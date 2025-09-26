Забытое имя

фото: Роскосмос

20 июня 1946 года Сталину подали докладную записку о создании ракеты для полета человека в космос. Война только закончилась, страна в руинах, а ученые уже думают об освоении межзвездного пространства. Основным автором предложения стал Михаил Клавдиевич Тихонравов – он и окажется главным соратником Королева и уже через 11 лет идея ученого воплотится в жизнь.

Сталин тогда предложение Тихонравова и его коллеги Чернышева не поддержал. Но о нем не забыл. За 20 дней до своей кончины, 20 февраля 1953 года, он подписал документ о создании советской ракеты сверхдальнего действия, которая впоследствии получит известность как Р-7. Она станет впоследствии основой для первых полетов в космос. Это и было то самое предложение Тихонравова.

Родился Михаил Тихонравов 16 (29) июля 1900 года во Владимире – в 2025 году отмечается 115 лет этому счастливому для страны событию. Его отец, Клавдий Михайлович, был потомственным почетным гражданином города, закончил тут духовную семинарию, а затем юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Мать отучилась на Бестужевских курсах, а затем — в училище технического рисования А. Штиглица.

Семья уже с 1895 года жила в Петербурге, и вот только их старший сын появился на свет в родном для родителей городе, в доме бабушки по материнской линии. Всего у Тихонравовых будет пятеро детей. Жизнь в столице открывала определенные возможности и не только в бытовом плане. Так в 1909 году маленький Миша увидел на ипподроме аэроплан и был совершенно поражен. Это и определило всю дальнейшую судьбу. Дом Тихонравовых во Владимире.

Талант к рисованию будущий конструктор ракет перенял от матери. Кроме того, Михаил знал несколько языков, читал в подлиннике античных авторов.

Революцию 1917 года семья встретила с одобрением. Но пришлось покинуть Петроград, поскольку жить там стало тяжело. Вначале мать переехала с младшими детьми в Переяславль-Залесский к сестре, а когда Михаил закончил гимназию, то и отец со старшим сыном к ним присоединились. Клавдий Михайлович стал народным судьей.

Михаил оказался одним из первых комсомольцев в стране – у него билет за №29. Вскоре, в 1919 году, он возглавляет комсомольскую организацию Переяславля. Но тяга к небу окажется непреодолимой, Тихонравов в 1920 году поступает в Институт инженеров Красного Воздушного Флота, который только что организовал Николай Жуковский. Впоследствии учебное заведение станет знаменитой Академией им. Жуковского, и Михаил Тихонравов будет ее первым выпускником в 1925 году. В институте он начал свою конструкторскую деятельность с проектирования планера «Змей Горыныч». На Ронских международных соревнованиях в Германии в 1925 году планер поднялся на высоту 265 метров и пролетел 11 километров.

Окончив институт, Михаил Тихонравов работал у знаменитого авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова и участвовал в создании нескольких советских самолётов, в том числе — одного из самых массовых самолётов в мире — знаменитого «кукурузника» У-2 (с 1944 года — По-2), который в военных и мирных модификациях выпускался до 1954 года.

Увлекается планеризмом и в секции знакомится с Сергеем Королевым. Они подружатся на всю жизнь, именно Королев рассказал Тихонравову о возможностях реактивного движения. И предложил присоединиться к работе в Группе изучения реактивного движения – ГИРД.

Тихонравов возглавил ракетное направление. Тут стоит сказать, что трудились там на общественных началах — острословы даже переводили ГИРД как «группа инженеров, работающих даром». Однако усилия были не напрасными – 17 августа 1933 года на инженерном полигоне в Нахабине был успешно осуществлён пуск сконструированной Тихонравовым ракеты «09» — первой советской жидкостной ракеты. За 18 секунд полёта ракета поднялась на высоту 400 метров. Руководил пуском Сергей Королёв. И Королёв, и Тихонравов были награждены значками «За активную оборонную работу».

Здесь уже работу инженеров-энтузиастов заметило государство. На базе ГИРД и Ленинградской газодинамической лаборатории был организован первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт. Королев и Тихонравов стали в нем заведующими отделов. Именно этот институт создаст реактивные снаряды для «Катюш». фото: wikipedia.org

Интересно, что в 1920–1930-е годы попутно с основной работой Михаил Тихонравов проводит исследования способов полёта живых существ — птиц и жуков. Ученого интересовало, можно ли повторить их полёт и создать аппарат с машущими крыльями — махолёт. Каждое лето он ловил птиц и делал их тщательные обмеры, собирая статистические данные. Поняв, что одному с такой масштабной работой не справиться, Михаил Клавдиевич через газету обратился к охотникам и попросил присылать ему определённые сведения. Данные из писем, которые во множестве стали приходить на его адрес, исследователь заносил в специальную картотеку. Наконец, в 1937 году выходит книга Михаила Тихонравова «Полёт птиц и машины с машущими крыльями», которая долгое время оставалась единственной работой, рассматривающей вопросы создания орнитоптеров.

Но оба уже болеют космосом, их мечты начали преодолевать земное притяжение. В 1934 году Тихонравов посещает в Калуге Циолковского. Просмотрев чертежи и фотографии, Константин Эдуардович воскликнул:

- «Не ожидал, что уже так много сделано в этой области!»

Война на время прервала космические мечты — необходимо было создавать новое вооружение. Тихонравов трудится в НИИ Министерства обороны, работает над созданием реактивного истребителя «302». А когда война закончилась, то занялся вместе с Королевым изучением трофейной ракетной техники.

А еще руководил исследованиями по проектированию баллистических ракет. Вот тогда и появится его докладная записка Сталину о возможности создания такой техники для космоса. Но в 1946 году страна еще не могла позволить себе столь масштабные исследования. Однако появление ядерного оружия и начало Холодной войны остро поставили проблему по его доставке для удара по противнику.

Нужны были ракеты. Это американские бомбардировщики стояли в Европе, а нам тогда до Америки было не дотянуться. Это делало и без того самоуверенных американцев совсем наглыми. Так что создание баллистической ракеты становилось вопросом выживания страны. Михаил Клавдиевич Тихонравов - инженер-полковник авиационно-технической службы ВВС, 1947 год

Тихонравов был ближе всего к осуществлению этой идеи. Еще в 1950 году он на научной конференции доложил о возможности создания составной баллистической ракеты, которая могла бы развить первую космическую скорость – 8 км/с., рассказал о результатах своих исследований по составным ракетам и созданию искусственных спутников Земли. Тогда его доклад интереса не вызвал. В тот момент руководство института сочло его идеи фантастическими и отвлекающими от текущей работы. Конструктор был отстранён от должности, ему запретили заниматься этой проблемой.

Но его ближайшие сотрудники — «группа Тихонравова» — исследования не прекратили. Запретной темой они занимались во внерабочее время. При этом Михаил Клавдиевич посылал результаты работы Королёву. Время работало на Тихонравова, и позже его разработки послужили основой для создания двухступенчатой ракеты.

И даже когда «бешено» искали возможности создать такую ракету почему-то про проект Тихонравова не вспоминали. А вот Королев помнил. В результате на основе разработок Тихонравова была создана первая баллистическая ракета с дальностью полета на 10 тысяч километров.

В 1954 году Сергей Королев подал докладную записку в правительство о возможности создания искусственного спутника. Тихонравова в 1956 году перебросили на работу к Королеву в ОКБ-1 на должность начальника отдела проектирования искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей и космических аппаратов. Главной задачей Королёва и Тихонравова было создание межконтинентальной баллистической ракеты, способной преодолеть земное тяготение. Благодаря усилиям Королёва с января 1954 года в НИИ-4 была официально открыта тема «Исследования по вопросу создания искусственного спутника Земли», научным руководителем которой был назначен Михаил Тихонравов. К середине 1954 года полностью был определён технический облик ракеты Р-7. А в 1955-м Михаил Тихонравов представил три варианта искусственных спутников различного назначения. Работа над запуском первого спутника велась в авральном режиме — надо было опередить США. И вот 4 октября 1957 года впервые в истории человечества на околоземную орбиту ракетой Р-7 был выведен «Спутник-1» конструкции Тихонравова.

В дальнейшем Михаил Клавдиевич вернулся к юношеской мечте и участвовал в разработке тяжёлых межпланетных кораблей для полёта на Марс. После запуска первого искусственного спутника Земли, а затем и успешного полёта спутника с живым существом на борту Михаил Тихонравов был удостоен Ленинской премии, а после полёта Юрия Гагарина в 1961-м — звания Героя Социалистического Труда. Фото Роскосмос

За свою научно-инженерную деятельность Михаил Тихонравов был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны и различными медалями.

Тихонравов также принимал активное участие в работах по проектированию станции «Луна-9», которая 3 февраля 1966 года совершила мягкую посадку на Луну и передала панораму её поверхности, в осуществлении первого пуска станций к Венере и к Марсу, запуска станции «Зонд-З», которая сфотографировала обратную сторону Луны. До своей кончины в 1974 году он успеет еще отправить исследовательский аппарат на Венеру, создать марсоход, аппараты для исследования Луны, разработать систему стыковки на орбите космических кораблей. Можно смело утверждать, что космической державой Россию сделали талант и дружба двух гениев – Сергея Королева и Михаила Тихонравова. И, конечно, их великих соратников.

М.К. Тихонравов вёл активную преподавательскую работу: преподаватель и профессор кафедры в Московском авиационном институте имени С. Орджоникидзе (1930-1931, 1960-1974), в Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского (1944-1947), в Московском высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана (1947-1952).

Член-корреспондент Академии артиллерийских наук СССР (1947). Член-корреспондент Международной академии астронавтики (1968). Доктор технических наук (1958). Профессор (1962). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1970).

Кстати, именно Михаилу Клавдиевичу обязан своим созданием Музей космонавтики. Именно его Королёв назначил руководителем группы, курировавшей создание космического музея в цоколе обелиска «Покорителям космоса». Об этом свидетельствует уникальный документ, подписанный Главным конструктором, который сейчас хранится в фондах музея.

Имя Михаила Клавдиевича увековечено в названии Болшевского НИИ Министерства обороны России, его именем названа главная улица города Юбилейного, выросшего из военного городка при НИИ-4. В фондах переславского музея хранятся комсомольский билет и дневники Михаила Клавдиевича. Это записи о поездках по сельской местности по делам военкомата. Этот материал представляет интерес как с историко-политической, так и с краеведческой точки зрения. В дневнике находятся схемы расположения селений, проставлен километраж, отмечено время выхода из Переславля и время возвращения в город, описывается настроение крестьян.

Захоронен на Новодевичьем кладбище.

https://glagol.press/kak-mihail-tihonravov-predlozhil-stalin...

https://kosmo-museum.ru/kosmo_news/120-let-so-dnya-rozhdeniy...

https://avo.ru/tihonravov-mihail-klavdievic

https://www.museumpereslavl.ru/ru/museum/collection/author/d...