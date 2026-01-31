"Ошибаться можно - врать нельзя" (с)

Оказывается, сообщения об освобождении Купянска снова оказалось несколько преувеличены. Внезапно. Знаете, я не стану спрашивать, получил ли тот же генерал за второе "освобождение" вторую звезду "Героя". Вон он, кстати, рядом с главным виновником торжества сидит и нормально ему - явно нигде не жмёт. И не стану задавать риторический вопрос, сколько ещё этот *** в погонах будет позорить нашу армию и нашу страну.

Нет, друзья. Мораль и потеря лица - не те категории, которые в принципе понятны нашей элите. Сейчас другое важно. Вот такие ложные доклады оплачивают человеческими жизнями. Людей гонят на убой, чтобы ложь стала правдой. Более того: гонят без авиационной и артподдержки, потому что это место уже официально освобождено и "закрашено" на штабной карте. Туда бить нельзя. Армия у нас очень бюрократическая. А теперь представьте, сколько людей убила таким образом оная парочка лживых *** за время этого *** цирка. Простите за эмоции, ребята. Ну, у меня реально нет слов. Бог им судья. Других судей им, по ходу, нет.

Про врать - отличные слова, сказанные достойным человеком с благородными побуждениями. Вот только следовать этой установке демонстративно не желают. Причём, на всех уровнях, включая самый верхний в армейской иерархии. Т.н. проблема "ложных докладов" - это фактически проклятие МОРФ. Она существует, разумеется, не только в нашей стране, но именно здесь и сейчас она отросла до такой степени, что начинает прямо угрожать армии и стране.

Крайний и максимально показательный пример - ситуация с Купянском, который уже второй раз оказывается "освобождён", причём, оба раза ложно.

Причём, за это уже успели раздать награды, включая звёзды "Героев" (разумеется, не боевым офицерам и не рядовым бойцам). И нет, ситуация с тем же Купянском - это нечто куда большее, чем просто бюрократическая ложь и приписки. Потому, что вред она наносит куда больший - отреагировала РИА "Катюша" на предыдущее высказывание.

Во-первых, это чисто военный ущерб, потому, что из-за не верной картины рушится логика действий наших подразделений, которые вынуждены идти в бой без поддержки артиллерии и авиации (потому, что официально эта территория уже наша) и без подкрепления (потому, что оно переброшено на другие участки, раз этот уже наш). В результате у нас человеческие потери, которые можно было избежать и срыв наступательных операций, а то и вовсе успешные вражеские контратаки.

Во-вторых, это моральные потери, которые в воюющем обществе не менее критичны, чем чисто военные. Общество всё это видит и теряет доверие к собственной армии и власти вообще (как минимум, потому, что у него на глазах генералы-лжецы получают "Золотые Звёзды" вместо сорванных погон и военного трибунала). Про уровень общей потери доверия мы даже говорить не будем.

В-третьих, это потеря уважения на внешнем контуре. Что абсолютно недопустимо в любом случае, не говоря уже о ситуации, когда наша страна воюет со всем коллективным Западом. И при том, что наши союзники - все как один с Востока (дальнего или ближнего), для которых потеря лица является критическим значением.

Но если всё это понимаем мы, скромные, то мудрые компетентные граждане уж подавно должны это понимать. Должны же, ведь правда? Но по какой-то причине это опять происходит. И никто не несёт за это никакой ответственности. Ни публично, ни не публично (и это тоже все видят).

А пока большие люди в больших погонах устраивают очередной "Купянский стыд", враг концентрирует войска на Белгородском направлении и в ЛНР. Где-то мы всё это уже видели. Не хотелось бы снова увидеть то, что в прошлые раз за этим последовало.



Там по освобождённому Купянску-Узловому какой-то хохол бегает!.. иронизирует Вика Цыганова

Неужели опять монтаж, дипфейк или попытка ввести в заблуждение? Быть может, это какой-то местный житель, агент СБУ, вышел на улицы полностью освобождённого Россией города, чтобы записать видео и больно задеть нас.

А может, наше руководство опять находится в параллельной реальности... В штабах СВО выглядит иначе: бравурные доклады, идеальные графики, отчёты пестрят радужными прогнозами, а каждое решение, словно по волшебству, приносит мгновенные плоды.

На земле реальность плетётся своим чередом и порою не поспевает за «штабной» картинкой. И всё бы ничего, но такие просчёты в инфополе наносят огромный урон духу наших бойцов, которые и так работают на пределе возможностей.

Только это не просто какой-то там хохол. В кадре комбат ВСУ. Командир 413-го отдельного стрелкового батальона прогуливается по заснеженной улице Купянска-Узлового. Кругом побитые снарядами здания.

Военные эксперты по обстановке определили, что это действительно тот самый "освобождённый" посёлок.

Офицер уровня комбата на "флаговтык" для пиара бы не пошёл. Значит, ситуация по-настоящему для нас неприятная. Автор канала "Военный осведомитель" с горечью констатирует:

"В ходе записи не слышно стрельбы, ударов дронов или артиллерии, а сам снимающий прогуливается без средств защиты. Это говорит о том, что линия фронта находится не просто не на территории города, а даже не рядом".

Военный аналитик Михаил Звинчук ("Рыбарь") обращает внимание, что на снегу видны колеи от проезда тяжёлой техники и многочисленные следы ног. Судя по всему, это следы тех самых серьёзных сил, которые ВСУ перебросили сюда для стабилизации ситуации:

"Положение дел вполне очевидное. В данном случае надежда разве что на то, что людей не отправят в один конец для попыток опровержения. Ситуация на направлении остается крайне сложной, но не безнадежной".

Если всё так, то выходит, что Герасимову опять врут и населённый пункт взяли "в кредит"?

О том, почему так происходит, подробно рассказал автор канала "Военный осведомитель". По его словам, это вовсе не связано только с тем, что командирам хочется побыстрее получить медаль. Главная причина в самой системе военной машины.

Всё, что происходит на участке фронта, подчинено какому-то замыслу. Составляется план: какое подразделение и к какому сроку должно занять определённый рубеж. Но "на земле" ситуация может развиваться не по плану. Военный эксперт объясняет:

"Реализации к установленному сроку могут помешать погода, действия противника или отставание взаимодействующих подразделений. Элементарно не подвезли тыловики вовремя необходимое количество боеприпасов, и сроки сдвинулись. Но "наверху" все эти мелкие трудности никого не интересуют. Доложить о том, что ты не укладываешься к сроку, значит, рисковать тем, что начальство решит, что ты не справляешься. Там никого не интересуют твои оправдания".

План при этом не меняется. Вышестоящим офицерам неважно, сегодня или завтра командир подразделения закрепится на рубеже. Есть срок доклада, и сдвигать его нельзя. Поэтому командир вынужден докладывать о взятии точки авансом, чтобы избежать неприятных вопросов и выволочки.

"Снимут его, компетентного и опытного офицера, учитывающего реалии "на земле". Пришлют дуболома, который будет гнать бойцов на убой, чтобы любой ценой к сроку выполнить план. Кому от этого будет лучше? И вот доклад опережает события на часы и сутки. Доклады уходят наверх, где их озвучивают уже генералы", – продолжает эксперт.

Он заключает, что так всё устроено и никто не может это изменить.

Ну а что же в это время в самом Купянске?

Военные каналы публикуют фото наших парней, которые уже три месяца в полном окружении держатся в купянской больнице. Бои не прекращаются даже на день. Нужно постоянно отражать атаки превосходящих сил противника. На счету каждый патрон. Еду приходится экономить. Но бойцы продолжают держаться.