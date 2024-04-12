Изъяли в пользу государства

У крупнейшей ростовской компании в пользу государства изъяли имущество на 500 млрд рублей

Его собственники давно в бегах Кубанские фермеры протестуют против деятельности концерна «Покровский». Скриншот с видео на YouTube.

Иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Концерна Покровский» из Ростова удовлетворён. Такое решение, как пишет РИА «Новости», принял Лабинский городской суд Краснодарского края. Общая стоимость изъятого имущества — более 500 млрд рублей.

В доход государства переходят различные предприятия, которые до сих пор входили в «Концерн Покровский». Это сельхозхозяйства, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования, строительные компании и так далее.

Как пишет РИА «Новости», основные собственники «Покровского» — Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов — по-прежнему в международном розыске. В их отношении возбуждено более 15 уголовных дел, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества. Финансировалось оно якобы за счёт доходов концерна.

Напомним, что основная претензия Генпрокуратуры к имуществу «Покровского» была связана с тем, что когда-то Коровайко работал в аппарате полпреда по ЮФО, и якобы именно тогда он, пользуясь служебным положением, начал «завладевать земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края». С этой земли собственно и начался «Концерн Покровский».