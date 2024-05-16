Трагическая судьба пса Стива, сыгравшего в фильме «Белый Бим Черное ухо»

Фильм «Белый Бим Черное ухо», вышедший на экраны в 1977 году, был одним из самых любимых у советских зрителей. Мало кто смог досмотреть его до конца, сдержав слезы. Главную роль в картине сыграл английский сеттер по кличке Стив. Ему повезло стать напарником самого Вячеслава Тихонова. И хоть пес и стал звездой, ему выпала не менее трагическая судьба, чем его экранному герою.

Повесть писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» увидела свет в 1971 году. А через три года книга попала в руки режиссера Станислава Ростоцкого. Еще не дочитав ее до конца, он понял — эта история достойна экранизации. Роль хозяина пса, без сомнений, отдали Вячеславу Тихонову. Ростоцкий не видел другого актера в этом образе и даже не хотел проводить пробы.

Непростой старт

Тихонов с радостью согласился сниматься. Ему надоел намертво прикипевший к нему образ Штирлица и хотелось, чтобы зрители, наконец, увидели его в другом амплуа. Правда, из-за занятости актера в других проектах съемки приходилось все время откладывать. Прошел год, пока Вячеслав Васильевич наконец освободился. Но и после этого все складывалось не лучшим образом. Для съемок нужно было достать импортную пленку с высокой чувствительностью. Отечественная для этих целей подходила плохо, так как требовала освещения площадки яркими софитами. Животные очень плохо переносили обжигающие лучи, и пес, которому предстояло играть в фильме главную роль, во время съемок был бы обречен на мучения. Руководство Киностудии имени Горького не хотело выделять средства для покупки пленки. Ростоцкому говорили, что он должен снимать на советскую, которой было в избытке. Режиссер же заверял всех, что под ослепительными софитами животному будет сложно выглядеть убедительно, и полноценно воплотить замысел картины не удастся. В итоге импортную пленку все-таки выделили. Оставалась еще одна важная проблема — отыскать подходящую собаку. В повести Троепольского Бим был шотландским сеттером. Это была достаточно редкая для СССР порода. Все осложнялось еще и тем, что не каждый пес подходил для кино. Четвероногий актер должен был быть послушным и знать команды. После длительных поисков выбор остановили на псе другой, очень близкой породы. Это был английский сеттер по кличке Стив.

Дружба Тихонова и Стива

На съемочной площадке пса быстро переименовали в Степку. Он стал общим любимцем — милого пса все ласкали и баловали. Собаку, найденную с большим трудом, берегли. В драматической сцене, где у Бима лапа застревает между рельсами, снимали дублера — похожего сеттера по кличке Денди. Особые отношения сложились у Стива с Тихоновым. Актер понимал, что из-за того, что ему предстоит играть хозяина, очень важно подружиться с животным. Вячеслав Васильевич пытался подкупить напарника, и каждое утро приносил ему колбасу и сосиски. Но всеобщего любимца сложно было удивить едой — его подкармливали абсолютно все. Тогда актер пошел иным путем. Посоветовавшись с кинологом съемочной группы Виктором Сомовым, Тихонов начал устраивать Стиву прогулки. Он брал собаку на поводок и долго гулял с ней по окрестностям. При этом Вячеслав Васильевич разговаривал с собакой, чтобы она привыкла к его голосу. Пес очень тосковал по настоящему хозяину, который сдал его в аренду на целых полтора года. Но со временем он привык к напарнику. Утром он бегал по площадке и искал Тихонова, чтобы отправиться с ним на очередной променад.

Секрет невероятной убедительности

Стив оказался отличным актером. Иногда казалось, что он сам знает, что нужно делать. Чтобы собака не переутомлялась, репетировали без нее. Сеттера приводили, только когда все было готово и снимались полноценные дубли. Ростоцкий хотел максимальной достоверности в эмоциях, поэтому приходилось прибегать к психологическому насилию. В сцене, где героя Тихонова увозит скорая, пес должен был бежать за машиной, а потом с тоской смотреть вслед. Нужного эффекта долго не удавалось добиться. Поэтому пришлось пойти на крайние меры и вызвать у собаки настоящую печаль. Для этого Тихонов несколько дней не появлялся на съемках, а потом пришел к Стиву на очень короткое время. Собака просто светилась от счастья, увидев друга. Но тут сразу начали съемки и героя увезли в «скорой». Пес страдал по-настоящему и у всех разрывалось от жалости сердце. Фильм получился невероятно убедительным и трогательным. Зрители рыдали в кинотеатрах и перед телевизорами. Они верили всему, что происходило на экране, и сопереживали героям. Более того, героев отождествляли с актерами. Актрису Валентину Владимировну, сыгравшую злую тетку, из-за которой погиб Бим, возненавидели не только зрители, но и некоторые знакомые. «Белый Бим Черное ухо» завоевал множество кинопремий в СССР и соцстранах. Его даже номинировали в 1978 году на «Оскар» и над судьбой верной собаки смогли всплакнуть и американские зрители. Во время сцены на железнодорожных путях публика рукоплескала стоя!

Актер повторил судьбу своего героя

К сожалению, успех кинокартины дорого обошелся Стиву. Он очень плохо переносил разлуку со своим настоящим хозяином. А того совершенно не интересовала судьба питомца. За полтора года съемок он ни разу не пришел проведать собаку. Мужчину интересовала только плата за «аренду». Было заметно, что Стив очень переживает из-за разлуки с человеком, который был совершенно недостоин такой верности. После съемок собака и вовсе оказалась не нужна хозяину и он сдал ее в приют. Это и повлияло на преждевременный уход Стива. Пес ничем не болел и был совсем еще не старым, но неожиданно умер. Говорят, что сердце собаки не выдержало предательства. На родине автора повести «Белый Бим Черное ухо» в Воронеже открыли памятник собаке. У жителей и гостей города есть добрая традиция — шептать заветные желания в ухо бронзовому псу. Считается, что если загадать что-то доброе и хорошее, то оно непременно сбудется.

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