В Сеть выложены документы «черной кассы» Алексея Навального

В Сеть выложена информация о «черной кассе» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь идет о десятках счетах в «Альфа-Банке», открытых на имя директора организации Романа Рубанова. На этих счетах, как следует из выложенных в Интернет документов, аккумулируются огромные суммы, причем незадекларированные.

За 2014 год на счета господина Рубанова поступило в сумме около 12 миллионов 130 тысяч рублей, а за 2015 год — порядка 13 миллионов 644 тысячи рублей. Деньги, как выяснилось, переводились через системы Cash-in и Recyling. Затем Роман Рубанов распределял средства между Георгием Албуровым, Алексеем Навальным, Леонидом Волковым, Любовью Соболь, Анной Ведутой и Владиславом Нагановым. Свою долю с некоторых поступлений имели карикатурист Сергей Ёлкин, продюсер «Дождя» Александра Перепелова, а также Константин Янкаускас, которому Рубанов платил наличными, сообщает издание Life. «Воникает вопрос, а зачем вообще Роману Рубанову столько счетов, и почему переводы сотрудникам ФБК и сочувствующим журналистам не отображаются в официальной отчётности? Ведь у ФБК есть вполне специальный счёт для фандрайзинга, а если спонсорам фонда нечего скрывать, так же как и его руководству, почему открыто не перечислять деньги по официальным каналам? » — вопрошает публицист Илья Ухов.

По его мнению, множественные счета нужны в том случае, когда «хотят что-то скрыть»:

«В данном случае можно предположить, что это самая настоящая чёрная касса, выполняющая как минимум несколько функций: сокрытие спонсоров деятельности Навального, уклонение от уплаты налогов, выплата серых заработных плат большому кругу лиц, связанных с Навальным — от его ближайших соратников и сотрудников ФБК до представителей так называемой независимой журналистики. Вот вам, кстати, и ответ на вопрос, на что на самом деле живут люди Навального, и откуда у него самого средства на респектабельный образ жизни. И ключевую роль в этом процессе играет Роман Рубанов. Кроме того, вполне может статься, что счета Рубанова — не только чёрная касса для оплаты услуг, но ещё и „прокладка“ для легитимизации непонятно от кого полученных средств для последующих пожертвований ФБК, например для того, чтобы организацию не признали иностранным агентом», — полагает Ухов.

Ранее «Ридус» писал, что к финансированию ФБК причастен в том числе и бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский. Согласно журналистскому расследованию, Алексей Навальный неоднократно получал внушительные суммы через структуры Ходорковского на проведение электоральных кампаний.

https://www.ridus.ru/news/250342?utm_campaign=transit&ut...