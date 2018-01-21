Калужский предприниматель получила негативный опыт от своей благотворительности

Еще летом мы рассказывали, как калужский предприниматель — хозяйка продуктовых магазинов Яна Гурова — решила раз в неделю раздавать хлеб калужским пенсионерам. Сначала этот опыт она начала в магазине на улице Жукова, но затем пришлось акцию свернуть, поскольку соседние магазины жаловались на постоянные скандалы и драки за бесплатным хлебом. Тогда Яна Викторовна повторила акцию в другом своем магазине на Ленина, около филармонии. Показалось, что там будет другая публика, а значит, всё будет в рамках приличия. И до некоторых пор раздача хлеба действительно шла успешно. О ней рассказывали по телевидению, писали газеты, Гурову даже отметили в городской управе за добрую инициативу. Когда в Калуге началась новая акция — «Полки добра», я, журналист, который первым написал о благотворительности Яны Викторовны, сразу же подумала о том, что именно она в первую очередь поддержит это начинание. Но, придя в магазин, я не увидела объявления о том, что здесь продолжают раздавать хлеб пенсионерам. «В чем дело?» – спросила продавца. Глаза ее мигом наполнились слезами, и она ответила, что во время благотворительности получила столько негатива от людей и столько оскорблений, сколько не получала за всю жизнь. Поэтому работу свернули. За комментарием я обратилась к самой хозяйке магазина Яне Гуровой. И вот что она рассказала:

- В акции «Полка добра» мы участия принимать не будем. Почему так получилось? Объясню. Раздавая длительное время хлеб пенсионерам, мы знали, что делаем правильное, хорошее, полезное дело. Но больше мы этим заниматься не будем. Категорически. Сначала все было нормально, а потом поставщик хлеба стал привозить его гораздо позже, чем люди привыкли. Магазин открывается в 9 утра, а народ выстраивался в очередь с 8. Когда на работу приходили мои продавцы, они уже встречались с негативом, который вываливался на них из очереди. Люди стояли по многу часов в ожидании привоза хлеба, нервничали сами и нервировали продавцов.

Мы даже объявление повесили о том, чтобы пенсионеры приходили попозже, что хлеб достанется всем в течение дня. Но люди продолжали скандалить, доводить до слез продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров. И тогда я решила: всё! Я не хочу, чтобы моим продавцам устраивали скандалы, чтобы они плакали и слушали оскорбления. Я видела, как их трясет от всех необоснованных претензий.

Итогом стало новое объявление, в котором мы поблагодарили всех, кто был с нами всё это время, сообщили, что акцию вынужденно прекращаем из-за неадекватности некоторых личностей. Да, мы свернули это дело. Больше я им заниматься не буду. Опыт получила негативный. Кстати, и потом еще долго приходили пенсионеры и ругались, что мы лишили их хлеба, и что мы очень плохие люди. Прежде я бы в такое поверить не могла. Но вот реальность оказалась жестокой. Хотели старикам помочь, они же вечно у нас обижены чем-то, но в итоге получили вот такое…

Я бы, конечно, «Полки добра» поддержала, но то, что произошло, оставило негативный след. Я уже боюсь начинать эту работу. Скорее всего, мы заключим договор с детским благотворительным фондом и будем туда перечислять процент от прибыли. Так будет правильнее. Будем делать добро таким способом. Хотя фонды тоже бывают разные. Ко мне приходят их представители с предложением поставить в торговый зал ящик для денег. Но когда прошу предъявить документы, где сказано о том, как расходуются средства, на что идет помощь, они ничего предъявить не могут. Значит, заключим договор с фондом, у которого хорошая репутация.

На фото продавец, которая пока не подозревает, что спустя месяц ей придётся терпеть оскорбления и унижения от своей благотворительности. http://nnm2.com/blogs/dva41/kaluzhskiy-predprinimatel-poluch...