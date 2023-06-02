Истории Санкт-Петербурга

Собрала несколько историй о прекрасном городе. Столкновение двух архитектурных эпох.

Нумерация домов В 18-м веке Петербург был поделен на 9 частей, участки улиц проходящих в разных районах города нумеровались заново с 1 номера.

По приказу Павла I все дома пронумеровали подряд. Так появились дома с трех- и даже четырех-значными номерами.

В Петербурге есть 5 особенностей нумерации домов Четные – налево, нечетные – направо. По левой стороне улиц — четные номера домов, по правой – нечетные. У каждого правила есть исключения. Улицы Сызранская, Типанова, Свеаборгская имеют обратную нумерацию. Островная нумерация. Гости Петербурга иногда не обращают внимания на буквы В.О. или П.С. после адреса.

В.О. - Васильевский остров,

П.С. – Петроградская сторона.

Начало улиц – у воды.

Особенность нумерации линий на Васильевском острове. Стоя лицом к Среднему и Малому проспектам и спиной к Большому, справа окажутся четные линии, а слева – нечетные.

Как вы думаете: что это? Это - пасхальные запонки, были изготовлены во второй половине XIX века в России.

Вот сроду бы не подумала.

Общепринятый символ праздника Пасхи стал прототипом для изготовления разнообразных подарочных изделий в форме яйца: брелоки, шкатулки, бонбоньерки, ароматницы и многое другое.

Увидеть эти запонки можно в Эрмитаже на выставке «Вещь с секретом. Ювелирное искусство XVI–XXI веков».

Несколько фактов о Мариинском театре Дата постройки: 1860 г. Архитектор: Альберто Кавос.

Театр назвали Мариинским – в честь Марии, супруги Александра II. В 1914 г. сшили занавесу, которая повторяла рисунок шлейфа платья императрицы. Для царской сeмьи былa пoстpoeнa poскoшнaя лoжa, которая вела прямиком к гримерке солистов. Ходит легенда, что Никoлaй II, часто ей пользовался, чтобы поблагодарить свою любимую бaлepину Μaтильду Кшeсинскую. В театре хранится колокол, который был снят с одной из церквей во время Октябрьской революции и кинут в Крюков канал. Он долго лежал на дне водоема. Позже его достали и передали театру. Колокол использовался в постановках «Борис Годунов» и «Хованщина». Во время капремонта в театре в 1970-х г. paбочие вcкpыли оpкеcтpовую яму и нашли в ней хpуcтaльные осколки, которые выбpоcили. После ремонта зрители стали жаловаться, что в зале испортился звук. Оказывается, блaгодapя оcколкaм, aкуcтикa в театре была идеальной.

Что хранится в шаре Адмиралтейского шпиля? Я уже как-то писала об этом, но думаю, что можно и напомнить. Адмиралтейство украшает шпиль, высотой более 70 метров, на острие которого позолоченный корабль весом 65 кг.

Существует легенда о том, что внутри золочённого шара на шпиле хранится кубышка с образцами всех золотых монет, изготовленных с момента основания Петербурга. Шар этот действительно полый, но там хранятся не золотые монеты, а отчёты мастеров о работах по ремонту кораблика и шпиля за всю историю существования здания.

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла…

А.С. Пушкин

«Медный всадник»

Люблю тебя, мой милый город,

На небе солнце золотое

Над необузданной Невой.

Промчалось время молодое

Теперь я старый и седой.

Но Петербург мне также дорог,

Как и в мои семнадцать лет,

Люблю тебя, мой милый город,

Милей тебя на свете нет.

Не нужен мне Париж и Лондон,

И Вашингтон мне ни к чему,

Петром Великим город создан

И дорог сердцу моему.

Иванов Борис Иванович. Поэт, переживший блокадную зиму 1941—1942 годов.

После службы в армии закончил отделение журналистики ЛГУ.

В своих произведениях, посвященных Петербургу, он описывал сохранившуюся спустя долгие годы жизни любовь к городу.

Фото - Евгений Чабанный

Розовая парадная в доходном доме на улице Некрасова.

Построен дом был в 1859 г. Архитектор: М.Ф. Петерсон По внешнему облику Дома сложно догадаться, какой он внутри. Здание, выполненное в стиле модерн с элементами барокко и ренессанса, возможно и не привлечет ваше внимание. Ранее парадная была ничем не примечательна, но потом стены выкрасили в яркий розовый цвет. Лестница, имеющая неправильную форму, не может не привлекать внимания. Как вам идея покрасить парадную?

Кони Клодта, 1851 Знаменитые кони Клодта на Аничковом мосту - один из символов Петербурга!

Скульптор потратил на эту работу 20 лет. Сюжет - четыре момента укрощения коня: страх, гнев, разъяренность, и повиновение Модели коней скульптор лепил с двух арабских жеребцов из конюшни Николая I. По легенде, посетивший мастерскую император восхищенно сказал: "Барон, твои кони лучше моих жеребцов". В Ленинграде был такой (не очень пристойный) анекдот:

У Аничкова моста мужик справляет нужду.

Подходит милиционер:

- Ты чего делаешь? Пошли в отделение!

- Опять рабочий класс обижают... Буржуям можно, а мне нет?

- Каким буржуям?

- Да вон табличка – «Отливал барон фон Клодт».

Значит, барону можно, а мне нельзя?!

Фото - А. Петросян, Т. Агиров

Необычное место: коливинг и Арт-пространство Triglinki в старинном особняке Пожалуй, этот особняк можно назвать самой необычной коммуналкой Петербурга. Здесь проживает порядка тридцати человек. Ребята сделали в особняке собственными усилиями ремонт, живут здесь и проводят различные мероприятия. В особняке часто проходят концерты, спектакли, лекции, кинопоказы, выставки, поэтические вечера, перформансы, закрытые вечеринки, мастер-классы, ресторанные дни, духовные и телесные практики, фото/видео съемка. Сюда можно прийти на мероприятие, заглянуть в веганскую кофейню, снять в аренду капсульную комнату и даже стать частью команды и остаться жить. Ежедневно, 10:00–23:00, по адресу ул. Рузовская 21.

Молодцы, что сказать!

Если вы оказались у метро Горьковская. Интересный маршрут на 1,5-2 часа Заячий остров

Одно из самых известных мест Санкт-Петербурга.

На остове располагается Петропавловская крепость, пляж и множество музеев. Домик Петра I

Первая постройка в Санкт-Петербурге, жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 годы. Этот небольшой деревянный дом площадью 60 м² был построен солдатами-плотниками всего за три дня - с 4 по 6 июня 1703.

Петровская наб., д. 6 ⠀ Ши-Цза

Самая загадочная достопримечательность Петровской набережной. Мифические защитники закона из Маньчжурии.

Напротив домика Петра Петербургская соборная мечеть

До недавних пор самая крупная мечеть в России, одна из самых больших в Европе и самая северная в мире.

Кронверкский пр., 7 ⠀ Крейсер «Аврора»

Самый узнаваемый символ Октябрьской революции, который известен холостым выстрелом, послужившим сигналом к штурму Зимнего дворца.

Петровская наб., 2 Особняк Кшесинской

Здание в стиле модерн, принадлежащее прима-балерине Мариинского театра – одно из самых изящных и богато декорированных зданий на Петроградке.

ул. Куйбышева, 2/1 Особняк барона Брандта

Великолепный особняк в духе неоклассицизма с элементами модерна и символизма.

До нашего времени в первозданном виде дошли: парадный вход, грандиозная мраморная лестница и уникальные витражи. ⠀

ул. Куйбышева, 4 Ленфильм

Самая старейшая киностудия скрыта от глаз прохожих небольшим сквериком. Здесь снимались хроники и видовые фильмы на познавательные и документальные сюжеты, которые потом демонстрировали в кинотеатрах города.

Каменноостровский пр., 10 Дом Лидваля

Красивейший дом Каменноостровского проспекта. Представляет собой целый комплекс разноэтажных зданий, отличающийся многообразием форм окон, сочетаниями природного камня и гладкой керамической плитки. ⠀

Каменноостровский пр., 1-3 Австрийская площадь

Удивительная восьмиугольная площадь, которая своим духом невольно напоминает петербуржцам о старой Европе.

Пересечение Каменноостровского и ул. Мира

Петербург пахнет сыростью и свободой. Он тяжело дышит ветром с залива, редко купается в солнечных лучах. Он умеет хранить тайны своих сумасшедших, любящих его всем сердцем, жителей. Город, покрытый серыми тучами, не терпит полутонов в чувствах: если он признал тебя своим — ты никогда его не забудешь...