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  • Владимир Минаков
    " В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна»."                          ...Изъяли в пользу г...
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Изъяли в пользу государства

Арбитражный суд Челябинской области постановил изъять в пользу государства винодельческие активы группы компаний «Ариант» и взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей. Такое решение инстанция приняла на основании иска Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о деле бизнесмена Юрия Антипова и членов его семьи, управлявших группой ЧЭМК. 14 марта Генпрокуратура подала иск о «солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с бывших владельцев группы». Решением суда в счет взыскания изъяты акции компаний «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ — Ариант» и Катав-Ивановского литейного завода.

Согласно картотеке, требование истца удовлетворены в полном объеме. Заседание стартовало 5 апреля, его закрыли от журналистов. Как передавал корреспондент ЕАН, оказалось, что в деле фигурируют документы под гифом «Для служебного пользования». Помимо Антиповых, ответчиками по делу выступали экс-владельцы ЧЭМК Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы, «АО «Компания Эталон» и группа компаний «Ариант».

Генпрокуратура подала иск с требованием вернуть имущество «из незаконного владения» в феврале, потребовав передать в пользу РФ акции трех заводов. Ведомство полагало, что приватизация предприятий, которая прошла более 30 лет назад, была незаконной. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил требования Генпрокуратуры. О завершении деприватизации ЧЭМК стало известно 14 марта. Все 100 % акций перешли к Федеральному агентству по управлению госимуществом (Росимуществу).
https://vk.com/wall-169664883_42955?utm_referrer=mirtesen.ru...

У крупнейшей ростовской компании в пользу государства изъяли имущество на 500 млрд рублей

Его собственники давно в бегахКубанские фермеры протестуют против деятельности концерна «Покровский». Скриншот с видео на YouTube.Кубанские фермеры протестуют против деятельности концерна «Покровский». Скриншот с видео на YouTube.

Иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Концерна Покровский» из Ростова удовлетворён. Такое решение, как пишет РИА «Новости», принял Лабинский городской суд Краснодарского края. Общая стоимость изъятого имущества — более 500 млрд рублей.

В доход государства переходят различные предприятия, которые до сих пор входили в «Концерн Покровский». Это сельхозхозяйства, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования, строительные компании и так далее.

Как пишет РИА «Новости», основные собственники «Покровского» — Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов — по-прежнему в международном розыске. В их отношении возбуждено более 15 уголовных дел, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества. Финансировалось оно якобы за счёт доходов концерна.

Напомним, что основная претензия Генпрокуратуры к имуществу «Покровского» была связана с тем, что когда-то Коровайко работал в аппарате полпреда по ЮФО, и якобы именно тогда он, пользуясь служебным положением, начал «завладевать земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края». С этой земли собственно и начался «Концерн Покровский».

https://www.donnews.ru/u-krupneyshey-rostovskoy-kompanii-v-p...

В Сочи гостиницу «Меридиан» изъяли в пользу государства

Суд определил, что особо охраняемая природная территория, на которой находится отель, выбыла из госсобственности незаконноВ Сочи гостиницу «Меридиан» изъяли в пользу государстваФото: Sanatorii-oteli.ru

Адлерский районный суд Сочи полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность гостиницы «Меридиан», принадлежащей уральским предпринимательницам Светлане и Елене Казихановым. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Как пишет источник, суд определил, что особо охраняемая природная территория, на которой находится отель, незаконно выбыла из владения государства.

- В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна». После его смерти в 1998 году дочери получили в наследство доли в гостинице. За свой счет они отремонтировали здание и провели в нем техобслуживание, - пишет издание.

Однако, по данным Генпрокуратуры, профсоюз, у которого глава семьи выкупил гостиницу, не мог распоряжаться землей. Ведомство сообщает, что мэрия Сочи неправомерно передала коммерческим организациям земли федеральной собственности и позволила их застроить.

По данным картотеки Адлерского райсуда, ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают еще 28 застройщиков. Светлана Казиханова отметила, что сочинский суд рассмотрел иск об изъятии отеля и других объектов недвижимости за три заседания, каждое из них длилось по девять часов. Со слов предпринимательницы, профсоюз к судебному процессу привлечен не был. Кроме того, суд не удовлетворил ни одного ходатайства. Доводы Генпрокуратуры об изъятии «Меридиана» Светлана Казиханова считает несостоятельными.
https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-sochi-gostini...

Акции Соликамского магниевого завода изъяли в пользу государства

Суд изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого заводаAleksander Polyakov/Global Look PressАрбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более чем двух тысяч миноритариев. Об этом свидетельствует электронная картотека инстанции.

Прокуратура указала на необходимость списать именные ценные бумаги предприятия номинальной стоимостью 0,25 рубля и зачислить их на счет Федерального агентства по управлению госимуществом. Иск обосновали незаконным «выбытием имущества из владения государства».

«Иск удовлетворить полностью», — сообщили в суде.

Президент Владимир Путин ранее разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold. Эта компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих фирм России. Основные проекты находятся в Забайкалье, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке.
В конце февраля российский лидер подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями «Полиметалла». Путин также одобрил операции с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

https://360tv.ru/news/vlast/aktsii-solikamskogo-magnievogo-z...
В Волжском еще два завода изъяли в пользу государства
Волжский городской суд в закрытом режиме рассмотрел дело об изъятии активов предприятий оборонной промышленности в пользу Росимущества.Волжский городской суд в закрытом режиме рассмотрел дело об изъятии активов предприятий оборонной промышленности в пользу Росимущества. Иск об изъятии холдинга предприятий подал заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев. В ведомстве установили, что собственники предприятий «являются членами экстремистской группы и активно помогают ВСУ», - сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, украинец Константин Ефименко передал активы предприятия своей сестре Елизавете Андреевой. Последняя при принятии российского гражданства сменила имя, фамилию и отчество, чтобы не быть уличенной в родственной связи.

Подробнее на Волжский.ру https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=71549

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