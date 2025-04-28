Между фронтом и тылом. Почта Победы





В 1941 г. для обеспечения почтовой связью действующей армии Наркоматом связи СССР была создана система военно-полевой почты во главе с Центральным управлением полевой связи. Этому способствовало назначение Народного комиссара связи СССР И.Т. Пересыпкина заместителем Наркома обороны — начальником Управления связи Красной Армии по совместительству. Новости СМИ2 По материалам книги «Почта Победы»:В 1941 г. для обеспечения почтовой связью действующей армии Наркоматом связи СССР была создана система военно-полевой почты во главе с Центральным управлением полевой связи. Этому способствовало назначение Народного комиссара связи СССР И.Т. Пересыпкина заместителем Наркома обороны — начальником Управления связи Красной Армии по совместительству.

ПОЧТА ВОЕННОЙ ПОРЫ

Война разлучила миллионы советских граждан: сотни тысяч были призваны в действующую армию или в ополчение, огромные массы людей покидали прифронтовую территорию, сотни промышленных предприятий перебрасывались на восток. Только четко работающая почта в тех тяжелейших условиях могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. Партия и правительство поставили задачу обеспечить бесперебойный почтовый обмен между фронтом и тылом, осуществлять быстрое и сохранное продвижение военной корреспонденции. Сделать это в условиях изменения движения поездов, изменений миллионов адресов, возросших объемов бесплатных закрытых и открытых воинских писем было чрезвычайно трудно.

Обстановка военного времени требовала быстрейшей перестройки работы почты с учетом нужд обороны страны. Эвакуация на восток многих наркоматов, учреждений и организаций изменила потоки корреспонденции создала дополнительные трудности в работе почты. Почтовая станция. Прием и сдача писем. Юго-Западное направление. 1941 г.

По сути, главным почтовым учреждением страны в это время становится Московский почтамт. Для обеспечения бесперебойной почтовой связи была проведена реорганизация всей работы Московской почты: перестроены схемы почтовых сообщений и планы направления почты, маршруты почтовых автобусов, созданы обходные пути для продвижения почты, разработаны новые контрольные сроки доставки и очистки почтовых ящиков, изменена структура самого предприятия. Из 256 подразделений к 1 декабря 1941 г. было сохранено всего 106.

Около 300 квалифицированных специалистов Московской почты были призваны в ряды Красной армии, направлены на формирование органов военно-полевой почты. Места почтовиков-мужчин заняли женщины, составившие 90% штата Московской почты военной поры. Ушедших на фронт специалистов частично заменили нестроевые солдаты-ополченцы. Для нужд обороны был мобилизован и автомобильный транспорт. Из 300 с лишним имевшихся машин осталась лишь десятая часть наиболее изношенных. Ушли на фронт водители и ремонтники. Основным средством доставки почтовых отправлений стали автобусы, трамваи и ручные тележки.

ВЕСТОЧКА ИЗ ДОМА

Особое внимание обращалось на доставку и отправку воинской корреспонденции. Важность и значение письменной связи для солдат и офицеров сражающейся армии понимали все!

Для этого создавались специальные рабочие места, пересылка осуществлялась в мешках с особой маркировкой под строгим контролем. В Москве было создано около 50 пунктов формирования новых частей, в каждом из них действовали временные почтовые агентства. Специальные сотрудники почты обслуживали многочисленные воинские эшелоны, проходящие через железнодорожные станции Московского узла. Почтовые агенты принимали телеграммы и заказную корреспонденцию, переводы, продавали конверты и открытки, знаки почтовой оплаты.

Однако в связи с гигантским ростом воинских отправлений конвертов не хватало. Выпускались специальные блокноты с отрывными листами, которые одновременно служили художественным конвертом и листом для письма. Во II полугодии 1941 г. было изготовлено около 30 тысяч конвертов, более 5 тысяч открыток. Объемы корреспонденции возросли многократно. В этих условиях и родился знаменитый фронтовой треугольник, прозванный в народе «солдатским», ставший символом полевой почты военных лет. Комсомолец-пропагандист раздает газеты бойцам. 1941 г

Кроме письменной корреспонденции ежемесячно в действующую армию доставлялось около 30 миллионов газет. В первую очередь ими снабжались воинские эшелоны, убывающие на фронт, формируемые части и военно-учебные заведения. На передовую шли посылки с подарками и теплыми вещами для бойцов Красной армии. Только во втором полугодии 1941 г. работниками почтамта было собрано и отправлено около четырех тысяч посылок и подарков к Новому году. Посылки с теплыми вещами отправлялись и для граждан, эвакуированных из Москвы. Почтовики наводили справки о новом местонахождении адресатов в домоуправлениях, у соседей, родственников и пересылали посылки по новым адресам. Неврученные посылки отправлялись на длительное хранение в специально организованный пункт в городе Горьком. К 5 ноября 1941 г. все посылки, более 32 тысяч, были вывезены на вокзалы и отправлены за Урал и в другие восточные районы страны.

В 1942 г. связисты почтамта собрали 64,6 тысячи рублей, на которые был построен танк «Московский почтовик», принимавший участие в боях на западном направлении.

ПОД БОМБАМИ И ОБСТРЕЛАМИ

Нелегкими были в годы войны условия жизни и работы на почтамте. Особенно суровой была зима 1941–1942 гг.: здание почтамта не отапливалось, вода в трубах замерзала, санузлы не действовали, освещения не было. Только в некоторых помещениях были сложены печи-времянки. Чтобы доставить почту в привокзальные отделения, связистам приходилось самим впрягаться в сани. Несмотря на это, почтамт работал круглосуточно. Люди трудились в две смены по 12 часов без выходных и отпусков, без права ухода с предприятия или из учреждения.

7 ноября 1941 г., когда на Красной площади состоялся традиционный парад войск, посвященный 24 годовщине Октября, 400 женщин – сотрудников московской почты работали сверхурочно на строительстве оборонительных рубежей в ближнем Подмосковье, копая противотанковые рвы вокруг Москвы. Более 1 500 женщин-почтовиков стали бойцами трудового фронта, перелопатив на строительстве оборонительных сооружений тысячи кубометров земли, перетаскав на плечах сотни кубометров бревен. Более 300 работниц почтамта отдали свою кровь, спасая жизнь раненым бойцам в столичных госпиталях. Многие работницы без отрыва от производства окончили курсы медсестер и добровольно, после окончания трудового дня, продолжали работать в медицинских учреждениях.

Для защиты зданий Московского почтамта от бомбежек была создана команда МПВО из 240 человек (шесть служб). Начальником штаба МПВО была назначена Екатерина Чистова. Каждую ночь на дежурство выходили до 200 женщин, проработавших до этого весь день. За все время обороны Москвы они не допустили ни одного пожара на обороняемых объектах. В годы Великой Отечественной войны Московский почтамт ни на один день не прекращал работу.

Неоднократно в годы войны коллектив Московского почтамта награждался переходящим знаменем Государственного комитета обороны за высокие показатели в работе. Почетную награду принимал руководитель Московского почтамта В.И. Иванов, возглавлявший работу столичной почты в самые тяжелейшие дни, с 1938 по 1945 г. За обеспечение фронта и тыла бесперебойной почтовой связью в годы войны свыше 1100 работников Московского почтамта были награждены орденами и медалями. Четкой и бесперебойной работой почтовики Москвы приближали час Победы над врагом!

ВМЕСТЕ С АРМИЕЙ, ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

По мере удаления фронта от столицы работа Московского почтамта становилась все более ритмичной: открывались новые подразделения, значительно увеличились объемы почтового и телеграфного обменов (в 1943 г. было обработано 268 тысяч посылок, а в 1945 – уже 626 тысяч). Возвращение в Москву из эвакуации наркоматов, госучреждений и части населения, а также освобождение многих оккупированных захватчиками областей внесло значительные изменения в работу почтамта. В 1943 г. письменный обмен превысил уровень 1940 г. почти на 20 процентов, доплатная и бесплатная корреспонденция превысила довоенный уровень в 4 раза. К 1 января 1944 г. Московская почта состояла из почтамта, районных контор связи и 126 отделений и агентств. Шофер М. С. Николаева, доставляющая почту по тракту Ленинград – Колпино, и сопровождающая почту О. В. Завьялова. Ленинград. 1943 г.

ПО МАТЕРИАЛ КНИГИ: «ПОЧТА ПОБЕДЫ»

Блокадный Ленинград

В период почти 900-дневной блокады почта стала главным каналом связи для жителей Ленинграда с фронтовиками и со всей страной. В первые месяцы войны письма в город шли в основном с Ленинградского фронта и кораблей Балтийского флота. Когда в сентябре 1941 г. открылась Дорога жизни, в Ленинград стала писать вся страна. Почтальоны разносили и газеты, печатавшиеся в городской типографии.

Население Ленинграда обслуживали 10 контор связи, 146 отделений и 46 агентств связи. На улицах города было установлено 1754 почтовых ящика. После того как Ленинградский фронт приблизился к городу и Ленинград был блокирован, работа почтовиков значительно осложнилась. Из-за нехватки кадров 96 отделений связи были закрыты, а пять отделений были разрушены артиллерийскими снарядами и авиабомбами противника. Большинство обессиленных и истощенных голодом почтальонов не могли ходить по городу и доставлять письма и газеты. Из 1370 положенных по штату почтальонов были больны 1069 человек. Те, кто еще мог работать, с трудом совершали пешие переходы по блокадному городу, который ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам и авиационным бомбежкам.

В зимние месяцы 1941–1942 гг. корреспонденция, как входящая, так и исходящая, поступала и отправлялась главным образом по ледовой трассе Ладожского озера под артиллерийскими обстрелами и воздушными бомбардировками. Почтальоны много раз попадали под обстрелы и бомбежки, но и в этих условиях они всегда доставляли письма и газеты адресатам. Однажды автобус почтамта на одной из улиц оказался в зоне артиллерийского огня противника. Вблизи разорвался вражеский снаряд. Машина вышла из строя, шофер и сопровождающий почту были ранены, но не бросили мешки с корреспонденцией. Взвалив на плечи, они перенесли их в ближайшее отделение связи.

Настоящий подвиг совершила почтальон Козлова. Выйдя на разноску писем и газет, она попала в зону артобстрела. Но будучи раненой, категорически отказалась уходить в больницу. Истекая кровью, она донесла корреспонденцию до отделения связи и только после этого согласилась, чтобы ее направили в госпиталь, где она скончалась от полученных ран.

Почта Сталинграда

Почтовые работники Сталинграда не прекращали своей деятельности в течение всего периода обороны города – c 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. Несмотря на непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, пожары и разрушения, городская почтовая контора и отделения связи продолжали обслуживать предприятия и учреждения, воинские части и население. Когда город был практически разрушен, почтовая корреспонденция и газеты доставлялись в уцелевшие дома, бомбоубежища, подвалы и щели, где укрывалось население. Бригадир почтальонов Евдокия Федоровна Моисеева организовала группу молодых почтальонов, которые, не страшась вражеских бомб, разносили «Сталинградскую правду» и другие газеты, а иногда и письма, доставленные с «большой земли». Появление почтальонов радовало всех: и воинов, и бойцов истребительного батальона, и жителей.

Боец А. Гончаров отправляет голубя с донесением. Март, 1942 г.

Автор статьи: Галина Нечушкина, публицист

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