили 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова. Как сообщают друзья погибшего, старший лейтенант попал под пулеметный огонь в Сирии. Вадим Магамуров закончил в Екатеринбурге высшее артиллерийское командное училище. В декабре был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. – Человеком он был очень смелым, честным. Вадим никогда ничего не боялся, например, не боялся в лесу неделями жить без еды, без воды, без тепла. Он обладал невероятной выносливостью и характером, – рассказал друг погибшего. Сослуживица погибшего Юлия Артемьева (имя изменено – прим. ред.) рассказала E1.RU, что Вадим Магамуров всегда отличался высокими манерами – всегда делал женщинам в части комплименты, шутил, был очень простым и открытым человеком. Служил он в последнее время в должности начальника разведки». Вадим Магамуров служил в военной части в городе Юрга в Кемеровской области. Как говорит его сослуживица по части Светлана Михайлова, он как будто предчувствовал гибель. Накануне командировки Вадим сказал ей: «Я чувствую, что это моя последняя командировка. Я чувствую, что из неё не вернусь». – Мы познакомились 3 года назад, с первых дней, как я начала служить в части (в Кемеровской области. – Прим. ред.). Он называл меня "мой снежный барсик". Я знаю, что у него есть жена, но они в разводе, и маленький ребёнок. Домой в Екатеринбург он не часто ездил, только в отпуск. А остальное время по командировкам. Не вылезал из них. Всегда вызывался первым. Накануне последней командировки он чувствовал свою смерть. Сказал мне такую фразу: "Я чувствую, что это моя последняя командировка. Я чувствую, что из неё не вернусь", – рассказала Юлия.

Сестра погибшего сегодня на похоронах и пока не может говорить. В пресс-службе ЦВО попросили отправить запрос для подтверждения информации.

Военнослужащий ездил в две командировки в Сирию.

Друзья погибшего делают перепосты в сети с пометкой о том, что Вадим погиб в Сирии.