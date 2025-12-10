Почему власть Сталина советская, а не партийная

Поразительное дело, принято считать, что при Сталине всем правило Политбюро. Это и в учебниках написано и даже уважаемые историки такую ерунду городят. При этом путают СССР застойный с Союзом тридцатых годов. Разгадка в том, что тогда власть была Советская, а к эпохе заката Партийная. Я про вполне исторические документы.

Ну правда, многие понятия не имеют, что система управления в СССР Сталинском и в Союзе Брежневском отличались как небо и земля. Кто был начальником свердловского обкома? Ну да, все помнят Бориса Николаича. Только он-то, официально, партийный трибун, а не начальник области. А как звали тогда главу местного исполкома? А, не помнит уже никто.

Ровно на этом основании некоторые историки, включая того же Петра Балаева, говорят, что советская власть (собственно, власть Советов) кончилась примерно при Никите. И настала власть партийной номенклатурки. Которая страну и ухандокали в итоге, растащив народные заводики по карманам.

Нет, я положительно поражен. Когда известный блоггер по теме Лев Валерьевич сообщает, что всем правило Политбюро. И что это даже в Конституции записано было… Теряюсь.

Открыл первые же ссылки – проверочные вопросы для школьников. Ровно такое же написано. При Сталине – главная партия, все решения за Политбюро, записано в Конституции. Может я какую-то не ту Конституцию читаю?

Давайте от печки. ВКПб – организация уважаемая и с большим авторитетом. И многие её члены уже в тридцатых были и в Совнаркоме и много где ещё. Но это всё ещё была общественная организация.

Не сказать, чтобы партийный кружок за чаем после работы, но официальной власти партия не имела никакой.

Еще раз – потрясающий факт, хоть двадцать раз подписанное Сталиным решение Политбюро никакой прямой силы закона не имело и иметь не могло!

Партия – организация общественная. И беспартийных начальников тогда ещё в стране было порядком. Это к застою единственный способ выбиться в большие начальники стал через партию и целование нужных мест кому надо. При Сталине так не работало.

Власть в Союзе была одна – власть Советов. Демократия, прямо говоря. Гораздо более честная и народная, чем в странах «демократии» нынешней.

Когда на каждом заводе – совет заводской, рабочий. А делегаты поедут на совет городской, на областные, на флотские и армейские. И так до съезда советов всесоюзного.

После принятия в 1936 году сталинской Конституции – на Совет Верховный. Именно выборные органы, именно Советы были единственной законной властью в стране.

И высшая власть была съезд Советов, а вовсе не партийный съезд, как в годы Брежнева. При этом на съездах Советов в первые годы от трети до половины – беспартийные.

Да, съезды по любому поводу собирать – не наездишься. Поэтому Советы выбирали органы постоянного действия. Разные исполнительные комитеты и главный из них ВЦИК.

После принятия Конституции его место занял Президиум Верховного Совета. Разница небольшая, только что название более громкое.

Именно ВЦИК, а потом Президиум Верхсовета принимал все законы. Включая уголовный кодекс, указы о переселении народов и строительстве новых городов.

Когда рисуют фальшивые решения Политбюро или приказы наркомов о репрессиях, люди просто не понимают что творят. Надо же указы ВЦИКа рисовать! Достовернее же выйдет.

Но увы, большая их часть официально опубликована. Это за фальшивой визой наркома можно в архив страшно секретный приказ подсунуть. Всесоюзный указ ты в сборниках законодательства так не подправишь.

Да, в особо важных случаях указы выпускались совместные. Например, постановление Совнаркома (который тоже назначает ВЦИК, а потом Верхсовет) и ЦК партии. Но именно совместные.

Партия своё веское слово сказала. И к нему прислушались. Но для вступления закона в силу нужна подпись власти Советской, а не партийной.

Ровно поэтому не может основание выселения кулаков быть только решение Политбюро. Или основание массовых операций НКВД. Ну это же чепуха юридическая!

Кстати, при Сталине в партии этих бюро было пальцы загибать устанешь. Кроме Политбюро чего только не было. А Оргбюро, к примеру, порой повлиятельнее было! А ещё гроздь комитетов по конкретным вопросам и задачам.

Партия определяет политику. И да, ей, конечно, руководствовались товарищи большевики при выработке конкретных мер и законов. Но ещё раз – власть была Советов, а не партии. И поменялось это только после ухода Сталина.

Есть, кстати, очень неглупая версия, что попытка Сталина в конце 1952 года отодвинуть партийных болтунов в сторону идеологии, а реальную власть полностью отдать министерствам… В общем, что не простила ему этого партийная номенклатурка. Глядишь, и в марте 1953 помогли уйти вождю. Конспирология, конечно, но кто знает.

Ах да, школьный учебник же сообщает, что про главенствующую роль партии у Сталина прямо в Конституции записано было. Прямо живительными лучами со страниц.

Ну давайте откроем ту самую, союзную, 1936 года. Слово партия или партийный в ней упомянуты… угадайте сколько раз? Правильно, садитесь, отлично. Не угадали, всего дважды.

Первый раз в самом начале… эм, опять нет. Первое упоминание партии аж в 126 статье Конституции. Ещё раз – в 126 статье! Читаем, редакция правда уже 1952 года, с КПСС, но Вы вдумайтесь:

«Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».

Простите, но тут всемогущая КПСС упомянута наряду со спортивными кружками, кооперативами и ДОСААФ. Это точно руководящая и направляющая сила? Нет, ядро, слов нет, но по закону это такая же общественная организация.

Ладно, добрались до второго упоминания в Конституции. Может там нам скажут, что всех расстреляло Политбюро и лично товарищ Сталин? Читаем:

«Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами».

Эм, простите, но тут совсем неприлично написано. Оказывается и на выборы не только коммунисты идти могут. А наряду с депутатами от кооперативов, слетов бородатых бардов и союзами музейный работников.

Собственно, это все (ещё раз – все) упоминания партии в Сталинской Конституции. Других я не нашёл, может не там искал, поправьте тогда.

Что в сухом остатке? Да, ВКПб – партия была могучая. И дело продвигала, ну на мой вкус, сугубо правильное. И не было бы никакого Союза и никакой России без большевиков, разметало бы её в Первую Мировую на клочки.

Но никакой официальной власти у партии в первые годы не было. И даже Сталин, один из секретарей (опять, один из) партии не мог никого личным автографом к стенке ставить.

Да, авторитет у него был большой. И решения он предлагал почти всегда (да ладно, скажем прямо, практически всегда) наиболее верные, выверенные. Но, если почитать мемуары наркомов – Сталин редко авторитетом давил.

Нет, Сталин людей убеждает, уговаривает, подводит к правильному решению. Ровно так это работало. Это не диктатура, это самая народная из демократий.

Да, изменилось это в 1941 году. Тут уговаривать некогда, время военное требует приказов. Ровно поэтому Сталин и главой правительства стал и должность наркома обороны на себя взвалил. Так это меры чрезвычайные, там по другому нельзя было.

А Политбюро, оно конечно, там люди очень неглупые заседали. Но путать его с властью Советов, с советской властью, мягко говоря, неприлично. Страна была при вожде устроена сильно иначе.

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/aRj0tPnsKwiNsZ0k