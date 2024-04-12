Изъяли в пользу государства

Речь идет о деле бизнесмена Юрия Антипова и членов его семьи, управлявших группой ЧЭМК. 14 марта Генпрокуратура подала иск о «солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с бывших владельцев группы». Решением суда в счет взыскания изъяты акции компаний «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ — Ариант» и Катав-Ивановского литейного завода.
Согласно картотеке, требование истца удовлетворены в полном объеме. Заседание стартовало 5 апреля, его закрыли от журналистов. Как передавал корреспондент ЕАН, оказалось, что в деле фигурируют документы под гифом «Для служебного пользования». Помимо Антиповых, ответчиками по делу выступали экс-владельцы ЧЭМК Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы, «АО «Компания Эталон» и группа компаний «Ариант».
Генпрокуратура подала иск с требованием вернуть имущество «из незаконного владения» в феврале, потребовав передать в пользу РФ акции трех заводов. Ведомство полагало, что приватизация предприятий, которая прошла более 30 лет назад, была незаконной. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил требования Генпрокуратуры. О завершении деприватизации ЧЭМК стало известно 14 марта. Все 100 % акций перешли к Федеральному агентству по управлению госимуществом (Росимуществу).
У крупнейшей ростовской компании в пользу государства изъяли имущество на 500 млрд рублей
Его собственники давно в бегахКубанские фермеры протестуют против деятельности концерна «Покровский». Скриншот с видео на YouTube.
Иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Концерна Покровский» из Ростова удовлетворён. Такое решение, как пишет РИА «Новости», принял Лабинский городской суд Краснодарского края. Общая стоимость изъятого имущества — более 500 млрд рублей.
В доход государства переходят различные предприятия, которые до сих пор входили в «Концерн Покровский». Это сельхозхозяйства, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования, строительные компании и так далее.
Как пишет РИА «Новости», основные собственники «Покровского» — Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов — по-прежнему в международном розыске. В их отношении возбуждено более 15 уголовных дел, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества. Финансировалось оно якобы за счёт доходов концерна.
Напомним, что основная претензия Генпрокуратуры к имуществу «Покровского» была связана с тем, что когда-то Коровайко работал в аппарате полпреда по ЮФО, и якобы именно тогда он, пользуясь служебным положением, начал «завладевать земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края». С этой земли собственно и начался «Концерн Покровский».
В Сочи гостиницу «Меридиан» изъяли в пользу государства
Суд определил, что особо охраняемая природная территория, на которой находится отель, выбыла из госсобственности незаконноФото: Sanatorii-oteli.ru
Адлерский районный суд Сочи полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность гостиницы «Меридиан», принадлежащей уральским предпринимательницам Светлане и Елене Казихановым. Об этом сообщает «Ъ-Урал».
Как пишет источник, суд определил, что особо охраняемая природная территория, на которой находится отель, незаконно выбыла из владения государства.
- В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна». После его смерти в 1998 году дочери получили в наследство доли в гостинице. За свой счет они отремонтировали здание и провели в нем техобслуживание, - пишет издание.
Однако, по данным Генпрокуратуры, профсоюз, у которого глава семьи выкупил гостиницу, не мог распоряжаться землей. Ведомство сообщает, что мэрия Сочи неправомерно передала коммерческим организациям земли федеральной собственности и позволила их застроить.
По данным картотеки Адлерского райсуда, ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают еще 28 застройщиков. Светлана Казиханова отметила, что сочинский суд рассмотрел иск об изъятии отеля и других объектов недвижимости за три заседания, каждое из них длилось по девять часов. Со слов предпринимательницы, профсоюз к судебному процессу привлечен не был. Кроме того, суд не удовлетворил ни одного ходатайства. Доводы Генпрокуратуры об изъятии «Меридиана» Светлана Казиханова считает несостоятельными.
https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-sochi-gostini...
Акции Соликамского магниевого завода изъяли в пользу государства
Суд изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого заводаАрбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более чем двух тысяч миноритариев. Об этом свидетельствует электронная картотека инстанции.
Прокуратура указала на необходимость списать именные ценные бумаги предприятия номинальной стоимостью 0,25 рубля и зачислить их на счет Федерального агентства по управлению госимуществом. Иск обосновали незаконным «выбытием имущества из владения государства».
«Иск удовлетворить полностью», — сообщили в суде.
Президент Владимир Путин ранее разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold. Эта компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих фирм России. Основные проекты находятся в Забайкалье, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке.
В конце февраля российский лидер подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями «Полиметалла». Путин также одобрил операции с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».
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