Нюрнбергский приговор - без срока давности

Международный военный трибунал в Нюрнберге «провёл чёткую грань между цивилизацией и варварством, определил, что является преступлением против человечности. Однако, сегодня, глядя на геополитическую картину, мы наблюдаем целенаправленные усилия стереть эту грань». Так оценивает значение судьбоносного суда Карин Кнайсль, знаковая фигура в сегодняшних геополитических реалиях.

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 18 декабря 2017 по 3 июня 2019 года. Затем, если воспользоваться лексиконом Би-би-си эпохи Холодной войны, она «выбрала свободу». Выбрала местом постоянного местожительства Россию. По её продуманному признанию, «я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна».

Карин Кнайсль выступила на открытии Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», приуроченного к годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. Организатором форума стал Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации в партнёрстве с Музеем Победы.

«Как европеец, я должна сказать: мы не можем говорить о Холокосте и трагедиях Второй мировой войны, игнорируя систематическое истребление советского народа. Это – искажение истории!», – категорически резюмировала Карин Кнайсель и задалась вопросом, указав на то, что «возвращается новое тоталитарное явление – на этот раз замаскированное под «победу над Россией на поле боя», подведение её экономики к краху санкциями и т.д.», – «Мы вернулись к началу?».

Стоит напомнить, что за 316 дней проведения Нюрнбергского трибунала состоялось 403 открытых судебных заседания.

Прессу и радио в суде ежедневно представляли около 250 корреспондентов. Доказательствами стали свыше 4000 документальных свидетельств; 300 000 письменных показаний; 116 очных свидетелей; фото и киноматериалы, протоколы, приказы, личные письма.

К сожалению, «сегодня на Западе Нюрнберг постепенно выпал из поля общественного внимания, – прокомментировал Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Российской Федерации. – Многие нынешние политические элиты Европы – это либо прямые наследники тех, кто служил в СС и вермахте, либо идеологические преемники тех, кто в странах Европы поддерживал нацистский режим».

Латентная агрессивность как фактор геополитики

В первый день форума Николай Долгополов, журналист, писатель, историк спецслужб, Заместитель главного редактора «Российской газеты», поделился воспоминаниями своего отца Михаила Долгополова – специального корреспондента «Известий», участника советской делегации на Нюрнбергском процессе. Михаил Долгополов присутствовал при подписании акта капитуляции нацистской Германии, и для его сына знакомыми с детства были реперные точки победного завершения той экзистенциальной битвы для России и Русского мира: Берлин, Карлсхорст и Нюрнберг.

Михаил Долгополов был свидетелем того, как в какой-то момент работа трибунала забуксовала. Хитроумные адвокаты сидевших на скамьях подсудимых начали затушёвывать смысл обвинительного процесса в малосодержательных, длившихся по три-четыре часа допросах, когда с помощью мелких незначащих деталей затмевалась трагедия конкретных жертв нацизма.

Переломить и ход процесса, и его содержание смогла российская сторона, доставив в Нюрнберг фельдмаршала Фридриха Паулюса, который дал, по сути, признательные показания по плану «Барбаросса». Тогда-то, по свидетельству очевидцев, у Геринга случилась истерика, а Рудольф Гесс перестал корчить из-себя клоуна.

Однако, документальные кадры говорят о том, что 21 нацистский преступник, посаженные на скамью подсудимых, не воспринимали себя виновными. По их лицам было видно, что они числят себя просто «проигравшими» войну. Причина кроется в особенностях германского менталитета, что представляет собой удобренную почву для возможной активации латентной агрессивности прежде пассионарной нации.

Тем значительнее юридически закреплённые в приговоре Нюрнбергского трибунала, по меньшей мере, четыре важнейших принципа:

· Агрессия – тягчайшее международное преступление;

· Геноцид и массовые репрессии – преступления против человечности;

· Ответственность за это несут не только исполнители, но и организаторы, идеологи (!);

· «Нет срока давности» для преступлений против человечности.

Повторение этих краеугольных принципов международного права становится актуальным сегодня в условиях радикализации «партии войны», подпитываемой энергией глобалистов, не смирившихся в деградации и без пяти минут коллапсом однополярного мира.

Боязнь правды и разгул цензуры

Ущербность «Коррьере делла Серра», одной из ведущих итальянских газет, проявилась в страхе изложить слово в слово ею же запрошенное интервью министра иностранных дел России.

В полном виде в выпуске от 12 ноября ответы Сергея Лавров не появились, рассказала на форуме Мария Захарова, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года). Рассказала с присущей ей артистичностью и привычкой не быть голословной, а оперировать упрямыми фактами.

Показательно, что конкретно напугало редколлегию итальянского мейнстримовского издания и что было сознательно вымарано цензорами. Сергей Лавров: «Специальная военная операция (СВО) – не война за территории, а операция по спасению жизней миллионов людей, которые живут на этих землях столетиями (вычеркнуто завершение фразы: «…и которых киевская хунта хочет истребить – юридически, запретив их историю, язык, культуру, и физически – с помощью западного оружия»).

«Другая важнейшая цель СВО – надёжно гарантировать безопасность России, сорвать планы НАТО и ЕС по созданию на наших западных рубежах враждебного марионеточного государства (вычеркнуто завершение фразы и следующее предложение: «…законодательно и на практике опирающегося на идеологию нацизма. Нам не впервой останавливать фашистских и нацистских агрессоров – так было во Вторую мировую войну, так будет и на этот раз»).

Можно было не сомневаться, что цензорский тесак отсечёт исторические аналогии с днём сегодняшним, тем более удалит такой эмоционально заряженный термин как «русофобское остервенение»:

«Европа уже воевала под флагами Наполеона, а в прошлом веке – под нацистскими знамёнами и штандартами Гитлера. Недолгая память у некоторых европейских деятелей. Когда это русофобское остервенение – по-другому не скажешь – пройдёт, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнёры собираются вести дела с нами дальше. Потом будем решать, сохранятся ли перспективы для честного взаимодействия».

Российский МИД, прокомментировала Мария Захарова вопиющий позор вроде бы внешне приличной газеты, «обращает внимание зарубежных средств массовой информации на тревожную тенденцию прихода к власти в странах Европейского Союза потомков нацистов, которые, если ещё не все поголовно гордятся («коричневым» прошлым своих предшественников – В.М.), то ничуть не осуждают деяния преступных фашистских режимов».

Дошло до немыслимого, подчеркнула Мария Захарова, «продавили одну такую внучку нациста на пост председателя Генеральной Ассамблея Организации Объединённых Наций – и это в год 80-летия победы над нацистской Германией». Речь о деде бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок. Как признала бесспорный факт немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид Bild, «полковник Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником нацизма».

Итальянская же газета, резюмировала Мария Захарова, «испугалась пропустить в печать простую констатацию, что нацизм вновь поднимает голову в Европе». Уже по этой причине необходимо напоминать о приговоре Нюрнбергского трибунала, который поставил вне закона военные преступления и преступления против человечности, совершённые нацистами и их приспешниками, осудил главарей нацистского режима.

В докладе российского МИДа «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», вышедшем в этом году, подчёркнуто:

«…именно в ходе Нюрнбергского процесса мир в подробностях узнал об ужасах национал-социализма и зверских преступлениях, совершённых последователями этой идеологии – о том, что народы Советского Союза и ряда других стран испытали на себе в полной мере. Тогда мировое сообщество ужаснулось от увиденного. И именно поэтому нынешним приверженцам «порядка, основанного на правилах», поддерживающим современных нацистов, очень мешает сам факт существования приговора Нюрнбергского трибунала».

У ненависти глубокие корни

Стоит напомнить в каких землях и у каких народов людоедская идеология германских нацистов нашла полное одобрение. Только факты, касающиеся граждан в ту пору одной из советских республик:

· 30 июня 1941 года вступившим во Львов украинским батальоном «Нахтигаль» под командованием Р.И. Шухевича было расстреляно более 3 тысяч поляков, а затем зверски убито ещё около 7 тысяч евреев, русских и украинцев.

· В марте 1943 года в районе Полоцка украинские националисты сожгли 158 населённых пунктов.

· В период с марта 1943-го по январь1944 года боевики Украинской повстанческой армии (УПА) проводили массовые убийства польского населения Западной Украины, вошедшие в историю как «Волынская резня».

· В общей сложности в пяти отдельных формированиях, включая дивизию СС «Галичина» и батальон» Нахтигаль», на стороне фашистской Германии воевали 250 тысяч украинцев.

Только эти палачи и подручные палачей могли рассчитывать на положение капо в концлагерях и надсмотрщиков на фермах германских офицеров, которым посулили чужие земли и славянских рабов. Остальных ждала незавидная участь. Согласно записки чиновника Министерства восточных территорий Эрхарда Ветцеля, даже на пропитавшейся западничеством Западной Украине предполагалось депортировать 65% местного населения.

Меньший масштаб коллаборационистского услужничества продемонстрировали жители Прибалтики, но только в силу малонаселённости, что не сказывалось на их усердии:

· В различных германских военных формированиях, включая дивизию «Ваффен-СС», насчитывалось 115 тысяч латышей.

· Фашистской Германии служила эстонская военизированная организация «Омакайтсе»в составе более 40 тысяч боевиков.

· В Литве в годы ВОВ было образовано 22 стрелковых батальонов вспомогательной полиции.

Всего в Прибалтике, в том числе и в концлагерях, с участием местных коллаборационистов было уничтожено более 1,4 миллиона граждан СССР и других стран.

Корни почти звериной ненависти к другому народу уходят глубоко в тёмное прошлое всей европейской специфической цивилизации, где самыми зажиточными державами оказались империи, строившие своё благополучия на протяжении нескольких столетий за счёт ограбления колоний и зависимых территорий.

При этом туземцы априори воспринимались европейцами как «низшая раса», что позднее породит понятие «унтерменш» («недочеловек») – один из ключевых расистско-евгенических конструктов в идеологии германских нацистов. Стоит напомнить, что первые концлагеря для мирных жителей придумали британцы по время Англо-бурской войны в конце XIX века.

Но ещё раньше варварская жестокость немцев в ходе войны с французами в 1871 году проявлялась в уничтожении мирных жителей и расправах над пленными. Просто потому, что они представляли другой этнос. Это происходило задолго по возникновения расовой теории и фашистских концлагерей, рассказал на форуме Александр Савенков, директор Института государства и права.

Учёный, автор исследования «Нюрнберг: Приговор во имя Мира», напомнил об увлечении оккультизмом и склонности к мистицизму германских так называемых «мыслителей», чья идея высшей расы и сверхчеловека была приспособлена главарями Третьего рейха для манипулирования обиженными Версальскими договорённостями бюргерами и кастовой военщиной с генами прусских милитаристов.

Подготовка к фашизации Европы ускоряется

Две англосаксонские империи сделали всё возможное, чтобы после падения Третьего рейха вывести из-под удара оказавших в зоне их контроля нацистских преступников.

В мае 1948 года около 8 тысяч боевиков украинских нацистских формирований, сотрудничавших с нацистами, были вывезены в Британию и Канаду и потому избежали судебного преследования.

А многие из задержанных, отмечает историк-политолог Алексей Бобровский, «отсидят пару лет, а затем начнут переписывать историю Второй Мировой – публиковать всякие «Утерянные победы», «Воспоминания солдата». Другая часть станет фундаментом новых антирусских структур. Фашисты Хойзингер, Шпацдель, Гуггенберг – займут высокие посты в НАТО, Рейнхард Геллен создаст и возглавит БНД и так далее». Это факт: среди высшего командования НАТО 1950-60-х годов насчитывалось немало бывших высших офицеры вермахта.

Таким образом, пишет в своём блоге Алексей Бобровский, уже в ту пору «начнёт формироваться новый плацдарм против нас. Нашей стране сильно мешали – и Нюрнберг не смог стать окончательным приговором нацизму. Только заморозил его на 80 лет».

Сегодня приходится наблюдать, как происходит ползучая, но стремительно ползучая ре-нацификация Европы. В сентября 2022 года в комментарии на сайте Фонда стратегической культур я высказал версию, что началась многоходовая комбинации глобалистов по превращению континента снова в плацдарм для агрессии против России. Случился подрыв «Северных потоков», гарантировавших надёжные поставки дешёвого сибирского природного газа для Германии, что обеспечивали пусть ограниченный, но всё же суверенитет подконтрольной США страны и в целом Евросоюза.

Предположил, что размывание таким способом конкурентоспособности локомотива евроинтеграции представляет собой не только «Контрольный выстрел в голову Германии» (название статьи), но и разрушение прежнего благополучия и зоны комфорта. Вместе с обострением межэтнических конфликтов из-за наплыва инокультурых и иноконфессиональных мигрантов (кто тянул за язык Ангелу Меркель, предложившей дать приют разом одному миллиону переселенцев?) станет подготовкой к приходу к власти ультранационалистов, возможно, даже неонацистского толка и к фашизации Европы.

Психологическая обработка населения уже идёт полным ходом. Не случайно глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что возможные сроки начала конфликта НАТО с Россией «сдвигаются влево». Война, заявил министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, «возможна уже в 2028 году.

А некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето». Эту версию поддерживает британская Financial Times, когда утверждает, что Европа достигнет всеобщей «военной мобильности» к концу 2027 года.

Уроки истории не усвоены

Постановления Суда народов и тот факт, что нацистская идеология, партия и нацистские структуры (СД, СС) запрещены навеки, сегодня подвергаются существенному испытанию, очень часто просто нарушаются, заявил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Это всё отражает позицию Запада, которая никогда не определялась принципами справедливости, но в её основе всегда было – желание подавлять конкурентов».

«Актуальность Нюрнбергского трибунала сохраняется и в наши дни, когда спустя 80 лет угроза нацизма вновь стала очевидной, – отметил в свою очередь Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский. – События последних лет на Украине, целенаправленные попытки Запада исказить правду о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне заставляют нас возвращаться к решениям Нюрнбергского трибунала – и как к неопровержимому источнику оценок фашизма, и как к грозному предостережению его современным последователям».

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, разделяет точку зрения, что «идеологически и институционально Европа к прямому столкновению с Россией готова. Не хватает только яркого харизматика, который бы снял психологические табу с европейских обществ в ключевых странах. Тема «нового европейского нацизма» сейчас более чем важная, ей нужно серьёзно заниматься».

«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада». Этот образ, предложенный немецким писателем, режиссёром и общественным деятелем Бертольдом Брехтом, невольно оживает при чтении новостных сводок из Западной и Центральной Европы о героизации нацистских преступников и их приспешников.

Для потомков тевтонских рыцарей и штурмовиков из отрядов СС, некоторые из которых далеко не случайно оказались у кормила власти в Германии, напоминание о Нюрнбергском трибунале подобно чесночному венку для вампира. Но для остальных добропорядочных граждан Европы, коих не удалось заморочить и индоктринировать, принципы, заложенные в нюрнбергский приговор, должны служить противовирусной вакциной – против вируса ультранационализма с неонацистским обертонами.

Владимир Михеев

Фото Виктора Тёмина

Источник: www.stoletie.ru

