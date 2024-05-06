Будем честны

Фото: В результате начавшегося пожара громадное здание концертного зала «Крокус» было почти полностью разрушено

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА РУИНАХ «КРОКУСА»

После чудовищного террористического акта в концертном зале «Крокус» у многих жителей нашей страны возникли вполне справедливые вопросы: как и почему такое произошло, кто это допустил? Поскольку мы живем в России, я не буду его называть на американский манер.Вопросы… Почему в условиях боевых действий не были извлечены уроки Беслана и «Норд-Оста?» Почему вдали от передовой и обстрелов оказались в смертельной ловушке тысячи гражданских лиц, которых никто не смог защитить?

В этой статье я постараюсь объективно и непредвзято разобрать причины и сложившиеся обстоятельства, позволившие осуществить нашим недругам столь дерзкий и циничный акт терроризма.

Хочу начать с личностей, совершивших это людоедское преступление. Это мигранты. Если честно, то мне наплевать, где они зарегистрировались, где жили, где работали или не работали, кто им помогал, сдавал квартиру, продал машину…

Я даже не буду разбирать, был или не был здесь украинский след. Эти прерогатива следствия, а для нас эти сведения вообще второстепенны, потому что не отвечают на главные вопросы: что эти изверги, едва говорящие по-русски, вообще делали в нашей стране? Почему наша Родина превратилась в проходной двор для таких, как они? Почему им в России так вольготно живется — кто захочет без особых проблем получает гражданство РФ. Кстати, в отличие от этнических русских из ближнего и дальнего зарубежья, которые годами ждут вожделенного паспорта.

Почему они беспрепятственно перевозят сюда свои семьи? После чего их дети сбиваются в молодежные банды, открыто презирающие все русское.

21 июля 2010 года Баксанская ГЭС пострадала в результате кровавой диверсии, совершённой боевиками одной из террористических группировок

Мигрантами создаются огромные диаспоры, не признающие наши законы, традиции, стремящиеся все решать на феодальном уровне или по своим национальным укладам. Их вполне устраивает наша лояльность в вопросах миграции, с ними все ясно, — но нам-то это зачем?

Хочу сразу сказать, чтобы меня не обвиняли в неприязни к другим национальностям — во мне этого нет, я ко всем нациям и народностям отношусь с уважением. В конце 1970-х я во время срочной службы на Северном Флоте дружил с таджиком Юсуфом Турсуновым, с грузинами, армянами, с ребятами других национальностей. Господь всех нас создал равными, мы живем под одним солнцем.

Но! Тогда мы все жили в общей стране и служили ей тоже сообща, — они призывались из своих национальных республик и туда же вернулись. В то советское время с их стороны нашей безопасности и свободам ничего не угрожало. Тем же таджикам незачем было ехать в Москву или другие города России. Великое государство снабжало их всем необходимым в местах их постоянного проживания.

Но Советский Союз не без помощи «западных партнеров» прекратил свое существование. С его развалом прекратились и щедрые дотации национальным республикам. А они, извините, привыкли к халяве, поэтому сейчас представители бывших советских республик живут среди нас, получают наше гражданство, пользуются всеми правами и льготами, но, например, не хотят служить в Российской армии, а тем более воевать за свою новую Родину.

Почему? Да потому, что Россия — не их страна, а всего лишь территория с чуждой им культурой и традициями. Однако на этой территории можно сытно и комфортно жить, да к тому же зарабатывать хорошие деньги. То, что мигранты работают за копейки, это миф, придуманный их лоббистами.

Будем честны. Они годами живут бок о бок с нами, тихо ненавидя все вокруг. А иногда и не тихо. Наши враги, учитывая и используя это обстоятельство, активно работают в миграционной среде. Ведь нападение на «Крокус» — это не первый такой вопиющий случай.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Звоночки и предупреждающие знаки уже были. И совсем недавно. Вспомните банду мигрантов, которые расстреливали случайных водителей и пассажиров на дорогах в московском регионе, от их рук погиб даже сотрудник полиции.

А добровольцы-таджики, которые выждав момент, хладнокровно расстреляли на полигоне в Белгородской области тридцать своих сослуживцев-россиян?

К слову, тот случай по некоторым признакам и деталям очень похож на бойню в «Крокусе». И тогда, и сейчас убийцы вели себя абсолютно спокойно, уверенно владели оружием, в обоих случаях просматривались их слаженные действия и навыки ведения практической стрельбы.

Профессионалам, глядя на кадры из «Крокуса», сразу стало понятно, что террористам уже приходилось стрелять в людей, убивать их различными способами (все видели жуткие кадры, когда террорист перерезает горло раненому мужчине).



Сложно назвать людьми тех, кто совершил чудовищный акт террора в «Крокусе». Однако в России до сих пор не дают отменить мораторий на применение смертной казни Сложно назвать людьми тех, кто совершил чудовищный акт террора в «Крокусе». Однако в России до сих пор не дают отменить мораторий на применение смертной казни

Все это говорит о том, что миллионная армия мигрантов, осевшая в нашей стране, это заложенная бомба замедленного действия, и часы уже тикают, — если она однажды рванет, то мало никому не покажется.

С учетом того, что, наверное, уже ни у кого не осталось сомнений в том, что враг не оставит попыток с максимальной выгодой для себя разыграть мигрантскую карту, с целью расшатать и разобщить наше общество, ввергнуть его в хаос, внедрить в сознание людей недоверие и ненависть к представителям других народов.

Поэтому нам необходимо многое менять в нашей миграционной политике. Причем срочно! Проблема дефицита рабочих рук остро стоит и в других странах. Но как упорядоченно, эффективно и грамотно, с минимальными издержками для своего населения эти проблемы решаются, например, в странах Персидского залива!

Невозможно себе представить, чтобы в Саудовской Аравии или ОАЭ пакистанцы, индийцы, филиппинцы, работающие там, ходили толпами по улицам, вызывающе вели себя в общественных местах, избивали прохожих, домогались до местных девушек и женщин, открывали свои кафе и палатки с шаурмой. Чтобы они перевозили в эти страны свои семьи, рожали детей, их дети посещали детские сады и школы вместе с арабскими детьми, чтобы мужчины-мигранты, толком не зная языка, с невероятной легкостью получали бы гражданство и соответственно право на приобретение оружия. Почему у них такое нельзя даже представить, а у нас все это цветет пышным цветом?

Я много лет пытаюсь найти разумное объяснение одной вещи: почему наша страна — Россия — после развала СССР беспечно открыла настежь ворота для миллионов мигрантов, хлынувших к нам из стран Закавказья и Средней Азии? Ну, вот зачем?

Объяснение, что нам не хватало рабочих рук, не выдерживает никакой критики. Куда вдруг исчезли российские дворники, таксисты, водители автобусов, строители, дорожные рабочие, кассиры и продавцы в магазинах? Ведь они в РСФСР были! Они же не улетели в одночасье на Луну.

Отсюда напрашивается простой вывод: значит, каким-то влиятельным силам было очень нужно, чтобы коренные россияне исчезли из этих сфер деятельности. Эти силы упорно и планомерно долгие годы выдавливали и вытесняли наших людей из этих профессий. Но для чего, зачем это было нужно? Неужели для того, чтобы со временем создать такое социальное напряжение в стране, какое мы имеем сейчас?

МЫ САМИ ЭТО ДОПУСТИЛИ

Наши власти, чиновники, бизнес сообщество вольно или невольно подготовили почву для того, чтобы мигранты постепенно и с удовольствием заполнили все эти рабочие места. Среднеазиатские республики всегда стремились к своей независимости, самостоятельности, самоидентичности. Ну что же — очень хорошо, это их право!

С развалом Советского Союза они всё это получили. Но почему-то из всех этих стран только Туркменистан повел себя последовательно и честно, по принципу — теперь мы разные государства, Россия нам ничего не должна, и мы ей ничего не должны.

И наши отношения с Туркменией с самого начала строятся именно на этих принципах. Итог этой честной политики и отношений между нами весьма красноречив — вы не только не увидите на наших улицах и скверах праздно шатающуюся туркменскую молодежь, вы вообще не увидите нигде ни одного туркмена!

Они живут в своей независимой стране, по своим законам и традициям, которые, кстати в отличии от нас, ревностно охраняют и вполне счастливы.

Так почему же остальные республики Средней и Центральной Азии, получив независимость, ринулись к нам, как на штурм вокзального буфета? А главное — почему мы сами (!) это допустили? Да, при социализме мы жили в одном государстве. Но сейчас социализма нет, единого государства — тоже нет.

Так почему сегодня в современном мире, условный таджик имеет у нас больше прав и преимуществ перед условным северным корейцем или кубинцем?

Почему мы не завозим, например, на наши стройки дисциплинированных, трудолюбивых корейцев? Надеюсь, никто не будет спорить, что они не уступают в квалификации таджикам и узбекам?

Повторюсь, я не против трудовых мигрантов. Хотят у нас работать — пожалуйста! Но зачем позволять им садиться к нам на голову?

ОПЫТ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

В этой связи, мне бы хотелось дать справку о миграционной политике в арабских странах (взято из открытых источников в интернете).



Среди молодых людей, подрабатывавших в «Крокусе», оказалось немало мужественных людей. Но за каждым подвигом всегда скрывается чья‑то грубая системная ошибка Среди молодых людей, подрабатывавших в «Крокусе», оказалось немало мужественных людей. Но за каждым подвигом всегда скрывается чья‑то грубая системная ошибка

Благодаря использованию иностранного труда в таких странах как — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, быстро растут их экономики и благосостояние коренных граждан. Причем в некоторых из них, например, в Катаре и ОАЭ, доля мигрантов превышает 90 процентов от населения. Но катастрофы с преступностью, занятостью коренного населения, и размыванием национальной идентичности там не происходит.

И совсем другая ситуация наблюдается в России, где миграционное регулирование отсутствует. Причем проблемы наблюдаются с иностранцами, чья доля от «коренного» населения РФ не превышает 10 процентов.

Рассмотрим, каким образом регулируют миграцию аравийские монархии.

Во-первых, она там организованная. То есть никто не может с бухты-барахты взять и приехать туда жить и работать. Этим вопросом «от» и «до» плотно занимается государство. Оно устанавливает ежегодные квоты на число принимаемых иностранцев и их разбивку по странам-донорам рабочей силы. Например, столько-то — из Индии, Пакистана, а вот столько из Шри-Ланки и Филиппин и так далее. И ни человеком больше.

Квоты согласуются с потребностями бизнеса. Представители подают соответствующие запросы в МВД и спецслужбы. К примеру, столько-то требуется водителей, строителей, нянь для детей и т. д. На размеры таких квот влияет и статистика совершения иностранцами правонарушений.

Не случайно, что, несмотря на общие культурные «корни» аравийских монархий с тем же Пакистаном и Бангладеш, предпочтения все чаще отдаются мигрантам из стран вроде «буддийского» Таиланда и «христианских» Филиппин.

Во-вторых, въезд гастарбайтеров также полностью контролируется государством. И готовится он еще на территории стран-доноров рабочей силы, где их отбирают представители бизнеса по своим критериям. Без их поручительства и сопровождения въезд гастарбайтерам на территорию аравийских монархий закрыт. Также представители частного бизнеса берут на себя все вопросы с оформлением виз, закупки билетов (в том числе на возвращение) и организации их проживания.

ПРОВЕРКА НА «ВШИВОСТЬ»

Далее желающие работать в странах Персидского залива иностранцы должны пройти «фильтр» спецслужб и МВД на причастность к преступности и радикальному Исламу. И в случае малейших подозрений относительно их склонности к совершению правонарушений им закрывают въезд.

Далее на границе гастарбайтеры проходят медицинский контроль, отсеивающий больных людей. Отказывают во въезде зараженными ВИЧ / СПИД, сифилисом, туберкулезом, прочими опасными для коренных граждан заболеваниями и, не имеющим требуемых властями принимающих государств, прививок.

Затраты на проведение медицинского контроля и вакцинацию берет на себя работодатель. И будь у нас такие правила, мы бы избежали многих медицинских проблем с возникновением вспышек заболевания той же корью.

Причем после пересечения границы работодатель обеспечивает иностранным рабочим медицинское обслуживание. И если они заболевают, получают травмы и т. п., он лечит их за свой счет.

СЕПАРАЦИЯ КОРЕННЫХ ГРАЖДАН И ПРИЕЗЖИХ

Но и после пересечения границы мигранты не остаются без «опеки». Иностранцев продолжают «вести» от и до их работодателей под жестким контролем государства.

После прохождения ими «фильтров», отсекающих ненужные и опасные элементы, гастарбайтеров организованно везут в специально построенные для них городки. Обычно они расположены далеко за пределами спальных районов, где проживают коренные граждане. Тем самым государство оберегает мир и покой тех, кто ему реально дорог.

Самостоятельно, бесконтрольно покидать такие городки и слоняться без дела, напрягая коренных граждан, их обитателям не дозволяется. Так, на работу и после нее их развозят специализированным транспортом, чтобы исключить даже малейшую вероятность возникновения между ними и коренными гражданами конфликтов, которые нередко возникают в странах, где таких ограничений нет.

Причем даже когда в выходные дни мигрантам позволяют «выходить в город», их передвижение ограничено. Им строго-настрого запрещено входить в спальные районы коренных граждан и посещать их праздничные мероприятия и места гуляний.

ПОРАБОТАЛ — ИЗВОЛЬ УЕХАТЬ!

Практически никто из трудовых мигрантов, если, конечно, он не является сверх-специалистом (такие изредка встречаются среди выходцев из западных стран) не может остаться там более трех (в исключительных случаях пяти) лет.

Цель — недопущение размывания национально-религиозной идентичности принимающих стран и создания некомфортных условий для коренных граждан. За этим жестко следит государство. Благодаря этому, большинство трудовых мигрантов выдворяется в установленный срок.

Депортации же проштрафившихся иностранцев раньше срока осуществляются не за счет государства, как у нас, а на деньги нанявшего их работодателя. Тот, в свою очередь, покрывает издержки за счет нанятых им трудовых мигрантов. Ответственность же за нарушение правил пребывания в таких странах суровая.

Если иностранцы в установленный срок не покидают их территорию, то у них и у нанявших их бизнесменов возникают серьёзные проблемы. В том числе и уголовного характера. Система устроена таким образом, чтобы просто и понятно регулировать взаимоотношения между иностранными рабочими и государством: одни работают для других, и на этом все заканчивается.

Власти утверждают, что подобный подход является справедливым, так как мигранты должны быть благодарны за предоставленную возможность зарабатывать и кормить свои семьи.

Введенные ограничения практически исключают возможность приглашать в страну своих жен, детей и других родственников, создавая тем самым дополнительную нагрузку на социальную сферу.



На 22 марта в «Крокусе» был запланирован концерт группы «Пикник» совместно с оркестром, продано более 6000 билетов. В этом же здании проходил чемпионат России по танцевальному спорту На 22 марта в «Крокусе» был запланирован концерт группы «Пикник» совместно с оркестром, продано более 6000 билетов. В этом же здании проходил чемпионат России по танцевальному спорту

Эта политика находит поддержку среди местного населения, ведь благодаря ей уровень преступности среди мигрантов минимален, молодежь может спокойно учиться, а старшее поколение чувствует себя в безопасности.

Разумеется, нелегалы в аравийских монархиях существуют. Однако там с ними жестко борются. За это их наказывают продолжительным тюремным заключением и выдворяют. Причем после этого въезд им закрывают все страны Персидского залива. Обойти это не удается — они оперативно обмениваются информацией о проблемных иностранцах.

Такое правило действует и в отношении любых правонарушителей. Где-то «накосячил» — уедешь домой с «волчьим билетом» без права вернуться. И порой для этого достаточно совершения административного правонарушения, наказываемого штрафом.

Соответственно, и российским властям также следовало бы подумать о налаживании подобного взаимодействия если не в рамках ОДКБ, то с ближайшими союзниками — Белоруссией и Казахстаном. Особенно с последним, также принимающим большое число мигрантов из стран Средней Азии, «перетекающих» оттуда в Россию.

Разумеется, это не всегда останавливает мигрантов от совершения преступлений. Однако они не критичны для безопасности этих государств и их граждан. Фильтры по отсеву потенциально опасных иностранцев там работают хорошо. Тех же, кого не удается отловить на границе, обычно быстро нейтрализуют и примерно наказывают.

А для особенно «отпетых» существует смертная казнь. Она предусмотрена за причастность к терроризму и совершение особо тяжких преступлений, включая посягательство на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность коренных граждан. И потому подобные поползновения в аравийских монархиях случаются реже, чем в странах, где миграционное регулирование отсутствует.

ГРАЖДАНСТВО — НЕ РЕКЛАМНЫЙ БУКЛЕТ

Отдельного рассмотрения заслуживает получение в аравийских монархиях иностранцами гражданства. Если у нас, таким образом, ежегодно легализуются сотни тысяч иностранцев, то там — лишь единицы и за особые заслуги — выдающиеся изобретатели, крупные бизнесмены, талантливые врачи, поставщики и производители вооружений и пр.

Не удастся получить гражданство и с помощью «мутных» схем вроде женитьбы / выхода замуж. До недавнего времени даже дети от таких браков не считались полноправными гражданами. А заключившие браки их граждане могли потерять свое подданство. И хотя сейчас отношение к выходящим замуж / женящимся на мигрантах смягчилось, это не распространяется на предоставление гражданства.

И, как представляется, это правильно. Соответственно, наличие такого гражданства особенно ценится имеющими его гражданами. Напротив, когда его раздают направо и налево как рекламу в переходе метро, может наблюдаться обратная картина.

МИГРАЦИЯ КАК ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН

Причем в нашем (российском) случае гастарбайтеры еще и нередко не платят налоги или платят их не в том объеме, в каком это полагалось бы делать.

В странах же Персидского залива, особенно в Катаре и ОАЭ, гастарбайтеры не только делают это, но порой вынуждены добровольно-принудительно вкладывать заработанные ими средства в акции местных предприятий.



Осенью 2023 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить экзамен по русскому языку для мигрантов из визовых стран Осенью 2023 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить экзамен по русскому языку для мигрантов из визовых стран

Тем самым они развивают экономику принимающих государств и покрывают ущерб от вывоза ими средств за границу, чего в нашем случае нет.

Для арифметики — если один гастарбайтер ежегодно выводит на историческую Родину хотя бы тысячу долларов (обычно эта сумма в разы больше), то миллионы его коллег обеспечивают отток капиталов на многие миллиарды долларов. Это надо помнить всякий раз, когда кто-то удивляется объемам ежегодно «бегущих» денег из России.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ПОЛЬЗУ МИГРАНТАМ

Причем применение столь суровых мер идут на пользу и самим мигрантам. Заметим: в России они обычно вынуждены искать работу и жилье сами. И порой находят не лучшие варианты. В случае же с аравийскими монархиями они гарантированно обеспечены крышей над головой, едой и зарплатой.

В любом случае ситуаций, когда они попадают в трудовое рабство или вынуждены добывать пропитание разбоем, — мало! Ибо в странах Персидского залива действует система электронного мониторинга выплаты гастарбайтерам зарплат, чему способствует тотальный контроль относительно их въезда-выезда. Это позволяет оперативно проверять их начисления со стороны работодателя и наказывать в случае нарушений.

ЧТО МОЖЕТ ЗАИМСТВОВАТЬ ИЗ МИГРАЦИОННОГО ОПЫТА РОССИЯ

Сегодня нам сложно обойтись без миллионов дополнительных рабочих рук. Однако их надо отбирать на благо всем — коренным россиянам, Российскому государству и самим трудовым мигрантам. И пускать к себе следует лучших из лучших, калибруя и отсеивая «овнов от козлищ». Если мы хотим жить в привлекательной, безопасной стране то стесняться тут нечего, и мировой опыт много лет это с успехом доказывает.

Например, в Саудовской Аравии принята строгая политика по отношению к трудовым мигрантам, базирующаяся на принципе «нулевой толерантности». Изначально система предполагает жесткий контроль и ограничение пребывания иностранных рабочих исключительно в рабочих зонах, расположенных вдали от основных населенных пунктов. Для них закрыты доступ к образовательным и медицинским учреждениям, а также социальные льготы и выплаты».

Будем честны. Мы абсолютно бездарно провалили миграционную политику. Пустили все на самотек и в результате получили разросшуюся этническую преступность, обнаглевшие национальные диаспоры, которые из «общака» скупают наших чиновников, суды и полицейских на корню.

По делу о нападении на «Крокус» арестованы одиннадцать человек — четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники

И это не вымысел и не клевета, об этом говорят сотни отказов в возбуждении уголовных дел против мигрантов, удивительно мягкие или вовсе оправдательные приговоры судов по делам мигрантов.

Мы получили хамское и злобное поведение мигрантской молодежи, успевшей здесь вырасти и почувствовать свою силу, при нашем попустительстве, мягкотелости и вседозволенности. Это печальный факт. Но это факт.

ДИВЕРСИЯ НА БАКСАНСКОЙ ГЭС

С основными действующими лицами террористической атаки в «Крокусе», и почему именно они нанесли нам разящий удар, мы надеюсь, разобрались. Теперь вернемся к вопросу, почему им удалось провернуть столь дерзкое и чудовищное по своим последствиям, нападение на популярный концертный зал.

Почему террористы смогли туда так легко проникнуть, безнаказанно расстреливать людей около пятнадцати минут, за это же время успеть поджечь огромную площадь зрительного зала, и даже кровлю над ним. Через полчаса после нападения полыхала уже вся крыша. Как такое вообще стало возможно? Кто должен нести ответственность за гибель полутора сотен людей?

Чтобы разобраться с этими и другими вопросами придется сделать небольшой экскурс в нашу недавнюю историю. Итак: 21 июля 2010 года около пяти часов утра по московскому времени группа вооруженных людей в масках и камуфлированной форме ворвалась на Баксанскую ГЭС.

Расстреляв сотрудников милиции (ныне полиция), осуществляющих охрану объекта, и завладев их оружием, двумя автоматами Калашникова, преступники нейтрализовали дежурную смену станции и заложили на территории ГЭС пять самодельных взрывных устройств, мощностью от 1,5 до трех килограмм в тротиловом эквиваленте.

Злоумышленники заминировали три генератора в главном машинном зале гидроэлектростанции и электроподстанцию, расположенную рядом с основным зданием.

Для приведения в действие взрывных устройств преступники применили как часовой, так и дистанционный механизм подрыва. Два взрыва произошли в турбинном зале станции. Еще два взрывных устройства сработали практически в это же время на электроподстанции. Впоследствии еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено саперами.

Из-за мощных взрывов на станции начался пожар, охвативший три этажа машинного зала. Площадь горения составила 250 квадратных метров.

В результате взрывов и возникшего пожара вышли из строя три генератора для выработки электроэнергии, были повреждены здания и имущество гидроэлектростанции.

Ущерб от диверсии составил почти 800 миллионов рублей. Восстановительные работы заняли два года. Комплексный ремонт и модернизация станции обошлись в итоге в 2,5 миллиарда рублей.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий были установлены все девять участников банды, совершивших нападение на Баксанскую ГЭС. Четверо из них, в том числе главарь банды — Казбек Ташуев были ликвидированы в ходе спецопераций в июле 2010 года и апреле 2011-го. В отношении троих участников уголовное дело выделили в отдельное производство, и они до сих пор находятся в федеральном розыске.

Двое бандитов, Мурат Шогенов и Тимур Шибзухов, были привлечены к уголовной ответственности и по совокупности статей получили четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима.

То есть, эти «нашалившие ребята», как сейчас сказал бы про этих убийц рэпер Тимати («в миру» — Тимур Юнусов) уже в этом году могут выйти на свободу. Интересно, какими видами деятельности они станут заниматься, обретя долгожданную волю. Думаю, точно не мирным созидательным трудом на благо Родины.



В должности главного эксперта Управления безопасности Николай Калиткин (справа) курировал антитеррористическую защищённость и физическую защиту восемнадцати станций ИНТЕР РАО ЕЭС В должности главного эксперта Управления безопасности Николай Калиткин (справа) курировал антитеррористическую защищённость и физическую защиту восемнадцати станций ИНТЕР РАО ЕЭС

Пишу это в тему вновь открытой дискуссии в обществе, стоит ли отменять мораторий на смертную казнь. Мое мнение — необходимо вернуть смертную казнь за такие преступления как диверсия, терроризм, убийство с особой жестокостью, измена Родине, изнасилование с последующим убийством, педофилию и убийство детей. За убийство, совершенное иностранным гражданином, если его действия нельзя квалифицировать как самооборону.

Наш сосед Белоруссия не пошла на отмену смертной казни в угоду западным ценностям и рекомендациям, и время доказало, что это решение было правильным. В братской республике преступлений по тяжким статьям в процентном соотношении на порядок меньше, чем у нас.

АТК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вернемся к теме диверсии на Баксанской ГЭС. Почему я вспомнил эту историю? Потому что она мне показалась предтечей того злодеяния, которое произошло в «Крокусе». Посудите сами: диверсанты так же легко и просто проникли на объект, холоднокровно убивали людей. Как и в «Крокусе», они не брали заложников, не выдвигали никаких требований.

Были те же слаженные действия бандитов, рассчитанные по минутам, минирование объекта (в «Крокусе» поджег) с целью нанесения максимального ущерба и в завершении акцию быстрый отход без потерь.

По-моему, аналогия очевидна. Но есть и существенные отличия. Баксанская ГЭС является объектом критической важности, структурным элементом Топливно-энергетического комплекса России. Гидростанция в вопросах жизнедеятельности и безопасности руководствуется нормативными актами и документами министерства энергетики и хозяйствующего субъекта.

Концертный зал «Крокус» принадлежит частному владельцу, имеет статус объекта, предназначенного для проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Я не знаю, была ли разработана министерством культуры нормативная база по обеспечению безопасности подобных объектов.

Но я знаю точно, что антитеррористической защитой объекта, выявлению уязвимых мест в системе безопасности концертного зала «Крокус», как и других, подобных ему объектов, должна была заниматься региональная антитеррористическая комиссия (далее АТК). В данном случае — АТК Московской области.

Чтобы не быть голословным приведу лишь несколько выдержек из всеобъемлющего документа — Положения об АТК в субъекте РФ.

Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (утверждено председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 года с изменениями от 1 октября 2018 года, № 4).

1. Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации (далее — Комиссия) является органом, образованным в целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3. Руководителем Комиссии по должности является высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (председатель Комиссии).

5. Комиссия осуществляет следующие основные функции:

а) в сфере мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, подготовки предложений Национальному антитеррористическому комитету по формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:



В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения

анализ эффективности принимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления мер по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, разработка предложений по их совершенствованию;

разработка и координация исполнения мер по профилактике терроризма на территории субъекта Российской Федерации, в том числе по противодействию распространению идеологии терроризма и обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового пребывания людей;

анализ причин и условий возникновения и распространения терроризма на территории субъекта Российской Федерации, разработка мер по их устранению;

мониторинг террористических угроз и террористической активности в субъекте Российской Федерации, разработка мер по противодействию этим угрозам».

Как видно из документа, региональная АТК обязана заниматься вопросами антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, коими являются промышленные и транспортные объекты, объекты критически важной инфраструктуры, а также объектов и мест массового пребывания людей.

ОПЫТ ИНТЕР РАО ЕЭС

Через год после диверсии на Баксанской ГЭС я устроился на работу в Департамент безопасности ИНТЕР РАО ЕЭС. В должности главного эксперта Управления безопасности курировал антитеррористическую защищенность и физическую защиту восемнадцати станций Общества от Калининграда до Забайкалья. Я видел, какая гигантская работа по антитеррористической защищенности объектов компании была проделана после диверсии на Баксанской ГЭС.

В то время практически все объекты компании находились в плачевном состоянии с точки зрения антитеррористической защиты. Руководство ТЭК и Минэнерго РФ признало этот факт и приступило к решительным действиям.

Первое: мы отказались от вневедомственной милицейской охраны, ввели свою, ведомственную, вооруженную пистолетами и автоматами. Увеличили количество постов, ввели группы быстрого реагирования со своим транспортом, практически заново создали многоуровневый охранный периметр станций, оснастили его современными барьерными средствами и охранным телевидением.

На постоянной основе с личным составом дежурных смен охраны и ГБР проводили антитеррористические тренировки, максимально приближенные к боевым условиям, а самое главное — по планам региональных АТК регулярно проводили антитеррористические учения на объектах компании с привлечением всех имеющихся в регионе сил и средств.

Разрабатывали подробную легенду террористической атаки на объект и отрабатывали ее локализацию — с уничтожением и захватом террористов, тушением пожаров и эвакуацией людей.

Тренировкам и учениям всегда предшествовал тщательный анализ уязвимости объектов. Возможные места атаки и проникновения на объект, защищались таким образом, что делали прорывы в глубь территории объектов, практически нереализуемыми.

Мы всегда действовали в тесном взаимодействии с региональными АТК, выполняя все их рекомендации, а нередко и подсказывая эффективные решения в обеспечении защиты объектов от террористических угроз.

Итогом проделанной масштабной работы является тот факт, что ни один объект компании больше не подвергался столь разрушительным диверсионным и террористическим атакам, повлекшим гибель людей, как это произошло на Баксанской ГЭС.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТВЕТА

Для чего я это рассказал? Для того, чтобы наглядно показать, что когда учитывается печальный опыт террористических атак, проводится их тщательный разбор и анализ, когда делаются правильные выводы и осуществляются профилактические мероприятия по недопущению последующих диверсий и терактов в будущем, тогда у террористов и диверсантов всех мастей практически не остается шансов на успех.

И наоборот, бездействие или некомпетентность отдельных должностных лиц, халатное отношение к своим обязанностям, недальновидность в подходах к рискам террористических угроз, преступная расслабленность, может привести к непоправимым трагедиям, подобной той, что случилась в «Крокусе» и потрясла без преувеличения, всю нашу страну.

Будем честны. Массовая гибель людей в концертном зале «Крокус» произошла именно по тем причинам, которые я обозначил выше.

Наше общество имеет право получить ответы на следующие вопросы. Во-первых, почему не был учтен опыт Беслана и особенно «Норд-Оста» (тоже концертный зал), когда огромные массы людей снова оказались полностью беззащитными перед террористами?

Во-вторых, почему в условиях боевых действий, которые третий год ведет наша страна — и как следствие этого, существуют повышенные риски проведения врагом диверсий и террористических атак на всей территории России — АТК Московской области и ее председатель, в лице губернатора, не озаботились обеспечением безопасности в местах массового пребывания людей.

Или озаботились, но владелец «Крокуса» (миллиардер Агаларов) не захотел выполнять рекомендации АТК и тратить свои деньги на безопасность, ведь она стоит дорого.

В-третьих, почему концертный зал, вмещающий 9500 тысяч зрителей, был оформлен горючими материалами, а представители регионального МЧС закрыли на это глаза.

В-четвертых, почему владельцы зала и устроители концерта не обратились за помощью к полиции и Росгвардии для обеспечения безопасности этого мероприятия, а если обращались, то почему ни полиция, ни Росгвардия не откликнулись на эту просьбу?

В-пятых, почему не сработала ни в автоматическом, ни в ручном режиме система пожаротушения. Где во время первых признаков горения находились люди, отвечающие за пожарную безопасность? Должностные лица обязаны присутствовать на таком мероприятии и контролировать систему пожаротушения здания, где в замкнутом пространстве находятся тысячи людей.

В-шестых, почему Группа быстрого реагирования ЧОП «Крокус-профи» не выдвинулась по тревоге на защиту людей?

Можно задать еще с десяток «почему», связанных с этой ужасной трагедией. Надеюсь, на все эти вопросы нам в скором времени ответит следствие и ФСБ.

Но все же… Будем честны. Во многом это стало возможным из-за тотальной коррупции, разъедающей наше государство, безответственности должностных лиц, призванных по долгу службы отвечать за нашу с вами безопасность.

Ведь кто-то запустил в страну мигранта с уголовным прошлым, кто-то в нарушении всех норм и правил, предоставил гражданство потенциальному террористу. Кто-то не проследил, что делает и на что живет безработный мигрант в нашей стране, кто-то предоставил полную свободу перемещения мигрантам по всей России и беспрепятственного получения ими критически важной информации, в том числе и об оборонных объектах.

А ведь это не мелочи, это серьезные вещи, помогающие и способствующие успешной реализации террористических угроз и проявлений. Как говорил товарищ Сталин, у каждой проблемы есть конкретная фамилия, имя и отчество.

Очень бы хотелось узнать, фамилии виновных в этой ужасной трагедии. Я говорю не о террористах и даже не о заказчиках, а о тех людях, гражданах нашей с вами страны, которые так или иначе позволили эти извергам осуществить свой безжалостный, человеконенавистнический акт.

СЕТЬ УКРАИНСКИХ АГЕНТОВ

И еще… мы все должны понимать, что чем больше будет наших успехов на фронте, тем кровожаднее и яростнее будут действовать в наших тылах спецслужбы Укро-Рейха. Чем ближе будет наша победа над укро-нацистским режимом, тем шире и масштабнее будет задействована многочисленная сеть украинских агентов и приспешников.

Мы должны четко осознавать, что враг обладает серьезными возможностями для вербовки на нашей территории потенциальных саботажников, диверсантов и террористов. Огромная часть наших граждан имеет на той стороне близких родственников, друзей, одноклассников. И украинские спецслужбы не преминут воспользоваться этой ситуацией — в каких-то случаях откровенным шантажом и угрозами, в других — промывкой мозгов, а где-то и материальной заинтересованностью.

Можно не сомневаться, что такие попытки будут только нарастать. Поэтому, осознавая всю серьезность создавшегося положения, от нас требуется бдительность и еще раз бдительность.

Из положительного хочу отметить факт осознания мировым сообществом, что нас не сломить ни временными неудачами на фронте, ни терактами, ни диверсиями. В единстве всего нашего многонационального народа — наша сила. Враг будет разбит. Победа будет за нами! КАЛИТКИН Николай Анатольевич. Родился в Москве в 1960 году. Служил лёгким водолазом на Краснознамённом Северном флоте.

В 1981 году зачислен в Первое Главное управление КГБ СССР.

В Группе «А» — с 1985‑го по 1992 год, боевой пловец. Проходил боевую стажировку в Афганистане. Участник спецопераций по освобождению заложников.

Кавалер ордена «За личное мужество».

Член Союза журналистов России, писатель. Создатель документальных фильмов «Город-заложник» и «Штурмует «Альфа»». Автор приключенческого романа «Воины Посейдона».

Шеф-редактор журнала «Разведчикъ», директор по развитию газеты «Спецназ России».

http://www.specnaz.ru/articles/318/24/4898.htm

http://www.specnaz.ru/articles/318/24/4897.htm

