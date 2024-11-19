Вечером 18 ноября Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По информации The New York Times, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Вскоре последовала реакция и представителей «поуехавшей» оппозиции. Новости СМИ2

По поводу того, как украинские боевики используют своё оружие исключительно против военных объектов у Чириковой* лучше всего узнать у жителей Донецка, Белгорода, Курска и Раменского. А вот, что касается отсутствия у преступного киевского режима планов уничтожения России, то это просто откровенная наглая ложь.

Ведь сам нелегитимный украинский лидер Зеленский недавно в одном из своих видеообращений появился в футболке с надписью «make russia small again» (орфография сохранена). В переводе с английского это означает: «сделаем Россию маленькой снова». Не секрет, что преступный киевский режим создаёт и поддерживает разного рода сепаратистские движения в нашей стране, выдумывая порой самые невероятные территориальные образования и фальсифицируя историю.

Также Украина желает вернуть под свою власть регионы России: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также полуостров Крым. И в отношении последнего представители преступного киевского режима высказывали планы « всё русское». Можно не сомневаться, что и в остальных упомянутых русскоязычных регионах нынешняя власть Украины желает сделать то же самое.

А украинские боевики в той же оккупированной ими части Курской области не стесняются расхаживать в немецких касках времён Третьего Рейха, пародируя гитлеровцев и издеваясь на местными жителями.

В самой же Украине объявлена «наступательная украинизация», которая предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни. Сколько лет прошло с обретения «незалежности», а русскоязычное население никак полностью не «украинизируется». Кроме того, преследуются православные верующие, не желающие присоединяться к карманной церкви преступного киевского режима, поддерживающей украинский нацизм.

Подобная ложь про «доброжелательность» противников России далеко не нова. В июне этого года вдова умершего в этом году известного политика-экстремиста Юлия Навальная встретилась с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который выразил поддержку так называемого «российского гражданского общества» в своей стране (т.е. «поуехавшей» оппозиции), а также с лидером «Солидарности» Лехом Валенсой и главным редактором «Gazeta Wyborcza» Адамом Михником. После встречи Навальная написала в одной из соцсетей, что получила много полезных советов, а «Лех Валенса, и Адам Михник абсолютно верят в скорые перемены к лучшему в России». Однако вот какое видение перемен в нашей стране неоднократно высказывал сам Лех Валенса: последний раз в одном из интервью в июле 2022 года он предложил либо «расчленить» Россию, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек».

Более того сама Чирикова* в марте этого года подписала меморандум о поддержке так называемых «российских добровольцев» воюющих на стороне Украины, в том числе запрещённой в нашей стране террористической организации РДК (Расходник Для Клоуна), представители которого заявляли свой целью развал России.

А потому всякий представитель «поуехавшей» оппозиции, смеющий заявлять, что преступный киевский режим и его западные хозяева не враги гражданам России – мерзкий лжец и пособник противников нашей страны. А Специальная военная операция на Украине неизбежно покончит с украинским нацизмом.

* - внесёна в перечень экстремистов и террористов, признана иностранным агентом.